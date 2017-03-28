Почему не выходит у Навального. Ростислав Ищенко

Провалилась очередная попытка организации российского майдана. Днём раньше в жалкое душераздирающее зрелище вылился широко разрекламированный «день свободы» в Минске

Лёгкость, с которой власти России и Белоруссии справляются с майданными технологиями, уже породили десяток теорий заговора. Самые популярные из них: «Путин и Лукашенко специально подбирают в оппозицию неадекватов, которые ничего не могут организовать», «На Украине живут неправильные люди, потому там майдан возможен, а у нас люди правильные, потому и майдана нет», «Пример Украины вразумил соседей, которые боятся последствий майдана больше, чем желают смены власти».

Все эти объяснения не выдерживают даже самого поверхностного критического анализа. Ибо кто же может помешать идти в оппозицию умным, талантливым и креативным? Кстати, среди оппозиционеров достаточно много состоявшихся успешных и талантливых людей, не раз демонстрировавших неплохие организаторские способности. Более того, по сравнению с украинскими организаторами майдана российские оппозиционеры выглядят профессорами рядом с учениками школы для умственно отсталых.

Даже, если предположить, что украинцы — особый народ, наделённый генетической предрасположенностью к майданам, нам придётся вспомнить, что на территории России, проживают миллионы выходцев с Украины, от полулегальных строителей домов в Подмосковье, до председателя Совета Федерации. И они не проявляют никакой повышенной склонности к майданам. В то же время русские на Украине, в том числе переехавшие из России в зрелом возрасте, майданизированы не меньше, чем автохтоны. Можно, конечно, предположить, что бациллой майданизма заражён украинский воздух, но для ветров и воздушных течений границ не существует. В таком случае эпидемии майданов накрывали бы мир с такой же регулярностью, что и грипп.

Ну а пример Украины никого и ничему не мог научить. До Украины были Сербия и Грузия. На Украине перерыв между майданами составил девять лет. В эти девять лет произошли цветные перевороты в Молдавии и Киргизии, и не по одному разу. Накануне киевского майдана развивались события «арабской весны», в ходе которых лилась кровь и уничтожались цветущие государства. Было на что посмотреть и с чем сравнить. Было чему ужаснуться.

Наконец, на Украине, уже через полгода после первого майдана, его пушечное мясо разочаровалось в своих лидерах и клялось на каждом углу, что больше их ни на какой майдан калачом не заманишь. И в результате все как один бросились поддерживать худших из тех, кто так разочаровал их в 2004 году. В конце концов, Ющенко, при всех своих пороках, хотя бы верил в ту шароварщину, которую пытался привить Украине, Порошенко и компания не верят ни во что. Они обычные барыги.

Да и активно майданило меньше процента от общей численности населения Украины — около десяти тысяч в столице и тысяч двадцать по регионам. При этом, в 2013 году, в отличие от 2004 года, даже Киев не оказывал майдану безоговорочную моральную поддержку. Ну а сто тысяч недовольных, готовых к уличным протестам, и в России наскрести можно.

Над Навальным смеются. Говорят, что он совсем потерял поддержку даже среди оппозиционно настроенного офисного планктона и начал выводить на митинги студентов и школьников. Но это вовсе не смешно. Ставка на молодёжь — первейшая технология майдана.

Молодёжь, особенно студенческая, радикальна. Они горды тем, что поступили в ВУЗы. Это их первая победа в конкурентной борьбе за место в общественной иерархии. Они желают вырваться из-под опеки взрослых, но, как правило не обладают финансовой самостоятельностью. Они уже обладают неким объёмом знаний, но ещё не имеют достаточного опыта. Им кажется, что изобретённые ими прекрасные простые решения не принимаются и не реализовываются взрослым миром из особой вредности и косности. Они хотят всего и сейчас и готовы за это сражаться. Причём война кажется им игрой. Они готовы убивать и умирать не задумываясь.

Такова молодёжь везде, во всех странах. Поэтому университетские кампусы были неисчерпаемым источником кадров для всех революций и мятежей, удачных и неудачных.

У молодёжи есть ещё одна полезная для майдана особенность. Молодые люди — достаточно подготовлены физически, чтобы бросать в полицию камни, коктейли Молотова, ходить в атаку с бейсбольными битами и металлическими прутьями. При этом взрослыми они всё ещё воспринимаются как дети. Молодёжные протесты легко перерастают в вандализм, но применение полицией суровых мер вызывает жёсткую реакцию взрослых. Зачастую взрослые, совершенно не разделяя лозунгов бунтующей молодёжи, присоединяются к протесту, исключительно из желания противодействовать тому, что они считают полицейской жестокостью.

