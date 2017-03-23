Опрос ВЦИОМ об отношении к монархии

... министров. Потому как, согласно опросам ВЦИОМ, 35% россиян НЕ ЧИТАЮТ ...сегодня не к чтению нужно отношение менять, а коренным образом... поменять отношение к культуре в целом. ...1 1 По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 человек...