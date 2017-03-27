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В России снова испытывают экранопланы

14:55. 27 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В Петрозаводске возобновились испытания экраноплана «Орион 20». Эта амфибия может передвигаться по льду и по воде, а также парить над поверхностью.

В эти дни в небе над Онежским озером можно было увидеть необычный летательный аппарат. В Петрозаводске возобновились испытания экраноплана «Орион 20». Эта амфибия может передвигаться по льду и по воде, а также парить над поверхностью, используя экранный эффект.

Работа над транспортным средством началась пять лет назад, но летом 2015 года испытания приостановили после серьезной аварии. И вот теперь конструкторы создали новый образец, и испытания продолжились. Об этом рассказали в сюжете телеканала “Россия-1″

 

Новая модель стала больше, а хвостовую часть сделали легче, чтобы машина не “вставала в стойку”. Это стала причиной аварии предыдущего опытного образца.

Летающим амфибии – экранопланые начали создавать в СССР еще в 50-х годах. Высокоскоростное транспортное средство, аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. При равных массе и скорости площадь крыла экраноплана намного меньше, чем у самолёта.

В России возобновились испытания экранопланов

“Орион” развивает скорость до 180 километров в час, берет тонну груза или 12 пассажиров. Машиной заинтересовались в Иране, и уже подписан контракт на их поставку Тегерану, сообщается в сюжете телеканала.

Самый известный советский экранопплан проекта 903 “Лунь”. Он нес на себе 6 противокорабельных ракет “Москит”.

В России возобновились испытания экранопланов

Главной целью ракетоносца являются авианосцы. Экраноплан «Лунь» благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров может подлететь на скорости 500 километров в час к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты. Первый в серии “Лунь” так и остался единственным, несмотря на успешно прошедшие испытания и включение его в состав флота. “Лунь” списан и законсервирован.

А десантный экраноплан “Орленок” даже был выпущен опытной партией в 5 единиц и поступил на вооружение Черноморского флота ВМФ СССР.

В России возобновились испытания экранопланов

«Орлёнок» предназначен для переброски морских десантов на дальность до 1500 км, он взлетает при высоте волн до 2 метров и развивает скорость 400—500 км/час. Погрузка и выгрузка людей и техники осуществляется через откидывающуюся вправо носовую часть. Аппарат способен принять на борт до 200 морских пехотинцев с полным вооружением или две бронированные машины (танк, БТР, БМП).

Экранолёт вооружён турельно-башенной пулеметной установкой «УТЕС-М» (два пулемета НСВТ калибра 12,7 мм). Экипаж десантного экраноплана состоит из 9 человек.

Все «Орлята» вошли в состав авиации ВМФ, на их базе была сформирована 11-я отдельная авиагруппа непосредственного подчинения Главному штабу морской авиации.

Серия экранопланов С-21, С-25 и С-26 была установочная: планами развития ВМФ СССР предусматривалось строительство 120 «Орлят».

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Источник: www.kramola.info

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