Избитый, искалеченный, а технологичнее всего убитый молодой человек, а лучше девушка, а то и несколько, вызывают в обществе эмоциональную реакцию, в результате которой протест разрастается и приобретает жёсткие и бескомпромиссные формы. Первоначальные требования забываются, власть объявляется нелегитимной, от неё требуют безоговорочной капитуляции (отставки).

Так что российская оппозиция абсолютно правильно и системно применяет майданные технологии. Так же системно и правильно ведётся её пропаганда.

В любом обществе всегда есть группы недовольных. Одну мы вычленили выше. Это образованная молодёжь, которая всегда считает, что ей общество чего-то недодало и желает устранить эту несправедливость. При этом молодёжь считает, что ничего сложного в государственном управлении нет — можно обойтись без опыта и знаний, главное — принимать «справедливые» решения.

Вторая группа — маргиналы-уравнители. Те, которые хотят, чтобы не было богатых. В силу ограниченности своего интеллекта они не понимают, как можно честно заработать большие деньги, считают всех, кто живёт хоть немного лучше их, ворами, мироедами и жаждут богачей убить, а их имущество поделить. При этом «богачом», в их понимании, является не только владелец заводов, газет, пароходов — миллионер или миллиардер, но любой зажиточный человек.

Третья группа — националисты. В наше время ни в одном государстве не живёт исключительно местный чистокровный народ. Поэтому националисты, объясняющие все беды засильем инородцев, есть везде. И везде они ненавидят власть, как недостаточно национальную.

Четвёртая группа — сторонники восстановления ранее существовавших форм государственности. В эту группу желающих невозможного входят и мечтающие о возрождении СССР, и сторонники реставрации империи, и поклонники сословной монархии ранних Романовых, и любители порядков московского государства, состоявшегося на закате династии Калиты (от Ивана III до Ивана IV).

Со всеми этими группами оппозиция системно работает. На Болотную площадь все эти группы выходили. Российская оппозиция пока не смогла поставить под контроль группировки футбольных фанатов, которые обычно используются в цветном сценарии, как организованная ударная сила. Но, во-первых, попытки наладить контакт не прекращаются. Во-вторых, российская оппозиция успешно замещает их ультра-правыми и ультра-левыми радикалами, а в последнее время ориентируется на получение силовой поддержки от опытных бойцов киевского майдана, к тому же получивших боевой опыт на фронте гражданской войны в Донбассе.

Таким образом ничего не упущено. Да по-другому и быть не могло. Российская оппозиция работает по тем же лекалам и под руководством тех же инструкторов, которые готовили и проводили перевороты в Сербии, Грузии, на Украине, которые организовывали арабскую весну.

Итак, шаблон один. Инструкторы опытные, не раз успешно решавшие аналогичную задачу. Целевые группы определены давно и работа с ними ведётся. Несколько попыток качнуть ситуацию уже предпринимались. И почему-то действительно ничего не выходит, хоть правила не нарушены, а схема проработана безупречно. Почему?

Обратим внимание на одну особенность провалившихся цветных путчей. Где бы ни ждала организаторов неудача, всегда присутствует один обязательный фактор. В устоявшем государстве нет раскола элит.

Есть конкуренция элитных группировок, есть борьба за власть, подчас жесткая и даже жестокая, а раскола элит нет. И нет компрадорской группы, пытающейся прийти к власти, опираясь на внешнюю поддержку. В Югославии, чтобы добиться раскола национальной элиты, результатом которого стало смещение Милошевича, НАТО пришлось организовать бомбардировки. На Украине к таким радикальным шагам прибегать не пришлось. Местная элита всё сделала сама. В России опасность раскола существовала в начале 2000-х годов. Но была предотвращена.

Наверное, крупнейшее достижение правления Путина, позволившее России спокойно развиваться и постепенно возвращать утраченные державные позиции, заключается в том, что он к концу своего первого президентского срока сумел добиться внутриэлитного консенсуса. Идея была проста и понятна — сильное государство необходимо и выгодно всем — и бизнесмену, и чиновнику, и обычному гражданину. Элитарии и элитные группы могут продвигать любые конкурирующие проекты развития страны. Они не имеют права разрушать страну, опираться на помощь внешних сил во внутриполитической борьбе, расплачиваясь с ними государственными интересами.

