

«Огонь знания сжигает все деяния на плане иллюзии. Потому те, кто приобрели его и освободились, именуются «Огнями».



Итак, что есть Я?



Я:

В одно время я - эмоции. В другое время - ум. В третье - мудрость. В четвертое — сердце. В пятое - часть коллектива, но кто я? Значит я ни одно из них?



Карина:

А, возможно, я и всё это и ничего из этого?



Я:

Да, как-то так.

Есть хороший ответ на этот вопрос.



Все они - суть формы, помогающие идти. Как ступени, на которые ступаем в развитии. Но ступени не есть тот, кто по ним ступает.

Я тот, кто построил эти ступени, чтобы по ним взойти выше.

И однажды ступени приведут меня туда, откуда я однажды вышел, не помня кто я.

Я не есть ступени и не каменщик, но всё же я есть идущий наверх.



Но зачем мне возвращаться? И почему я оттуда изошел?

Где мой дом, и кто мой отец?

Как сказал один мудрый человек: «Через человека Бог познаёт самого себя».

Но что есть Истина?



Карина:

То, что не рождалось и не умирало?



Я:

Да. Что еще?



Карина:

То, что все пронизывает и нет ничего кроме Истины.



Я:

В точку. И, познавая Истину, мы возвращаемся домой.



Карина:

Боюсь, что мы уже дома.



Я:

Мы только коснулись его мыслью. Ведь мысль - легкокрылая птица. Она может донести издалека то, что есть. Но коснуться - не значит овладеть.



Карина:

Что есть мысль? Она продукт ума?



Я:

Чтобы овладеть, нужно проложить ступени - тогда будет вход.



Я:

Мысли бывают двух типов. Одни ползают по земле, они от умствования. Другие летают к небу. Эти вечны.

Эйдосы - идеи касающиеся Истины и приносящие на землю её аромат, напоминая нам кто мы и куда идем.



Быть мыслителем - означает касаться их крыл и общаться через них с Единым, когда ты еще не пришёл в Дом, но знаешь куда ты идешь.



Карина:

Откуда взялась двойственность?



Я:

Мы дети солнца и луны. Земли и неба. В нас заключена двойная природа - от земли и от неба.

Мы рождены от глины и от солнца.

Преодолевая в себе земное, заслуживаем право взойти на небо. Так мы строим ступени. Так мы поднимаемся к Духу.



Основной тон – важно, чтобы Дух одолел материю. И тогда тот труженик, кто смог это сделать, возвращается домой - он доказал Небу (Богу), что достоин вернуться, ведь он выучил свой урок, он построил ступени к Небу.



Карина:

Свет-тьма… хорошее-плохое... и т.д.

Но ведь мы говорили, что этот труженик и есть Истина.



Я:

Нет плохого и хорошего. Есть движение Духа в материи и её сопротивление, инертность. Это как пытаться бежать в воде.



Карина:

Куда ему возвращаться?



Я:

Мы лишь отражение Истины на водах материи.

Как зерна зароненные должны прорасти.



Карина:

То есть мы не сама Истина?



Я:

Истина подобна птице. Материя подобна водам океана. Птица летит над водами и отражается в них. И там, где ее отражение, - там зарождается надежда стать птицей. Так рождается сознание, которое в итоге может вернуться к Истине как та, кто летит - но это надо заслужить.

Мы - сознание, мы уже не материя с ее инерцией, мы из нее вышли, но скованы ею. Но мы еще и не Дух - нет в нас иммунитета к несвободе.



Карина:

Истина одна?



Я:

Она есть то, что существует. Всего остального нет. Лишь иллюзия. Откуда произошла иллюзия?



Карина:

Дмитрий, я слышала, что перья павлина не изумрудно-синие… Они прозрачны… Это преломление лучей света делает их цветными.



Я:

Движение Истины через волны хаоса приводит к созданию иллюзий. Но это лишь колебания материи в лучах Истины. Так видят те, кто прошли уже человеческую стадию. Мы же, пока еще в цепях материи, видим не сверху, а снизу, и думаем, что нечто существует.



