Раскрыта фабрика троллей с колоссальным бюджетом и возможностями (2017)

РБК обнаружил крупнейший медиахолдинг в недрах «фабрики троллей», вероятным инвестором которого являются структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным РБК, медиахолдинг вырос всего за два года и включает 16 порталов с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Работа холдинга, в котором трудятся примерно 200–250 сотрудников, ежегодно обходится, по словам одного из его руководителей Алексея Никифорова, в 180 млн руб. с учетом аренды, по словам источника издания — до 270 млн руб. При источник, близкий к руководству холдинга сообщил, что прибыли он не приносит. Источник: Аксиома

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Спецслужбы: троллинг в сети

В связи с массовым развитием широкого доступа к всевозможной информации в сети интернет у большого числа населения, и как следствие появившейся у него возможностью создавать свою независимую и более уникальную точку зрения у каждого, в интересах определенных структур являются попытки повлиять на это мнение в нужную сторону, манипулировать им и максимально контролировать таким образом, чтобы у этого населения была максимальная иллюзия естественного неподконтрольного развития своей картины мира. Совсем недавно официально объявлено о создании организации, занимающейся контролем цензуры и экстремистской информации в интернете, но мало кто знает, что организация эта уже давно существует…

Тактика и стратегия в теоретической части, и реальные показательные примеры манипуляционной деятельности в практической.

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