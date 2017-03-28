В.АВАГЯН: “ЛОЖНЫЕ МАЯКИ”

Я вот тут придумал сюжетик для голливудского триллера. Вообразите, что плывёт по океану огромный лайнер, похожий на «Титаник». Ну, а чего, декорации-то от «Титаника» в Голливуде остались, их уже неоднократно использовали на съёмках самых разных фильмов, можно ещё раз задействовать с пользой. Поучительный такой фильмец мной задуман…

Плывёт себе, значит, этот лайнер с машинными отсеками и кухнями, каютами и залами, дансингами и прогулочными палубами, с чёртовой уймой пассажиров – но… без команды! И какой-то мошенник одел на себя форму капитана, ходит между пассажирами, изображает из себя морского волка – а сам понятия не имеет, что нужно кораблю и как корабли плавают (пардон, «ходят»).

И все пассажиры как бы верят – вот же капитан, он отвечает за корабль, за их жизни… А мошенник, играющий капитана озабочен совсем другим: как забрать побольше лёгких на вынос ценностей (ну, типа бриллиантов богатых пассажирок), сесть с ними в шлюпку и уплыть к первому же показавшемуся с любой из сторон берегу…

Вот это триллер о трагедии брошенных пассажиров, о трагедии брошенного океанского лайнера и о бегстве на шлюпке лиц, выдававших себя за офицеров корабельной команды в сторону мелькнувших вдали берегов – наша жизнь с начала проклятых 90-х годов!

То есть лайнер-то идёт, и лайнер шикарный, на нём какого-только оборудования нет, какой только техники – и ходовой, и бытовой, и оборонной, и спасательной… Но лайнером управляют аферисты, выдающие себя за морских офицеров, и при этом ничего не смыслящие в морском деле.

Мы подошли к той критической прибрежной точке, где уже начинаются рифы и мели. К нам уже несутся с враждебных берегов лодки сомалийских пиратов – на одной Ходорковский с тесаком, на другой Навальный с битой, за ними – тьма-тьмущая всякого сброда, с белыми лицами, но чёрными душами и тьмой в головах…

Но куда уйти от того, что сложнейшим корабельным ходом управляют люди, не имеющие никакого представления о навигации, лоциях и фарватерах? Люди, которые промышляли трамвайными карманниками, а потом просто спёрли из чужого шкафа капитанскую форму с пышными галунами?!

У этих «капитанов» не только плоды управления вопиют о безграмотности в деле управления большими общностями людей и территорий, но и методы оценки, инструменты и меры воздействия неграмотны.

Недавние парламентские слушания доказали, что как правительство, так и его критики находятся в клубах американских смысловых фантомов, неспособны думать своим умом, не понимают разницы между вершком и дюймом и т.п.

Так, было озвучено, что по доле ВВП на душу населения РФ находится на 49 месте в мире. По минимальной зарплате – на 94 месте. А в 2015 году это было 75 место. Формально Россия по уровню минимальной зарплаты ниже Гондураса, Чада и Алжира.

Но здесь-то нужно сказать человеку с экономическим образованием, что речь-то идёт не о реальных паритетах покупательной способности, а о фантомах ММВБ и международных спекулятивных пузырей! Что рубль недооценен более чем на 70% с точки зрения реальных покупок (данные лондонского респектабельного The Economist[1]).

То есть речь не идёт о том, что в РФ реально хуже жить, чем в Гондурасе, Чаде и Алжире, речь идёт о том, что в РФ не умеют защищать национальной валюты и допустили беспрецедентное её опускание в мировых рейтингах…

А раз так – то велик риск, что РЕАЛЬНОСТЬ ДОГОНИТ ФАНТОМ, и неумехи действительно обвалят нас на уровень Чада и Гондураса…

Трагическая зависимость как ситуации, так и оценок официальных лиц от долларового эталона – делает всех нас заложниками ситуации и международных финансовых спекулянтов. Ведь чем оборачивается беззубость ЦБ РФ? Тем, что дорогие вещи мы продаём дёшево, а в обмен – получаем дорого дешёвые вещи. Мы переплачиваем, а нам недоплачивают. За сырьё, которое невосполнимо! 70% недоплачивают!!!

По данным Минтруда, вряд ли склонным драматизировать ситуацию (скорее, наоборот) – 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, при этом в прошлом году реальные доходы населения упали на 5 процентов, а зарплаты выросли всего на 0,7 процента.

5 миллионов человек получают зарплату ниже такого минимума. Есть три варианта — либо МРОТ установят на федеральном уровне, либо каждый регион сам определит его, либо оплата труда в России станет почасовой.