Карина:

Откуда произошел хаос? И материя? Реальны ли они? Стул, на котором я сижу, это энергия... По сути, но я этого не вижу.



Я:

Есть 4 константы:

- хаос (материя)

- Дух (проявляется как Истина)

- время

- пространство



Кто-то замыслил стул и создал его из дерева, которое тоже кто-то замыслил. Замыслил - запустил идею.

Так мы пытаемся управлять идеями и с помощью их менять материю. Настанет день, когда мы будем создавать миры, потому что так разовьем свою мысль, что материя будет подчиняться.



Карина:

Дух вне времени и пространства?



Я:

Да. Но он есть движение. Движение к совершенству - это его проявление.



Карина:

Дух создал материю?



Я:

Та материя, которую мы знаем - это хаос, обработанный идеей.

Хаос не знает форм. Та же материя, что нас окружает - имеет формы. Потому что дух (идея), сочетаясь с материей, даёт форму.

И каждый виток эволюции обучает наш Дух всё более совершенно обращаться с материей.



Карина:

Кто создал материю и зачем?



Я:

Ну, например, есть железная руда. Это как хаос. А есть мы, кто с помощью мышления придумали технологию добычи металла из руды. И вот уже металл - это руда плюс наша мысль.

Хаос был всегда и будет. Но материя - это то, как дух упражняется в своем движении к совершенству.



Карина:

Дмитрий, выше вы писали, что Хаос (материя).



Я:

Дух зароняет зерна свои в материю, тем самым он расширяется в мире материи. Это как дыхание. Вселенная выдохнула - и Дух распространяется и собирает опыт взаимодействия с материей. Вселенная вдохнула - и дух возвращается с опытом обратно. Смысл духа в движении. Если он уже совершенен, то куда ему двигаться? Но природа совершенства не в достижении какой-то точки, но в движении вверх всегда. Нет предела совершенству.



Карина:

Материя имеет формы, а хаос нет?



Я:

Хаос - это то, чего не коснулась мысль. Материя - это хаос, окультуренный мыслью.



Карина:

Мысль была всегда?



Я:

Дух и материя всегда были, есть и будут. Мир построен на этих полюсах. И они существуют, потому что противоположны, как без света не будет и тени.

Мысль - это проявление духа.

Материя - проявление хаоса.

И их вечное взаимодействие, через которое они существуют.

Как полюс, плюс и минус имеют смысл только когда есть другой полюс.

Если нет одного, то перестает существовать и другой, потому что только в своем противопоставлении они имеют жизнь, и движение между ними и есть Вселенная.



Карина:

Мы говорили о том, что истина и хаос существовали всегда так?



Я:

Ага. Это как два полюса, между которыми, как в аккумуляторе, протекает сила.

То есть движение, вселенная. Эти два полюса вечны.



Карина:

Дух существовал всегда?



Я:

Дух (и его проявление мысль), хаос, пространство и время - существовали всегда. Это константы.



Карина:

Отсюда вывод, что материя также существовала всегда, ибо она проявление хаоса?



Я:

Движение духа и хаоса не линейны. Они подчиняются вдохам и выдохам. Когда дух выдыхает, он начинает соприкасаться с хаосом и одухотворяет ту часть его, что удается достать - так возникает материя (формы).



Затем дух проходит свою эволюцию и возвращается обратно - капля вернулась к океану, работа совершена, колесо вселенной провернулось. И материя распадается на составные, то есть возвращается к хаосу. Таким образом хаос вечен, но материя не вечна. Дух отражается на материи и таким образом зароняет в нее зерно своё, чтобы дух множился. И всё это есть проявление движения.



Если не будет движения, то не будет ничего. Но природа не любит пустоты и поэтому единственная возможная фаза существования всего - это движение. Она остается хаосом. Но хаос не есть нечто пассивное. Существуют цари хаоса – те, кто им владеют. В буддизме их называют мамо-коганы. Моисей звал мамоны, и говорил, что есть Бог, а есть Мамона - две силы. Так и есть. Дух и Хаос.

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/312172.html

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