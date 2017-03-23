Оставляя западные аналоги позади: в РФ испытали современный двигатель ЯМЗ...

Успешное испытание двигателя ЯМЗ-53435 показало, что его уникальные характеристики делают его более перспективным, чем западные аналоги….

В России на Ярославском моторном заводе «Автодизель» заявили о начале серийного производства средних рядных двигателей ЯМЗ-53435, которым будет оснащаться современная отечественная с/х продукция. Как отмечают разработчики, данные двигатели будут являться базовыми моделями линейки 4- и 6-цилиндровых дизелей ЯМЗ-530, которые будут включать 12 модификаций с диапазоном мощности до 286 лошадиных сил.

По словам специалистов, данные модификации разрабатываемой установки будут предназначаться для установки на современные модели кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов.

В настоящее время этот новейший двигатель прошел полный цикл стендовых и полевых испытаний в составе с/х техники, после чего полностью подтвердил высочайшие показатели по своим тягово-динамическим характеристикам, ресурсу и надежности. По словам разработчиков, этот двигатель обеспечивает продукции требуемую маневренность, производительность, а также отличается низким уровнем затрат в использовании и доступной ценой.

Известно, что данный новейший двигатель разработали по заказу Санкт-Петербургского тракторного завода, он представляет собой базовую модель для с/х тракоров «Кировец». Уникальность данной разработки специалисты нашли в том, что уже на стадии полевых испытаний продемонстрировал успешные результаты. А это, в свою очередь, позволило партнерам программы выстраивать перспективную линейку стальных тягачей 3-4 тягового класса, учитывая улучшенные характеристики разрабатываемого двигателя.

По словам экспертов, данные двигатели ЯМЗ-530 обладают неоспоримыми преимуществами перед большинством зарубежных аналогов, благодаря своей мощности и низком расходе топлива. А высокий уровень конкурентоспособности достигается приемлемой ценой агрегатов. …

Источник: nnm.me