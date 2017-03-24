Как надо отвечать на вопросы западных журналистов: мастер-класс от Сталина

Как надо отвечать на вопросы «независимых» западных журналистов? Коротко. Уверенно. По существу. С юмором. И с чувством собственного достоинства.



Вот мастер-класс от товарища Сталина. Его ответы более 70 лет назад напечатал газета «Правда». Думаю, что не только форма, но и содержание ответов будет интересно тем, кто хочет понять историю и политику. (отдельно хотел бы выделить ответы на 21 и 25 вопросы – одним словом Сталин не просто отвечает, а ещё и дает исчерпывающее понимание своей позиции!)

«Ответы на вопросы президента американского агентства «Юнайтед пресс» господина Xью Бейли, полученные 23 октября 1946 года.

Вопрос.Согласны ли Вы с мнением государственного секретаря Бирнса, выраженным им в обращении по радио в прошлую пятницу, об усиливающемся напряжении между СССР и Соединенными Штатами?

Ответ. Нет.

Вопрос.Если существует такое усиливающееся напряжение, не можете ли Вы указать на причину или причины такового и каковы главные средства для его устранения?

Ответ. Вопрос отпадает в связи с ответом на предыдущий вопрос.

Вопрос.Считаете ли Вы, что настоящие переговоры приведут к заключению мирных договоров, которые установят сердечные отношения между народами — бывшими союзниками в войне против фашизма — и устранят опасность развязывания войны со стороны бывших стран оси?

Ответ. Я надеюсь на это.

Вопрос.Каковы в противном случае основные препятствия к установлению таких сердечных взаимоотношений между народами, которые были союзниками в великой войне?

Ответ. Вопрос отпадает в связи с ответом на предыдущий вопрос.

Вопрос.Каково отношение России к решению Югославии не подписывать мирного договора с Италией?

Ответ. Югославия имеет основание быть недовольной.

Вопрос.Что в настоящее время представляет, по Вашему мнению, наиболее серьезную угрозу миру во всем мире?

Ответ. Поджигатели новой войны, прежде всего Черчилль и его единомышленники в Англии и США.

Вопрос.Если такая угроза возникнет, то какие шаги должны быть предприняты народами мира для избежания новой войны?

Ответ. Нужно разоблачать и обуздать поджигателей новой войны.

Вопрос.Является ли Организация Объединенных Нации гарантией целостности малых стран?

Ответ. Пока трудно сказать.

Вопрос.Думаете ли Вы, что четыре зоны оккупации в Германии в ближайшем будущем должны быть объединены в отношении экономической администрации с целью восстановить Германию как мирную экономическую единицу и таким образом облегчить четырем державам тяжесть оккупации?

Ответ. Нужно восстановить не только экономическое, но и политическое единство Германии.

Вопрос.Считаете ли Вы возможным в настоящее время создание своего рода центральной администрации в руках самих немцев, но под союзным контролем, который даст возможность Совету министров иностранных дел выработать мирный договор для Германии?

Ответ. Да, считаю.

Вопрос.Уверены ли Вы, судя по выборами которые происходили этим летом и осенью в различных зонах, что Германия политически развивается по демократическому пути, который дает надежду для её будущего как мирной нации?

Ответ. Пока я не уверен в этом.

Вопрос.Считаете ли Вы, что, как это было предложено некоторыми кругами, уровень промышленности, разрешенной для Германии, должен быть поднят выше согласованного уровня для того, чтобы Германия была более обеспеченной?

Ответ. Да, считаю.

Вопрос.Что должно быть сделано, помимо существующей программы четырех держав, для предотвращения того, чтобы Германия вновь стала военной угрозой миру?

Ответ. Нужно на деле искоренить остатки фашизма в Германии и до конца демократизировать ее.

Вопрос.Следует ли разрешить германскому народу восстановить свою промышленность и торговлю для того, чтобы он смог сам себя обеспечить?

Ответ. Да, следует.

