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Тайна красной планеты. Есть ли жизнь на Марсе?

17:16. 25 марта 2017 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:

На официальном сайте НАСА появилось интригующее объявление о том, что разгадана тайна Марса. А через четыре дня на внеплановой пресс-конференции прозвучала сенсация - на Марсе обнаружена жидкая соленая вода! А вода - это жизнь. Так есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос волновал ученых Древнего мира, писателей-фантастов, а режиссер Орсон Уэллс своей скандальной радиопостановкой "Войны миров" Герберта Уэллса поставил всю Америку на грань гуманитарной катастрофы. Серьезный научный интерес к возможности жизни на Марсе возник в 1877 году, когда итальянский астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на марсианской поверхности сеть прямых перекрещивающихся линий. Он назвал их каналами. С тех пор вопрос о существовании жизни на Марсе отпал сам собой. Конечно же жизнь есть! Но какая, в каком виде?

Метки: NASA, жизнь на марсе, космос
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Один комментарий»

  • 1662 810
    Maleos 25 марта 2017 в 18:27 Ссылка Пометить
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    Задолбали уже этой “жизнью на Марсе”.. Знают же прекрасно, что есть, и не только на Марсе, а вообще на всех планетах Солнечной системы, и очень бурная, летают туда-сюда и делают гешефт.. в смысле выгребают ресурсы, и только на Земле прячутся, чтобы туземцы ничего не заметили…

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