Российская Арктика – стратегический потенциал и будущее страны

Российская Арктика лакомый кусочек. Ведь не зря глава Минэнерго Александр Новак назвал регион стратегическим потенциалом России, будущим нефтедобычи и газодобычи. Это понимаем не только мы, но и наши соседи, конкуренты, или точнее - геополитические противники.

В регионе аккумулированы огромные запасы углеводородов - миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубических метров газа. В 2016 году в Арктике было добыто почти 90 млн. тонн нефти, что составляет 17% от общего объёма добытой в России нефти, а также 500 млрд. кубических метров газа, что составляет 80% от общих объёмов.

Эти перспективы оценены должным образом, и теперь Россия увеличивает наше присутствие в регионе. Тут есть за что побороться. В Арктике сконцентрированы нетронутые запасы углеводородов на Земле, большей частью которых владеет Россия. Добавьте в копилочку и Северный Морской Путь, на который зарятся, все, кому не лень.

Льды продолжают таять, и СМП в перспективе станет наиболее кратчайшим путем из Европы в Азию. Кто станет выгодоприобретателем в данном случае? И все чаще мы слышим разговоры о том, почему бы не сделать его свободным для международных перевозок? Особенно стараются американцы лишить Россию возможной прибыли в будущем. Да, пора дать по рукам.

СМП на треть короче пути через Индийский Океан и Суэцкий канал. Идеальная возможность сбора транзитных пошлин и оказания логистических услуг всем желающим доставить товары по-быстрому. Экономический потенциал: если прикинуть по аналогии с Суэцким каналом, то СМП сулит ежегодную прибыль в $5,2 млрд. Одна лишь эта прибыль позволит компенсировать инвестиции на развитие Крыма всего за 4,4 года.

Реакция Москвы в данном случае оправдана на все 100%: развитие военной инфраструктуры и обеспечение постоянного военного присутствия России в Арктике. Не стоит провоцировать наших партнеров на необдуманные поступки, ведь плод так сладок.

Да, раньше мы больше внимания уделяли возможностям совместной разработки энергетических ресурсов, судоходству и плотности грузопотока на обычных маршрутах, но на Западе нас реально обломали, проявив свою истинную суть. Ну, извините, будем больше думать о национальных приоритетах, чем о международной кооперации. Безопасность, прежде всего.

По оценкам Геологического Общества США, в Арктике (шельф + суша) находятся 90 млрд. баррелей нефти. При цене в $100 за баррель стоимость «нефтяного куша», за который борются арктические страны, равен $9 трлн — это примерно 4,5 номинальных ВВП РФ за год. Если взять цену в районе $60-70 за баррель, то прибыль будет равна $5,4-6,3 трлн.

Природный газ: запасы месторождений Штокмановского, Русановского и Ленинградского оцениваются в 10 трлн. м3, что при цене в $350 за м3 принесут прибыль в $3,5 трлн. Если взять цены в районе $250-270 за 1000 м3, то прибыль будет чуть меньше — $2,5-2,7 за 1000 м3 соответственно.

Вот пишу и радуюсь возможностям России в Арктике. Такой потенциал, главное, с умом распорядиться, чтобы все было на пользу развитию нашей страны и во благо нынешнего и будущего поколения россиян. Сохранить и защитить – вот наши цели в ближайшем будущем. Основный соперник известен – Штаты, остальные, так, по мелочи. Страны, входящие в Арктический Совет, к слову, и санкций придерживаются относительно нас.

Как только нас не пытаются отсюда выдавить, даже экологическим троллингом не брезгуют. Помните инцидент с судном Arctic Sunrise, когда гринписовцы пытались заблокировать работу платформы «Приразломная»? Цель акции - дискредитация России и ее отстранение от добычи ресурсов в Арктике под предлогом заботы об экологии.

Отдельной частью информационной войны против России стало обсуждение на уровне американского Госдепа вопросов об уменьшении военно-морской деятельности России в Арктике. Плевать на исторически сложившиеся реалии и национальные интересы! Архиважно лишить нашу страну самой возможности защитить свои национальные интересы и лишить нас в будущем этих территорий. Знаем, проходили, ничего нового.

Вопрос лишь в том, как сильно мы сможем дать по зубам всем желающим поживиться за наш счет? Ни российский арктический шельф, ни Северный Морской Путь не должны выйти из-под юрисдикции России. Только полный контроль и свобода действий безо всяких ограничений. В нашем доме мы устанавливаем правила, а не распределители чужого добра. Как полагаете, сумеем мы сохранить и защитить СВОЕ в Арктике?

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