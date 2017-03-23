ГМО приводят к патологии внутренних органов, аллергии, онкологии и бесплодию

Ученый-биолог Ирина Ермакова о вреде ГМО, суде над корпорацией «Монсанто» и военных, заинтересованных в ГМО как биологическом оружии

В июле 2016 года в России вступил в силу Федеральный закон №358, так называемый Закон о ГМО, который предусматривает запрет на выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений. Кроме того, запрещены ввоз и использование семян, содержащих ГМО. Однако научные споры о вреде и пользе ГМО не утихают во всем мире, и этот вопрос явно не закрыт с учетом того, что согласно мировой статистике, доля генно-модифицированных продуктов растет с каждым годом. Более того, разработки генных инженеров в этой области затрагивают не только продукты питания, но и многие сферы жизнедеятельности человека, в том числе речь идет о создании биологического оружия. Итак, что такое ГМО, кому выгодно развивать это направление в науке и чем это может грозить в будущем нашей планете, «Реальному времени» рассказала ученый-биолог Ирина Ермакова.

«Подобный процесс в природе невозможен»

— Ирина Владимировна, многие люди слышали о ГМО, большинством это явление воспринимается как что-то негативное, но мало кто ясно понимает, что это такое. Поясните, пожалуйста, научно-популярным языком, что это за явление, расскажите его историю.

— Генетически модифицированные организмы (ГМО) — это искусственно созданные организмы в результате внедрения генов от других видов и классов растений и животных, чтобы получить новый организм с нужными свойствами. Подробнее остановлюсь на ГМ-растениях. Если при селекции скрещиваются родственные организмы, то при создании ГМО можно с помощью специальных технологий внедрить ген от любого организма в геном растения. Например, гены, характерные для животных или человека, внедряют в растения и т.д. Подобный процесс в природе невозможен. Для внедрения генов, как правило, используют как транспорт для переноса генов плазмиды (кольцевую ДНК) опухолеообразующих агробактерий. Эти плазмиды дают многочисленные копии и могут внедряться как в ядерную, так и в митохондриальную ДНК, нарушая работу энергетической структуры (митохондрии) клеток. В организме человека и животных плазмиды с внедренными в них генами живут своей жизнью. ГМО были разработаны бывшей военной американской компанией «Монсанто».

— Многие ученых уверяют, что ГМО-продукты опасны не более, чем результаты обычной селекции. Так ли это?

— Большинство ученых как раз уверяют, что ГМО опасны. Так, еще в 2000 году было написано открытое письмо правительствам всех стран об опасности ГМО, подписанное 828 учеными и общественными деятелями из 84 стран мира. Года 3-4 назад в Еврокомиссию было отправлено письмо, подписанное 1 млн 200 тыс. учеными и общественными деятелями из разных стран с требованием запретить ГМО.

Защищают ГМО в основном биотехнологи, которые получают гранты на исследования от транснациональных компаний — производителей ГМО. При этом никто из них никогда не проверял влияние ГМО на животных или человека. Экспериментально было показано, что ГМО приводят к патологии внутренних органов, аллергии, онкологии и, что самое страшное, к бесплодию.

Бесплодными становятся не только те, кто ест ГМ-культуры, но и сами ГМ-растения. Бесплодие ГМ-семян ведет к отсутствию урожаев и к зависимости от транснациональных компаний. Известно также, что ГМ-культуры являются причиной деградации почвы. В животноводстве ГМ-корм стал причиной болезней и гибели животных, замерших беременностей и бесплодия у коров и свиней. Показательна история немецкого фермера Готфрида Глокнера, который потерял все стадо коров после того, как стал их кормить ГМ-кукурузой. Аналогичная история произошла и с другими немецкими фермерами, что привело к закрытию их ферм. В медицине лекарства, полученные из ГМ-растений, только усугубляли болезнь. Так, например, по данным японских ученых, ГМ-инсулин провоцировал быстрое перерастание диабета второго типа в первый тип (когда собственный гормон практически не вырабатывается), в результате аутоиммунного разрушения клеток, продуцирующих инсулин. Или нашумевшая история: пищевая добавка аминокислоты L-триптофана, полученная из ГМ-бактерий, привела к гибели 37 человек, а 1,5 тыс. человек стали инвалидами.

— Чем ученые мотивируют дальнейшие исследования в области ГМО?

