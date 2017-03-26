Что есть Я?
«Огонь знания сжигает все деяния на плане иллюзии. Потому те, кто приобрели его и освободились, именуются «Огнями».
Итак, что есть Я?
Я:
В одно время я - эмоции. В другое время - ум. В третье - мудрость. В четвертое — сердце. В пятое - часть коллектива, но кто я? Значит я ни одно из них?
Карина:
А, возможно, я и всё это и ничего из этого?
Я:
Да, как-то так.
Есть хороший ответ на этот вопрос.
Все они - суть формы, помогающие идти. Как ступени, на которые ступаем в развитии. Но ступени не есть тот, кто по ним ступает.
Я тот, кто построил эти ступени, чтобы по ним взойти выше.
И однажды ступени приведут меня туда, откуда я однажды вышел, не помня кто я.
Я не есть ступени и не каменщик, но всё же я есть идущий наверх.
Но зачем мне возвращаться? И почему я оттуда изошел?
Где мой дом, и кто мой отец?
Как сказал один мудрый человек: «Через человека Бог познаёт самого себя».
Но что есть Истина?
Карина:
То, что не рождалось и не умирало?
Я:
Да. Что еще?
Карина:
То, что все пронизывает и нет ничего кроме Истины.
Я:
В точку. И, познавая Истину, мы возвращаемся домой.
Карина:
Боюсь, что мы уже дома.
Я:
Мы только коснулись его мыслью. Ведь мысль - легкокрылая птица. Она может донести издалека то, что есть. Но коснуться - не значит овладеть.
Карина:
Что есть мысль? Она продукт ума?
Я:
Чтобы овладеть, нужно проложить ступени - тогда будет вход.
Я:
Мысли бывают двух типов. Одни ползают по земле, они от умствования. Другие летают к небу. Эти вечны.
Эйдосы - идеи касающиеся Истины и приносящие на землю её аромат, напоминая нам кто мы и куда идем.
Быть мыслителем - означает касаться их крыл и общаться через них с Единым, когда ты еще не пришёл в Дом, но знаешь куда ты идешь.
Карина:
Откуда взялась двойственность?
Я:
Мы дети солнца и луны. Земли и неба. В нас заключена двойная природа - от земли и от неба.
Мы рождены от глины и от солнца.
Преодолевая в себе земное, заслуживаем право взойти на небо. Так мы строим ступени. Так мы поднимаемся к Духу.
Основной тон – важно, чтобы Дух одолел материю. И тогда тот труженик, кто смог это сделать, возвращается домой - он доказал Небу (Богу), что достоин вернуться, ведь он выучил свой урок, он построил ступени к Небу.
Карина:
Свет-тьма… хорошее-плохое... и т.д.
Но ведь мы говорили, что этот труженик и есть Истина.
Я:
Нет плохого и хорошего. Есть движение Духа в материи и её сопротивление, инертность. Это как пытаться бежать в воде.
Карина:
Куда ему возвращаться?
Я:
Мы лишь отражение Истины на водах материи.
Как зерна зароненные должны прорасти.
Карина:
То есть мы не сама Истина?
Я:
Истина подобна птице. Материя подобна водам океана. Птица летит над водами и отражается в них. И там, где ее отражение, - там зарождается надежда стать птицей. Так рождается сознание, которое в итоге может вернуться к Истине как та, кто летит - но это надо заслужить.
Мы - сознание, мы уже не материя с ее инерцией, мы из нее вышли, но скованы ею. Но мы еще и не Дух - нет в нас иммунитета к несвободе.
Карина:
Истина одна?
Я:
Она есть то, что существует. Всего остального нет. Лишь иллюзия. Откуда произошла иллюзия?
Карина:
Дмитрий, я слышала, что перья павлина не изумрудно-синие… Они прозрачны… Это преломление лучей света делает их цветными.
Я:
Движение Истины через волны хаоса приводит к созданию иллюзий. Но это лишь колебания материи в лучах Истины. Так видят те, кто прошли уже человеческую стадию. Мы же, пока еще в цепях материи, видим не сверху, а снизу, и думаем, что нечто существует.
