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Демократия для избранных: В США предложили дискредитировать и блокировать российские СМИ

09:41. 28 марта 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:
Демократия для избранных: В США предложили дискредитировать и блокировать российские СМИ

Американская истерия по поводу “российской пропаганды” достигла своего апогея. Представители исследовательского центра RAND призвали американских законодателей сфокусироваться на “дискредитации таких информационных источников, как Russia Today”, а также полностью блокировать доступ к российским медиа.

Не последняя фигура в экспертном мире, заместитель директора RAND Кристофер Чивис недавно выступил на заседании Комитета по вооружённым силам палаты представителей США, где озвучил мечту многих оставшихся в Правительстве США неоконсерваторов начать открытую борьбу с российскими информационными агентствами и словом, и делом. Охват борьбы с “российской пропагандой”, к которой причислены Russia Today и Sputnik News, предлагается сделать всеобъемлющим.

Отдельная роль в этой борьбе, по мнению Чивиса, должна принадлежать гражданскому обществу. Отмечается, что США должны будут дискредитировать сообщения российских информационных агентств не точечно, заглушая в информационном пространстве каждую отдельную новость, а систематично. Специальные государственные органы, которые могут быть созданы под руководством Совета национальной безопасности, будут разрабатывать стратегию по противодействию “российской гибридной войне”. Дело может дойти и до принятия президентской директивы, которая на официальном уровне позволит Трампу блокировать вещание российских агентств.

В мирное время США могут использовать психологические методы переориентации граждан США подальше от RT. Для дискредитации российских информационных агентств членам палаты представителей предложено распространять предупреждения в американских СМИ о том, что информация, которую представляют российские агентства, будет ложной. Следующим этапом должны запускаться опровержения альтернативной американским информационным агентствам точки зрения, которая будет циклично повторяться в западных СМИ. В этом аспекте предусматривается увеличение информационного потока альтернативных версий в западных СМИ, чтобы затопить сообщения Russia Today, Sputnik News и других российских СМИ.

Демократия для избранных: В США предложили дискредитировать и блокировать российские СМИ

В США рассматривается и военный сценарий. В случае же, если противоборство Вашингтона и Москвы перейдёт из категории угроз в категорию открытого конфликта, должен быть перекрыт доступ американским гражданам к российским медиа. В этом контексте будут уже использоваться не просто опровержения и угрозы, а “тяжёлая артиллерия”.

RAND предложил активизировать “агрессивное внедрение условий пользовательских соглашений с провайдерами услуг Интернета и социальными сетями”, которые работают в Соединённых Штатах, чтобы остановить влияние российских информационных агентств.

Более жёсткие меры подразумевают использование электронных и радиотехнических средств подавления связи, чтобы устранить физическую возможность трансляции любых сообщений российских агентств на территории США. Кроме того, предлагается использовать так называемые кибероперации, в проведении которых так часто в последнее время обвиняют российскую сторону. Между тем законодательно запретить то или иное средство массовой информации в теории можно, опираясь на законодательную базу, созданную ещё во время Второй мировой, а также на нормы и положения контрпропагандистских указов и инструкций в годы холодной войны. В принципе, у любых иностранных СМИ в Соединённых Штатах, которые так любят указывать на свободу слова в других странах, есть одна ахиллесова пята — FARA, то есть закон об иностранных агентах. Естественно, что российские государственные СМИ, такие как RT или Sputnik, подпадают под его действие, а малейшее его нарушение может привести к решению Минюста о наложении штрафных санкций и даже уголовному преследованию аффилированных лиц. Имеются в арсенале американских властей и другие средства — в частности, американское Министерство национальной безопасности может в рамках контртеррористического пакета мер ограничивать на определяемой им территории технические возможности для ведения радио- и телевещания

Ответственными за выстраивание информационного железного занавеса в разной степени предлагается назначить Госдеп США, Минобороны, Минфин и структуры, входящие в разведсообщество США. За пределами США за противодействие российским медиа должны отвечать финский Центр гибридной войны и уже известный читателям по известному докладу об “агенте Кремля” (КВН) латвийский Центр стратегической коммуникации.

Но есть один проблемный момент для властей США — как перекрыть доступ к российским СМИ повсеместно и одновременно, учитывая, что в США тысячи интернет-провайдеров? Тем более что действия российских СМИ к незаконным причислить нельзя. Для этого существует вполне легитимный способ: новая законодательная регламентация, позволяющая временно перекрыть доступ к информационным ресурсам в случае чрезвычайных обстоятельств.