— Как я уже сказала, на стороне ГМО выступают компании-производители ГМО и ученые-биотехнологи, которые получают от этих компаний гранты на исследования. Для компаний — это захват продовольственного рынка и получение прибыли, для ученых — это гранты и удовлетворение научного любопытства. Также в продвижении ГМО заинтересованы военные и террористы, поскольку ГМО можно использовать как биологическое оружие, так как они приводят к болезням и бесплодию. О применении ГМО в качестве биологического оружия заявил один из комитетов НАТО «Наука за мир и безопасность» еще в 2004 году в городе Льеже (Бельгия).

— Достаточно ли проведено тестов, проверок влияния ГМО на жизнедеятельность человека и окружающую среду?

В настоящее время известно более 1500 научных публикаций об опасности ГМО для человека, животных и природной среды. Однако ученые, которые доказывают опасность ГМО, подвергаются давлению со стороны транснациональных компаний. Их эксперименты считаются некорректными, результаты признаются недействительными, возникают трудности с публикацией статей. Самих ученых лишают грантов или увольняют. Первыми пострадали американские ученые Игнасио Чапела и Дэвид Квист, которые доказали генетическое загрязнение в результате попадания ГМ-пыльцы в другие растения, что понятно каждому биологу. Вслед за ними пострадали английские, итальянские, австрийские, французские и другие ученые. Атаке подверглись и российские ученые. По данным, опубликованным в приложении Higher Education британской газеты Times, из 500 ученых, работающих в биотехнологической отрасли в Великобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из них 17% согласились исказить свои данные, чтобы показать результат, предпочтительный для заказчика; 10% заявили, что их «попросили» об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов; а 3% сообщили, что вынуждены были внести изменения, делающие невозможным открытую публикацию работ. По мнению ученых, давление со стороны транснациональных компаний влекло за собой тревожные выводы для будущего академической свободы и независимой науки и имело огромные негативные последствия для распространения ГМ-культур по всему миру.

— Каковы самые худшие последствия употребления ГМО-продуктов?

— Масштабное распространение ГМО, которые приводят к снижению иммунитета, патологии внутренних органов, онкологии, генетическим уродствам и бесплодию разных организмов, может привести к гибели человечества и разрушению биосферы планеты.

— Как религиозные организации сегодня относятся к ГМО?

— Религиозные организации, как правило, против ГМО. Они считают, что создание и распространение опасных ГМО противоречит божественному замыслу.

«Monsanto и подобные ей гиганты сельского хозяйства не кормят мир, а вовлечены в производство предметов потребления»

— Вы упомянули, что ГМО разработаны бывшей военной компанией «Монсанто». Известно, что 14—16 октября 2016 года в Гаагском суде прошел трибунал и народная ассамблея против компании «Монсанто».

— Да, в течение двух дней мир следил за показаниями свидетелей, просьбами адвокатов и первыми впечатлениями судей. В Гааге было 750 участников, представляющих 30 наций и национальностей со всего мира; но тысячи людей следили в онлайн, в прямой трансляции и в социальных медиа, и трибунал получил большое внимание прессы. И жертвы, и эксперты были благодарны за то, что мы дали им голос на этой важной международной платформе — очень хорошо зарегистрированный голос в этом новом процессе, чтобы считать корпорации ответственными за их действия. Monsanto была приглашена в трибунал, но решила на нем не появляться. Все же мы действительно привлекли их внимание. Они сделали заявление на пяти языках мира, говоря, что мы «поднимаем» неправильные проблемы, тогда как реальная дискуссия должна быть о том, как накормить мир. Monsanto не «видит», что именно то, как накормить мир безопасным способом, и было главной темой трибунала, обсуждения фермеров, потребительских движений и связанных с ними сетей. Многие выдающиеся спикеры подчеркнули, что Monsanto и подобные ей гиганты сельского хозяйства не кормят мир, а, скорее, вовлечены в производство предметов потребления, содержания животных, топлива для автомобилей и сахара для пищевой промышленности — и все по очень высокой цене для здоровья человека и окружающей среды. Это производство, которое кормит прибыль, но не людей. Кто действительно кормит мир, так это малые и средние фермеры.

