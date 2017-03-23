Упал ли мост? lex parsimoniae…

Злоумышленник задавил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, затем врезался в ограду у здания парламента, выскочил из машины, ранил ножом полицейского, но, по первым сообщениям с места событий, нападавший был застрелен другим стражем порядка. Данные о погибших и раненых постоянно меняются то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения, потому следует подождать, пока они там в Лондоне определятся.

По случаю «нападения террористов» были предприняты беспрецедентные меры полицейского реагирования, оцеплено здание парламента, его работа приостановлена. Перекрыты центральные улицы, закрыта ближайшая к месту происшествия станция метро. Полиция квалифицировала нападение, как теракт. Меры безопасности в Британской столице в ближайшее время будут усилены.

https://www.unian.net/world/1837319-pri-terakte-v-londone-chetvero-chelovek-pogibli-20-ranenyi-reuters.html В результате нападения у Палаты общин в Лондон по меньшей мере четверо человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Среди погибших – ранен офицер полиции. Высокопоставленный полицейский по вопросам противодействия терроризму заявил, что в ближайшие дни полиция в Лондоне будет усилена и если понадобится, им на помощь будет вызвана военная поддержка. Как сообщал УНИАН, по информации британского издания The Telegraph, очевидцы сообщили, что видели автомобиль, который врезался в заграждения на Вестминстерском мосту и наехал на прохожих, оставив «десятки раненых». Водитель после инцидента побежал в сторону полицейских, которые охраняли здание британского парламента. Это произошло перед тем, как вооруженный мужчина с ножом совершил нападение на офицера полиции, после чего полицейские застрелили нападавшего.

Полицейские сводки с места происшествия напоминают диалог товарища Сухова и Саида из кинофильма «Белое солнце пустыни»:

-Ты как здесь оказался?

- Стреляли…

Некоторые СМИ называют имя предполагаемого террориста, и уже раскопали, что Абу Иззадин ранее был судим за финансирование терроризма. От себя добавлю, что раз был судим за что-то, имеющее косвенное отношение к терроризму, значит в обязательном порядке находился под плотным контролем спецслужб даже если и не был ими напрямую завербован, что маловероятно.

А теперь предлагаю немного отвлечься от того накала страстей, который нам изображают средства массовой информации по поводу произошедшего и вспомнить, что все последние теракты в Европе имели избыточный налет театральности и, в сухом остатке способствовали реализации интересов местных политиков в ущерб интересам электората гораздо эффективнее, чем реализации предполагаемых целей террористов. Помимо европейских терактов, не менее странно выглядел и теракт на Бостонском марафоне, где информация о его устроителях была передана американским спецслужбам их российскими коллегами задолго до теракта. А «террористы» были нейтрализованы так удачно, что один был убит, а второму повредили горло, словно по заказу, чтобы он не мог давать показания.

Услышав про теракт, первым делом вспомнила принцип бритвы Оккама: не умножайте сущности. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Оккама)

Сам Оккам писал:[1] «Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего» и «Многообразие не следует предполагать без необходимости».

Зачем проводить в Лондоне теракт, когда город и так накануне грандиозного шухера?

Если можно допустить, что исполнители терактов слабы умом, то уж разработчики операций, а тем более идеологи терроризма, как правило, люди неглупые, получившие приличное образование, вспомнить хоть бин Ладена…Не следует считать противника глупее себя.

Почему же вчерашний теракт был совсем не нужен террористам и очень выгоден властям?

Первое: ни слова по поводу теракта не сказала королева, которая, начиная с Рождества уже изменила многим своим привычкам. И не скажет. Как я писала ранее, по моим данным она впала в кому еще зимой, и скрывать это становится все труднее.

