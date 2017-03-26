Геометрия в русской избе
Изобилует русская изба узорами и орнаментами. Красиво, нарядно, порою витиевато, но не только. Орнамент не украшает, но подобно оберегу защищает внутреннее жилое пространство от внешнего мира, стихийного, неупорядоченного, противостоящего дому, очагу, гармонии.
Что изба? Простой, грубоватый, шероховатый деревянный сруб, а сплошь изукрашен наличниками и ставнями, обрамляющими оконные проемы, увенчан «конем», «причелинами», «полотенцем» на крыше. Присмотришься: на наличниках – круги, линии, на ставнях – вновь круги, ромбы, квадраты, линии, зигзаги, на причелинах и полотенце – все та же геометрия, форма, орнамент, оберег. Что же символизируют эти незамысловатые, ясные очертания?
Солнце
От любопытного зрителя, обратившего свой взор к фасаду русской избы, не ускользнет обилие солярных знаков, вырубленных или выпиленных в виде круга, круга с крестом внутри, полукруга с расходящимися в разные стороны линиями – солнечными лучами, в виде пышной, узорчатой розетки а-ля барокко. Солнце освещает землю, каждый ее уголок, согревает теплыми лучами. Солнце дарит свет, противостоит тьме, а значит и всему, что порождает тьма: страхи, беды, неведение. Изображенное на «кистях», т.е. концах причелин – наклонных досок, прикрывающих со стороны фасада кровлю крыши, а так же изображенное на «полотенце» – доске, скрывающей стык причелин, солнце оберегает избу, ее домочадцев от нечистого, враждебного, темного.
Вырезанный внизу левой причелины, левой по отношению к смотрящему на фасад дома, солярный знак демонстрирует восход, а на правой причелине – закат. Восходящее, как и заходящее, солнце чаще всего изображено ниже земли – прямоугольника – ведь солнце только должно взойти или, наоборот, уже село. Иногда над землей помещена половина солнечного знака в виде дуги, обращенной кверху с тремя лучами – солнце восходит или садится. Нередко солнце уже показано взошедшим, соответственно находящимся над землей, изображенной перекрещенным квадратом, символом плодородия.
На концах причелин можно увидеть и «бегущее» солнце: внутри круга вырезано несколько дугообразных линий, расположенных радиально, что непременно создает ощущение катящегося колеса с изогнутыми объемными спицами – ведь именно на восходе и закате столь ощутимо движение небесного светила относительно горизонта.
Полуденное солнце возвышается на «полотенце», верхней части фасада, под самым «конем», «охлупнем», возглавившим двускатную крышу. Изображая полдень, народные мастера-умельцы вырезали два солнца, обычно одинакового размера с шестью лучами или одно солнце было «бегущим», подобно утреннему и вечернему. Нередко над солнцем или внутри круга-солнца можно увидеть и изображение православного креста, что наделяет солнце столь же священной, апотропеической силой, которой обладает крест, силой, способной изгонять бесовское, недоброе.
Земля
Солнечной символике всегда сопутствует изображение земли или поля. Солнце всегда представлено относительно земли, что отвечает геоцентрическим представлениям наших прадедов. Ромб, прочерченный вдоль и поперек, квадрат, поставленный на угол и разделенный на четыре части, прямоугольник – все это символическое, условное обозначение вспаханной земли, засеянного поля. Все это – простые и неброские геометрические фигуры, которыми пестрят и причелины, и наличники, и ставни, и ворота – нехитрое, но самобытное убранство русской избы.
Орнаменты, символизирующие землю, как правило, не используются в полуденной срединной композиции. Но бывают и исключения. Если земля изображена на полотенце, то обязательно сопряжена с солнцем: либо солнечный шар освещает подступающую к нему сверху и снизу землю, либо небольшой символ земли оказывается между двумя «бегущими» кругами и становится всесторонне озарен солнечными лучами.
Небо
Невообразим в орнаменте символ солнца без изображения земли, согретой небесным светилом. Немыслим солярный знак и без небосвода. Так верхняя часть двускатного фронтона дома предстает перед нами небосводом, по которому солнце совершает свой дневной путь, начиная на востоке (левая причелина), достигая зенита (полотенце, увенчавшее причелины), заканчивая на западе (правая причелина).
Сознание носителя традиционной культуры предполагало не только наличие солнца и совершаемого им пути по небу, но и само небо, как вместилище воды. «Хляби небесные», извергающие по мнению наших предков дождь, грозы, молнии, – нечто иное, отличное от небосвода, вместилища светил: солнца и звезд. Волнистые, прямые и пересекающиеся линии, узорчатые орнаменты из городков, сливающиеся в волны, подобно струям дождя разливаются по причелинам, плывут в два-три ряда, перемежаемые маленькими кружками – каплями дождя, ниспадают на землю, орошая ее, оплодотворяя. И где земля, там урожай. Где урожай, там человек. Где человек, там и дом, изба – микрокосм в макрокосме, точная копия оригинала, защищенная и освещаемая солнцем, увлажненная дождями, изобилующая урожаями. cyrillitsa.ru
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Изба – слово не русское, завезено из Греции.
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Но в греции ничего избой не называют
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ИзБа слово чисто русское, у хреков даже алфавит заимствованный.
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От тех греков ничего не осталось, современные греки называют себя эллинами. Настоящие русоволосые греки вытеснились южными и в основном восточными тюрскими народами. Так же как и Русы на территории современной Украины тоже окончательно исчезают, а заполняется территория пришлыми представителями романских, сионских, тюркских и др. народов. Меняется религия, язык и следовательно история.
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На фото строения больше похожи на хоромы, чем на избы.