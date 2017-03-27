Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 марта 2017
- 08:31 Пентагон отправляет 200 десантников на Ближний Восток.
- 05:30 Русские танки спасают танкистов в Сирии от ракет TOW: боевикам мерещатся уничтоженные Т-90 (ВИДЕО).
- 04:30 Тысячи людей бегут в пустыню: Крупнейшая в Сирии дамба частично обрушилась под ударами США (ФОТО).
- Вчера 23:50 Сирия: Демократические силы взяли под контроль аэродром около Ракки.
- Вчера 23:45 МИД Италии: РФ играет решающую роль в сирийском урегулировании.
- Вчера 22:40 ВКС РФ громят колонны смертников «Аль-Каиды» в Хаме — опубликованы кадры (ФОТО, ВИДЕО).
Пентагон отправляет 200 десантников на Ближний Восток
США по запросу командования в Багдаде дополнительно направляют на Ближний Восток порядка 200 десантников для укрепления безопасности в регионе, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.
По данным телеканала, две дополнительные роты из 82-й воздушно-десантной дивизии будут направлены либо в Ирак, либо в Сирию, но точной информации по тому, где они будут размещены, нет. Решение будет принято командующим международной операцией против ИГИЛ* в Ираке и Сирии Стивеном Таунсендом.
Дополнительную информацию Пентагон намерен обнародовать в понедельник, отмечает телеканал. Ранее США разместили в Сирии для борьбы с ИГИЛ дополнительные силы — порядка 400 военнослужащих.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Русские танки спасают танкистов в Сирии от ракет TOW: боевикам мерещатся уничтоженные Т-90 (ВИДЕО)
Медиа-крыло исламистской группировки «Джейш Аль-Изза» обнародовало сразу 2 видеоролика, на которых якобы показаны попадания американских ракет из ПТРК TOW в танки Т-90 в ходе боев в провинции Хама.
Первое видео имеет просто фантастическое описание:
«Джейш Аль-Изза» одной ракетой TOW уничтожила танк модели T-90 и поразила другой танк к югу от города Маардес» (данный город захвачен бандами, и на него наступают Сирийские войска).
Реально же на кадрах показано попадание ПТУР в один танк Т-62М, при этом ракета не смогла его уничтожить, члены экипажа выбежали из боевой машины, а танкисты из второго танка также от испуга выпрыгнули из люков и убежали, не дожидаясь, когда и их танк подвергнется атаке.
Второе видео «Армии Славы», входящей в состав «Свободной сирийской армии», озаглавлено:
«На канале Russia Today показали, как „Джейш Аль-Изза“ уничтожила танк Т-90 у селения в Хаме» (это видео более полное, нежели опубликованное боевиками днем ранее, которое и показали на «РТ Арабик»).
На этих кадрах также показан уже другой Т-62М, который снова выдержал попадание американской противотанковой ракеты и спас свой экипаж.
Т-62М относительно недавно были доставлены из России и пополнили арсеналы Сирийской Арабской Армии. По данным арабских СМИ, атакам TOW подверглись танки 5-го Армейского Корпуса САА, который готовят российские военные.
На модернизированные танки Т-62 установлены резинотканевые бортовые противокумулятивные экраны, а на башнях стоят защитные металлополимерные блоки. Эти дополнительные средства существенно нейтрализуют кумулятивную струю противотанкового вооружения.
Военные эксперты высказывают предположения: наиболее вероятно, что в обоих случаях танки получили повреждения, которые могут быть устранены после ремонтных работ, а бронемашины смогут продолжить свой боевой путь в борьбе с терроризмом в САР.
Читайте также: ВКС РФ громят колонны смертников «Аль-Каиды» в Хаме — опубликованы кадры (ФОТО, ВИДЕО)
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Тысячи людей бегут в пустыню: Крупнейшая в Сирии дамба частично обрушилась под ударами США (ФОТО)
Крупнейшая сирийская плотина Евфрат у города Табка частично разрушена ударами коалиции США и артиллерии курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF). Люди в панике бегут в пустыню.
Как сообщала «Русская Весна», дамба на реке Евфрат в провинции Ракка подвергается ежедневным ударам американской коалиции, что грозит страшными последствиями — потоки воды могут смыть 4 крупных города ,включая Дейр-эз-Зор и Ракку, а также десятки городов и поселков меньшего размера, сейчас под угрозой находятся жизни сотен тысяч людей.
Напомним, днем в воскресенье гидроэлектростанция остановила работу после того, как пункт управления был уничтожен попаданием одного из снарядов, выпущенного со стороны сил коалиции. Технические специалисты долго не могли попасть на объект из-за постоянных обстрелов.
Затем стало известно, что многие боевики ИГИЛ начали эвакуировать семьи в пустыню, боясь прорыва Дамбы Евфрат из-за ударов США.
Главари группировки испугались хаоса и даже вынуждены были отправить по Ракке отряды бандитов на пикапах, которые объявляли, что нет повода для паники, а распространители слухов будут подвергнуты наказанию.
Через несколько часов появились кадры с места событий.
«Паника среди мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. Изображения гражданских лиц сбежавших из их деревень в сельских районах Дейр-эз-Зора из-за сообщений о коллапсе Дамбы Евфрат», — вечером в воскресенье сообщило прокурдское информационное агентство «Дейр-эз-Зор-24» и опубликовало ряд фото с сотнями людей в пустынной местности.
