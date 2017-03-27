Метод Кошастого

Описание „метода Кошастого” начал читать и не смог остановиться. Поэтому для родственных душ помещаю полностью оглавление со ссылками, а у кого со временем не очень, оставшиеся части будут в последующие дни. И чем дальше, тем интереснее!Понятное дело, что критиковать метод можно и нужно, начиная, скажем, с постановки вопроса: а выживешь ли ты, где-то спрятавшись (а где, кстати???), в одиночку или всё же стоит побороться вместе, чтобы… прятаться не пришлось!С другой стороны, методы и способы, предлагаемые автором, можно взять на вооружение даже не попадая в кризисную ситуацию.

1. Введение

Меня зовут Сергиенко Виктор, сейчас (2011 год) мне 35 лет.

Мои контакты: email: vicsrg@ukr.net

Итак, вначале краткая хронологическая последовательность. Родился я в 1975 году в Киеве. В 1997 году я закончил Киевский политехнический институт, химико-технологический факультет, специальность биотехнология. Получилось довольно редкое образование – техническое, и в то же время биологическое. С 1995 года я начал работать в области информационных технологий, программистом, системным администратором, получил также опыт работы преподавателем (3 года), на пике карьеры работал начальником отдела ИТ в немаленькой компании.



В конце 2002 года задумался о необходимости изменения образа жизни, так как по ряду причин прежний образ жизни меня перестал устраивать (об причинах подробно – в отдельном разделе). Приблизительно полгода длился период, когда я активно искал и обрабатывал информацию и вырабатывал решение. В марте 2003 года было окончательно оформлено и принято решение о переезде. В этот же момент я начал активно готовиться к переезду. В мае 2003 (2-4 числа) я выехал на местность чтобы найти себе дом. Поиски увенчались успехом в селе Ковалин Переяслав-Хмельницкого района.

Я нашел пустующий дом, разыскал хозяев, договорился о покупке, дал задаток; и летом 2003 года купил дом за 500 долларов. Начиная с этого момента я все выходные проводил уже там, в своем будущем доме, по будним дням по-прежнему работал в Киеве. Для того чтобы привести дом в жилое состояние, понадобилось много работы, одно из главных дел было – поменять крышу (старая была соломенной) на новую шиферную, и позже – вставить металлопластиковые окна (старые были совсем ветхие). Летом 2003 года я поменял работу на более спокойную – простым программистом. В течение зимы 2003/2004 я продолжал готовиться к переезду, который запланировал на март, формировать запасы.



В марте 2004 года я уволился с работы и переехал жить в свой дом в селе. Теперь образ жизни перевернулся – я 6 дней в неделю проводил в селе, и на 1 сутки в неделю ездил в Киев работать. Той весной я уже садил свой огород, и вообще полностью занялся налаживанием хозяйства. Летом этого же года уволилась с работы и переехала ко мне жена, и с этого момента дома уже постоянно кто-то был – мы завели собак, кошек, купили козу. Осенью, в ноябре 2004 года мы купили лошадей – две сельские лошади с телегой обошлись нам в 1500 долларов (в складчину с сестрой). Тогда же, осенью 2004 года в село переехала и моя сестра с семьей (два дома неподалеку от меня она купила еще раньше). Начиная с зимы 2004/2005 года наше жизнеобеспечение стало полностью независимым от внешнего снабжения. Зимой 2005/2006 года я 3 месяца поработал в Киеве 4 дня в неделю – на той же работе, программистом.



После этого я с этой работы полностью ушел, взамен этого в Киеве у меня появилась подработка, куда я мог приезжать по более гибкому графику – раз в 2-3 недели, на полдня. С начала 2007 я и на ней уже практически не бываю, приезжаю в Киев довольно редко, можно сказать что с зарабатыванием денег на ИТ покончено целиком и полностью. В октябре 2006 я купил еще одну лошадь – породистую, орловскую рысачку. В декабре 2006 я купил полугодовалого жеребенка – тоже орловскую рысачку; вырастил и объездил ее. В 2008 году сделал в доме капитальный внутренний ремонт, и подвел под стены фундамент. В марте 2009 у нас родилась дочь. В 2010 году начал большую стройку, включающую расширение дома практически вдвое. В октябре 2011 у нас родилась вторая дочь. Вот, вкратце, основные события до сегодняшнего дня (ноябрь 2011).

