Зачем существует человечество. Зачем развивать разум





Александра:

На уровне физики - то был сверхвзрыв, мельчайшие частицы которого все ещё содержаться в наших телах. Оттуда и пошла материя.



Я:

Всё по-другому, на самом деле. Существует две Вселенные. Одна Вселенная видимая, которая состоит из нашей материи. Другая не видимая, которая состоит из того, что физика называет тёмной материей. И сейчас уже физикам начинает доходить, что звёзды ни что иное, как окно во Вселенную тёмной материи. Из которой тёмная материя через звёзды, как через окна, транслируется сюда и перерабатывается в материю нашей Вселенной нашего вида.



В буддизме это называется лайа центр, точка перехода из невидимой материи, в видимую, из того мира в этот. И символом Великих Посвящённых всегда было чёрное Солнце.



Утверждалось, что это Солнце, которое мы видим, звезда, это всего лишь видимость, эхо, это следствие существования этого момента перехода, этого лайя центра. Сам же лайа центр, это окно, в ничто. Великие Посвящённые, в итоге, овладевая лайа центром, могли использовать его в своей жизни, в своём обиходе. То есть, с помощью своей мысли и овладением лайа центром, они могли возле себя создать нечто похожее на звезду, то есть материя, которая переходит из того мира в этот. И могли таким образом создавать предметы из воздуха, или наоборот, аннигилировать некоторые предметы, делать их не существующими. То есть, была скала, не стало скалы, или не было скалы, стала скала. Это очень удивительное явление - лайа центр.



Некоторые люди владеют этим от рождения. По-видимому, в прошлой жизни этому научились, и сейчас у них эта способность спонтанно пробилась. Например, Святослав Николаевич Рерих описывал про Саи Бабу. Как при нём, при Святославе, Саи Баба, просто из воздуха делал предметы. Например, они шли группой, человек пятьдесят, Святослав Рерих был среди них. И все очень сильно проголодались и устали, Саи Баба забежал за скалу, и выбежал оттуда с подносом, на котором были горячие горшочки с едой. И вдруг выяснилось, что одному человеку не хватило, Саи Баба забежал за скалу, и выбежал оттуда с ещё одним горшочком. Когда его спросили, а как так получилось, что он за этой скалой горшочки спрятал с горячей едой, и почему он один забыл? Он хитро улыбнулся. А на самом деле у него была прирождённая способность делать вещи из воздуха. Но, к концу жизни он эту способность потерял, так как он это стал присваивать себе, и назвал себя Богом. Чистота ушла из его души, и вместе с ней и эта способность.



Елена Блаватская описывала другого человека, который владел этой способностью создания лайа центра. Его звали доктор Кили, он был профессором. Он проводил эксперименты с этим лайа центром, и даже создал машину, вечный двигатель, который, однако, только работал в его присутствии. Он мог энергию с того мира переводить в этот. И мог материю из этого мира переводить в тот. Например, в присутствии многих профессоров, он произвёл опыт. Он взял и тушу быка и разложил на атомы, она просто перестала существовать, с помощью лайа центра. Интересно, что он описывал этот лайа центр, сохранились научные труды и описания, и я читал - это поразительно.



Он описывал особую мощь разума, который может запускать лайа центр. Так, вот, Великие Посвящённые этим владели, и в основе каждой звезды лежит такой лайа центр. Поэтому для Вселенной очень важны люди, которые развивают разум.



Мы, наше человечество на нашей планете Земля, фактически фабрика по взращиванию мыслителей, которые однажды научатся создавать такие лайа центры. И когда, они душою вырастут, настолько грандиозно, что перестанут себя ощущать ограниченными людьми, то тогда они станут основанием звезды, потому что они смогут дорасти до такой мощи разума, чтобы понимать ту Вселенную и эту. И собственно для этого человечество и существует - чтобы Вселенная расширялась, чтобы движение шло, чтобы всё стремилось к совершенству. Но, только мыслители могут этим владеть, потому что необходима определённая мощь разума, для того, чтобы этот лайа центр создать.

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/313249.html