Окна в либеральную Европу должны быть наглухо заколочены

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял 20 марта 2017 года решение о лишении лицензии Европейского университета.

Причиной данного решения стали многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверок, проведенных надзорными органами летом 2016 года.

Однако в настоящий момент учреждение продолжает свою работу. В течение 30 дней руководство вуза намерено подавать апелляцию в суд вышестоящей инстанции с целью добиться отмены прежнего решения.

Кто финансирует Европейский университет?

Ранее телеканал Царьград подробно анализировал деятельность Европейского университета Санкт-Петербурга, попечителями которого являются такие, мягко скажем, неоднозначные лица, как экс-министр финансов Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава компании "Роснано", бывший главный приватизатор России Анатолий Чубайс.



Благодаря своим влиятельным попечителям, являющимся проводниками влияния западных глобалистских структур, Европейский университет получает финансирование от различных иностранных фондов, среди которых "Открытое общество" Джорджа Сороса, фонды Карнеги, Аденауэра, Ротшильда, Макартура.

Естественно, столь щедрое обеспечение (а только за 2012-2015 годы ЕУ СПб получил грантов почти на 9 миллионов долларов, полмиллиона евро и 86 тысяч фунтов стерлингов) западные фонды выделяют отнюдь не в благотворительных целях.



Вуз принимает участие в разработке различных программ, суть которых сводится к пропаганде и внедрению в общественное сознание либеральных ценностей, а также дестабилизации внутриполитической ситуации в России.



Так, например, в 2007 году Европейский университет получил от Еврокомиссии грант в 800 тысяч евро на подготовку проекта "Межрегиональная электоральная сеть", предусматривавшего отработку технологии организации массовых протестов в связи с нарушениями в процессе проведения выборов. В 2011-2012 годах аналогичные разработки западные НКО пытались реализовать при организации массовых антиправительственных акций после парламентских и президентских выборов в нашей стране.

Кроме того, в данном "образовательном" учреждении активно разрабатываются вопросы продвижения содомии и "сексуального здоровья", развития неолиберализма в России и увеличения миграционных потоков в "недемократические" страны (под "недемократической" страной, естественно, подразумевается Россия), отмечает издание "Колокол России".

Истерика либералов

Поэтому, неудивительно, что вчерашнее решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вызвало у либеральной публики серьезную обеспокоенность, если не сказать, истерику.

"Это решение будет означать запрет на преподавание с того момента, когда оно вступит в законную силу. В первом приближении, пока не рассмотрена апелляция, оно в силу не вступит. Университет пока вроде бы продолжает жить обычной жизнью, но звуки войны уже слышны из-за ближайших кустов", – жалуется в своем Facebook декан факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин.

"Кроме желания подавить всю и всяческую оппозицию, в том числе интеллектуальную, всю и всяческую свободу, есть и еще одно. Власть ИСКРЕННЕ ненавидит талант, успех, независимость, все, выступающее над средним уровнем. Они опираются на серость, тупость, цинизм. Посмотрите на их спикеров. Сравните тех, кого они награждают, с теми, кого прессуют. Собственно, это скрепы – так же вела себя и советская власть. Бродского, по-моему, преследовали только за талант", – негодует возомнивший себя великим интеллектуалом и солью земли политик, бывший председатель СПС Леонид Гозман.

Как оказалось, менее всех встревожен уже упомянутый Алексей Кудрин, который пообещал в своем Twitter, что вуз получит новую лицензию.

Добавим, что еще в декабре прошлого года, когда Рособрнадзор только приостановил лицензию Европейского университета Санкт-Петербурга, на зарегистрированном в США портале change.org появилась обращенная к президенту России Владимиру Путину петиция с призывом "спасти Европейский университет в Санкт-Петербурге, спасти российскую науку". К настоящему моменту ее подписали более 13 тысяч человек. При этом автор петиции убежден в том, что если России не нужны такого рода организации, то "об успешном будущем нашей страны можно забыть".

Очередь за ВШЭ и "Сколково"

Насколько это утверждение соответствует действительности, Царьград поинтересовался у представителя Координационного совета патриотических сил Санкт-Петербурга Андрея Цыганова.

По мнению эксперта, необходимо ставить вопрос о признании Европейского университета Санкт-Петербурга иностранным агентом, так как там налицо имеются все признаки соответствующего состава, а именно – иностранное финансирование и оказание влияния на политическую деятельность в России. Цыганов добавил также, что учредителями ЕУ СПб является небезызвестный Алексей Кудрин и вся демократическая рыночная тусовка. Кроме того, Европейский университет – альма-матер многих российских либералов.

Собеседник Царьграда не сомневается в том, что либеральная публика будет пытаться активно использовать лишение лицензии Европейского университета в своих деструктивных целях.

"Хотя, я думаю, что это будет сделано не очень просто, особенно если компетентные органы поделятся со СМИ фактурой о деятельности этой организации", – отметил Цыганов.

По мнению эксперта, в первую очередь следует обратить внимание на плоды её деятельности и результат, выразившийся в той потребительской прозападной парадигме, которую активно продвигают либералы во власти и в экономике.

"Поэтому хочется пожелать аналогичным структурам, а именно, Высшей школе экономики, “Сколково” такой же перспективы как Европейскому университету в Санкт-Петербурге. А именно – лишения лицензии и отстранения их от какого-либо участия и влияния на государственную политику, в частности, в сфере образования.



Потому что то, что делает Высшая школа экономики, то, что делает “Сколково”, то, чем занимался Европейский университет – это, по сути дела, формирование общества нового типа. Это разрушение всех основ российской государственности, это нарушение тех скреп, о которых говорит военная доктрина, и прямое посягательство на национальную безопасность", – резюмировал Цыганов, сославшись при этом на пункт 47 Стратегии национальной безопасности России, утвержденной указом президента.

С ним солидарен и руководитель Санкт-Петербургского отделения общественной организации "Народный Собор" Анатолий Артюх, по мнению которого такое учреждение не должно работать на территории нашей страны.

Эксперт также уверен в том, что либералы будут пытаться использовать ситуацию вокруг Европейского университета в целях раскачивания ситуации.

"Они готовы любой повод использовать. А если такового нет, то создают его искусственно", – добавил Артюх.

Добавим, что помимо Рособрнадзора, претензии к петербургской либеральной кузнице имеет Комитет городского имущества Северной столицы, решивший расторгнуть с руководством ЕУ СПб договор об эксплуатации исторического особняка Кушелева – Безбородко на Гагаринской улице по целому ряду причин, среди которых нанесение ущерба памятнику архитектуры вследствие незаконных перепланировок и установки пластиковых окон.



Иными словами, ЕУ СПб в ближайшей перспективе рискует лишиться места своего пребывания, а значит, пластиковые окна в либеральную Европу будут наглухо заколочены.

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Источник: ss69100.livejournal.com