Основные цели, которых я стремился достичь изменением образа жизни. Главная и первейшая цель – достичь максимальной автономностив основных аспектах жизнеобеспечения, к которым относится в первую очередь питание и жилье. Вторая цель – достичь максимальной автономности по всем остальным сторонам жизнеобеспечения, к которым отнесем воспроизводство элементов материальной культуры. Третья цель – достичь максимального качества жизни, к сторонам которого относятся физическое и психологическое здоровье, полноценное питание, здоровая окружающая среда, наличие достаточного количества свободного времени для отдыха, творческая самореализация и т.д.

Пояснение. Под автономностью здесь понимается независимость от положительных факторов окружающего общества, обеспечивающих данные аспекты жизнеобеспечения. Имеются в виду те условия, которые общество нам обеспечивает, для того чтобы у нас было что-то желаемое. Например, подвоз продуктов в магазины, вода в нашем водопроводе, электричество в наших проводах, тепло в наших батареях, бензин на заправках для наших машин, вывоз нашего мусора из дворов, и т.д.



Я специально указываю, что эти положительные факторы следует отличать от отрицательных – тех, которых НЕ ДОЛЖНО быть для того чтобы было все хорошо. Например, военкомата, забирающего детей в армию, наркоманов в подъездах, бьющих нас трубой по голове чтобы отобрать кошелек, отрядов продразверстки, и т.д. Это пояснение делается специально для тех фантазеров, которые не отличают положительные факторы от отрицательных. В понятие автономности я вкладываю независимость только от положительных факторов; достичь независимости от всех мыслимых отрицательных факторов невозможно ни для кого, и я такой цели не ставлю. Против взвода автоматчиков на БТРах никакой отдельный человек ничего разумного не сможет противопоставить, и я в том числе.

Предположения, с учетом которых ставились вышеназванные цели. Предполагается наступление в скором времени (ближайшие годы)масштабного ресурсно-экономического кризиса, бессрочного, переходящего в цивилизационный. Его отличие от ближайших во времени экономических и ресурсных кризисов (Великая депрессия в 30х, Вторая мировая война в 40х, распад Союза в 90х) – именно в его бессрочности, связанной с цивилизационным переломом, обусловленным началом исчерпания важнейших для цивилизации природных ресурсов. Это значит, что в отличие от всех предыдущих ситуаций, стратегия «выжить, переждать, дождаться до лучших времен» будет ошибочной, если стало плохо – то дальше станет еще хуже. Обоснование неизбежности такого развития событий – за рамками этого материала; я касался этого вопроса в других моих материалах, и существует множество материалов других людей. Обзор по ссылкам интересующиеся могут глянуть здесь –http://vicsrg.ho.com.ua/stat/doctrina.ht m.



Разработка возможных последствий – тоже весьма сложный вопрос, требующий отдельного исследования. Приведу только вывод, важный для данной работы. В начале острой фазы кризиса будет практически полностью разрушена глобальная финансовая система и международная торговля. Прекратятся поставки множества товаров через границы, в их числе – энергоносителей: нефти и газа. Через весьма непродолжительное время после начала острой фазы кризиса (от нескольких месяцев до года) будут полностью и необратимо разрушены важнейшие инфраструктурные комплексы, обеспечивающие жизнедеятельность большей части населения. Это – агропромышленный комплекс, который не может выполнять свои задачи без бесперебойного снабжения нефтепродуктами; транспортная инфраструктура, по тем же причинам; жилищно-коммунальная и промышленная инфраструктура (генерация и транспорт электроэнергии, водопровод, канализация, теплоснабжение).



Необратимость будет вызвана неизбежными хаотичными и вандальными действиями людей (например, в моменты нерегулярного включения электроэнергии в отсутствие теплоснабжения локальная разводка будет сожжена массовыми включениями обогревателей – уже получен опыт подобных происшествий в местах аварий), и отсутствием ремонта и запчастей (ряд оборудования надо регулярно обслуживать и ремонтировать, а продолжение попыток использования без этого – грозит полным разрушением). Что касается электрических сетей, то необратимость будет достигнута тогда, когда через несколько месяцев отсутствия электричества народ примется снимать провода со столбов. Таким образом, рассчитывать надо на то, что вышеперечисленная инфраструктура будет разрушена раз и навсегда. Следовательно, те, чье жизнеобеспечение базируется на существовании этой инфраструктуры – окажутся под угрозой своему физическому выживанию. Чтобы выйти из-под этой угрозы – необходимо достичь автономности, что и было заявлено в целях.

