Крутое пике F-35: «Бобик сдох, но мы об этом никому не скажем»

В 2025 году основным истребителем ВВС США с большой долей вероятности станет F-22 Raptor с индексом S

Рупор Минобороны США Military.com опубликовал статью о возможном возобновлении производства истребителя F-22 Raptor («Хищник» — авт.). Издание напоминает слова полковника Даниеля, пилота из 95-й истребительной эскадрильи, который в 2011 году назвал решение о прекращении выпуска этого самолета самой большой ошибкой Пентагона. Его фамилию руководство ВВС запретило указывать из-за угроз со стороны ИГИЛ*, против которых летчик воевал.

Тогда полковник Даниель сказал, что у F-22 больше плюсов, чем минусов. «Это не великий самолет, но лучший из того, что есть в Америке», — отметил пилот. Да, у истребителя были системные сбои, в том числе и в системе генерации кислорода, но глупо было бы говорить о безрезультатных поисках причин этих поломок. Кому-то очень хотелось посадить «Хищника» на землю.



Другой высокопоставленный офицер на условиях анонимности рассказал Military.com, что министр обороны Роберт Гейтс (при Обаме), по сути, ввел в заблуждение ничего не понимающего в вооружениях 44-го президента. Кроме того, ура-патриотические заокеанские СМИ внушили общественности, что самолет F-35 Lightning II («Молния-2» — авт.), который, по идее, должен заменить F-22 Raptor, окажется не только в разы дешевле, но и значительнее эффективнее. Благодаря этому, военное преимущество США будет гарантированно на десятилетие вперед.

После 2011 года в США об истребителе F-22 Raptor не что чтобы не вспоминали, но явно потеряли к нему интерес. Яростные споры сосредоточились уже вокруг F-35 Lightning II. Сторонники «Молнии-2» называли его чудом американской инженерной мысли, а противники пророчили самолету участь Белого Слона.

Не с меньшей яростью ломались копии и в России. Американофилы, захлебываясь слюной, превозносили «Молнию-2» как лучший в мире истребитель, тогда как наши эксперты не с меньшей убежденностью доказывали, что российские МиГи и «Сушки» круче F-35. Не счесть, сколько на эту тему написано статей, где подробно анализируются всё и вся.

Но что интересно: и те, и другие оказались правы. По количеству внедренных технологических новинок, претендующих на Нобелевские премии, американскому самолету F-35 Lightning II и впрямь нет равных.

Но с другой стороны, конструкция планера «Молнии-2» изначально оказалась ошибочной, причем, настолько усложнившей компоновку «инженерных чудес», что о его реальном боевом назначении говорить уже не приходится. К слову, любой полет суперистребителя сопровождает многочисленная команда инженерной поддержки, которая затем вынуждена проводить трудоемкое техобслуживание.



Короче, в Америке руководители ВВС активно ищут альтернативу F-35 Lightning II. Косвенно в этом признается Military.com, который пишет, что в середине 2020-х годов F-16 Fighting Falcon («Атакующий сокол» — авт.) должен уйти на пенсию, а нового ничего нет. «Многие эксперты задаются целью, как в этих условиях сохранить превосходство, — пишет Ориана Павлюк, корреспондент информационного портала Минобороны после посещения авиабазы Тиндалл в штате Флорида. — Вопрос далеко не абстрактный. С этой задачей может справиться только F-22 Raptor, считают летчики».

По словам пилотов, с которыми говорила корреспондент, они с восторгом отзываются о штурмовике А-10 Thunderbolt, который до «Хищника» считался лучшим американским военным самолетом, тогда как истребитель 4-го поколения F-16 вряд ли можно назвать отличным. Мол, хорошая рабочая лошадка, но ничего особенного.

