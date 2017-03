Бесконечный Голливуд

И вот они говорят: фашисты, мол. Пришли на чужую землю. Донбасс, говорят, чужая земля для вас. И Крым чужая.

Как мы помним, в 1654 году произошло воссоединение Украины с Россией. Ну, или аннексия Украины, если угодно.

Что было дальше, давайте вкратце вспомним.

В 1655 русские войска освобождают от поляков территорию Белоруссии. В 1666 году состоялось присоединение Бурятии. В 1667 под юрисдикцию России перешел Смоленск и окружающая его область с городами Дорогобуж, Белый, Красный, а также Невель, Себеж, Велиж, Северские города, левый берег Днепра, Киев.

В 1686 году состоялось подписание с Польшей трактата «О вечном мире», передающем России территорию Запорожья. В 1689 году — подписание Нерчинского договора, по которому России от Китая отошла часть территории севернее Амура. В 1696 году — капитуляция турецкой крепости Азов, открывающей России выход к Азовскому морю. В 1702 году наши взяли Шлиссельбург. В 1703 году — Выборг и Ригу. В 1714 году — присоединили Аландские острова.

В 1721 году подписан Ништадский мирный договор со шведами, по которому России достались территория Эстонии, Латвии, Выборгская губерния, часть Южной Финляндии. В 1723 году Россия получает от Персии все побережье Каспийского моря с Дербентом, Баку, провинциями Гилян, Мазандеран и Астрабад. В 1726 году под российскую юрисдикцию переходит часть бывших персидских владений на Восточном Кавказе. В 1731 году началось присоединения Казахстана к России.

В 1735 году в Россию вошла Челябинская область. В 1743 году под власть России переходят финские провинции Кюменгард, Вильманстранд и Нислот. В 1756 году произошло присоединение Алтайского края. В 1772 году — первый раздел Польши.

В 1783 году Россия по просьбе Грузии берет ее под свое покровительство. В 1791 году произошло присоединение Крыма, а в 1792 году — Курильских островов. В 1793 году по Петербургской конвенции Россия получает территорию Центральной Белоруссии и Западной Украины. В 1795 — в состав России отходят Западная Белоруссия, Литва, Курляндия. В 1801 году Россия приобретает Бакинскую область, земли на северо-востоке Каспия. В 1802 — Аварское ханство. В 1805 году начато присоединение Армении. В 1810 году — Ингушетии.

В 1812 году присоединена Бессарабия. В 1815 году — царство Польское целиком. В 1829 году — румынские княжества. В 1846 — большинство казахстанских земель. В 1858 — Амурской области. В 1860 — Пекинский трактат утвердил передачу России рек Амура, Уссури и протока Казакевича.

В 1863 — в Россию вошла Киргизия. В 1866 — часть Узбекистана. В 1868 — Бухарский эмират и Кокандское ханство признали зависимость от России. В 1869 — южный Туркменистан пошёл по тому же пути. В 1873 — Хивинское княжество. В 1884 году состоялось присоединение Мервского оазиса — это Восточная Туркмения. В 1898 — территория Маньчжурии передана России.

Такова краткая история фашизма в России.

Здесь остановимся, потому что нас уже хотят перебить.

Но мы заранее знаем, что нам сейчас хотят сообщить. Нам хотят рассказать, что это раньше так было, но после Второй мировой мир уже не решает проблемы таким образом, мир разочаровался в ратных способах решения проблем.

Давайте тогда ещё подкинем статистики, просто для размышления.

В 1900—1941 годах в мире было 24 вооруженных конфликта.

Потом, значит, во всю мощь разразилась уже начавшаяся мировая война, а по итогам её началось: one earth, one world, one peace.

Но всё это касалось по большей части хиппи, которые рылись друг у друга в волосах, разыскивая там семена и злаки. Потому что в 1945—1970 годах на планете случилось 97 военных конфликтов — то есть, в три с лишним раза больше, чем в первой половине века!

Думаете, дальше пошло на спад? Только в 1998 году в мире произошло 28 вооруженных конфликтов.

На финал тысячелетия в мире происходило одномоментно 35 войн. К подавляющему большинству этих войн, так или иначе, прямо или опосредованно, имели отношение «мировые демократии» — прожужжавшие всему миру уши о толерантности, политкорректности, разоружении, миролюбии и прочем благолепии.

США, собственно, даже не скрывают своей бурной военной деятельности: весь Голливуд работает на то, чтоб показать, как доблестно эти парни строят демократию по всему миру.

Люди постарше помнят: когда начали валить СССР, нам доходчиво объяснили, что если мы успокоимся и прекратим издеваться над миролюбивыми соседями, везде воцарится тишина.

Тем временем.

В 1989 году состоялось вторжение США в Панаму. В 1991 международная коалиция во главе с США освобождает Кувейт от Ирака. В 1992 году США приходят в Сомали — с миротворческими, естественно, целями. В 1994 году состоялось вторжение США на Гаити. В 1992—1998 ВВС США наносят удары по Ираку. В 1999 году НАТО кошмарит Югославию. В 2001 году началась война США против Афганистана, продлившаяся до 2014 года, но так и не закончившаяся по сей день. (Между тем, наши либералы так и бегают нынче с плакатами про то, что «Сирия — второй Афган», но имеют в виду почему-то СССР, а не США; нормальны ли они?). В 2003 году началась Иракская война, в которой погибли до 655 тысяч иракцев. В 2004 году США снова посылают войска на Гаити и в Сомали. В Сомали так или иначе военные действия продолжаются до 2010 года. В 2011 году началась Ливия. В 2015 году США пришли в Йемен.

Здесь мы снова прекрасно отдаём себе отчёт, что расскажут нам наши трогательные либералы в ответ на это.

Что они отвечают «только за свою страну». (Это они Россию так называют — «своей страной», ха).

Ну, верим, верим.

Знаете, никто не желает сказать, что военное разрешение вопросов — это хорошо, нравственно.

Это плохо, безнравственно.

Просто когда вы, дорогие читатели, слышите про «аннексии», «прогресс», «мир так больше не делает», «после Второй мировой всё изменилось», «не стоит приводить XIX век в пример, когда на дворе XXI век» — помните, что это доводы для бедных разумом.

Вас просто разводят.

Сами-то они всё знают и про one world и про one peace.

Демократический мир воюет, делит, перераспределяет, сажает свои правительства, сносит целые города, топчет инакомыслящих и смотрит при этом на вас честными глазами.

Всё, что они хотят от нас: чтоб мы проиграли и сдались. А они продолжили дальше свой бесконечный Голливуд. Где бравые ребята в какой-то там африке или азии снова отстреливают голову очередному тирану. И мы болеем за этих бравых ребят.

Я хочу болеть только за своих. Это нормально.