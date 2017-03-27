Главная » Политика

Российская Арктика – стратегический потенциал и будущее страны

10:39. 27 марта 2017 Просмотров - 136 Один комментарий Опубликовал:

1439810203_ldy_arctici

Российская Арктика лакомый кусочек. Ведь не зря глава Минэнерго Александр Новак назвал регион стратегическим потенциалом России, будущим нефтедобычи и газодобычи. Это понимаем не только мы, но и наши соседи, конкуренты, или точнее - геополитические противники.

В регионе аккумулированы огромные запасы углеводородов - миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубических метров газа. В 2016 году в Арктике было добыто почти 90 млн. тонн нефти, что составляет 17% от общего объёма добытой в России нефти, а также 500 млрд. кубических метров газа, что составляет 80% от общих объёмов.

1

Эти перспективы оценены должным образом, и теперь Россия увеличивает наше присутствие в регионе. Тут есть за что побороться. В Арктике сконцентрированы нетронутые запасы углеводородов на Земле, большей частью которых владеет Россия. Добавьте в копилочку и Северный Морской Путь, на который зарятся, все, кому не лень.

Льды продолжают таять, и СМП в перспективе станет наиболее кратчайшим путем из Европы в Азию. Кто станет выгодоприобретателем в данном случае? И все чаще мы слышим разговоры о том, почему бы не сделать его свободным для международных перевозок? Особенно стараются американцы лишить Россию возможной прибыли в будущем. Да, пора дать по рукам.

СМП на треть короче пути через Индийский Океан и Суэцкий канал. Идеальная возможность сбора транзитных пошлин и оказания логистических услуг всем желающим доставить товары по-быстрому. Экономический потенциал: если прикинуть по аналогии с Суэцким каналом, то СМП сулит ежегодную прибыль в $5,2 млрд. Одна лишь эта прибыль позволит компенсировать инвестиции на развитие Крыма всего за 4,4 года.

Реакция Москвы в данном случае оправдана на все 100%: развитие военной инфраструктуры и обеспечение постоянного военного присутствия России в Арктике. Не стоит провоцировать наших партнеров на необдуманные поступки, ведь плод так сладок.

Да, раньше мы больше внимания уделяли возможностям совместной разработки энергетических ресурсов, судоходству и плотности грузопотока на обычных маршрутах, но на Западе нас реально обломали, проявив свою истинную суть. Ну, извините, будем больше думать о национальных приоритетах, чем о международной кооперации. Безопасность, прежде всего.

По оценкам Геологического Общества США, в Арктике (шельф + суша) находятся 90 млрд. баррелей нефти. При цене в $100 за баррель стоимость «нефтяного куша», за который борются арктические страны, равен $9 трлн — это примерно 4,5 номинальных ВВП РФ за год. Если взять цену в районе $60-70 за баррель, то прибыль будет равна $5,4-6,3 трлн.

dsc_7249

Природный газ: запасы месторождений Штокмановского, Русановского и Ленинградского оцениваются в 10 трлн. м3, что при цене в $350 за м3 принесут прибыль в $3,5 трлн. Если взять цены в районе $250-270 за 1000 м3, то прибыль будет чуть меньше — $2,5-2,7 за 1000 м3 соответственно.

Вот пишу и радуюсь возможностям России в Арктике. Такой потенциал, главное, с умом распорядиться, чтобы все было на пользу развитию нашей страны и во благо нынешнего и будущего поколения россиян. Сохранить и защитить – вот наши цели в ближайшем будущем. Основный соперник известен – Штаты, остальные, так, по мелочи. Страны, входящие в Арктический Совет, к слову, и санкций придерживаются относительно нас.

Как только нас не пытаются отсюда выдавить, даже экологическим троллингом не брезгуют. Помните инцидент с судном Arctic Sunrise, когда гринписовцы пытались заблокировать работу платформы «Приразломная»? Цель акции - дискредитация России и ее отстранение от добычи ресурсов в Арктике под предлогом заботы об экологии.

Отдельной частью информационной войны против России стало обсуждение на уровне американского Госдепа вопросов об уменьшении военно-морской деятельности России в Арктике. Плевать на исторически сложившиеся реалии и национальные интересы! Архиважно лишить нашу страну самой возможности защитить свои национальные интересы и лишить нас в будущем этих территорий. Знаем, проходили, ничего нового.

Вопрос лишь в том, как сильно мы сможем дать по зубам всем желающим поживиться за наш счет? Ни российский арктический шельф, ни Северный Морской Путь не должны выйти из-под юрисдикции России. Только полный контроль и свобода действий безо всяких ограничений. В нашем доме мы устанавливаем правила, а не распределители чужого добра. Как полагаете, сумеем мы сохранить и защитить СВОЕ в Арктике?

Источник

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Арктика: арена сражения или достояние всего мира? (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)
... составляющей его ценности является военно-стратегический потенциал Арктики — ведь именно здесь находятся удобные... уже на первом этапе противостояния российские стратегические ядерные силы и, прежде всего...
Гонка за Арктику ускоряется. Чьим будет русский Север?
...Арктика становится ареной противостояния крупнейших государств мира. Сосредоточенные здесь природные богатства, стратегический потенциал... оценкам, шельф в российском секторе Арктики содержит 51 млрд.... с 2006 года российские монополисты не смогли справиться...
РИСИ – школа отечественной аналитики и стратегической мысли
...нам довелось проработать в Российском институте стратегических исследований под началом генерал...по проблемам освоения и развития Арктики, экономики и безопасности АТР, ... информационно-коммуникативной деятельности использует потенциал не только своих научных ...
Арктика — общее дело
... в разы увеличить экспортный потенциал по сравнению с нынешним...которые сейчас предпринимаются, полностью соответствуют стратегическим интересам России. Помню, когда...рубежей. По распоряжению российского президента в Арктике было осуществлено развёртывание ...
Минобороны вспорет Арктику
...Восстановление военного присутствия в Арктике требует соответствующего обеспечения. Россия... всего лишь восстанавливает свой потенциал сдерживания. Если мы создадим...уровне только стратегические подводные ракетоносцы как составляющую российской ядерной триады....
Из всех стран мира больше всего Арктику развивает Россия
...блоков» - охарактеризовал Арктику российский президент Владимир Путин. Арктика – единый физико-географический...Арктике, который был создан в 1996 году. Данный регион является стратегически... стали наращивать военный потенциал в Арктике. Развитие региона их...

Один комментарий»

  • 7732 2842
    STARIK 27 марта 2017 в 12:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если Арктика рассматривается с точки зрения извлечения прибыли, тогда можно констатировать, что эта территория не будет принадлежать нашему народу, а будет вотчиной паразитического класса, который, всегда будет руководствоваться целью – извлечения прибыли от данной территории.
    У паразитов нет национальности, их Родина там, куда они переправили свои финансовые накопления, награбленные, в некогда, нашей стране!!!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>