Тайна красной планеты. Есть ли жизнь на Марсе?

На официальном сайте НАСА появилось интригующее объявление о том, что разгадана тайна Марса. А через четыре дня на внеплановой пресс-конференции прозвучала сенсация - на Марсе обнаружена жидкая соленая вода! А вода - это жизнь. Так есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос волновал ученых Древнего мира, писателей-фантастов, а режиссер Орсон Уэллс своей скандальной радиопостановкой "Войны миров" Герберта Уэллса поставил всю Америку на грань гуманитарной катастрофы. Серьезный научный интерес к возможности жизни на Марсе возник в 1877 году, когда итальянский астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на марсианской поверхности сеть прямых перекрещивающихся линий. Он назвал их каналами. С тех пор вопрос о существовании жизни на Марсе отпал сам собой. Конечно же жизнь есть! Но какая, в каком виде?