Лучик света в лондонские золотые подвалы? – Большое расследование

5 февраля London Financial Times (FT) раскрыла планы Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association (LBMA)). Статья сообщает о намерении LBMA обнародовать данные о реальном количестве физического золота, находящегося в лондонских хранилищах. Статью «Рынок золота Лондона раскроет все свои тайны» (London gold traders to open vaults in transparency push) можно прочитать здесь (статья доступна через подписку на FT или бесплатный ежемесячный лимит FT).

Согласно источникам FT, LBMA намерена выпускать «ежемесячные данные по хранилищам» с лагом в три месяца и:

«опубликует данные по золотым слиткам, находящимся на хранении в Банке Англии, в клиринговых банках, а также в хранилищах компаний по безопасному хранению и перевозке ценных грузов типа Brink’s, которые также являются членами LBMA».

Неизвестный источник, которого цитирует FT, представляется как «человек, принимающий участие в разработке программы». Но при этом, несмотря на то, что «желание [публиковать данные] исходит от LBMA», сама LBMA «отказалась давать комментарии» журналистам FT. Все говорит об обычной официальной утечке в СМИ, направленной на то, чтобы подготовить более широкий рынок к появлению информации.

В журнале Всемирного совета по золоту (World Gold Council) «Инвестируем в золото, февраль 2017» (Gold Investor, February 2017) за 16 февраля в разделе «В новостях» (IntheNews) на странице 4 выделена та же тема золотохранилищ. В публикации говорится:

«Банк Англии раскрывает свои тайны

Впервые в истории Банк Англии начнет публиковать ежемесячные данные по объемам золота других центральных банков, хранящегося на его складах.

Банк Англии является одним из крупнейших золотохранилищ в мире, поэтому его решение играет немаловажную роль. Он не только раскроет свои собственные операции по золоту, но и подтолкнет весь золотой рынок к большей прозрачности.

Публикуемые данные будут включать общий вес золота, находящегося в хранилищах Банка Англии, и всю информацию за последние пять лет».

Предполагаемые данные

Если верить этим двум статьям, обнародование информации по золотохранилищам станет совместным шагом LBMA и Банка Англии, кровных братьев лондонского рынка золота, где данные Банка составят часть информации, предоставленной LBMA. Хотя ни один из источников не сообщает точную дату выхода первой публикации, я так понимаю, что данные можно ожидать уже в этом квартале, т.е. где-то до конца марта. Учитывая, что информация будет предоставляться за три месяца, то первый блок покроет период с конца декабря 2016 года, что вполне логично для начала публикации, логичнее, чем, например, начинать с ноября 2016 г.

И если Банк Англии планирует предоставить данные за последние пять лет, то нигде не сказано (в FT), что LBMA поступит также. В немногословной статье можно прочесть лишь, что LBMA «опубликует данные по золотым слиткам, находящимся». О чем именно идет речь, о количестве золотых слитков или их общем весе, непонятно. Остается только ждать выхода информации.

Банк Англии в свою очередь обнародует «общий вес хранящегося золота». Обратите внимание: в вышеприведенном отрывке из журнала Всемирного совета по золоту сказано, что Банк раскроет информацию об объемах золота «других центральных банков». Никакого упоминания о золоте, принадлежащем коммерческим слитковым банкам, нет.

Несмотря на заявление Всемирного совета, не думаю, чтобы Банк Англии собирался «раскрывать свои собственные операции по золоту». Ничего подобного. Чтобы операции стали действительно прозрачными, Банку Англии придется предоставить, как минимум, следующие данные:

названия всех центральных банков и официальных институтов системы (Европейский центральный банк / МВФ / Банк международных расчетов (БМС) / Всемирный банк), имеющих активные золотые счета в Банке Англии, т.е. счета с положительным балансом;

названия всех коммерческих / слитковых банков, имеющих активные золотые счета в Банке Англии;

процентное соотношение золота центральных и слитковых банков, хранящих свои запасы в Банке Англии;

код, обозначающий тип каждого золотого счета: вклад ответственного хранения или балансовый счет с чистым золотом, исчисляемым в тройских унциях;

информация по золоту каждого центрального банка и официального института сектора: было ли «его» золото отдано в кредит, под залог или использовалось для свопов (обмена);

информация по золотым счетам слитковых банков: было ли золото, зарегистрированное на этих счетах отдано взаймы, получено в результате свопа или служило кредитным обеспечением;

информация по золотым счетам пяти банков членов Лондонской клиринговой компании для драгоценных металлов (London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL)), отображающая сколько золота ежемесячно хранит каждый из этих институтов, и предоставляет ли им Банк Англии сальдо расчетов по клирингу физического золота;

когда и как часто лондонские индексные фонды с золотым обеспечением хранят золото в Банке Англии, не просто используя его в качестве субхранилища, но и для осуществления операций от своего имени. Например, банк HSBC хранит золото от своего имени в Банке Англии, через который золото передается золотому фонду SPDR Gold Trust.