Этот трибунал и Народная ассамблея — о показе огромных затрат на промышленное сельское хозяйство для людей, для здоровья и для природы. А также — о противостоянии самой Monsanto и ей подобным, о пресечении отравления ими нашего мира и контролирования ими поставок нам продовольствия. Один способ сделать это — показывая стоимость ныне существующей глобальной продовольственной системы и очень реальные альтернативы, которые существуют. Следить за новостями Ассамблеи и трибунала можно на < ![CDATA[ ]]> веб-сайте< ![CDATA[]]>. Сейчас судьи вплотную рассматривают доказательства из юридических кратких сводок и свидетельские показания, чтобы ответить на те шесть вопросов, которые входят в сферу деятельности трибунала. Затем они представят юридическое совещательное мнение, надо надеяться — скоро, но, если необходимо, то — следующей весной: мы будем обеспечивать логистическую поддержку, но выбор времени — это их дело.

— Какова сегодня ситуация в противостоянии ученых — сторонников и противников ГМО — в мире? Известно, что в 2016 году более 107 нобелевских лауреатов (в том числе медики и биологи) подписали письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами. Какую позицию в этом отношении занимает Россия?

— Появление письма, подписанного 107 нобелевскими лауреатами, призывающими «Гринпис» прекратить кампанию против ГМО, странным образом совпало с принятием закона о запрете ГМО в России. Когда другие страны (европейские, Израиль и др.) объявляли о запрете ГМО, никто из нобелевских лауреатов не подписывал писем. Все это похоже на политическую акцию, направленную против России. Известно также, что организатором этой кампании по сбору подписей у нобелевских лауреатов была biotech industry (биотехнологическая индустрия).

Кроме того, насколько мне известно, «Гринпис» перестал активно выступать против ГМО еще лет 10 назад. Тогда, да, они выявляли компании, которые использовали ГМО в своих продуктах и распространяли сборники с названиями этих компаний во многих странах мира с лозунгом, что потребитель имеет право выбирать сам. В список попали как крупные компании, так и мелкие. Это была ценная информация, которая помогала людям выбрать натуральный продукт. Благодаря этому многие компании стали отказываться от продуктов с ГМО. Но внезапно «Гринпису» запретили этим заниматься без объяснения причин. Возможно, отдельные люди и выступают до сих пор против ГМО, но не от имени «Гринписа», а от себя лично. Поэтому письмо нобелевских лауреатов по отношению к «Гринпису» совсем «не в кассу».

«Золотой рис», о котором писали нобелевские лауреаты, вызвал возмущение экологов, специалистов и общественных деятелей тем, что его проверяли на маленьких детях в возрасте от 6 до 10 лет без предварительной проверки на животных. К тому же этот рис вызвал ухудшение здоровья у детей. Скорее всего, цель этого письма была убедить российское правительство в том, что ГМО безопасны, и следует отказаться от законопроекта о запрете ГМО. Это при том, что почти все европейские страны отказались от ГМО, и в США активно пропагандируют «органик фуд», экологически чистые продукты без ГМО. Называют три причины подписания этого письма нобелевскими лауреатами, каждый из них при этом занимается очень узкой темой, не связанной с ГМО: 1. Их ввели в заблуждение. 2. На них оказали давление. 3. Они как-то связаны с компанией «Монсанто».

Приведу комментарий одного профессора, генного инженера: «… Из этих 107 лауреатов половина ничего не понимает в воздействии ГМО на животных и человека, поскольку занимались совершенно другими, узкими проблемами, а половина находится на содержании у «Монсанто». К тому же подавляющее большинство этих лауреатов — американцы. Опять «Монсанто» мобилизовала свою тяжелую артиллерию, так что ничего не ясно ни у нас, ни в Европе. И какая оперативность!»

В России очень много ученых, которые стоят на той же позиции, что и я.

«Старайтесь не покупать продукты или семена, привезенные из стран-производителей ГМО»

— Какие еще открытия нас ждут в области генной инженерии, которые вызывают у вас беспокойство?

— Практически все эксперименты в области генной инженерии — как по созданию ГМ-растений, так и ГМ-животных или ГМ-человека — вызывают у меня беспокойство. Считаю, что подобные исследования должны быть запрещены или находиться под жестким контролем.

— Дайте, пожалуйста, свои советы обычным потребителям: как защититься от вреда ГМО? Как протестовать, что можно сделать?

