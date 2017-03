Pompeii и Soldering iron / blowtorch … все это 19 век.

solder

(англ.) - припой спайка спаянность припаять спаять паять спаивать запаять запаивать(каз.) – вделываниеСтранная фигня … в английском указание на ПАЙКУ, а в бабайском на ВДЕЛЫВАНИЕ чего то во что то … при этом любой бабай скажет что в основе словои от него произошло слово, а вот в английском напряги конкретные с(паять) –(проданный) -(соль)Ну бог со странностями лингвистики …Поимеем конкретноRoad with original lead pipe on right for carrying water to houses : Originally, PompeiiRemains of unearthed lead pipe.Перед нами явный пробой в трубе и его ремонт запайкой.Зачем СКОБЫ явно из ЖЕЛЕЗА на СВИНЦОВЫХ трубах ???Вспоминаем поведение "неудержимых шлангов" :Раз мягкие свинцовые трубы так часто скобят, то наверное они так же летали и примерно прикидываем ДАВЛЕНИЕ в этих трубах …Резьбового соединения еще не было, все паяли или ПЛОМБировали ЛУДили, а это уже примерно такой инструмент :Antique SolderingWood Handle Copper Marked Blacksmith Tools(англ.) – паяльная лампа(дуть) +(факел)Все это технологии 19 века :In the late 19th century as well as using those steam forging hammer for pipes, continuous welding was also in common use for smaller pipes, as seen hereТрудно представить что бы кто то бегал у этой трубы с жаровнями и гнал температуру под 700-800 градусов, что бы гаранированно пришкварить свинец с температурой плавления около 350 градусов.Скорее всего просто ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ ("дующий факел" у англичан) проходили по шву с припойной полоской свинца да замазывали где нибудь ПАЯЛЬНИКОМ.Учитываем что действие происходит не в столице типа Москвы = Риме , а в какой то занюханной деревушке за МКАДом типа Коломны = Помпей, то есть ТЕХНОЛОГИИ уже шагнули в КОЛХОЗЫ .Не может быть что бы после какого плюгавого вулканишки вдруг все разом забыли эти технологии до 19 века и вновь начали все без подготовки и не с пройденного этапа, а с ПРОДОЛЖЕНИЕМ развития технологий.

