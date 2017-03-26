Геометрия в русской избе

Вырезанный внизу левой причелины, левой по отношению к смотрящему на фасад дома, солярный знак демонстрирует восход, а на правой причелине – закат. Восходящее, как и заходящее, солнце чаще всего изображено ниже земли – прямоугольника – ведь солнце только должно взойти или, наоборот, уже село. Иногда над землей помещена половина солнечного знака в виде дуги, обращенной кверху с тремя лучами – солнце восходит или садится. Нередко солнце уже показано взошедшим, соответственно находящимся над землей, изображенной перекрещенным квадратом, символом плодородия.

На концах причелин можно увидеть и «бегущее» солнце: внутри круга вырезано несколько дугообразных линий, расположенных радиально, что непременно создает ощущение катящегося колеса с изогнутыми объемными спицами – ведь именно на восходе и закате столь ощутимо движение небесного светила относительно горизонта.

Полуденное солнце возвышается на «полотенце», верхней части фасада, под самым «конем», «охлупнем», возглавившим двускатную крышу. Изображая полдень, народные мастера-умельцы вырезали два солнца, обычно одинакового размера с шестью лучами или одно солнце было «бегущим», подобно утреннему и вечернему. Нередко над солнцем или внутри круга-солнца можно увидеть и изображение православного креста, что наделяет солнце столь же священной, апотропеической силой, которой обладает крест, силой, способной изгонять бесовское, недоброе.

Земля

Солнечной символике всегда сопутствует изображение земли или поля. Солнце всегда представлено относительно земли, что отвечает геоцентрическим представлениям наших прадедов. Ромб, прочерченный вдоль и поперек, квадрат, поставленный на угол и разделенный на четыре части, прямоугольник – все это символическое, условное обозначение вспаханной земли, засеянного поля. Все это – простые и неброские геометрические фигуры, которыми пестрят и причелины, и наличники, и ставни, и ворота – нехитрое, но самобытное убранство русской избы.

Орнаменты, символизирующие землю, как правило, не используются в полуденной срединной композиции. Но бывают и исключения. Если земля изображена на полотенце, то обязательно сопряжена с солнцем: либо солнечный шар освещает подступающую к нему сверху и снизу землю, либо небольшой символ земли оказывается между двумя «бегущими» кругами и становится всесторонне озарен солнечными лучами.

Небо

Невообразим в орнаменте символ солнца без изображения земли, согретой небесным светилом. Немыслим солярный знак и без небосвода. Так верхняя часть двускатного фронтона дома предстает перед нами небосводом, по которому солнце совершает свой дневной путь, начиная на востоке (левая причелина), достигая зенита (полотенце, увенчавшее причелины), заканчивая на западе (правая причелина).