Карина:
Откуда произошел хаос? И материя? Реальны ли они? Стул, на котором я сижу, это энергия... По сути, но я этого не вижу.
Я:
Есть 4 константы:
- хаос (материя)
- Дух (проявляется как Истина)
- время
- пространство
Кто-то замыслил стул и создал его из дерева, которое тоже кто-то замыслил. Замыслил - запустил идею.
Так мы пытаемся управлять идеями и с помощью их менять материю. Настанет день, когда мы будем создавать миры, потому что так разовьем свою мысль, что материя будет подчиняться.
Карина:
Дух вне времени и пространства?
Я:
Да. Но он есть движение. Движение к совершенству - это его проявление.
Карина:
Дух создал материю?
Я:
Та материя, которую мы знаем - это хаос, обработанный идеей.
Хаос не знает форм. Та же материя, что нас окружает - имеет формы. Потому что дух (идея), сочетаясь с материей, даёт форму.
И каждый виток эволюции обучает наш Дух всё более совершенно обращаться с материей.
Карина:
Кто создал материю и зачем?
Я:
Ну, например, есть железная руда. Это как хаос. А есть мы, кто с помощью мышления придумали технологию добычи металла из руды. И вот уже металл - это руда плюс наша мысль.
Хаос был всегда и будет. Но материя - это то, как дух упражняется в своем движении к совершенству.
Карина:
Дмитрий, выше вы писали, что Хаос (материя).
Я:
Дух зароняет зерна свои в материю, тем самым он расширяется в мире материи. Это как дыхание. Вселенная выдохнула - и Дух распространяется и собирает опыт взаимодействия с материей. Вселенная вдохнула - и дух возвращается с опытом обратно. Смысл духа в движении. Если он уже совершенен, то куда ему двигаться? Но природа совершенства не в достижении какой-то точки, но в движении вверх всегда. Нет предела совершенству.
Карина:
Материя имеет формы, а хаос нет?
Я:
Хаос - это то, чего не коснулась мысль. Материя - это хаос, окультуренный мыслью.
Карина:
Мысль была всегда?
Я:
Дух и материя всегда были, есть и будут. Мир построен на этих полюсах. И они существуют, потому что противоположны, как без света не будет и тени.
Мысль - это проявление духа.
Материя - проявление хаоса.
И их вечное взаимодействие, через которое они существуют.
Как полюс, плюс и минус имеют смысл только когда есть другой полюс.
Если нет одного, то перестает существовать и другой, потому что только в своем противопоставлении они имеют жизнь, и движение между ними и есть Вселенная.
Карина:
Мы говорили о том, что истина и хаос существовали всегда так?
Я:
Ага. Это как два полюса, между которыми, как в аккумуляторе, протекает сила.
То есть движение, вселенная. Эти два полюса вечны.
Карина:
Дух существовал всегда?
Я:
Дух (и его проявление мысль), хаос, пространство и время - существовали всегда. Это константы.
Карина:
Отсюда вывод, что материя также существовала всегда, ибо она проявление хаоса?
Я:
Движение духа и хаоса не линейны. Они подчиняются вдохам и выдохам. Когда дух выдыхает, он начинает соприкасаться с хаосом и одухотворяет ту часть его, что удается достать - так возникает материя (формы).
Затем дух проходит свою эволюцию и возвращается обратно - капля вернулась к океану, работа совершена, колесо вселенной провернулось. И материя распадается на составные, то есть возвращается к хаосу. Таким образом хаос вечен, но материя не вечна. Дух отражается на материи и таким образом зароняет в нее зерно своё, чтобы дух множился. И всё это есть проявление движения.
Если не будет движения, то не будет ничего. Но природа не любит пустоты и поэтому единственная возможная фаза существования всего - это движение. Она остается хаосом. Но хаос не есть нечто пассивное. Существуют цари хаоса – те, кто им владеют. В буддизме их называют мамо-коганы. Моисей звал мамоны, и говорил, что есть Бог, а есть Мамона - две силы. Так и есть. Дух и Хаос.
Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/312172.html
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