Основные принципы достижения вышеназванных целей. Для того чтобы понять эти принципы, надо более-менее отчетливо представлять себе существующее положение дел и устройство современной городской цивилизации. Постараемся не сильно углубляться в эти вопросы, но раскрыть их в главных чертах.

Начнем с питания. Каждый человек потребляет свои 1.5 – 2 кг продуктов в день, и относится к этому так спокойно, как будто эти продукты появляются прямо в подсобках магазинов (с). Если же разобраться, откуда они там берутся, станет ясно, насколько много факторов влияет на возможность их иметь. Начиная от наличия денег у вас в кармане, заканчивая глобальным положением дел в стране и в мире – с финансами, энергетикой, агропромышленным комплексом, и т.д. Причем ссылки на то что голод и продукты по карточкам остались где-то в прошлом – недействительны, так как мир не просто впервые со времен второй мировой подходит к сложному периоду своего существования, а еще и с тех пор ситуация с зависимостью сильно ухудшилась – что видно хотя бы по соотношению сельского населения и городского.



Итак, для достижения автономности в снабжении продуктами однозначный выбор – самостоятельный ручной труд на земле. Почему самостоятельный – чтобы не было зависимости от других людей (вдруг им в какой-то год почему-то захочется позаниматься чем-то другим, а не выращиванием продуктов для меня; надо понимать, что в любой серьезный кризис сильно падает степень разделения труда в обществе, и множество профессий, дающих до кризиса "верный заработок", оказываются не при делах). Почему ручной – чтобы не было зависимости от нефтепродуктов и прочих энергоносителей. Это примечание – для тех, кто с чистым сердцем советует «каждому заниматься тем что он лучше умеет» (т.е. мне – программированием), или «зачем горбатиться, когда есть машины» (т.е. – купить мотоблок или трактор). Нет, не годится ни то ни другое – только самостоятельный и только ручной.

Теперь о жилище. Жилье выполняет крайне важную функцию в жизни человека, существовать без жилья (хоть какого-нибудь) человек в нашем климате не может. Самая главная его функция – обеспечивать защиту от неблагоприятных климатических условий – осадков, ветра, и холода. Вторичная функция – обеспечивать человеку условия для жизнедеятельности. Каждому человеку надо не только иметь продукты, но и их готовить – значит в доме должна быть такая возможность – печь или плита. Каждому человеку надо мыться и стирать вещи, значит должна быть возможность где-то взять воду, нагреть ее, куда-то потом ее деть. И так далее. Все потребности человека, удовлетворяемые жилищем, надо разделить на три части. Первая – абсолютно необходимые, без которых человек испытывает физический дискомфорт и опасность для жизни.Вторая – то, что непосредственно для жизни не необходимо, но является все же очень полезным и нужным. И третья – то, что доставляет удовольствие и комфорт, но большой реальной пользы не приносит.

К первой части мы отнесем:

1) замкнутое пространство (стены, пол, потолок, крыша) – то что защищает нас от ветра и осадков;

2) источник отопительного тепла в доме и достаточную теплоизоляцию стен – то, что обеспечит нам приемлемую температуру в зимнее время;

3) наличие окон, дающих достаточно света (в темноте мы не сможем ничего делать);

4) источник сильного тепла, пригодного для приготовления еды (сырой картошкой или крупой не очень-то наешься);

5) наличие в доме или неподалеку от дома источника воды (в количестве, достаточном для питья, готовки, мытья и стирки);

6) наличие в доме или неподалеку от дома места, куда можно выливать отработанную воду;

7) наличие в доме или неподалеку от дома места, куда можно ходить в туалет с соблюдением санитарно-гигиенических норм (чтобы не было опасности распространения болезней).

Поскольку вышеперечисленные функции являются абсолютно необходимыми – жилье, которое их не обеспечивает, жильем не является по определению .

