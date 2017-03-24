В. АВАГЯН: ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ…

Все люди в «большой» России (в РФ и вокруг РФ) должны и обязаны задать себе один простой, но очень важный вопрос. В первую очередь – бедные люди, которым живётся плохо. Но и богатым нужно тоже себя спросить, чтобы сохранить богатства, да и жизнь, далеко не безусловную, как показывает «казус Вороненкова». Тут мало сказать «собаке собачья смерть». Тут нужно использовать случай в педагогике: вот существо, которое воровало, служило иностранным господам, говорило всё, что они прикажут, а когда стало ненужным – чтобы придать его клеветнической болтовне вес, его пристрелили, как собаку.

Это известная технология «кровавого чучелка» из арсенала цветных революций: убить антирежимного болтуна[1] (“Шмид-недобитый”, Гонгадзе, Немцов, и т.п.) – а потом орать, что его за правду убили…



Но я сейчас не о наглядной педагогике, демонстрируемой судьбами долларовых псов в разрушаемом Отечестве. Я задаю важнейший экономический вопрос, и каждый должен ответить:

Деньги – это что по-вашему? Это богатства, блага земные, недра и плодородие?

Или это бумажки, которые американцы дали?

В зависимости от того, какой ответ вы дадите – у вас либо есть будущее, либо его нет.







[1] В Чехословакии в 1989 году вообще поторопились: детонатором антиправительственных выступлений стали слухи об убийстве одного из студентов. «Жертвой» стал студент Мартин Шмид, который якобы погиб в результате применения силы полицией при разгоне демонстрации. Но так получилось, что Мартин Шмид оказался живой!

Его не успели демонстративно «замочить» - информация о его смерти по ошибке была вброшена в массы раньше его убийства! Ну, что же и такие проколы бывают!