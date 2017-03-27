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Кто такие бесы и можно ли их изгнать из тела человека

15:49. 27 марта 2017 Просмотров - 391 Нет комментариев Опубликовал:

Ежегодно в Москве осенью и весной в стационар на Потешной улице попадают десятки горожан. Причина попадания всегда одна и та же – острая форма шизофрении. Одновременно, как по заказу, ПКБ имени Ганушкина атакуют почти все генсеки Советского Союза, императоры и даже коренные марсиане. Каждый из них проходит одно и то же лечение на протяжении многих лет, однако лишь единицам удается стабилизировать свое состояние. Но почему же лечению поддаются лишь некоторые? Может проблема все-таки не в диагнозе, а в причинах "кликушества.

Метки: изгнание дьявола, экзорцизм
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