Известно, что вооруженные группы курдов и арабов сейчас продвигаются с боями на расстоянии менее 4-х км от плотины, они нацелились на город Табка, последнюю крупную цитадель ИГИЛ на пути к «столице» группировки — городу Ракка.
Дамбу курды под руководством американцев пытаются захватить посредством десантных операций совместно со спецназом США, транспортными и ударными вертолетами «Апач», при поддержке самолетов коалиции. Несколько штурмов закончились неудачей, атакующие понесли потери.
Читайте подробнее: «Спецназ» ИГИЛ против спецназа США: 3-й день штурма плотины в Ракке и новые потери американцев (+ВИДЕО)
К ночи на понедельник медиа-крыло ИГИЛ «агентство Амак» опубликовало фотографии уничтоженного пункта управления ГЭС на плотине Евфрат.
Гидроэлектростанция на реке Евфрат была построена в начале 70-х годов прошлого века под руководством специалистов из СССР. Сама плотина «Евфрат» сдерживает крупнейшее в Сирии водохранилище Аль-Асад, размеры которого составляют примерно 80 км в длину и 8 км в ширину, а объем — 12 км³,
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: Демократические силы взяли под контроль аэродром около Ракки
Вооруженная коалиция «Демократические силы Сирии» (ДСС) в воскресенье выбила остатки бандформирований террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с территории военного аэродрома вблизи города Табка, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственные источники.
В то же время, последнее из распространенных менее часа назад заявлений ДСС гласит, что арабо-курдские отряды находятся на расстоянии «менее километра» от аэродрома. Как отмечается в документе, копия которого поступила в распоряжение, альянсу удалось полностью изолировать этот объект, отрезав последние пути к отступлению боевикам ИГ с южного и юго-западного направлений. Поддержку наступающим силам оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.
Смешанные отряды ДСС, костяк которых составляют сирийские курды, ведут наступление на Табку. Это последний крупный оплот ИГ на пути к их «столице» в Сирии Ракке. Табка находится неподалеку от Евфратской плотины, построенной в начале 1970-х годов при участии советских специалистов. Там же неподалеку находится и военный аэродром, который до потери контроля над провинцией оставался последним оплотом сопротивления сирийской армии.
Сама Табка, как отмечает «Аль-Маядин», уже больше двух лет служит террористам ИГ в качестве основной тренировочной базы в Сирии. До войны здесь проживало до 100 тысяч человек. Остатки правительственных сил отступили из этого города в августе 2014 года, после чего он был захвачен боевиками.
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МИД Италии: РФ играет решающую роль в сирийском урегулировании
Россия может играть решающую роль в ходе урегулирования кризиса в Сирии, учитывая то влияние, которое Москва в силах оказать на стороны конфликта. Такое мнение в эксклюзивном интервью выразил глава МИД Италии Анджелино Альфано.
«Россия может и должна играть первостепенную роль в восстановлении перемирия (в Сирии -ред.) и разблокировании гуманитарного доступа на территории, осажденные режимом, положив конец поведению, которое является весьма опасным и с точки зрения международного гуманитарного права, и с этической точки зрения», — заявил итальянский министр.
Альфано подтвердил поддержку Италии посредническим усилиям спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, направленным на продвижение в переговорах в Женеве.
«В этом отношении Россия может играть решающую роль, имея в виду положительное влияние, которое Москва в силах оказать в отношении сирийских сторон, и в особенности на дамасский режим, вовлекая его в честные переговоры», — считает глава МИД Италии.
По его словам, без политического перехода не будет ни примирения в Сирии, ни возможной победы над терроризмом.
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ВКС РФ громят колонны смертников «Аль-Каиды» в Хаме — опубликованы кадры (ФОТО, ВИДЕО)
ВКС РФ продолжают наносить массированные удары по террористам, ведущим наступление в сирийской провинции Хама, вчера российские самолеты разгромили подкрепления банд, двигавшиеся к передовой.
Сирийская армия усиливает контратаку против джихадистов на севере Хамы, и самолеты ВКС России играют решающую роль в разгроме позиций и подкреплений банд.
В субботу военные самолеты и вертолеты уничтожили колонну транспортных средств исламистов, убив и ранив большое количество боевиков. Авиация наносила удары в окрестностях населенных пунктов Тайбат-эль-Имаме, Халтайе, Аль-Латамина, Мааракбеке и Кафер Нбуда.
Между тем, на юге Хамы российские авиаудары были нацелены на места скопления террористов у небольшого городка Акраб, который стал известен из-за кровавой резни, в которой бандиты убили 300 мирных жителей, в основном алавитов.
Русские авиаудары также уничтожили подкрепления, которые направлялись от Хан-Шейхуна к террористам на север Хамы.
Воздушные удары также разбивают джихадистские колонны в сельской местности провинции Идлиб на границе с Хамой.
Читайте также: Армия Сирии и ВКС РФ разгромили «Аль-Каиду», убит главнокомандующий и 100 боевиков в Хаме (ФОТО, ВИДЕО)
«Аль-Каида» – запрещенная в РФ террористическая организация.
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