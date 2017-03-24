«Мосфильм» выложил фильмы Тарковского для бесплатного просмотра
09:14. 24 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Андрей Тарковский (1932-1986) – один лучших советских кинорежиссёров. Влияние его творчества распространилось далеко за пределы Советского Союза. Фильмы Тарковского относят к лучшим произведениям кинематографа всех времён.
Ингмар Бергман говорил: «Для меня Тарковский – величайший режиссёр, создатель нового языка, соответствующего природе кино, поскольку он фиксирует жизнь как отражение, жизнь как сон». Акира Куросава также признал его влияние: «Я люблю все фильмы Тарковского. Я люблю его как личность и все его работы. Каждый фрагмент в его фильмах – это чудесное изображение само по себе». Дэнни Бойл называет Тарковского «кинематографическим богом» и считает, что каждому кинематографисту необходимо посмотреть его работы.
Многие художественные фильмы Тарковского, снятые в период с 1962 по 1986 годы, затрагивают метафизические и духовные темы, используя своеобразный кинематографический стиль. Длинные кадры, размеренный темп повествования и метафорические образы – всё это фигурирует в его лентах.
В произведениях Тарковского много символизма. Он преследовал цель создать форму кино, которая «скульптурирует время», изменяет наши представления, и показывает, насколько относительно наше восприятие. Это не самый простой режиссёр, но как только вы погрузитесь в его творчество, кино Тарковского загипнотизирует вас, озадачит и зачарует.
Теперь картины великого режиссёра можно смотреть онлайн бесплатно. Киностудия «Мосфильм» разместила шедевры Андрея Тарковского на своём канале YouTube.
Иваново детство (1962)
Шедевр мирового кинематографа, пронзительная история о мире, войне, ненависти и смерти. Потеряв на войне своих родителей, одержимый желанием мстить, 12-летний Иван становится разведчиком в тылу врага.
Андрей Рублёв (1966)
Историческая кинодрама, вошедшая в число лучших произведений мирового кинематографа. Она охватывает широкий спектр тем и мотивов, а также даёт представление и некоторое понимание личной философии и идеологии самого Тарковского. Фильм снят по мотивам жизни художника Андрея Рублёва, почитаемого мастера иконописи и монументальной живописи XV века.
«Андрей Рублёв», серия 1:
«Андрей Рублёв», серия 2:
Солярис (1972)
Этот фильм Тарковского, как и другие его работы, озадачивает и гипнотизирует интимными размышлениями о человеческой природе, памяти и духовности.
История повествует о психологе Крисе Кельвине, который отправляется на орбитальную станцию далёкой планеты, чтобы принять решение о сворачивании её вялотекущей исследовательской деятельности. Прибыв в пункт назначения, он пытается выяснить, что сводит с ума учёных, которые здесь работают. Но вскоре его самого посещает материализовавшийся образ жены, погибшей 10 лет назад. По всей вероятности, учёных изучает загадочная планета Солярис.
«Солярис», серия 1:
«Солярис», серия 2:
Зеркало (1974)
«Зеркало» – нелинейная и во многом автобиографичная кинолента, повествующая о детстве Тарковского. Её принято считать одной из самых сложных, самых лучших и самых прекрасных кинокартин Андрея Арсеньевича. Великолепная, очень личная визуальная поэма.
Сталкер (1979)
Фильм снят по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Трое мужчин с прозвищами Писатель, Профессор и Сталкер отправляются в охраняемую местность под названием Зона. Ходит легенда, что в ней есть Комната, где сбываются сокровенные желания каждого вошедшего в неё человека.
«Сталкер» – один из самых загадочных фильмом не только Тарковского, но и, возможно, во всей истории кинематографа. Это экстраординарное произведение, способное застрять в голове и не отпускать месяцами, подталкивая к размышлениям о природе веры, природе желаний и о том, как побуждения смягчаются в нашем подсознании.
источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
сталкер, зона, исполнитель желаний. вон оно чего)) контролёры, кровососы, снорки.. ребзя, кто гамал в лост альфу, сознавайтесь)) этот тарковский явно псевдогигант))
loading...
“…«Мосфильм» выложил фильмы Тарковского для бесплатного просмотра…” – вообще-то все фильмы, снятые в СССР – снимались на народные деньги, а потому обязаны быть в свободном доступе! Или и это уже приватизировали???