Тайна христианской реликвии. Туринская Плащаница

Таинственная история одной из главных христианских реликвий. Осенью 1978 года в Турине прошла выставка, на которой все желающие могли увидеть знаменитую Туринскую Плащаницу. Это полотно, в которое, по преданию, было завернуто тело Христа после его страданий и смерти. Материя с отпечатком лика и тела Христа - очень важная часть религии. Миллионы христиан верят, что это действительно та самая ткань, в которую было уложено тело Иисуса.

В чем тайна этой реликвии? Как могла она сохраниться на протяжении веков.