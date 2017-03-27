В России проходит антикоррупционная операция “Медвед”!

Если Запад нагло стягивает к российским границам военные базы, подвозит тяжёлые танки и вдобавок к этому пытается представить европейским обывателям Россию как потенциального агрессора (мы такое уже проходили 81 год назад), то по закону жанра хотя бы за пару лет до начала возможного международного конфликта внутри России должны пройти массовые чистки и посадки "врагов народа". А как иначе то?!

Такая чистка общества имела у нас место в 1937-1938 годах, а уже в 1939 году, 1 сентября, в Европе, как известно, началась Вторая Мировая война, лавина которой обрушилась на границы СССР и прорвала их 22 июня 1941 года в 4 часа утра.

Так вот, сейчас, когда военно-политический блок НАТО, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду, уже сконцентрировал у российских границ тысячи тяжёлых танков американского производства , о чём свидетельствуют многочисленные видеозаписи, размещённые очевидцами в Интернете, нашему Президенту крайне нужен веский повод, чтобы ему, как и Сталину 80 лет назад, запустить процесс по очистке огромного административного аппарата России от всех накопившихся там "врагов народа" и коррупционеров.

Пикантность ситуации в том, что среди тех, кого надо репрессировать 80-85% — евреи. Тронь всего одного коррупционера-еврея — уже поднимется вой в СМИ, как в российских, так и в зарубежных. А если таких евреев целый список, причём не на одну страницу?

Помните случай с женской банд-группой "Пусси райт", состоявшей из четырёх евреек?! Троих арестовали за злостное хулиганство в храме Христа-Спасителя, осудили на 2 года каждую, так на дыбы встал весь Запад и весь российский бомонд!

Естественно, здесь нужен очень тонкий подход и осторожность сапёра! Поэтому всё, что будет происходит в нашей стране в самое ближайшее время, мировое сообщество должно воспринимать как исключительно вынужденные ответные действия Владимира Путина на вопиющую экстраординарную криминальную ситуацию, возникшую на территории Российской Федерации!

И так удачно сложилось, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, выпускник Йельского университета (США, штат Коннектикут), помог сегодня Путину обрести такой веский повод для объявления уже не борьбы, а войны всем российским коррупционерам-чиновникам.

В конце своего разоблачительного досье на Д.А.Медведева, оформленного в виде фильма продолжительностью 50 минут, Алексей Навальный сделал заявление, что его цель — борьба с коррупцией в России, а в будущем он искренне надеется стать новым Президентом Российской Федерации. Таким образом Навальный дал понять, что этот убойный фильм "ОН ВАМ НЕ ДИМОН!" — исключительно его личная инициатива. Соответственно, Владимир Путин чист, и ни у кого нет ни малейшего повода заподозрить его в причастности к разоблачению криминальных дел главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Фильм А.Навального "ОН ВАМ НЕ ДИМОН!":

Этот уникальный, буквально убийственный компромат на Д.А.Медведева был опубликован в мировых СМИ 2 марта 2017 года, и на данный момент только по этой интернет-ссылке видео успели посмотреть и оценить почти 12 миллионов россиян!

Этого количества более чем достаточно, чтобы российское общество начало резко выражать своё возмущение!

Согласно материалам Навального, которые он выложил на всеобщее обозрение, Дмитрий Анатольевич, говоривший недавно на камеру пенсионерам: "денег нет, но вы держитесь!" — мафиози и коррупционер, обладающий движимостью и недвижимостью стоимостью в ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!

Реакция россиян по этому поводу закономерна — в разных городах России уже начались первые стихийные протесты.

Даже по одной этой фотографии хорошо видно, какие мнения выражает вышедший на улицы народ:

"Медведев! У нас к тебе вопросы!", "Продай дачи, построй дороги!", "Жалкий, трусливый вор!"

Через 24 дня после появления фильма Навального в СМИ, антикоррупционные митинги оппозиции состоялись уже десятках городов России!

В этой связи очень интересно мнение Михаила Веллера, писателя, члена Российского ПЕН-Центра, филиала международной правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.

"Вот примерно так и начинаются революции, что всем известно. Отнюдь не все такие шествия, только незначительный их процент, затем перерастают в революционные движения. Но упомянутым революционным движениям подобные прогулочки предшествуют всегда! И я лично глубоко сочувствую российскому правительству, Администрации Президента, Думе потому, что государственные органы находятся сейчас в трудном положении..."

Остальные мысли М.Веллера, кому интересно, в этом видео:

Самое интересное, кто бы ни стоял за Навальным и его инициативой, рост уличных протестов в России сегодня одинаково выгоден как Западу, так и Путину и его команде!