Россия приняла конвенцию ООН, в которой говорится: зарплата не может быть меньше 2 долларов в час, но Россия пока отстаёт на 50 центов…

То есть опять проблему рассматривают через долларовый дурман. Есть реальная проблема – бедность широких масс населения. Её решают не через расширение снабжения реальными благами, а пытаются лечить припарками долларовых выплат с пляшущим курсом… Это всё равно, что вместо пищи кормить запахом пищи, вместо монеты платить звоном от монеты…

Хорошо, добьются критики из ЛДПР, КПРФ, СР своего – и почасовку сделают 2 доллара в час. Да хоть пять! Что это даст в реальности?!

Да ровным счётом ничего. Работодатель просто снизит количество учитываемых рабочих часов. И не факт, что рабочий день станет короче – просто учёт урежут. Сейчас уже десятки миллионов, особенно в частном секторе, работают много часов сверхурочно, и никакой сверхурочной зарплаты за это не получают. Раз не справляетесь в рабочее время – сами виноваты!

То же самое будет с этой несчастной почасовкой, потому что количество рублей в обороте зависти от Москвы, а количество долларов в обороте от Москвы не зависит. Это же не её валюта! И её не станет больше, если принять решение о росте зарплат в долларах. Просто переведут людей на неполную занятость или сократят персонал, чтобы уложится… Армянская сказка учит, что можно сшить семь шапок из одной овчины, если шить каждую величиной с напёрсток…

А ведь уже сегодня на бирже труда в РФ зарегистрированы 920 тысяч человек. И сложнее всего устроиться на работу молодёжи. По данным Общественной палаты, количество невостребованных молодых специалистов составляет четверть от безработных в России.

В таких условиях нужно открывать новые рабочие места, а не зарплату на старых регулировать, тем более в долларовом исчислении. Мы вообще должны отказаться от измерений в долларах – а мы наоборот, всё только в них и меряем, на радость врагу, ненавидящему нас, и оттого предоставляющего с этого «прибора измерения» дико-искажённые показатели.

Вести корабль России по такому «компасу», как доллар США – это всё равно, что сверять курс с сигналами торпедных устройств противника.

В частности, массовая и растущая бедность в РФ и СНГ связана с тем, что долларовые измерения закладывают в себя приоритет заокеанских экономических интересов над туземными. Если доллар – мерило всего, то его нужно заполучить, это мотивация всей деятельности.

А как заполучить? Сделать нужное за океаном. Не здесь, в РФ, СНГ, а за океаном. Тогда дадут доллар. Сделал фокус – получи, мишка, кусочек сахару…

И вся система, не сговариваясь, под воздействием внутренних мотиваций, начинает работать на приоритет иностранных интересов.

Если бы она работала за независимые рубли – она служила бы России. А раз она ищет долларов как итога своей деятельности, то она работает на США. Сама не всегда это понимая.

Кто девушку ужинает, тот её и танцует. Кто предоставил приборы измерений – тот и следит за их показаниями, и следит всегда в свою пользу. Он делает так, чтобы все сладкие вершки с территории вывезти, а все горькие корешки – наоборот, от себя на эту территорию ввезти.

Было, допустим: 2 участка, на каждом по 100 реп и 100 кг ботвы. Стало после обменных процедур: на 1 участке 200 реп и 0 кг. ботвы. На другом – 200 кг. ботвы и 0 репок…

Причины бедности в РФ – то, что население работает не на взаимные интересы соседей, друг на друга, а на заокеанского нанимателя. А тот, видя перед собой не равноправную сторону обмена, а наёмных батраков, держит их в чёрном теле. И от злобы плантаторской. И просто из экономии, из бережливости: раз дураки готовы работать за доллар, зачем я буду платить им два?!

А нам же не это говорят. Нам псевдоэкономисты на проблему бедности традиционно говорят, что в России низкая производительность труда, отсюда, мол, и низкие зарплаты.

При этом говорю, как экономист, доросший до академических званий: ни один из существующих механизмов измерения производительности труда нельзя считать ОБЪЕКТИВНЫМ.

Механизм, вычисляющий производительность труда по прибыли работодателя – это бред. Просто бред, понимаете? Если я выпек два торта и продал их по рублю каждый, то у меня производительность дневного труда 2 рубля. А если я точно такие же торты продал по 4 рубля, то моя производительность выросла в два раза – а я же ничего нового не сделал!!! Получается тавтология и туфтология, производительность труда измеряют по тому, сколько кто получает денег, прибыли…

Конечно, по таким бредовым датчикам, у РФ будет низкая производительность труда: ведь тут прибыль получают в рублях, а рубль на 70% занижен в стоимости. А в США будет сверхвысокая производительность: ведь доллар переоценен страшно, и его реальное товарное наполнение – не более 4 центов!

