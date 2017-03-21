Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 марта 2017

Новости Сирии: Дамаск отразил атаку террористов

Военнослужащие сирийской армии отразили атаки боевиков экстремистской группировки «Джабхат ан-Нусра»* в промышленной зоне района Джобар на востоке Дамаска.

Об этом пишет RT со ссылкой на арабские СМИ.

Боевики пытались организовать наступление на позиции военных возле офиса электрической компании.

По данным источников Al Mayadeen, сирийским солдатам удалось отразить наступление боевиков, которое произошло рано утром по местному времени.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Армия Сирии очистила от боевиков территорию в районе Дамаска

Сирийской армии удалось восстановить контроль над всеми пунктами, в которые внедрились вооруженные террористы в воскресенье утром на северо-востоке от Дамаска.

Террористы в результате успешных наступательных действий сирийских военных вынуждены были отступить. Армейские подразделения установили свои блокпосты вдоль освобожденного района, открыли для проезда дороги.

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[18+] Сирийская армия ликвидировала на подступах к аэропорту Дейр-эз-Зора группу террористов ИГИЛ

Правительственным войскам удалось успешно отразить очередную попытку сил террористов группировки ИГИЛ (запрещено в РФ) захватить территорию аэропорта южного сирийского города Дейр-эз-Зор, который остается в осаде боевиков.

Террористы ИГИЛ понесли значительные потери от действий сирийской армии.

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Асад: восстановление Пальмиры должно волновать не только Сирию и РФ, но и ЮНЕСКО

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Армия Сирии взялась за последний оплот ИГИЛ под Алеппо

ИГИЛ находится в серьезной опасности в своей цитадели Дейр-Хафер, поскольку Армия Сирии окружает этот ключевой город.

Сирийские войска при поддержке ВКС России продолжает наступление на последний оплот ИГИЛ в провинции Алеппо — Дейр Хафер.

На минувшей неделе Сирийская арабская армия начала свои операции на юге и востоке от военного аэропорта «Квейрис», причем их конечной целью было частичное окружение сил джихадистов в городе Дейр-Хафер.

В течение последних 48 часов, правительственным силам уже удалось продвинуться на 4 км от западного фланга Дейр-Хафера, а также освободить ряд населенных пунктов вдоль озера Джаббуль на юге. В понедельник «Тигры» освободили здесь несколько поселков, охватывая клещами ключевой населенных пункт на востоке Алеппо.

В ходе вчерашнего штурма армейцы вытеснили боевиков из селения Аш-Шурайма и двинулись на восток, в понедельник освободив находящиеся рядом поселки Джана Салама и Квасер, затягивая петлю вокруг сил бандитов в Дейр Хафер.

Многие десятки террористов были убиты во время этих столкновений, а также уничтожена их военная техника. Военкоры сообщают о ликвидации 47 террористов в этих боях.

Правительственные войска под предводительством генерала Сухейля аль-Хасана и его «Тигров» методично готовят окружение и блокаду крепости террористов, отрезая их пути снабжения.

В настоящее время, окружив город с трех разных сторон, силы САА оставляют боевикам только один выход из Дейр-Хафера — шоссе Алеппо-Ракка.

В ближайшие дни ИГИЛ* придется принять решение, покинуть захваченный город в сторону равнины Масканах, или быть захваченными силами Tiger Forces Сирийской арабской армии, которые активно продвигаются и готовятся перерезать шоссе Алеппо — Ракка.

ИГИЛ огрызается

Главари ИГИЛ пытаются выиграть время, отвлекая сирийских солдат от штурма Дейр-Хафера. Так они совершили вылазку в районе Вади аль-Азиб на востоке провинции Хама и захватили участок шоссе Саламия — Итрия. Террористы не стали занимать окружающие поселки, а лишь сосредоточившись на упомянутой трассе. После прибытию отрядов САА, бандиты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, после чего быстро ретировались. Попытки догнать к успехом не увенчались.

Как только подразделения Армии Сирии вернулись на свои прежние позиции, террористы вновь заняли участок трассы и снова вынудили военнослужащих бросится в преследование.

Также боевика удалось уничтожить из советских ПТРК 2 танка Т-72 в этом районе.

Самолеты ВКС России нанесли более 100 авиаударов по боевикам

По сообщению медиа-крыла ИГИЛ «агенства Amaq», российская авиация атаковала их более сотни раз в окрестностях города Дейр-Хафер и на равнине Масканах только лишь в ночь на понедельник.

