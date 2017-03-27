Запад обманет Беларусь так же, как сделал это с Украиной

«Чем могут закончиться митинги оппозиции, которые планируются в эту субботу в Минске

В Беларуси может получится точно так же, как и на Украине



Концентрат холодного душа из последних новостей – будто снаряды все ближе и ближе бьют вокруг цели. Теперь и в Беларуси аккурат перед «Днем воли» и планируемым всебелорусским митингом оппозиции задержали несколько десятков вооруженных людей, которые готовились к беспорядкам. Что это — предвестники новой беды или круги по воде от уже брошенных камней? Ситуацию с новыми вводными согласился прокомментировать политолог и публицист Николай СТАРИКОВ:

— То, что в эти дни происходит в Беларуси, нужно понимать шире. Александр Григорьевич Лукашенко получает сегодня серьезные политические дивиденды от ситуации, которая складывается в мире. Вы заметили, что он вдруг резко перестал быть «последним диктатором Европы»? Еще несколько лет назад был, а потом начались события на Украине и перестал… Получается, что второй президентский срок — это «диктатура», а четвертый — «торжество демократии». По идее обычно наоборот. Лукашенко постарался стать эдаким «ласковым политическим теляти», который пытается обласкать двух геополитических маток — и с Западом налаживать отношения, и от России требовать низких цен на нефтепродукты. В сегодняшней ситуации это невозможно. На мой взгляд, руководство Беларуси совершает сейчас очень большую ошибку. Ради неких сиюминутных экономических выгод оно готово пожертвовать хорошими отношениями с Россией. А Запад, бросая некую замануху для белорусского руководства, на самом деле пытается ослабить Россию. В Беларуси может получится точно так же, как и на Украине: с одной стороны с Лукашенко будут пытаться наладить отношения, а с другой — готовить ему майдан. С Западом договориться нельзя. Янукович пытался — его судьба известна. И Каддафи пытался…

Если спичка обращается к человеку

— На днях Верховная Рада Украины обратилась к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО. Как думаете, Вашингтон на это пойдет?

— Давайте переведем это на русский язык: Верховная Рада пытается принудить Соединенные Штаты Америки заключить договор, согласно которому те должны будут вступить в войну, если Украина ввяжется в какой-то конфликт. Конечно, Соединенные Штаты такой договор никогда не подпишут. Наивно думать, что путем голосования в Раде можно склонить Вашингтон к изменению своей политики. Для США Украина — не союзник и не партнер, это инструмент, спички в руках, которыми можно что-то поджигать. Если спичка обращается к человеку, требуя, чтобы ей придали статус партнера – разве человек на это согласится?

Я очень надеюсь, что Украина окончательно станет для США чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко, но в конце концов они его все-таки бросят. В сторону России. Кто-нибудь верит, что Европа или США будут восстанавливать разрушенный Донбасс? Давайте вспомним историю: может быть, Гитлер пришел на Украину для того, чтобы украинцы прекрасно жили? Нет. Он вывозил продовольствие, людей и природные ресурсы. Сейчас происходит то же самое, только в более завуалированной форме. Собственно говоря, другой политики Запада в отношении Украины ожидать было и невозможно, потому что Украина для Запада — это колония. А для России это — часть самой России.

Уровень агрессивности белорусов несравним с украинцами и с русскими, это самые спокойные и миролюбивые из славян люди

Антидот для снайпера

— Уровень агрессивности белорусов несравним с украинцами и с русскими, это самые спокойные и миролюбивые из славян люди. Но если наблюдать за протестами, которые идут в белорусских городах весь последний месяц, параллели с Украиной, конечно, просматриваются. Пресловутая «сакральная жертва», к сожалению, может быть выгодна обеим сторонам. Власти – чтобы закрутить гайки, оппозиции – чтобы разболтать ситуацию. Технология повторяется из страны в страну с небольшими вариациями. Почему, как вы думаете, никто до сих пор не изобрел антидот?

— Потому что каждый человек считает, что он не подвержен манипуляциям. Он находится в уверенности, что сам пришел к выводу о необходимости выйти на площадь, взять щит с дубинкой и пойти захватывать дом на Банковской… Он думает, что никаких снайперов быть не может. А снайперы тем временем уже давно сидят на чердаках, как это было на Майдане, или в других государствах, где американцы делали перевороты, и ждут, когда им подгонят мишени. А потом вдруг выбегает на сцену какой-нибудь полусумасшедший сотник Парасюк и говорит, что надо немедленно пойти и захватить здания. Люди идут, их расстреливают, кровавый режим проливает кровь… Судя по тому, что в Беларуси задержали боевиков с оружием, там планировалась примерно та же самая история. Неизвестные снайперы, сидящие на крыше и расстреливающие из снайперских винтовок демонстрацию якобы по приказу правительства – это излюбленная технология, опробованная в XX веке в Венгрии, Румынии, Литве, и в XXI — в Сирии, Ливии, Йемене, Египте и на Украине…

Получается, что Александр Лукашенко, подписав указ о том, что в стране будет вводиться налог на тунеядство, сам народ к выходу на улицы и подтолкнул

— А белорусское население в массе своей готово к тому, чтобы в его голову начали забрасываться подобные идеи?

— Ухудшение экономической ситуации налицо. Перед нами тот случай, когда холодильник может победить телевизор. Лукашенко это понимает. В этом и состоит причина его заигрываний с Западом. Он считает, что контролирует процесс. Но для государственного переворота, которым на самом деле является цветная революция, нужны не миллионы людей, а буквально тысяча статистов для массовки и несколько сотен боевиков. Плюс деморализация власти, органов правопорядка и трупы невинных демонстрантов, застреленных якобы кровавым режимом.

Хвост и собака поменялись местами

— Получается, что Александр Лукашенко, подписав указ о том, что в стране будет вводиться налог на тунеядство, сам народ к выходу на улицы и подтолкнул?

— Оппозиции всегда нужен повод. Когда у нас в стране вводили систему «Платон», все дружно стали дальнобойщиками. Когда повысили тарифы ЖКХ — коммунальщиками. Сейчас в Санкт-Петербурге все борются за Исаакиевский собор… В Беларуси вот стали «тунеядцами»… Гибрид капитализма и социализма – очень странная вещь. При социализме принцип «кто не работает, тот не ест» оправдан. Но при этом существует стопроцентная занятость и любой человек может найти работу. При капитализме никто никому ничего не обязан, гарантии трудоустройства нет, но в Беларуси при этом вас за то же самое тунеядство собираются наказывать…

Тот факт, что в Беларуси были задержаны боевики, абсолютно точно связан с предстоящими митингами. Это же классический 1905 год: «Пойдемте расскажем царю, как мы плохо живем!» Демонстрантов ведут туда, где стоят войска, боевики стреляют в солдат, солдаты в ответ начинают палить по толпе и происходит Кровавое Воскресенье.

— Ровно это же мне рассказывал в интервью американский профессор Джин Шарп: «Делу революции я учился у русских». То есть, свои 198 методов ненасильственного свержения власти он сформулировал, тщательно изучив наши революции 1905-го и 1917-го годов.

— Скромничает Джин Шарп, потому что эти революции имеют такие же иностранные корни, как и Майдан в 2014 году. Русской та революция была только по месту проведения. Тогда раскачивать ситуацию помогали британцы, которые были основными конкурентами российской и германской империй. Сейчас Великобритания стала у американцев младшим партнером. Просто хвост и голова собаки поменялись местами. Но суть осталась прежней: эта собака точно так же хочет нас рвать и кусать, как и 100 лет назад.

Галина САПОЖНИКОВА»