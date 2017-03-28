Демократия для избранных: В США предложили дискредитировать и блокировать российские СМИ

Американская истерия по поводу “российской пропаганды” достигла своего апогея. Представители исследовательского центра RAND призвали американских законодателей сфокусироваться на “дискредитации таких информационных источников, как Russia Today”, а также полностью блокировать доступ к российским медиа.Не последняя фигура в экспертном мире, заместитель директора RAND Кристофер Чивис недавно выступил на заседании Комитета по вооружённым силам палаты представителей США, где озвучил мечту многих оставшихся в Правительстве США неоконсерваторов начать открытую борьбу с российскими информационными агентствами и словом, и делом. Охват борьбы с “российской пропагандой”, к которой причислены Russia Today и Sputnik News, предлагается сделать всеобъемлющим.Отдельная роль в этой борьбе, по мнению Чивиса, должна принадлежать гражданскому обществу. Отмечается, что США должны будут дискредитировать сообщения российских информационных агентств не точечно, заглушая в информационном пространстве каждую отдельную новость, а систематично. Специальные государственные органы, которые могут быть созданы под руководством Совета национальной безопасности, будут разрабатывать стратегию по противодействию “российской гибридной войне”. Дело может дойти и до принятия президентской директивы, которая на официальном уровне позволит Трампу блокировать вещание российских агентств.В мирное время США могут использовать психологические методы переориентации граждан США подальше от RT. Для дискредитации российских информационных агентств членам палаты представителей предложено распространять предупреждения в американских СМИ о том, что информация, которую представляют российские агентства, будет ложной. Следующим этапом должны запускаться опровержения альтернативной американским информационным агентствам точки зрения, которая будет циклично повторяться в западных СМИ. В этом аспекте предусматривается увеличение информационного потока альтернативных версий в западных СМИ, чтобы затопить сообщения Russia Today, Sputnik News и других российских СМИ.В США рассматривается и военный сценарий. В случае же, если противоборство Вашингтона и Москвы перейдёт из категории угроз в категорию открытого конфликта, должен быть перекрыт доступ американским гражданам к российским медиа. В этом контексте будут уже использоваться не просто опровержения и угрозы, а “тяжёлая артиллерия”.RAND предложил активизировать “агрессивное внедрение условий пользовательских соглашений с провайдерами услуг Интернета и социальными сетями”, которые работают в Соединённых Штатах, чтобы остановить влияние российских информационных агентств.Более жёсткие меры подразумевают использование электронных и радиотехнических средств подавления связи, чтобы устранить физическую возможность трансляции любых сообщений российских агентств на территории США. Кроме того, предлагается использовать так называемые кибероперации, в проведении которых так часто в последнее время обвиняют российскую сторону. Между тем законодательно запретить то или иное средство массовой информации в теории можно, опираясь на законодательную базу, созданную ещё во время Второй мировой, а также на нормы и положения контрпропагандистских указов и инструкций в годы холодной войны. В принципе, у любых иностранных СМИ в Соединённых Штатах, которые так любят указывать на свободу слова в других странах, есть одна ахиллесова пята — FARA, то есть закон об иностранных агентах. Естественно, что российские государственные СМИ, такие как RT или Sputnik, подпадают под его действие, а малейшее его нарушение может привести к решению Минюста о наложении штрафных санкций и даже уголовному преследованию аффилированных лиц. Имеются в арсенале американских властей и другие средства — в частности, американское Министерство национальной безопасности может в рамках контртеррористического пакета мер ограничивать на определяемой им территории технические возможности для ведения радио- и телевещанияОтветственными за выстраивание информационного железного занавеса в разной степени предлагается назначить Госдеп США, Минобороны, Минфин и структуры, входящие в разведсообщество США. За пределами США за противодействие российским медиа должны отвечать финский Центр гибридной войны и уже известный читателям по известному докладу об “агенте Кремля” (КВН) латвийский Центр стратегической коммуникации.