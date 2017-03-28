Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 марта 2017

Армия Сирии продолжает оттеснять террористов от Алеппо

ИГИЛ* (ДАИШ) продолжает отступать на востоке провинции Алеппо под ударами сирийской армии и российской авиации.

В минувшее воскресенье спецназ «Тигр» ВС Сирии при поддержке других армейских подразделений взял селения Абу Макбара Сагира, Абу Макбара Кабира и Расм аль-Джейс, сообщает EaDaily.

27 марта правительственные войска выбили террористов из крупного поселка Расм Хамис аль-Гарби и селения Джафира. Вечером был взят поселок Расм Хамис аш-Шарки, но некоторые источники ДАИШ это опровергают. В любом случае армия постепенно продвигается на юго-восток вдоль трассы N-4 Алеппо — Абу Камаль (на границе с Ираком) и приближается к авиабазе «Джира».

На фоне продолжающегося наступления поступают противоречивые сведения о ситуации в городе Дейр Хафер. Информация о его полном освобождении от террористов 23 марта оказалась преждевременной. 24 марта сирийские военные опровергли сообщения о взятии города и отметили, что контролируют лишь некоторые его окраины. При этом данные о боях за Дейр Хафер за последующие дни не поступали.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сирийская армия освобождает свои территории на севере Хамы

Минувшей ночью, террористы из коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шам», действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*) предприняли мощную атаку на северную часть Хамы, нацелившись на оборону Сирийской Арабской Армии у ключевого города Камхана, но попали в ловушку.

В течение почти трех часов джихадисты пытались прорвать оборону САА в Камхане, но неожиданно для себя попали в окружение после того, как с западного и восточного флангов прибыли подкрепления правительственных войск.

В результате умелой обороны и контрудара армейцам удалось не только ликвидировать большое количество боевиков, но и перейти к атаке поселка Маарзаф.

Большую помощь наземным силам оказали самолеты ВКС России, наносившие большое количество авиаударов по позициям и коммуникациям противника.

При поддержке Tiger Forces и Национальных Сил Обороны, САА совершила мощную атаку на село Маазраф, поразив укрепления джихадистов на северном фланге Мухрады

Кроме успеха у Кумханы, в понедельник Сирийская Арабская Армия нанесла удар по силам джихадистов на севере Хамы, освободив поселок, расположенный у южной окраины стратегического города Мхарда. Кадры этой спецоперации сняли военные операторы САА.

Во главе со штурмовой дивизией «Тигр» и ополченцами Сил Национальной обороны (NDF) Сирийская Арабская Армия предприняла мощную атаку на деревню Маарзаф, ударив по позициям исламистов на северном фланге у оси Мхарды.

После серии ожесточенных столкновений в понедельник войска взяли Маарзаф, вынудив оставшихся боевиков «Хаят Тахрир Аль-Шам» бежать на восток, чтобы не быть уничтоженными или схваченными.

Со взятием Маарзафа Армия Сирии полностью берет под контроль южный фланг Мхарды, а также восстановливает несколько точек, которые они потеряли в ходе мощного наступления джихадистов.

* Запрещенные в РФ террористические организации.

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Табка. Авиабаза и дамба

Фотографии с занятой американцами авиабазы Табка и дамбы занятой курдами.Авиабаза была одной из главных целей летнего наступления САА в провинции Ракка в 2016 году. До самой авиабазы тогда не дошли, получив сильные удары по растянутому северному флангу, группировка САА была вынуждена откатиться вплоть до Итрии. Ну а в марте 2017 года, американцы выбросили вертолетный десант на южный берег Евфрата и без особо сильных боев заняли авиабазу, которая в среднесрочной перспективе, может сыграть важную роль в поддержке операций США в районе Ракки. Весьма вероятно, в течении месяца в Табке объявятся американские инженерные части.Дамба расположена к западу от Ракки. Противник здесь пытался оказывать упорное сопротивление американскому спецназу и отрядам курдской пехоты, но эти попытки были купированы и курды уверенно заняли дамбу, продвигаясь на юг в направлении плацдарма на южном берегу Евфрата. Когда силы действующие у авиабазы и в районе дамбы соединятся, образуется полноценный барьер, который рассечет логистическую структуру Халифата на западе провинции Ракка и помешает САА продвинуться к Ракке со стороны Дейр-Хафира. В ходе боев за дамбу, Халифат заявил, что она сильно повреждена и ей грозит полное разрушение. Американцы и курды в свою очередь заявили, что повреждения в ходе боев были незначительными и прямой угрозы разрушения дамбы нет.После занятия авиабазы, дамбы и соединения войск их занимающих, на повестку дня выйдет продвижение вдоль южного берега Евфрата, с целью полного окружения Ракки и ее последующего штурма, который может начаться в середине-конце апреля при оптимистичном развитии событий и в середине-конце мая, если Халифат сможет упереться на южном берегу.Плачевное состояние дел у Халифата наглядно отражается в его пропагандистских сводках, которые все явственнее напоминают причитания Геббельса в конце 1944 – начале 1945 года.

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Правозащитники обвинили США в гибели мирных жителей в Мосуле

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила США и возглавляемую ими коалицию в том, что они не соблюдают меры предосторожности, в результате чего погибли сотни мирных жителей пригородов Мосула, передает РенТВ.

«Собранные в восточном Мосуле доказательства указывают на тревожную картину авиаударов коалиции во главе с США, которые разрушили дома с целыми семьями внутри», – сообщают правозащитники.

Напомним, что на прошлой неделе международная коалиция во главе с США начала расследование сообщений о гибели мирного населения в результате авиаударов 17 марта. Ранее о гибели около 200 человек в районе Аль-Джадида сообщил иракский курдский канал Rudaw.

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Смерть с небес: Боевик «Аль-Каиды» снял гибель своего отряда от самолета ВКС России (ВИДЕО)

Российская авиация продолжает наносить массированные авиаудары по силам вторгшихся в Хаму бандформирований. На любительском видео, снятом на днях одним из боевиков исламистской коалиции «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующей под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*), запечатлены кадры, демонстрирующие, как самолет ВКС России наносит точные авиаудары в сельской местности провинции Хама. Истребитель дважды атакует одну группу бандитов менее чем за минуту. На видеоролике видно, как раненый джихадист обездвижен после первого авиаудара российского военного самолета, рядом оседает пыль от разрыва. Спустя мгновение лежащая рядом группа боевиков также попадает под удар. Судя по кадрам, снимавший видео на камеру типа GoPro погибает. После второго взрыва террористы начинают кричать от боли, а потом звук пропадает, голова оператора вместе с камерой хаотично дергается, он мечется из стороны в сторону, но не может встать и в итоге его камера замирает на траве. Читайте также: ВКС РФ громят колонны смертников «Аль-Каиды» в Хаме — опубликованы кадры (ФОТО, ВИДЕО) Напомним, в сельской местности Хамы сосредоточились более 6000 боевиков различных исламистских группировок и на прошлой неделе им удалось захватить 10 поселков и городов, ранее принадлежащих правительственным силам. Исламисты изо всех сил пытались сохранить эти оккупированные территории, но Сирийской Армии при поддержке ВКС России удалось отбить уже ряд населенных пунктов. Для организации успешной обороны и контрнаступления на севере Хамы развернуты отряды штурмовой дивизии «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана. Читайте также: Кара с небес: Су-35 ВКС РФ разбомбил отряд боевиков на юге Идлиба в Сирии (ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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