Но мерять так производительность труда – всё равно, что измерять количество осадков диаметром водосточных труб! Это абсолютно бессмысленный труд, и жаль тех, кто упорно его ведёт в разных статистических конторах… Лучше бы звёзды на небе считали, больше было бы романтики!

Есть и другой инструмент оценки производительности труда: в единицах выпуска на человека.

Если вы толчёте воду в ступе со скоростью 30 ударов в секунду, а сосед – со скоростью 15 ударов, то у него производительность в 2 раза ниже вашей. А по сути-то у вас обоих нулёвая производительность, ибо вы воду в ступе толчёте, ничего не производите…

Продавец, торгующий овощами, 1000 раз перешёл от полок с товаром к прилавку и обратно. Продавец бриллиантами за день только один раз перешёл туда и обратно. Вывод: у продавца овощей производительность труда в 1000 раз выше, чем у ювелира…

На самом-то деле всякая производственная деятельность диктуется производственной необходимостью. Штучное производство зависит не только от возможностей производителя, а ещё и от потребности.

Я, может быть, смог бы сплести 200 веников за сутки, но зачем я буду плести столько веников, если их никто не покупает?! Придут покупатели с деньгами – сплету. При чём тут низкая или высокая производительность труда?!

Я плету много веников, когда на них спрос. Я сижу неподвижно, когда спроса на веники нет. Моя производительность труда равна самой себе в обоих ситуациях.

Вот о какой лженауке (существующих методиках расчёта производительности труда) нужно РАН меморандумы выпускать, а не про гомеопатию!

Потому что гомеопатия, может быть, и ерунда (точно не знаю) – но такого количества жертв, как у экономической лженауки, у неё нет!

Мы приходим к власти, и просим: сделай жизнь людей получше… Власть отвечает, что у людей низкая производительность труда, и потому дать им больше она не может… Вот когда они начнут работать лучше… Тогда…

С чего им начинать работать лучше?! Разве вырос спрос на их продукцию? Они мало производят, потому что у них мало покупают. Им нет смысла увеличивать обороты – пока на рынке не станут больше покупать! А раз они не увеличивают обороты, то власть не повышает им зарплат. А раз не повышаются зарплаты – не растут покупки. А раз не растут покупки – не растёт производство.

Товарищи, ну это же сказка про белого бычка – «на колу мочало, начинай сначала!». В этом замкнутом круге можно тысячу лет просидеть, и человечество до СССР, кстати, именно там и просидело тысячу с лишком лет, подкармливая нищету низкой производительностью, а низкую производительность – нищетой.

Сегодня, по оценкам Росстата, 15 миллионов человек в России работают неофициально, РАНХиГС приводит цифры в два раза больше — 30 миллионов.

Их ловят, как некогда ловили беглых крепостных: региональные комиссии и трудовые инспекции рапортуют, что им уже удалось «вывести из тени» 4,5 миллиона человек, с которыми заключены официальные трудовые контракты.

То есть часть своего заработка эти люди теперь будут отдавать на всякие государственные поборы, а раньше клали эту часть к себе в карман…

А сути проблемы ни Росстат, ни РАНХиГС не вскрывают, ибо умишком не вышли. 30 млн трудящихся попросту сбежало от государства, потому что никакой пользы и защиты себе от государства не видит! Миллионами уходят, как староверы Лыковы, в тайгу (фигурально). Потому что государство брать берёт, а давать-то ничего не даёт!

Если человек предпочитает ходить пешком, имея машину – значит, у него очень плохая машина (вонючая, опасная, ломкая и т.п.). Если человек предпочитает рисковать с чёрным налом и серым сектором – значит, очень плоха машина государства. В хорошем государстве не нужно ловить уклонистов: они сами с черпаками выстраиваются возле пунктов раздачи молочной реки в кисельных берегах…

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Кораблём нужно управлять. А не «надеяться на лучшее», как это делает современное правительство, утратившее как рычаги управления ситуацией, так даже и простое знание о том, где и что на корабле происходит…

Это какой же степенью неведения насчёт ситуации в трюмах нужно обладать, чтобы «потерять» 30 млн. трудоспособного населения, и выискивать его рейдами трудовых инспекций и региональных комиссий?!

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А сомалийские пираты уже готовы закидывать абордажные крючья. Корабль на краю гибели и погрома. Опомнитесь, власть имущие, пока не поздно!