Кто такие бесы и можно ли их изгнать из тела человека

Ежегодно в Москве осенью и весной в стационар на Потешной улице попадают десятки горожан. Причина попадания всегда одна и та же – острая форма шизофрении. Одновременно, как по заказу, ПКБ имени Ганушкина атакуют почти все генсеки Советского Союза, императоры и даже коренные марсиане. Каждый из них проходит одно и то же лечение на протяжении многих лет, однако лишь единицам удается стабилизировать свое состояние. Но почему же лечению поддаются лишь некоторые? Может проблема все-таки не в диагнозе, а в причинах "кликушества.