Появившееся ненадолго на официальном сайте Букингемского дворца сообщение о ее смерти является косвенным тому доказательством, как и борьба за престол, разгоревшаяся с утроенной энергией с зимы этого года между группой, поддерживающей Чарльза и группой, поддерживающей Уильяма. Ввиду того, что Елизавета II не может лично подтвердить свою заявку в ООН на российский престол, застопорились выборы монарха нам на шею, что тоже не способствует стабильности в Соединенном Королевстве. Если не прибрать к рукам природные ресурсы России в самое ближайшее время, то экономические перспективы Лондона на фоне Brexit весьма туманны. А чтобы прибрать к рукам Россию — надо выдвигать кандидатуру наследника, а значит объявлять о смерти королевы. А если объявить о смерти, не достигнув договоренности о наследнике — то институт монархии может и рухнуть, не выдержав борьбы за престол.

Вторая странность, тесно связанная с первой: стреляли возле Британского парламента, а повестку дня изменил Шотландский, который по случаю Brexit как раз в момент теракта рассматривал вопрос о проведении нового референдума о независимости региона. Аналогичную точку зрения разделяет и Северная Ирландия. То есть, королевство и без терактов трещит по швам, а террорист предпринял попытку его сплотить.

Ну и «мелкие неприятности»: скандал с выводом денег из РФ в офшоры через британские банки. Brexit и результаты выборов в США обострили противоречия в финансовом секторе ЕС, сведя их к лагерному принципу «умри ты сегодня, а я умру завтра». В условиях перехода власти Лондону будет гораздо труднее порадеть собственным банкирам, а значит усушка-утруска в европейском секторе банковских услуг произойдет за счет Лондона, вышедшего вон. Можно долго перечислять неприятности, но вернемся к главной: момент перехода власти в Соединенном Королевстве совпал с аналогичными сменами элит в США и важнейших странах ЕС, а под каким предлогом без теракта усилить полицейскую охрану Вестминстера?

Предлагаю внимательно перечитать планы Букингемского дворца на случай смерти ее величества. Обращаю особое внимание на кодовые слова по случаю смерти ее величества «Лондонский мост упал» и «репетиции» на случай кончины кого-то из монаршей семьи, которые проводит Би-би-си:



https://meduza.io/feature/2017/03/16/chto-budet-kogda-umret-elizaveta-ii Первым чиновником, который узнает о смерти королевы, станет ее личный секретарь сэр Кристофер Гейдт. Именно он доложит о произошедшем премьер-министру, сказав кодовую фразу «Лондонский мост упал». После этого о смерти королевы Елизаветы II сообщат правительствам еще 15 стран, где она правила, и представителям 36 стран-участниц Содружества, для которых британский монарх служил символической фигурой. Все это время жители Великобритании не будут знать о кончине монарха. Впрочем, в случае с Елизаветой II печальное известие дойдет до британских подданных быстрее, чем когда-либо. Исключительное право «Би-би-си» на передачу такого сообщения сейчас уже не действует, поэтому новость о смерти монарха будет передана с пометкой «Срочно» в британское агентство Press Association и во все мировые СМИ. В печать и в эфир отправятся некрологи и уже заготовленные материалы. Известно, что у The Times таких статей хватит на 11 дней, а каналы Sky News и ITN неоднократно проводили «учения», отрабатывая план действий на случай смерти монарха (более того, у телеканалов уже даже есть письменные договоренности с экспертами по королевской семье об эксклюзивном сотрудничестве). Сотрудники «Би-би-си» в течение 30 лет проходят такие «учения», отрабатывая всевозможные сценарии кончины членов королевской семьи: от Королевы-матери, подавившейся рыбной костью, до принцессы Дианы, попадающей в автокатастрофу на трассе M4. Главная цель этих репетиций — помочь журналистам найти правильные слова, соответствующие печальному поводу.

В свете этих планов Букингемского дворца, «террорист», направив автомобиль на пешеходов на мосту, просто запустил сообщение о смерти королевы «Лондонский мост упал», пока для посвященных. А полиция провела в центре города репетицию на случай волнений после официального объявления о смерти королевы. К учениям «привлекли» население, предварительно его не уведомив. Погибших спишут на счет террористов…

PS. Теракт для того, чтобы отменить посещение, или отменили из-за теракта?

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4117927