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Опрос ВЦИОМ об отношении к монархии

15:26. 23 марта 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


ВЦИОМ выпустил опрос посвященный вопросу популярности монархии в России в свете недавних заявлений про мироточащие бюсты, завывания "простинасгосударь" и необходимость срочной монархии в России.

МОСКВА, 23 марта 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к монархии.

Доля россиян, которые говорят, что не против или даже за монархию находится на уровне четверти опрошенных: в 2006 г. – 22% (в т.ч. 3% говорили, что они «за монархию» и могут назвать человека, подходящего на роль самодержца, 19% – что они «в принципе не против монархии, но не видят человека, который мог бы стать монархом»), а в 2017 г. – 28% (в т.ч. 6% и 22%, соответственно). Как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», категорически против существования монархической формы правления в нашей стране сегодня 68% россиян.



В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% – республику (с 82% в 2013 г.). Условно, к тем, кто терпимо относится к монархии («не против» или «за монархию»), чаще, чем в среднем по выборке, можно отнести молодых людей (среди 18-24-летних в принципе не против монархии 33%, среди 25-34-летних – 35%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (37%), активных интернет-пользователей (33%), сторонников непарламентских партий (34%).



Респонденты, которые могли бы поддержать восстановлении монархии в России, чаще всего объясняли свою позицию желанием видеть у власти одного человека (чтобы никто не тянул одеяло на себя), тем, что это традиционный строй для нашей страны, большим порядком и стабильностью. Основные аргументы противников монархической формы правления: приверженность демократическим принципам, негативная оценка эпохи самодержавия в России.



Данные комментирует директор Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Возврат в прошлое, в архаику, в историю с ее перипетиями и трагическими страницами – такие ассоциации возникают у многих россиян при мысли о восстановлении монархии. При этом отчетливо видно, что старшие, «советские» поколения сопротивляются этой идее заметно сильнее, чем молодежь, для которой монархическая форма правления является одной из допустимых. В сознании молодежи монархия уже не противопоставляется свободе и демократии, но при этом привлекательна своей рациональностью и эффективностью. Не исключено, что, «антимонархическая прививка» советского периода через поколение перестанет действовать.


Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16-18 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116126 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: вциом, монархия, опрос, социология
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