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Тайна христианской реликвии. Туринская Плащаница

14:45. 26 марта 2017 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:
Таинственная история одной из главных христианских реликвий. Осенью 1978 года в Турине прошла выставка, на которой все желающие могли увидеть знаменитую Туринскую Плащаницу. Это полотно, в которое, по преданию, было завернуто тело Христа после его страданий и смерти. Материя с отпечатком лика и тела Христа - очень важная часть религии. Миллионы христиан верят, что это действительно та самая ткань, в которую было уложено тело Иисуса.
В чем тайна этой реликвии? Как могла она сохраниться на протяжении веков.
 
Метки: Иисус Христос, плащаница, реликвия, христианство
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