Те, кто был не согласен с такой постановкой вопроса, несмотря на всё своё влияние и богатство, были отвергнуты самой элитой. Березовский и Гусинский вытеснены за границу, Ходорковский сел в тюрьму, а потом также был вынужден эмигрировать. Касьянов и Немцов потеряли места в правительстве и были быстро маргинализированы. Если бы не существовал элитный консенсус по поводу недопустимости работы против интересов государства, один Путин не смог бы добиться ни одной из этих побед. Когда-то, когда Наполеону в Фонтенбло его маршалы предложили отречься и он пригрозил, что обратится к армии, прозвучал ответ: «Армия повинуется своим генералам». Без опоры на своих «маршалов и генералов», руководящих государственным аппаратом, экономикой, финансами, ни один, самый талантливый государственный деятель ничего не в состоянии добиться.

И российская оппозиция, и её зарубежные партнёры прекрасно понимают, что до тех пор, пока существует путинский консенсус элит, цветной переворот в России невозможен. Выводи на улицы хоть сто тысяч, хоть миллион, у монолита власти сил всегда больше. Сильная власть способна подавить любой протест, привлечь к уголовной ответственности лидеров, дезориентировать пушечное мясо, маргинализировать идеологов.

Поэтому основные усилия врагов России и внутренней пятой колонны направлены не на организацию митингов, манифестаций и классического майдана с палатками и постоянным уличным давлением на власть. Основные усилия направлены на уничтожение путинского консенсуса и раскол элиты. Для этого в социальных сетях запускаются слухи о «трусливой коррумпированной кремлёвской шайке», которая давно продала страну Западу, но удачно это скрывает от народа. Для этого плодят росказни о противоречиях между «либералами» и «силовиками», о «борьбе башен» и т.д. Для этого постоянно пытаются посеять недоверие между президентом и премьером.

Конкуренция проектов развития страны и даже реально существующие личные противоречия между членами президентской команды (которая шире, чем просто правительство) подаются обществу как доказательство существования непримиримых группировок, сошедшихся в смертельной схватке за власть. Но давайте зададимся вопросом: а разве не «правительство прозападных либералов», которое, якобы мечтает любой ценой добиться снятия санкций, обеспечило якобы мечтающих немедленно начать войну и захватить Вашингтон силовиков, промышленностью, способной насытить армию новейшими вооружениями? Разве не «либеральное руководство» Центробанка создало финансовую систему, спокойно выдержавшую санкции и практически отвязавшуюся от доллара? Разве не эта команда обеспечила продовольственную безопасность страны, без которой любое внешнеполитическое трепыхание моментально душилось бы блокадой продовольственного импорта?

Если бы последние восемнадцать лет во власти бы дрались насмерть враждующие группировки, страны бы давно не было. Именно поэтому слишком буйных и агрессивных в России держат подальше от власти, какими бы супер-патриотичными они ни казались себе и своим поклонникам.

Без внутренней стабильности, достигаемой только в формате элитного консенсуса, невозможно проведение сколько-нибудь активной и эффективной внешней политики. Для примера достаточно взглянуть на США. Избрание Трампа стало возможным в результате раскола элит. До сих пор новый консенсус не найден. Борьба элит идёт и становится всё более непримиримой. В результате, во вешней политике США практически заморозили то состояние, которое существовало на момент ухода администрации Обамы. Никакие действия ни в направлении ужесточения политической линии прежней администрации, ни в направлении её смягчения не проводятся.

Но внешняя политика должна отвечать на постоянно возникающие вызовы. Надолго заморозить её без серьёзных потерь невозможно. Если элитный консенсус в США не будет достигнут, в сфере внешней политики Вашингтону придётся выбирать между резким падением своего влияния на мировые процессы в результате собственной пассивности и перенесением внутриполитических противоречий на международную арену. Разные внутриполитические группировки будут проводить разную внешнюю политику, конкурируя друг с другом, разрушая целостность стратегии администрации и нанося ущерб интересам Америки.

Таким образом, пока в России сохраняется консенсус элит, ни у Навального, ни у любого другого цветного (и не цветного) революционера ничего не выйдет. Будь он хоть Ленин. Кстати, именно раскол элиты вождь мирового пролетариата указывал в качестве одного из важнейших признаков революционной ситуации. Без него победоносная революция невозможна. Именно раскол элиты не даёт верхам «управлять по-старому» и создаёт у низов иллюзию того, что жизнь «по-новому» окажется лучше, особенно если всё разрушить до основания.

Именно поэтому на разрушение элитного консенсуса в обозримом будущем будут направлены все действия врагов России. Иначе её не победить.

Ростислав Ищенко, Украина.ру

Источник: news-front.info