Западу давно хочется проиграть в России украинский сценарий революции. Путину же нужен веский повод, чтобы начать реальную борьбу с коррупцией без оглядки на своих "заклятых друзей" в чёрных шляпах.

Я думаю, чем сильнее будут кипеть страсти в российском обществе, тем жёстче по этой причине Путин сможет прессовать высокопоставленных коррупционеров, разводя при этом руками перед лицом разных товарищей, мол, ничего не могу поделать, не моя вина в том, что народ вышел на улицы и требует наведения порядка и установления справедливости в Государстве Российском!

Ну а то, что сегодня российская полиция арестовала только в Москве более полтысячи демонстрантов, требующих наказания коррупционеров, это тоже одинаково выгодно обеим сторонам: и Западу, и Путину. Народ от этого злее будет. Значит накал страстей в обществе будет только расти.





"По данным ОВД-Инфо на 18:50 26.03.2017, всего в результате акции были задержаны 785 человек. Пресс-служба московского управления МВД сообщила, что пострадал один сотрудник полиции — он госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что полиция во время акции «проявила себя безукоризненно»". Источник .

27 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий читателя:

Барак Обама: я даже не представляю, что может думать сейчас Путин, сидя перед экраном телевизора и наблюдая за демонстрациями в разных городах своей вотчины, одновременно просматривая сводки спецслужб, показывающих абсолютно реальную картину происходящего. Если это игра в шахматы в длинную, то Дмитрий Анатольевич, в силу своей недалёкости, был изначально назначен на роль "жертвенного барана". Путин не мог не знать о его "тихом" воровстве и покупках исподнего за деньги благотворительных фондов. И вот теперь, держа в руках пистолет, он, наверное, размышляет: самому исполнить пожелание народа или отдать пистолет несчастному со словами: "надо, Дима, надо!" Ну а эта вся "воровская малина", глядя в экраны телевизоров и сжимая своими потными руками стаканы с алкоголем, наверное, тоже с ужасом произносит про себя: "первый пошёл!".

P.S. Ну а Димона Медведева, если честно сказать, даже жаль. Он в этой камарилье самый безвредный и беззащитный. Да и крал он, наверное, только за компанию, чтобы его не считали лохом.

Rimidor: как прошлые, так и сегодняшние протестные выступления в России инспирированы Западом через его российскую либерастную креатуру, которая, на самом деле, на 80 % жыдообразующая. Сегодня торпедоносцем рэволуции назначен Лёха Навальный - креативный менеджер USAID по России. Безусловно, из-за спины Лёхи заметно выглядывают также уши цэрэушной конторы и разной сволочи из Англичанки. Димон оказался не таким бессребренником, как казалось. В корридорах правительства вольно и мощно гуляет коррупционный ветер. Повода для протестов достаточно, и если бы этих поводов и не было бы, то они были бы высосаны из пальца.

Протест протесту - рознь. Конторе Навального важно перевести протест в майданную форму, дикую гуляй-польную форму уличного и площадного сопротивления, не подвластную никаким законам выражения протеста. Перевести всё на рельсы анархизма, то бишь в оконцовке хаоса. Так дело не пойдёт! И власть обязана загнать энергию протеста в рамки Закона. Что и было сделано 26 марта в Москве, а днём ранее в Минске. В Минске более решительно и смело, в Москве чуть менее. Всё-таки у Батьки, в связи с близостью схронов, обстановочка усугублялась происками бандеровщины. Пока: Зачёт!

Аltai0656: Антон, Николай Стариков в своём блоге https://nstarikov.ru/blog/76457 данное событие истолковал диаметрально противоположно: якобы этим фильмом Навальный связал руки Путину, который теперь-то уж точно не сможет распустить правительство и тронуть Менделя. Что Медведев и Навальный работают в одной сцепке. Интересно как Вы прокомментируете его точку зрения?

Антон Благин: стал слушать Старикова по указанной ссылке и чуть не стошнило. 17 минут трёпа, вместо того, чтобы сказать саму суть за 1-2 минуты! Этот своего рода талант! Наверное, у Николая Старикова в роду священники были. Последние слова и вовсе шедевр из той же "поповской оперы". Про такое искусство "пудрить мозги" народ давно и чётко высказался: "ему хоть ссы в глаза, а всё божья роса!"

Шедевр от Старикова: "...это значит, что после фильма, который снят о Медведеве, якобы очерняющем его, позиции премьера стали куда более сильными! Его нельзя отправить в отставку! Произошло усиление! То есть, Навальный помогает Медведеву!" Финальный вывод Николая Старикова тоже повеселил: "Навальный и Д.А.Медведев = одна команда, что в 2011-1012 годах, что в 2017-2018 годах!"

И еще одно мнение от Леонида Радзиховского, который говорит в унисон со Стариковым: