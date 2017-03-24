Открытым текстом 24.03.2017

В центре Киева застрелен беглый депутат Вороненков. Нагло. Среди бела дня. Вместе с охранником.

Открытым текстом замечу: часу не прошло, а мы уже во всем виноваты. И комментарии как под копирку. Между тем Вороненков ходил по свободному демократическому Киеву с охранником не просто так. Он понимал, что выступив против России – напомню, здесь его разыскивали за рейдерские захваты, как обычного бандита – он вообще перестал быть интересен украинской власти.

Ничего нового рейдер из Москвы рассказать не мог. Никакими секретами он не обладал, ни в каких переговорах не участвовал. В своих интервью ничего сенсационного не рассказал. И, простите за цинизм, «холодным» был куда выгоднее Украине в ее антироссийской истерии, чем живым.

Тем более что во всех проблемах Украины киевские террористы винят ту самую руку Кремля.

В четверг на складах боеприпасов украинской армии в городе Балаклее Харьковской области начался пожар. Когда взрывы на складе ещё продолжались, заполнитель кабинета министра обороны Украины Степан Полторак заявил, что к ЧП на территории шестьдесят пятого арсенала Минобороны причастны российские военные.

Полторак утверждает, что пожар и детонация снарядов связаны с «гибридной войной», которую Российская Федерация, по мнению Киева, ведёт против Украины.

Уверен, что западные СМИ будут всю ближайшую неделю мусолить этот параноидальный бред о российском участии и в поджогах, и в убийстве Вороненкова уже как неоспоримый факт. Открытым текстом повторяю: против нас давно развёрнута настоящая информационная война. А на войне, как известно, все средства хороши.

Ровно через год после террористических взрывов в аэропорту и метро Брюсселя — столицы Европейского Союза — террор доехал до Лондона, столицы первой страны, уходящей из ЕС.

22 марта некто на внедорожнике врезался в туристов около здания парламента Великобритании. Затем он с двумя ножами побежал к зданию и смертельно ранил одного из полицейских в охране. Погибли на месте два человека, ещё три умерли от ран, ещё два десятка пострадали. Преступник убит. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт. Тем не менее глава правительства объявила, что уровень угрозы террора пока не поднимается.

Открытым текстом объясняю: поднимать просто некуда — Лондон с давних пор нафарширован террористами. Помните, как в начале тысячелетия в лондонских мечетях открыто собирали деньги на джихад в России, записывали добровольцев в отряды Хаттаба? Тогда на протесты нашего МИДа британцы говорили о свободе вероисповедания и праве на высказывания. Но потом грянул 2005 год со взрывами в метро и автобусах. В 2011 году британская молодёжь — в основном арабская — разнесла в щепки пару улиц в Лондоне. Пару лет назад прямо у ворот воинской части двое нигерийцев — опять же с британскими паспортами — отрезали голову постовому.

Такое просветляет мозги всему народу. Он понемногу начинает понимать, что мультикультурализм разрушает культуры, что жизнь в дружной семье европейских народов — ещё и потоки иммигрантов, причём даже не из осколков былой империи, а значит — и без уважения к общим традициям. Вот почему британцы проголосовали против Евросоюза. А многие, наверное, пожалели об участии Британии в иракской кампании, ливийской, сирийской… Ведь именно разрушение Ближнего Востока породило нынешнее никем не контролируемое великое переселение народов. И среди разорённых беженцев легко найти прикрытие и пополнение террористам. Но поздно пить боржоми — почки уже отвалились!

Правда, главным врагом человечества сегодня названы не ублюдки с ножами в центре Лондона. Не фанатики, противостоящие любой цивилизации — массовыми публичными убийствами, рынками рабов и прочей мерзостью. А… мы с вами. Российская Федерация — единственная страна, сумевшая противостоять хищникам глобализма — им поперёк горла. В Соединённых Государствах Америки разжигают очередной приступ охоты на ведьм.

Помощника президента по национальной безопасности Флинна вынудили уйти в отставку за то, что во время предвыборной кампании он однажды говорил по телефону с послом Российской Федерации, а при утверждении его в должности не сообщил об этом сенату. Теперь его обвиняют ещё и в том, что в 2014 году он на семинаре по безопасности двадцать минут беседовал с российской специалисткой.

Открытым текстом объясняю: разговоры с русскими теперь — состав преступления! В разгар холодной войны и у нас за разговор с иностранцем можно было попасть под колпак спецслужб. Но Заокеанье-то до сих пор зовёт себя светочем демократии. На этой неделе антирусская паранойя достигла поистине государственных масштабов.

В понедельник в комитете по разведке Палаты представителей состоялись первые публичные слушания о вмешательстве России в американские президентские выборы. Представители спецслужб сообщили, что не располагают значимыми доказательствами. В то же время телеканал СиэНэН утверждает, что у ФБР есть разведданные, подтверждающие вину сотрудников нынешнего президента СГА: «Информация даёт основания следователям ФБР подозревать, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна и что расследование продолжается».

Англосаксонская журналистика во всей красе!!! Открытым текстом говорят: «Информация не убедительна» — но русские при этом точно виноваты. Трампа вяжут по рукам и ногам. Нет повода — придумают. А на факты плевать.

Истерия распространяется стремительно. Европе тоже не привыкать к простой идее «Русские во всём виноваты». Например, не эмигранты, устраивающие резню в центре Парижа и давящие грузовиками французов на набережной Ниццы, поворачивают вправо граждан Франции — а злобные русские спецслужбы. Нельзя же признать, что либерал-глобалистская политика приводит к катастрофе. Так что ещё долго главной причиной всех бед будут называть зловредных русских. Открытым текстом предупреждаю: это путь Запада к гибели!

Источник — http://ren.tv/blog/177623

Источник: vassermans.ru