когда и как часто Банк Англии выступает посредником на лондонском рынке золота и на аукционах LBMA Gold Price с тем, чтобы выровнять и стабилизировать цену на золото по примеру того как Терри Смитон (Terry Smeeton) из Банка Англии, похоже, проводил интервенции на лондонском рынке золота в 1980-е гг;

информация по золотым запасам и транзакциям по расчетным счетам БМС в Банке Англии, а также реквизитам клиентских субсчетов и идентификационные данные центрального банка по этим счетам;

информация по золотым свопам между держателями золотых счетов в Банке Англии и золотых счетов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, Банке Франции, Швейцарском национальном банке, и счетов БМС в этих регионах;

Свопы «золото на нефть» и «нефть на золото».

Если будет указываться не вся эта информация, то о никакой прозрачности речи быть не может.

И важно помнить, что LBMA и Банк Англии публикуют данные о золотохранилищах не потому, что LBMA вдруг почувствовала себя виноватой, или потому, что по дороге в Дамаск вдруг случилось прозрение, а лишь потому, что, как правильно заметила FT:

«LBMA, в состав которой входят банки HSBC и JPMorgan, надеется тем самым убедить законодателей в том, что к банкам, торгующим драгметаллами, не должны применяться слишком строгие требования по финансированию».

Имеющиеся данные

Напомню, что в настоящее время нет никаких официально опубликованных данных о количестве реального физического золота, находящегося в лондонской системе хранилищ. В данную систему входят хранилища восьми операторов (список ниже).

В своем ежегодном отчете Банк Англии сообщает цену в фунтах стерлингах (GBP) на золото, принадлежащее его клиентам, в то время, как на сайте LBMA указан относительно статичный общий объем: «около 6,500 т золота в лондонских хранилищах». Но за этими цифрами не стоит никакой официальной информации о количестве золотых слитков стандарта London Good Delivery, хранящихся на складах Лондона. Можно несколькими способами оценить данные по золотохранилищам Лондона, используя ежегодные цифры Банка Англии и LBMA вместе с данными золотого индексного фонда и обнародованной информацией по запасам золота центральных банков в Банке Англии.

Такие способы уже были изложены в статьях BullionStar «Золото центральных банков в Банке Англии» (Central bank gold at the Bank of England) и «Сколько золотых слитков Good Delivery в хранилищах Лондона?….включая хранилища Банка Англии» (How many Good Delivery gold bars are in all the London Vaults?….including the Bank of England vaults), обе от сентября 2015 года, и в более свежей статье от сентября 2016 «Отслеживаем запасы золота в Лондоне: новая информация по запасам индексного фонда и Банка Англии» (Tracking the gold held in London: An update on ETF and BoE holdings).

По расчетам, на сентябрь 2015 года в хранилищах Лондона находилось всего 6,256 т золота, из которых 5,134 т в Банке Англии (по данным на конец февраля 2015), а 1,122 т в Лондоне, но «не в Банке Англии». Последнее приходилось на индексные фонды с золотым обеспечением. Таким образом, мы видим, что практически все золото, за исключением принадлежащего индексным фондам, хранилось в Банке Англии.

В статье «Отслеживаем запасы золота в Лондоне» за сентябрь 2016 г озвучивается цифра в 6,500 т. Из них 4,725 т находятся в хранилищах Банка Англии, 3,800 т из которых точно (а, может, и все золото) принадлежат центральным банкам. Таким образом, получается, что за пределами Банка хранятся всего лишь 1,775 т золота. В статье также упоминается, что индексные фонды с золотым обеспечением хранят в Лондоне 1,679 т золота. И опять мы видим, что в сети лондонских золотохранилищ находится очень мало золота, не принадлежащего индексным фондам и центральным банкам.

Лондонские хранилища

Хранилищами LBMA пользуются всего 8 операторов:

Банк Англии

HSBC Bank plc

JP Morgan Chase

ICBC Standard Bank Plc

Brink’s Limited

Malca-Amit Commodities Ltd

G4S Cash Solutions (UK) Limited

Loomis International (UK) Ltd

HSBC, JP Morgan и ICBC Standard — 3 клиринговых банка на лондонском рынке золота, которые образуют частную компанию London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL). Помимо них в LPMCL также входят Scotia Mocatta и UBS. Brink’s, Malca-Amit, G4S и Loomis — это вышеупомянутые компании, занимающиеся безопасным хранением и перевозкой ценностей. На сайте LBMA можно найти список операторов, а также адреса их главных офисов.