Это заявление подтверждает ранние сообщения военкоров Сирийской арабской армии о большом количестве авиаударов в восточной части провинции Алеппо.

Дейр Хафер является вторым по значимости городом после Аль-Баба в сельской местности на востоке провинции Алеппо.

Огромные успехи были достигнуты Армией Сирии за последние 2 месяца после начала широкомасштабной военной кампании по вытеснению ИГИЛ из восточной части провинции Алеппо.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сирия сбила израильский беспилотник

Израильский беспилотный летательный аппарат был сбит в сирийской провинции Эль-Кунейтра сирийскими ПВО.

Об этом пишет RT со ссылкой на «Аль-Маядин».

По данным телеканала, беспилотник был сбит после того, как нарушил воздушное пространство Сирии.

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Котел для ИГИЛ: ВКС РФ наносят 100 ударов, а «Тигры» окружают крепость боевиков (ФОТО, КАРТА)

ИГИЛ находится в серьезной опасности в своей цитадели Дейр-Хафер, поскольку Армия Сирии окружает этот ключевой город. Сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают наступление на последний оплот ИГИЛ* в провинции Алеппо — Дейр-Хафер. На минувшей неделе Сирийская арабская армия начала свои операции на юге и востоке от военного аэропорта «Квейрис», причем их конечной целью было частичное окружение сил джихадистов в городе Дейр-Хафер. В течение последних 48 часов правительственным силам уже удалось продвинуться на 4 км от западного фланга Дейр-Хафера, а также освободить ряд населенных пунктов вдоль озера Джаббуль на юге. В понедельник «Тигры» освободили здесь несколько поселков, охватывая клещами ключевой населенный пункт на востоке Алеппо. В ходе вчерашнего штурма армейцы вытеснили боевиков из селения Аш-Шурайма и двинулись на восток, в понедельник освободив находящиеся рядом поселки Джана Салама и Квасер, затягивая петлю вокруг сил бандитов в Дейр-Хафер. Многие десятки террористов были убиты во время этих столкновений, а также уничтожена их военная техника. Военкоры сообщают о ликвидации 47 террористов в этих боях. Правительственные войска под предводительством генерала Сухейля аль-Хасана и его «Тигров» методично готовят окружение и блокаду крепости террористов, отрезая их пути снабжения. В настоящее время, окружив город с трех разных сторон, силы САА оставляют боевикам только один выход из Дейр-Хафера — шоссе Алеппо — Ракка. В ближайшие дни ИГИЛ придется принять решение — покинуть захваченный город в сторону равнины Масканах или быть захваченным силами Tiger Forces Сирийской арабской армии, которые активно продвигаются и готовятся перерезать шоссе Алеппо — Ракка. ИГИЛ огрызается Главари ИГИЛ пытаются выиграть время, отвлекая сирийских солдат от штурма Дейр-Хафера. Так они совершили вылазку в районе Вади аль-Азиб на востоке провинции Хама и захватили участок шоссе Саламия — Итрия. Террористы не стали занимать окружающие поселки, а лишь сосредоточились на упомянутой трассе. После прибытия отрядов САА бандиты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, после чего быстро ретировались. Попытки догнать успехом не увенчались. Как только подразделения Армии Сирии вернулись на свои прежние позиции, террористы вновь заняли участок трассы и снова вынудили военнослужащих броситься в преследование. Также боевикам удалось уничтожить из советских ПТРК 2 танка Т-72 в этом районе (см. фото). Самолеты ВКС России нанесли более 100 авиаударов по боевикам По сообщению медиа-крыла ИГИЛ «агентства Amaq», российская авиация атаковала их более сотни раз в окрестностях города Дейр-Хафер и на равнине Масканах только лишь в ночь на понедельник. Это заявление подтверждает ранние сообщения военкоров Сирийской арабской армии о большом количестве авиаударов в восточной части провинции Алеппо. Как ранее сообщала «Русская Весна», ВКС России громят ИГИЛ, а «Тигры» прорываются к крепости банд в Алеппо (КАРТА). Дейр-Хафер является вторым по значимости городом после Аль-Баба в сельской местности на востоке провинции Алеппо. Огромные успехи были достигнуты Армией Сирии за последние 2 месяца после начала широкомасштабной военной кампании по вытеснению ИГИЛ из восточной части провинции Алеппо. Читайте также: Кровавая резня в Дамаске: В боях убито 100 боевиков и 70 солдат Армии Сирии (ФОТО, ВИДЕО 18+) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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ВАЖНО: Колонна российской армии вошла в курдский анклав Африн (ФОТО, ВИДЕО)