Но есть один проблемный момент для властей США — как перекрыть доступ к российским СМИ повсеместно и одновременно, учитывая, что в США тысячи интернет-провайдеров? Тем более что действия российских СМИ к незаконным причислить нельзя. Для этого существует вполне легитимный способ: новая законодательная регламентация, позволяющая временно перекрыть доступ к информационным ресурсам в случае чрезвычайных обстоятельств.В 2010 году сенатор США Джо Либерман попытался провести закон, который позволил бы президенту США ограничить доступ к Интернету в случае угрозы кибератак на США, но акт, который американские СМИ окрестили актом об убийстве, так и не был принят. В случае если бы новые правила вступили в силу, все провайдеры США немедленно должны были бы ограничить доступ к Сети. В контексте последних обвинений в отношении России закон о защите от кибератак может снова встать на повестку дня, но теперь уже в более узком виде противоборства “российской пропаганде” и российским СМИ. Вместе с тем в 2016 году был принят специальный Акт о противодействии пропаганде и дезинформации, в котором прямо указывается на то, что объектом противодействия является Россия, в рамках акта создаётся специальная грантовая программа для “мозговых танков”, СМИ и НКО, которые должны разоблачать российское вмешательство во внутриамериканские дела. Также в рамках акта Госдепу, Минобороны, а также разведывательному сообществу даются чёткие указания по активизации поисков следов российского влияния на политический и медийный процесс в США и странах-союзниках — акт был принят конгрессом, подписан уходящим президентом Бараком Обамой в декабре 2016 года и стал частью более обширного Акта о расходах на национальную оборону на 2017 год, что подтверждает карательный характер законодательства о противодействии “российской пропаганде”.Прецеденты блокирования Russia Today уже были, только представлялись они не официальными решениями властей, а техническими ошибками. Так, один из крупнейших социальных новостных сайтов США Reddit заблокировал доступ к каналу RT для своих пользователей из-за альтернативной точки зрения на сирийский конфликт. В 2012 году Russia Today заблокировали во время разгона демонстрантов движения “Захвати Уолл-стрит”, позже также назвав это технической ошибкой. А не далее как два месяца назад уже “Фейсбук” временно запретил публиковать RT посты.Политолог Юрий Почта считает, что подобные заявления со стороны США означают, что российские СМИ воспринимают всерьёз.— Сейчас RT — мирового уровня СМИ, на него начинают реагировать наши партнёры. Для них альтернативная точка зрения неприемлема. США привыкли определять мировую повестку дня, ответы и решения. Они воспринимают это как крах их американской мечты. А “дискредитация” — слово знаменательное. Это означает, что спорить всерьёз с нами никто не будет. Это сложно — не всегда есть контраргументы, поэтому проще опорочить и дискредитировать. В целом же идёт подготовка западного мышления — политиков и общественности — к возможности войны. Это очень печально, — заключил политолог.Автор Дмитрий Булгару, LIFEНапомним также, чтоОфициальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил о том, что Берлин намерен помогать странам Балтии в противодействии «фейковым новостям из России».«Мы хотим помочь нашим партнерам в Прибалтике бороться с систематической дезинформацией. Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы», — сказал Шефер.По его словам, речь идет о создании радиостанций и телеканалов, которые будут привлекательными для русскоговорящих жителей Латвии, Литвы и Эстонии. При этом новости о мире и регионе будут подаваться иначе, чем на российском телевидении.«Русскоязычным гражданам прибалтийских государств будут предложены такие источники информации, которые, с нашей точки зрения, отвечают требованиям точности и хорошей журналистской работы», – уточнил дипломат.В качестве примера «дезинформации» Шефер привел слухи о якобы изнасиловании немецкими военнослужащими 15-летней девочки в Литве. О появлении таких слухов ранее заявили литовские СМИ. В НАТО утверждают, что к их распространению причастна Россия, но никаких доказательств этого предъявлено не было. В российских изданиях подобная информация не публиковалась.В последнее время Евросоюз регулярно поднимает вопрос об информационной борьбе с российскими СМИ. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о противодействии российским масс-медиа, при этом главными угрозами были объявлены агентство Sputnik и телеканал RT. Некоторые положения этого документа граничат с предложением ввести цензуру.Немецкие власти также неоднократно заявляли о некой «российской кампании» по дезинформации. Однако, по данным S?ddeutsche Zeitung, Федеральная разведслужба Германии доказательств этого не обнаружила. Что не удивительно.

Источник: publikatsii.ru