— Для того чтобы помочь себе, нужно придерживаться нескольких простых правил. Для этого необходимо стараться не покупать продукты или семена, привезенные из стран-производителей ГМО, тщательно изучать состав любого продукта. Второе правило касается принципов приема пищи. Советы простые и всем знакомые: есть понемногу, тщательно пережевывая пищу. Если ваш организм «не принимает» какой-то продукт, то лучше отказаться от него. Третье правило связано с режимом питания: питаться либо строго по часам, либо только тогда, когда у вас сильное чувство голода. Четвертое правило: чтобы помочь своему организму справиться с трансгенами, нужно устраивать разгрузочные или голодные дни. Пятое правило: отслеживать информацию о ГМО, помогать выявлять те компании, которые их широко используют в продуктах питания, нарушая принятый в 2016 году в России закон о запрете ГМО, требовать введения обязательной маркировки их наличия в продуктах, допущенных к продаже. Также рекомендовала бы приобрести персональный прибор по определению ГМО в продуктах питания.

— Тема ГМО позволяет также говорить о научной этике. Каково положение дел в российской и мировой науке с этой точки зрения? Много ли таких ученых, которые задумываются о том, какой вред принесет их разработка?

— Тот факт, что некоторые ученые поддерживают опасные и плохо проверенные ГМО, говорит об их безответственности.

— Общество является конечным носителем этики: люди решают, покупать или не покупать ГМО-продукты. Но в то же время на их выбор влияют массмедиа, образование и пр. Какое сегодня создается общественное мнение о ГМО и других новейших продуктах генной инженерии?

— Сегодня в обществе создается крайне негативное мнение о продуктах генной инженерии, и это правильно, поскольку было много случаев неудачного лечения с помощью генной инженерии. Использование методов генной терапии при лечении тяжелого наследственного заболевания может привести к развитию лейкемии у значительной части пациентов. К таким выводам пришли авторы исследования, отчет о котором был опубликован в самом престижном биологическом журнале Nature. Так, предпринятая во Франции попытка применения генной терапии при лечении детей, больных врожденным сочетанным иммунодефицитом (X-SCID), привела к развитию лейкемии у детей. Один ребенок впоследствии скончался. И много других случаев, как правило, с летальным исходом. Согласно социальному опросу, более 80% людей выступают против ГМО.

— Какие еще темы беспокоят вас в современной науке?

— К сожалению, меня многое волнует. Бесконтрольность, непродуманность действий, неоправданная спешка, отсутствие проверок, непонимание, запрет на важные исследования. Иногда даже кажется, что идет направленное вредительство. Например, применение бактерий и углеродных нанотрубок для уничтожения нефтяной пленки на поверхности морей и океанов привело к гибели морских животных и находящихся на берегу людей от разрушения внутренних органов. А ведь их предупреждали об этом. И даже была написана книга Grey Goo («Серая слизь») и вышел фильм с одноименным названием о возможных последствиях применения самовоспроизводящихся углеродных нанотрубок и др.

Или отсутствие исследований о последствиях запусков коллайдеров (получение антиматерии, изучение создания Вселенной и др.), на которые потрачены огромные деньги. При этом существуют данные европейских экологов и врачей, которые обратили внимание на аномальную погоду (ливни или снегопады, разливы рек), плохое самочувствие людей, сильное беспокойство животных после запусков коллайдеров.

А на днях РАН выступила с заявлением об объявлении гомеопатии лженаукой потому, что, как оказалось, просто не знают, что такое гомеопатия и, естественно, не разобрались в механизмах действия гомеопатических средств, хотя там все достаточно прозрачно. И дело там совсем не в малых дозах, как они уверяют. А ведь с помощью гомеопатии вылечилось много людей. Гомеопатия насчитывает более 200 лет и во многих странах существует наравне с аллопатией (традиционной медициной). Я лично участвовала в проверке гомеопатических средств и была свидетельницей того, как с помощью гомеопатии люди полностью вылечивались от хронических заболеваний без каких-либо негативных последствий.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Считаю интересными проекты по созданию искусственного мяса из стволовых клеток, которое должно быть качественным и дешевым. Также меня интересует персональный прибор по определению ГМО, который уже есть за рубежом и разработка которого начата в России. Существует также проект по разработке батареи тестов для определения вредных химикатов и ГМО в продуктах питания. Хотелось бы, чтобы руководство нашей страны оказало помощь и поддержку новым проектам.