Колонна российской военной техники вошла в курдский анклав Африн в сирийской провинции Алеппо. В селение Кафр Джанна вечером 20 марта прибыли российские военнослужащие на нескольких БТРах, бронированных автомобилях военной полиции «Тайфун» и «Тигр», а также на грузовых КамАЗах с прицепленными к ним полевыми кухнями. Старший оперативной группы генерал-майор Андрей Волков рассказал о целях и задачах его подразделения: «Прибыли в город Африн для того, чтобы присутствие российского флага было видно. Рядом находится граница с Турцией, чтобы все понимали, что мы поддерживаем сирийское правительство, сирийские вооруженные силы и наше присутствие будет служить на границе с Турцией гарантом мира и безопасности», — рассказал военный. «Местное население также будет находиться в зоне нашей ответственности. С ними будет организованно взаимодействие для того, чтобы граница Сирии была незыблемой», — заключил генерал Волков. Курдские силы в Сирии в понедельник объявили о своих «прямых отношениях с Россией», заявив, что они проходят подготовку у российских военных. Как сообщала «Русская Весна», появились кадры нового российского военного объекта в курдском районе на севере Сирии (ВИДЕО, ФОТО). Курдские силы в Сирии объявили о своих «прямых отношениях с Россией», заявив, что они проходят подготовку у российских военных. «Российские силы присутствуют в западном курдском кантоне Африн в результате соглашения между нашими силами и русской армией», — заявил представитель сил Народной самообороны (YPG) Редур Хелиль, передает главный информационный ресурс Демократической партии Курдистана. «Соглашение было заключено в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом и военной подготовки наших бойцов российской армией. Мы имеем прямые отношения с Россией», — сказал Хелиль. Один из лидеров курдского ополчения охарактеризовал сотрудничество как «позитивный и хороший шаг в борьбе с терроризмом в Сирии». Напомним, вечером в понедельник в Минобороны РФ заявили, что для предотвращения нарушения режима прекращения боевых действий одно из подразделений российского Центра примирения враждующих сторон в САР передислоцировано в район курдского города Африн в провинции Алеппо, вблизи линии соприкосновения сил курдского ополчения и протурецких формирований так называемой «Свободной сирийской армии». Африн является одним из трех кантонов, составляющих автономную северную сирийскую область Сирийский Курдистан. Но географически он изолирован от кантонов Кобани и Джизра. Африн граничит с Турцией на севере и западе, а также с территориями повстанческих группировок на юго-западе, с правительственной территорией на юго-востоке и протурецкими группировками на востоке. YPG, как сообщается, пытается расширить свои ряды. «Мы стремимся превысить 100 000 бойцов», — сказал Хелиль агентству Reuters, добавив, что они хотят достичь этой цели «ко второй половине 2017 года» По данным Reuters, в конце 2016 года в YPG было 60 000 бойцов, в том числе отрядов, состоящих из женщин (YPJ). Читайте также: Алеппо: «Тигры» и «Тайфуны» — колонна российской техники пришла к курдскому Манбиджу (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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СРОЧНО: Армия Сирии сбила разведывательный дрон Израиля (+ФОТО)

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Только что медиа-крыло ливанской «Хезболлы» сообщило о том, что в южной части Сирии силы ПВО открыли огонь и сбили израильский военный дрон, нарушивший воздушное пространство Сирийской Арабской Республики. «Силы ПВО Сирийской армии сбили разведывательный беспилотник Израиля после нарушения им сирийской границы в сельской местности провинции Кунейтра на юге Сирии», — говорится в сообщении. Читайте также: Атаки ВВС Израиля в Сирии помогают террористам и грозят обострением отношений Москвы и Тель-Авива

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Асад прокомментировал инцидент с атакой израильских самолетов

Защита границ страны – это право и обязанность сирийских властей, заявил российским журналистам президент Сирии Башар Асад.

Так он прокомментировал слова министра обороны Израиля Авигдора Либермана о намерении уничтожать комплексы ПВО Сирии в случае атак на израильские самолеты.

«Защита наших границ – это наше право и обязанность. Если мы не будем этого делать как власти, то сирийский народ должен будет осудить нас», — сказал Асад, отвечая на вопрос журналиста о том, продолжит ли Сирия защищать границы, невзирая на угрозу Либермана. «Так что мы не должны задаваться этим вопросом (защищать или не защищать), независимо от того, были ли заявления израильских властей или нет. Мы не строим нашу политику и решения на их заявлениях», — добавил сирийский лидер.

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