В 2010 году сенатор США Джо Либерман попытался провести закон, который позволил бы президенту США ограничить доступ к Интернету в случае угрозы кибератак на США, но акт, который американские СМИ окрестили актом об убийстве, так и не был принят. В случае если бы новые правила вступили в силу, все провайдеры США немедленно должны были бы ограничить доступ к Сети. В контексте последних обвинений в отношении России закон о защите от кибератак может снова встать на повестку дня, но теперь уже в более узком виде противоборства “российской пропаганде” и российским СМИ. Вместе с тем в 2016 году был принят специальный Акт о противодействии пропаганде и дезинформации, в котором прямо указывается на то, что объектом противодействия является Россия, в рамках акта создаётся специальная грантовая программа для “мозговых танков”, СМИ и НКО, которые должны разоблачать российское вмешательство во внутриамериканские дела. Также в рамках акта Госдепу, Минобороны, а также разведывательному сообществу даются чёткие указания по активизации поисков следов российского влияния на политический и медийный процесс в США и странах-союзниках — акт был принят конгрессом, подписан уходящим президентом Бараком Обамой в декабре 2016 года и стал частью более обширного Акта о расходах на национальную оборону на 2017 год, что подтверждает карательный характер законодательства о противодействии “российской пропаганде”.

Демократия для избранных: В США предложили дискредитировать и блокировать российские СМИ

Прецеденты блокирования Russia Today уже были, только представлялись они не официальными решениями властей, а техническими ошибками. Так, один из крупнейших социальных новостных сайтов США Reddit заблокировал доступ к каналу RT для своих пользователей из-за альтернативной точки зрения на сирийский конфликт. В 2012 году Russia Today заблокировали во время разгона демонстрантов движения “Захвати Уолл-стрит”, позже также назвав это технической ошибкой. А не далее как два месяца назад уже “Фейсбук” временно запретил публиковать RT посты.

Политолог Юрий Почта считает, что подобные заявления со стороны США означают, что российские СМИ воспринимают всерьёз.

— Сейчас RT — мирового уровня СМИ, на него начинают реагировать наши партнёры. Для них альтернативная точка зрения неприемлема. США привыкли определять мировую повестку дня, ответы и решения. Они воспринимают это как крах их американской мечты. А “дискредитация” — слово знаменательное. Это означает, что спорить всерьёз с нами никто не будет. Это сложно — не всегда есть контраргументы, поэтому проще опорочить и дискредитировать. В целом же идёт подготовка западного мышления — политиков и общественности — к возможности войны. Это очень печально, — заключил политолог.

Автор Дмитрий Булгару, LIFE

Напомним также, что Германия поможет странам Балтии «дискредитировать» СМИ России

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил о том, что Берлин намерен помогать странам Балтии в противодействии «фейковым новостям из России».

«Мы хотим помочь нашим партнерам в Прибалтике бороться с систематической дезинформацией. Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы», — сказал Шефер.

По его словам, речь идет о создании радиостанций и телеканалов, которые будут привлекательными для русскоговорящих жителей Латвии, Литвы и Эстонии. При этом новости о мире и регионе будут подаваться иначе, чем на российском телевидении.

«Русскоязычным гражданам прибалтийских государств будут предложены такие источники информации, которые, с нашей точки зрения, отвечают требованиям точности и хорошей журналистской работы», – уточнил дипломат.

В качестве примера «дезинформации» Шефер привел слухи о якобы изнасиловании немецкими военнослужащими 15-летней девочки в Литве. О появлении таких слухов ранее заявили литовские СМИ. В НАТО утверждают, что к их распространению причастна Россия, но никаких доказательств этого предъявлено не было. В российских изданиях подобная информация не публиковалась.

В последнее время Евросоюз регулярно поднимает вопрос об информационной борьбе с российскими СМИ. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о противодействии российским масс-медиа, при этом главными угрозами были объявлены агентство Sputnik и телеканал RT. Некоторые положения этого документа граничат с предложением ввести цензуру.

Немецкие власти также неоднократно заявляли о некой «российской кампании» по дезинформации. Однако, по данным S?ddeutsche Zeitung, Федеральная разведслужба Германии доказательств этого не обнаружила. Что не удивительно.

Источник: publikatsii.ru

Метки: в мире
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