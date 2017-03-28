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Куда потратить 10 000 евро

16:29. 28 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Можно сколько угодно рассказывать про Навального или Медведева, про посадку первого, второго или обоих сразу, но когда в стране существенные проблемы с системой образования, берется вот такое вот…



Facepalm jpg.



Получается своеобразный замкнутый круг, правительство так замечательно проводит реформирование образования, что потом на улице можно встретить такие вот результаты "успешного реформирования" протестующие против работы правительства в ожидании манны небесной. Можно было бы списать на то, что он один такой. Но проблема в том, что он такой не один.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, образование, Россия, юмор
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