Странно, что FT бессмысленно повторяет в своей статье подкинутую LBMA фразу о том, что хранилища расположены «в тайных местах вдоль кольцевой автодороги M25», ведь это не соответствует реальности. Уже давно известно, где находятся большинство лондонских хранилищ. Координаты их местоположения публиковались, например, на этом сайте, и FT знает об этом:

JP Morgan: https://www.bullionstar.com/gold-university/jp-morgan-gold-vault-london

Malca-Amit https://www.bullionstar.com/gold-university/malca-amit-london-gold-vault

G4S: https://www.bullionstar.com/gold-university/g4s-london-gold-vault

И возможно HSBC: https://www.bullionstar.com/gold-university/hsbc-gold-vault-london

Местоположение G4S https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/g4s-london-gold-vault-2-0-icbc-standard-bank-in-deutsche-bank-out

Местоположение Malca-Amit https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/gold-vaults-london-malca-amit

Возможное местоположение HSBC https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/hsbcs-london-gold-vault

А хранилища Банка Англии находятся, очевидно, там, где они всегда и находились: под главным зданием Банка в лондонском Сити. https://www.bullionstar.com/gold-university/bank-england-gold-vaults

Немного грустно становится от того, что мы тратим свое время и силы, сообщая финансовым СМИ Лондона, где же все-таки находятся некоторые золотохранилища, а они продолжают повторять слова LBMA о «тайных местонахождениях». Пусть эта ложная информация останется на совести редакторов FT. Видимо, они заинтересованы в таких играх и не хотят раскачивать лодку с влиятельными инвестиционными банками, которым обязаны своим существованием.

В своей статье FT также напоминает, что «в прошлом году золотохранилище, принадлежащее Barclays и вмещающее в себя слитков на $80 млрд, было приобретено китайским банком ICBC Standard Bank».

Хранилище Barclays было построено и управляется компанией Brink’s. Предположительно, после приобретения банком ICBC Standard, хранилищем продолжает управлять Brink’s. Тогда получается, что хранилище ICBC Standard, скорее всего, располагается в комплексе Brink’s, о котором всем известно. Там же, как уже говорилось более года назад здесь, находится и его пробирная палата. Хранилище Barclays (управляемое Brink’s) упоминается даже в письме Brink’s к Комиссии по ценным бумагам (SEC) в феврале 2014 г. Полную версию письма вы найдете по ссылке -> Письмо Brink’s к SEC, февраль 2014.

Письмо Brink’s к SEC, февраль 2014 г.

Учитывая, что в лондонской системе восемь золотохранилищ (согласно данным различных групп, подотчетных LBMA, включая Физический комитет LBMA (LBMA Physical Committee), Рабочую группу руководителей хранилищ LBMA (LBMA Vault Managers Working Party), золотые клиринговые банки (London Precious Metals Clearing Limited) и даже экспертов и сотрудников производителей, входящих с список LBMA Good Delivery List), то какие бы данные не опубликовала LBMA или ее члены в ближайшем будущем, они раскроют запасы золотых слитков и покажут точную позицию каждого оператора в списке:

HSBC – w тонн

JP Morgan – x тонн

ICBC Standard – y тонн

Brink’s – z тонн

Выводы

На конференции LBMA, которая прошла в октябре прошлого года в Сингапуре, говорили, что Банк Англии собирается регулярно публиковать данные о хранящемся у них золоте. Возможно, данные будут включать в себя информацию по хранилищам центральных банков и компаний по перевозке ценных грузов, но не всем сторонам понравилась такая идея (возможно, это были представители влиятельных HSBC и JP Morgan). Как бы то ни было, но, видимо, данные о всех участвующих хранилищах все-таки будут опубликованы в ближайшем будущем. Что будет в этих данных, покажет время, но любая информация только приветствуется. Кроме того, публикации покажут, насколько точны были наши предположения о количестве золота, хранящегося в Лондоне, но не принадлежащего индексным фондам или центральным банкам.

Обнародование размаха лондонского рынка золота — несомненно большой шаг вперед, но всех тайн нам все равно никогда не узнать. Вряд ли слитковые банки LBMA и Банк Англии хотят, чтобы широкий рынок догадывался, у каких именно центральных банков в действительности нет золота, хотя ими заявляется обратное (фокус со старым золотом и предстоящими поступлениями), иными словами, узнает, что идет двойной учет, а золото некоторых центральных банков давно стало историей.

Источник: http://goldenfront.ru/articles/view/luchik-sveta-v-londonskie-zolotye-po…