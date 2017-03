Taps from Pompeii … Каким инструментом делали и почему его прячут ?

Taps from Pompeii – Naples, Archaeological MuseumОтлить болванки этих кранов можно как ложки-пуговицы на коленке, там 3-4-х составной вкладыш на дыры и ничего сложного … А далее притирка подгонка "папы"-"мамы" требует как минимум ТИСКОВ , СВЕРЛА из СТАЛИ и более менее вразумительного СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА.Находили почему то только такие инструменты :Dental Instruments found at PompeiiТакое чувство что в городе не прятался ни один приличный мужик с инструментом, одни ГИНЕКОЛОГИ – СТОМАТОЛОГИ …Хотя судя по картинкам :Six restored buildings in the ancient city of Pompeii have attracted thousands of tourists having been officially opened to the publicТетки там были весьма активные … поймают дядьку толпой и сразу же болевой на ногу … что бы любил крепче.На тех же рисунках проскакивают работающие дядьки :Fresco depicting carpenter – House of Vettii, PompeiОчень не верится что бронзово-медной СТАМЕСКОЙ можно было бы сфарганить такую мебель :Fresco from the House of Vettii, PompeiiЗачем то трубы старательно портят :Water pipe, spout and tap Lead and bronze Probably a house with running water e.g. House of Pansa, Pompeii Pompeii’s water was carried through a network of lead pipes; junctions, spouts and taps were made of bronze.Или режут на куски :Lead pipes with inscription "TIBERI CLAUDI" – from Pompeii – Naples Archaeological MuseumВполне возможно что они БЕСШОВНЫЕ.Зато СТЕКЛА находят кучами :Glass excavated in PompeiiА СТЕКЛО это ТЕМПЕРАТУРА СТАЛИ и что то тут с МЕХАМИ в кузнице делают … может быть и просто ювелиры … а может быть уже железо куют :Pompei, casa dei VettiiНо СТАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ которыми можно сделать КРАНЫ и МЕБЕЛЬ не находят …ТРУБЫ якобы вот такие :Ancient terracotta pipe, Men's Baths, HerculaneumAncient terracotta pipe, Men's Baths, HerculaneumЯсен перец что гидроизоляция там никакая, вся вода уйдет в щели быстрее чем подставят ладошки.В подвалах стоят такие фиговины :Herculaneum Ruins (Near Pompei)Roman SewerHerculaneum Baths ItalyЕсли скрестить все это с технологиями ВЕНТИЛЯЦИИ и ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ из воздуха … то получается другая картинка Помпей …Почему то это животное называют ВЕРБЛЮДОМ :" – Herculaneum, "Samnitic House" – Graffiti at Pompeii and HerculaneumПо мне это в чистом виде… из породы верблюдей, но только из Ю. Америки.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com