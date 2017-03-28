Пятилетка набора разума выполнена!
09:26. 28 марта 2017 Просмотров - 231 2 коммент. Опубликовал: brahman
С Болотных событий прошло пять лет. Читаем сводки по вчерашней акции: в Москве – 7-8 тысяч митингующих. Включая поддержку из Незалэжной, если верить С. Михееву. Даже 10 тысяч для Москвы – это не просто капля в море, так, комар чихнул.
Получается, что наш народ начал приходить в себя, учёл опыт б. братской Украины, не считая уроков Египта, Ливии, Сирии и др.
Хочется либероидное правительство Медведева скинуть? Конечно, да ещё как хочется! Только дальше – дальше что?
Не устанем повторять: не только цель развития общества должна быть обнародована и принята людьми как своя, сокровенная. Не только выработаны методы достижения этой цели и пр. Этого, к сожалению, недостаточно. Общество должно быть готовым к переменам, причём не навязанным сверху, а люди сами должны строить будущее, своё и детей.
А пока нет такого соборного понимания, пока люди сами не знают, чего хотят – устраивать митинги во имя устранения власти – это даже не самоубийство. Это хуже: глупость. А что может быть хуже и опаснее для общества нежели глупый мужчина??? Только… Ладно, воздержимся)
Ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что даже плохой офицерский состав на испытывающем шторм корабле лучше, нежели вообще без руководства. Или, что, кухарке, то бишь коку управление с капитанского мостика поручим??? Йельской кухарке? Ну, извините, глупее и абсурднее прожекта сложно придумать.
И чего хотели доказать эти 7-8 тысяч москвичей? Что Медведев плохой? Да разве кто сегодня с этим спорит? Нет. Тогда что? Что Алекс Йельский будет править Россией лучше Путина? Вора-Навального к рулю государства? Ну уж дудки, хочет в президенты – пусть баллотируется в Штатах. А в России мы как-нибудь без выпускников Йельских спецкурсов разберёмся. Сами, соборно. Когда дозреем.
Пока же мы даже более-менее коллективное мнение о революциях 17-го выработать не можем. Одни уверяют, подобрав нужную статистику, что царская Россия перед Февралём была аж 5-ой экономикой мира. Другие резонно возражают, что один добытый уголь не может заменить хронического и безнадёжного отставания в технически передовых отряслях, которых тогда в России вообще не было и не намечалось.
Кто-то взывает к факту, что в то время Российская империя купалась в иностранных инвестициях. И то ли не понимают, то ли вид делают, что эти инвестиции по факту – закабаление страны. Процетов эдак на 70, если брать всю промышленность в целом. Природные, минеральные, человеческие ресурсы тратим, а продукцию или прибыль с неё вывозим за рубеж. Остаёмся с порушенной природой, без минеральных ресурсов, с потерянным здоровьем работников и без финансов. Прямо как в наши благословенные Патриархом либероидные дни.
Большинство народа уверено, что это большевики свергли царя. О чём даже либероидная газета с узурпированным добрым названием „Комсомольская правда” с год назад умудрилась известить читателей.
А подавляющее большинство народа убеждено, что опять-таки именно большевики привели во власть в первое послереволюционное правительство много-много иудеев. И Путин об этом говорил. Да, привели, по крайней мере такое создаётся впечатление. И никто не желает либо узнать, либо признать и честно заявить, что иудеи уже имели сильнейшее представительство и влияние ещё при Николае Втором, не говоря об органах управления, созданных после Февральской революции.
Да оно и понятно, если вспомнить о финансовом закабалении предреволюционной царской России! Кому мы были должны? Международным иудейским банкирам. Отсюда и влияние иудеев ещё с того времени. И не могли большевики не считаться со сложившимся тогда в управлении империей статусом кво.
Даже некоторые академики общественных академий, причём вроде и неглупые люди, и те умудряются вести свою партию в оценке тех революционных событий. Т. Тюняев аж договорился, что революции не были вызваны объективными факторами, а явились лишь следствием религиозной борьбы. Вы, тов. Тюняев, соберите, организуйте и вооружите тысяч десять активистов, выведите их на улицы и запустите какой-нибудь религиозный лозунг. И прикиньте, сколько народу за вами пойдёт. Когда прикините, тогда и рассуждайте об отсутствии объективных причин революций. Надо же не только под хвост слону присматриваться – он, слон, этим местом не исчерпывается…
Вот, скажите, как в таких условиях менять власть??? Тут даже вопрос не столько „на кого”, сколько „куда рулить будем”? Ведь эта ситуация уже давно описана классиком. И не единожды. Хоть героев Крылова бы кто-нибудь из митингующих вспомнил! Там есть, над чем задуматься. Хоть над Свиньёй и Дубом, хоть над Лебедем, Раком и Щукой, а то и о незадачливых, постоянно пересаживавшихся Музыкантах.
Почитайте, навальноиды, почитайте дедушку Крылова: очень, знаете ли, мозги прочищает. Если, конечно, они ещё остались в ваших черепных коробках.
Или в них уже одни лишь шнурки от кроссовок??!
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Агитка №2. “7-8 тысяч” в Москве при том что больше тысячи задержанных? ))) Степень брехливости почти как у Росстата с 5% инфляцией. Рекомендую посмотреть видео событий. Особенно видео где люди не дали 5 космонавтам сластать Мальцева.
УУУУ! Страшный Навальный. Не дадим ручного медвеженка в обиду!
Рано начали ссать.
loading...
То, что все срежесировано в интересах самого правящего режима понятно, задержанным впаяют административку для острастки и т.д., главный вопрос, “что делать”, не раскрыт. А по содержанию, все и так в курсе.