Что показательно, боевые пилоты авиабазы Тиндалл не вспоминают о F-35, отмечает Military.com, словно «Молнии-2» вообще нет. И это притом, что в назревших реформах никто не сомневается. В целом, в американской боевой авиации царит напряжение, связанное с обещанным Трампом назначением на пост главы ВВС госпожи Хизер Энн Уилсон, которая планировала изучить вопрос о перезагрузке F-22 Raptor.

Летчики опасаются, что Уилсон не утвердят, так как она в свое время основала компанию Keystone International по развитию делового партнёрства между США и Россией. Сейчас Хизер работает в ранге «исполняющей обязанности» и старается вообще ничего не комментировать. Если же пост возглавит человек «Локхид-Мартин», то всё останется, как есть.

По большому счету, компания «Локхид-Мартин», кстати, одновременно разработчик злополучного F-35, давно уже не проявляет заинтересованность к перезапуску обновленного «Хищника». Сразу два самолета 5-го поколения авиастроитель не потянет, а отказываться от «Молнии-2» ему тяжело по целому ряду причин, прежде всего, финансовых.



Чтобы как-то подсластить пилюлю, ВВС США начали модернизацию старого «Атакующего сокола». Так, в пресс-релизе Пентагона появилась информация о том, что на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии начались испытания истребителей F-16, оснащенных бортовой РЛС с активной ФАР APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) и новой системой управления огня. Особо подчеркивается, что аналогичное оборудование стоит на F-22 и F-35.

Между тем, комитет Вооруженных воздушных и Сухопутных сил Конгресса выступил с заявлением: «В свете растущих угроз американскому превосходству в воздухе, возникшему в результате закрытия противниками технологического разрыва, а также из-за растущего спроса со стороны союзников многоцелевых высокоэффективных самолетов, комитет считает, что такие предложения (перезагрузка на F-22 — авт.) заслуживают дальнейшего изучения».

Более того, известный политик, генерал авиации Хок Карлайл, член комитета Вооруженных воздушных и Сухопутных сил Конгресса, сказал, что его самой большой мечтой является перезагрузка «Хищника», естественно, прошедшего модернизацию.

Несмотря на то, что 16 марта 2017 года американский стратегический исследовательский центр Rand опубликовал доклад, в котором говорится, что «предварительные оценки показали, что экономически нецелесообразно возобновлять производство F-22, Military.com отмечает, что «лед тронулся».



Отметим, что комитет Вооруженных воздушных и Сухопутных сил Конгресса предлагает не отказываться от F-35 Lightning II, а использовать сразу два самолета, сделав все-таки упор на «Хищнике». Тем самым, конгрессмены хотят сохранить лицо «Локхид-Мартин» перед разгневанными налогоплательщиками.

Подсчитано даже, сколько денег и времени потребуется для рестарта нового F-22, которому, к слову, уже присвоили индекс S. Называются сумма $ 20 млрд. и срок 7 лет, необходимых для постройки принципиально новых 75 «Хищников». По сути, мелочи по сравнению с тем, что уже потрачено на разработку F-35. То есть самолет должен появиться аккурат к 2025 году, когда, по плану, необходимо заменить устаревший авиапарк. Если Трампу удастся утвердить Хизер Уилсон на посту главы ВВС США, то проект «Молнии-2» со временем потихоньку прикроют.

Как язвительно пишут форумчане: «Пентагон знает, что Бобик сдох, но об этом никому не говорит, продолжая брать деньги налогоплательщиков на корм бездыханной собачке».

Чтобы картина была полней, Military.com подчеркивает, что перед новым Raptor F-22S будут стоять те же задачи, что и перед легким истребителем F-35 Lightning II — это завоевание господства в воздухе в войне с Россией или с Китаем. А для решения практических военных задач по наведению порядка в странах третьего мира Пентагон планирует по-прежнему применять хорошо зарекомендовавшие себя F-16 и А-10, а также другие боевые самолеты. Впрочем, учитывая нелогичность многих последних решений Трампа, даже рупор Минобороны Соединенных Штатов не знает, как на самом деле будут идти реформы ВВС США.

Источник: nnm.me