Ко второй части я бы отнес наличие в доме электричества. Ничего по-настоящему жизненно важного оно не обеспечивает, но одна вещь – освещение в темное время суток – является чрезвычайно ценной, позволяя раздвинуть световой день и сделать гораздо больше дел (это касается зимнего времени, когда темнеет уже в 4 часа дня). Еще сюда надо отнести наличие в доме нормальной обстановки – мебели, всяческих вещей, ковра на полу, занавесок на окнах, домашней утвари, и т.д.

И только к третьей части я бы отнес наличие в доме люстры, подвесных потолков, теплых полов, джакузи, итальянской плитки в сортире, да и само наличие в доме сортира. Этот вопрос является больным для многих людей, поэтому еще раз подчеркну – по моему мнению, наличие в доме теплого туалета является приятным, комфортным, желательным, но никак не является абсолютно необходимым или даже приносящим сколько-нибудь существенную пользу. В туалете надо не жить и не читать книги, туда надо прийти, сделать минутное дело и уйти. По моему опыту, даже 30-градусный мороз не является для этого преградой. Для здоровья это опасности не представляет, что бы кто бы не говорил.

Итак, при принципиальном решении вопроса жилья я учитывал, что жилье должно обязательно обеспечивать первую часть требований; по возможности – вторую; ну а третью – как получится. При этом всем, разумеется, не надо забывать что главное условие – автономность. Рассмотрев варианты, можно прийти к выводу что городская квартира жильем не является вообще . В условиях отсутствия работающей инфраструктуры они не обеспечивают почти ничего из первой части (а именно пунктов 2,4,5,6,7).



В отсутствие водопровода в ней будет некуда ходить в туалет (а через пару недель выливания ведерок под кусты во дворах многоквартирных домов, особенно летом – начнутся эпидемии); в ней нельзя будет готовить пищу (даже если пища будет); нечего будет пить и нечем будет мыться (а водоемов в большом городе мало и находятся они далеко, ну а питьевой воды нет ни в одном; трудно представить, как можно напоить большой несколькомиллионный город из пары маленьких грязных речек; пожалуй, отсутствие питьевой воды встанет самой первой серьезнейшей проблемой при отключении водопровода); зимой температура в ней будет почти такая же как на улице.



Некоторое представление о том, чего стоят городские квартиры зимой без работающей инфраструктуры (перечислим – электричество, водопровод, отопление, газ) – дают описания блокадного Ленинграда (с учетом того что в те годы половина Ленинграда отапливалась дровами, и соответственно во многих домах были печи и какие-то запасы дров, и с учетом того что население города тогда было совсем не такое как сейчас). Некоторые описания можно найти в произведениях Стругацких.

Решение я сформулировал таким образом: жилище должно быть частным домом, находящимся на участке с автономным снабжением водой, с печным отоплением, в местности где людей немного, неподалеку от как можно более обширного леса. Именно этим я руководствовался, когда выбирал место и дом.

Объединяя решения относительно снабжения продуктами, и жилья, получаем решение для общего образа жизни:

Жить надо в частном доме, на участке земли, как можно большем, организовав хозяйство так, чтобы автономность по питанию и жилью была возможно более полной.

Это основа, а дальше на нее навешиваются разные уточнения, связанные с проработкой отдельных вопросов.

Здесь также будет уместно сфомулировать, что же такое Метод Кошастого (это название зародилось помимо моей воли, и каждый его употребляет кто во что горазд, так что во избежание разногласий я привожу свою собственную формулировку).

Метод Кошастого – это: (следите за ключевыми словами) – основанные на личном опыте методические рекомендации по смене уклада жизни отдельно взятой семьи, (КОГДА) в преддверии и самом начале кризиса, (ЗАЧЕМ) призванные СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ гибели и бедствий в разгар кризиса, и УВЕЛИЧИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ выживания по его итогам, с горизонтом планирования около 50 лет, то есть до конца своей жизни и до начала самостоятельной жизни внуков, (КАКИМ ОБРАЗОМ) путем переезда в сельскую местность в удалении от больших городов, и налаживании максимально автономного хозяйствования.

Вот так. Не меньше, но и не больше.

Источник: ss69100.livejournal.com