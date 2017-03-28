Отрезвляющая инфографика [вооруженные силы США и Китая]

В настоящий время Большой Запад находится в глубочайшем кризисе своей собственной монолитности. Элиты «цивилизованных демократий» враждуют между собой, Европейский Союз лихорадят противоречия, ясная перспектива глобализации трещит по швам, а на мировой арене укрепляются две основные конкурентные угрозы.

Ранее в подобных ситуациях Запад традиционно прибегал к одной и той же геополитической стратегии — созданию глобального и антидемократического образа врага, объединению под флагом коллективной обороны, введению жестких, но «вынуждено — непопулярных» социально — правовых мер и восстановлению национальных экономик за счет вчерашних «друзей» и добрых «партнеров». Теперь же, помимо традиционного «врага» в лице нашей огромной Родины, англо-саксонская пресса и политическая закулиса нашла себе еще одного.

Западные СМИ «по экспоненте» паникуют: «в 2017 году Пекин выделил на оборону немногим более одного триллиона юаней, заняв уверенное второе место после США по объему военных расходов и оборонных затрат». «Угроза», — массово пишут они. «Наращивание», «враг», «кошмары»…

И действительно, сравнительный бюджет Поднебесной в этом году составил $191 млрд. долларов, в то время как военные расходы Америки годом ранее слегка превысили цифру в 607 млрд. американских «бумаг».

Цифры и вправду сопоставимы, однако есть в них одно маленькое «но». В реальном соотношении численности и боевого потенциала обе армии оказываются гораздо более далеки друг от друга, нежели раздутое прессой "атакующее намерение" со стороны "китайских угроз".

ОБОБЩЕНИЕ

Очевидно, что НОАК Китая существенно отстает от паритетных значений с Америкой, далека она и от конкуренции с армией нашей страны, однако по официальным данным Пекина ей это всё пока и не нужно. Фактически, и сообразно доктрине национальной безопасности КНР, текущие цели армии Поднебесной сводятся к одной единственной задаче— укреплению позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тем не менее и вопреки желаниям Китая, цейтнот в котором оказалась современная Америка не оставляет Дональду Трампу иных решений кроме начала американо — китайской конфронтации.

Вся безальтернативность этой ситуации по большому счету состоит в том, что согласно выводам американских аналитиков, военно – экономическое развитие Поднебесной к 2035 году (при сохранении нынешних тенденций и без контр – воздействия американской государственной машины) гарантированно достигнет превосходящих США и уже непреодолимых для страны значений.

А раз так, то единственной возможностью остановить Китай до того, как он полностью разовьется и нарастит свой колоссальный внутренний рынок, является конфронтация с ним уже сегодня.

Это и заставляет Дональда Трампа говорить о воплощении в жизнь самой масштабной кораблестроительной программы ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана, сближать позиции с Россией для перетягивания ее на свои «рубежи», инициировать торговые войны против КНР руками азиатских союзников и совершать все более и более активные военные «турне» в Южно – Китайском море.

Безусловно, рост китайских военных расходов на 7% от оборонного бюджета — в масштабах страны весьма впечатляет, но даже с этим Поднебесная не скоро сумеет включиться в военную гонку против Пентагона на равных позициях. Безусловно, Китай не торопится открывать свои цели и терпеливо развивается ожидая тридцатых годов, но даже с этим, мир вокруг него меряется слишком непредсказуемо и стремительно. Верно, что не окончательно развитый Китай создает значительно меньше антироссийских рисков, но с другой стороны, масштабный холодный конфликт США с Поднебесной дал бы нам куда более ожидаемую и редкостно спокойную геополитическую передышку…

Так или иначе, но новое время уже идет, мир усиленно меняется, а настоящее противостояние китайско — американских интересов только набирает свои стремительные обороты…

Источник: nnm.me