Вопрос.Выполняются ли, по Вашему мнению, решения Потсдамской конференции? Если нет, то, что требуется для того, чтобы сделать Потсдамскую декларацию эффективным инструментом.

Ответ. Не всегда выполняются, особенно в области демократизации Германии.

Вопрос,Считаете ли Вы, что правом вето злоупотребляли во время переговоров между четырьмя министрами иностранных дел и при встречах Совета ЮНО?

Ответ. Нет, не считаю.

Вопрос.Как далеко, по мнению Кремля, союзные державы должны пойти в деле розыска и предания суду второстепенных военных преступников в Германии? Считается ли, что Нюрнбергские решения создали достаточно прочную основу для таких действий? Ответ. Чем дальше пойдут, тем лучше.

Вопрос.Считает ли Россия западные границы Польши постоянными?

Ответ. Да, считает.

Вопрос.Как СССР рассматривает присутствие британских войск в Греции? Считает ли он, что Англия должна доставлять больше оружия современному правительству Греции?

Ответ. Как ненужное.

Вопрос.Каков размер русских военных контингентов в Польше, Венгрии, Болгарии, Югославии и Австрии и на какой срок времени, по Вашему мнению, должны быть сохранены эти контингенты в интересах обеспечения мира?

Ответ. На Западе, то есть в Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Польше, Советский Союз имеет в настоящее время всего 60 дивизий (стрелковых и бронетанковых вместе). Большинство из них — неполного состава. В Югославии нет советских войск. Через два месяца, когда будет осуществлен Указ Президиума Верховного Совета от 22 октября сего года о последней очереди демобилизации, в указанных странах останется 40 советских дивизий.

Вопрос.Каково отношение правительства СССР к присутствию американских военных судов в Средиземном море?

Ответ. Безразличное.

Вопрос.Каковы в настоящее время перспективы в отношении торгового соглашения между Россией и Норвегией?

Ответ. Пока трудно сказать.

Вопрос.Возможно ли для Финляндии вновь стать самообеспеченной нацией после того, как будут выплачены репарации, и существует ли какое-либо мнение в отношении пересмотра программы репараций с тем, чтобы ускорить возрождение Финляндии?

Ответ. Вопрос поставлен неправильно. Финляндия была и остается вполне самообеспеченной нацией.

Вопрос.Что будут означать торговые соглашения со Швецией и другими странами для дела реконструкции СССР? Какую внешнюю помощь Вы считаете желательной для выполнения этой великой задачи?

Ответ. Соглашение со Швецией представляет вклад в дело хозяйственного сотрудничества наций.

Вопрос.Заинтересована ли все ещё Россия в получении займа у Соединенных Штатов?

Ответ. Заинтересована.

Вопрос.Имеет ли уже Россия свою атомную бомбу или какое-либо подобное ей оружие?

Ответ. Нет.

Вопрос.Каково Ваше мнение об атомной бомбе или подобном оружии как об инструменте войны?

Ответ. Я уже дал свою оценку атомной бомбы в известном ответе господину Борту.

Вопрос.Как, по Вашему мнению, можно лучше всего контролировать атомную энергию? Должен ли этот контроль создаваться на международной основе, и в какой степени должны державы жертвовать своим суверенитетом в интересах установления эффективного контроля?

Ответ. Нужен строгий международный контроль.

Вопрос.Сколько времени потребуется для восстановления опустошенных районов Западной России?

Ответ. Шесть-семь лет, если не больше.

Вопрос.Разрешит ли Россия функционирование торговых авиалиний над территорией Советского Союза? Намерена ли Россия расширить свои авиалинии на другие континенты на взаимной основе?

Ответ. При некоторых условиях это не исключено.

Вопрос.Как рассматривает Ваше правительство оккупацию Японии? Считаете ли Вы успешной её на существующей основе?

Ответ. Успехи есть, но можно было бы добиться лучших успехов.

Газета «Правда», 30 октября 1946 года»

Источник: nstarikov.ru