Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский. Великий гуманист

Мы знаем учёных и исследователей в основном только по их научной деятельности, достижениям и названным в их честь географическим объектам и животным. А что мы знаем про личную жизнь служителей науки? Давайте познакомимся с Петром Петровичем Семёновым-Тян-Шанским.

Имя этого видного учёного сейчас носят несколько географических объектов, около ста видов растений и животных, университет в Липецке, несколько улиц в городах России и странах СНГ. Ему посвящены мемориальные доски, памятники, музеи; периодически выпускаются почтовые марки с его изображением. В честь учёного Русское географическое общество учредило золотую медаль – одну из высших своих наград. Всё это – знак уважения к великому географу. Но Пётр Петрович может считаться не только выдающимся учёным, но и большим гуманистом.

Слава Петра Петровича в научном мире как-то затмевает его дела человеческие. А ведь он был не только исследователем, географом, ботаником и энтомологом. Помимо этого Пётр Петрович вёл государственную и социальную деятельность. Он активно участвовал в подготовке реформы 1861-го года, упразднившей крепостное право, а также помогал провести и проанализировать перепись населения 1897-го. Также он занимался делами осиротевших во время Русско-японской войны детей офицеров и солдат. Он радел за укрепление прав крестьян на землю и расширение сельскохозяйственной промышленности. Был уважаемым мировым судьёй в Рязанской губернии. И это далеко не всё, что он сделал для блага простого народа.

Детство и юность

Будущий географ родился 2 января 1827 года в деревне Рязанка (сейчас это Липецкая область). Родители Петра Петровича были творческими людьми: отец отставной капитан П. Н. Семёнов был драматургом, а мать А. П. Бланк приходилась внучкой известному в своё время архитектору К. И. Бланку.

Первое образование Пётр получал самостоятельно. В доме его родителей имелась обширная библиотека, позволившая мальчику получить разносторонние знания. Любовь к природе проснулась в нём с десяти лет. Как позже писал учёный в своих мемуарах, живой интерес ко всему окружающему миру появился у него после первой далёкой экскурсии на природу. Мальчика поразила и восхитила красота родного края, но посвятить свою жизнь науке он решил немного позже. А принять такое решение ему помогла… книга по садоводству, найденная в семейной библиотеке! Вот так иногда самые обыденные и маленькие вещи дарят миру великих учёных.

Живой и пытливый ум не давал Петру покоя. Увлёкшись миром растений, он решил начать научное изучение мира географии. Так, в пятнадцать лет Пётр уехал в Петербург и поступил в Николаевское кавалерийское училище, а после его окончания поступил в Санкт-Петербургский университет на отделение естественных наук.

Эта дата ознаменована одним важным событием – в это же время начинает работу Императорское Русское географическое общество, с которым была связана вся жизнь Петра Петровича. Окончив университет, он встаёт в его ряды и занимает должность секретаря отделения по физической географии.

Всеобъемлющий ум

Эта должность не мешает Петру Петровичу продолжать обучение, в том числе за границей. Первые годы его научных изысканий были связаны с географией Азии. В то время эти земли были «terra incognito» для европейской науки: все знания основывались на догадках и древних трактатах. Но Семёнову в изучении Азии помогал его выдающийся ум: полагаясь на полученные ранее знания, он выдвигает потрясающие предположения и обобщения. Как это ни удивительно, но все догадки и выводы молодого учёного впоследствии были подтверждены другими географами.

Пётр Петрович также занимался переводом и редактированием труда немецкого учёного К. Риттера «Землеведение Азии». Он вносил туда свои дополнения и обобщения, которые если не превосходили оригинал, то могли бы стать самостоятельной научной работой.

«Заочно» изучая горную Азию, Пётр Петрович мечтал увидеть её своими глазами. Однажды он поделился своими мыслями с учёным А. Гумбольдтом, и тот, шутя попросил привезти ему образец породы с гор Тянь-Шаня. Сказанные вскользь слова видного учёного оставили неизгладимое впечатление в душе молодого Семёнова. Он решает, во что бы то ни стало добраться до этих гор.

Экспедиция на Тянь-Шань и научные заслуги

Пётр Семёнов, в основном, был «кабинетным» учёным. За всю научную карьеру он совершил всего несколько экспедиций. Все труды Петра Петровича были написаны на основе полученных знаний и благодаря обобщающим способностям его удивительного ума. А самое главное его путешествие, во время которого были сделаны большие открытия, стало его предпоследней экспедицией. Она состоялась в 1856 году и продлилась два года.

За время экспедиции Семёнов побывал в горах Алтая, на северо-западных хребтах Тянь-Шанских гор, на озере Иссык-Куль и в горах Тенгри-Таг. На родину он привёз множество коллекций и новых для науки данных, но его вклад оценили только спустя 48 лет. Императорским указом к его имени была добавлена прославившая его на весь мир приставка – Тян-Шанский.

После этой экспедиции Пётр Петрович продолжил научную деятельность: он занимался изучением географии родины, писал множество научных работ, статей, книг и словарей. С 1858 года он начал гражданскую службу, в которой добился огромных успехов. В 1874 Пётр Петрович встал в ряды почётных членов Академии художеств.

Великий учёный умер 26 февраля 1914 года в Санкт-Петербурге от лёгочной болезни. Ему было 88 лет. Его похоронили рядом с дочерью Ольгой. В последующие годы рядом с ними были похоронены вторая жена и трое сыновей, умерших во время блокады Ленинграда.

Великий гуманист

До самого конца своей жизни Пётр Петрович оставался большим гуманистом. Несмотря на большую занятость, он не оставлял общественные дела, всячески стараясь служить родине и людям. Некоторую часть своих средств он регулярно направлял на благотворительность.

Современники отзывались о Петре Петровиче как примерном семьянине и хорошем отце. У него было шестеро детей и тринадцать внуков, которых он никогда не забывал. Пятерых сыновей и единственную дочь он воспитал творческими людьми, раскрыл их способности и помог встать в жизни. Старший Дмитрий был учёным-статистиком, Андрей энтомологом, географом, экологом и поэтом. Вениамин географом (он часто помогал отцу в работе: редактировал его статьи и книги), Измаил метеорологом. Дочь Ольга стала этнографом и художницей.

Страстным увлечением Петра Петровича было коллекционирование. Он собрал огромную энтомологическую коллекцию (более 700 000 насекомых), которую подарил Зоологическому музею. А своё обширное собрание редких картин, офортов и гравюр художников XVI и XVII веков голландской и фламандской школы он, ничуть не жалея, за полцены продал Эрмитажу в 1910 году. Полученные деньги Пётр Петрович разделил между внуками.

Пётр Петрович всегда выступал за познание и изучение мира. Он говорил, что нет ничего прекраснее окружающего мира, и сил природы во всех их проявлениях. Но больше всего его манили к себе величественные горы Тянь-Шаня, которые он, к сожалению, видел лишь раз – во время своей азиатской экспедиции.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru