Пустые колыбели Восточной Европы

Страны бывшего Советского Союза были новой надеждой Европы. Теперь им грозит новая стена — демографический кризис

Ее называли «новая Европа», в отличие от «старой» франко-германской. Именно оттуда, из бывших советских сателлитов, из Будапешта, Праги и Софии должны были повеять новые ветра, способные вдохнуть новые силы в проект единства Европы. В Люксембурге в 1997 году была разработана карта Европейского союза, которая отметала даже воспоминание о Берлинской стене: от Атлантики до Черного и Балтийского моря, до границы с Украиной и Россией. Это было представление о Mitteleuropa, центре, который прощается с Востоком и переселяется на Запад.

Впрочем, разве не Милан Кундера называл Польшу и Венгрию «конфискованным Западом»? О «монументальном решении» говорил Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker), занимавший тогда пост премьер-министра Люксембурга и председателя ЕС. Сегодня Юнкер является председателем Европейской комиссии, и именно со стороны стран Вышеградской группы звучит недовольство решениями Брюсселя, особенно в том, что касается вопросов иммиграции.

Страны Восточной Европы, которые должны были обновить и омолодить европейский проект, сегодня столкнулись с опасностью обратного «демографического взрыва» — катастрофического снижения рождаемости. По мнению многих аналитиков, демографический страх лежит также в основе реакции этих стран на проблемы иммиграции, воскрешая линию разделения «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» (как говорил Черчилль в Фултонской речи о железном занавесе).

Картина предстает ужасающая. Румыния в 2050 году потеряет 22% населения, за ней следуют Молдавия (20%), Латвия (19%), Литва (17%), Хорватия (16%) и Венгрия (16%). Кристина Иглика (Kristina Iglika) в журнале мозгового центра Аспена задается вопросом, «умирает ли Центральная Европа»: «Население четырех стран этого региона (Польши, Словакии, Чешской республики и Венгрии) к середине этого века снизится на 10-12 миллионов человек. Каковы экономические и геополитические последствия того, что менее чем за 50 лет треть населения Польши будут составлять пенсионеры? Что касается геополитических последствий, то Польша утратит свою важную роль на международной арене. Вероятно также, что это ослабит ее оборонные способности».

«Население стран Балтии и Болгарии уже сократилось более чем на 15%, начиная с 1990 года, Хорватии — на 10%, Румынии и Венгрии — более чем на 5%», — говорится в документе Brookings Institution. «Количество людей в Европе, возраст которых превышает 65 лет, увеличилось более чем на треть в период с 1990 по 2010 год». Как говорит английский экономист Дуглас Робертс (Douglas Roberts), «это новая Япония».

По некоторым оценкам, в Польше в 2050 году будет 32 миллиона человек по сравнению с 38 миллионами на данный момент. Почти 200 школьных учреждений уже закрыты по всей стране. Для заполнения школ не хватает детей. Но через 15 лет не будет и достаточного количества работающих людей для поддержания экономики страны. Мацей Душчик (Maciej Duszczyk), профессор Центра исследования иммиграции в университете Варшавы, отмечает болезненный парадокс: если всего несколько лет назад Польша была одним из самых молодых обществ в Европе, то в считанные годы ее население станет одним из самых пожилых в мире. После присоединения Польши к Европейскому союзу в 2004 году более 5% поляков покинули свою страну. Совершенно очевидны последствия этого оттока населения, его старения, спада рождаемости для рынка труда. Каждый третий работодатель испытывает трудности с поиском людей необходимой квалификации, способных занять вакантные должности, как свидетельствует опрос Manpower Group двухлетней давности.Население Венгрии оказалось на самом низком уровне за 50 лет: в условиях постоянного спада его количество уменьшилось с 10 709 000 человек в 1980 году до 9 986 000 в настоящее время. Уменьшение численности населения достигло рекордного показателя 0,5% за год. В Венгрии в 2050 году будут проживать, наверное, менее восьми миллионов человек, при этом количество людей старше 65 лет увеличится вдвое (каждый третий). Венгрия занимает последнее место по естественному приросту населения. 20 лет назад 77% венгерских женщин были замужем, в то время как сегодня их количество упало до 44%. Количество браков снизилось на две трети, с 103 775 в 1975 году до 35 520 сегодня. Количество новорожденных, соответственно, снизилось с 194 240 в 1975 до 90 350 сегодня, из них 40% появляется у пар, не состоящих в браке, или у матерей-одиночек.Сегодня в Венгрии коэффициент фертильности составляет 1,2 детей на 1 женщину. Если исключить цыганское население, этот показатель снизится до 0,8, то есть до самого низкого уровня в мире (вместо того, чтобы обвинять цыган в том, что они «рожают слишком много детей», лидер партии Jobbik Габор Вона (Gábor Vona) должен был бы укорять венгров за то, что у них детей слишком мало).

В Болгарии в период с 2015 по 2050 год ожидается самое быстрое снижение численности населения на мировом уровне, как свидетельствует доклад ООН. Болгария — только одно из государств, где предвидится сокращение населения более чем на 15% в период с 2015 по 2050 год, в этот список также входят Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Япония, Латвия, Литва, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина. Население Болгарии составляет около 7 150 000 человек, за 30 лет оно может сократиться до 5 154 000. Это означает снижение на 27,9%.

Румыния находится на втором месте с 22,1%, а первые десять позиций занимают исключительно страны Восточной Европы. Последние исследования подчеркивают риск того, что в течение нескольких десятилетий коренные болгары могут стать меньшинством в собственной стране, уступая нынешнему турецкому меньшинству и, главным образом, цыганам.

Президент республики Георгий Парванов призвал лидеров страны принять участие в совещании Национального консультационного комитета по национальной безопасности, всецело посвященного этой проблеме. Демография — как проблема безопасности. «Исходя из имеющейся у нас информации, демографический кризис в Болгарии является предметом гораздо большего беспокойства, чем в других европейских странах, и этот процесс превратился в серьезную проблему нашей национальной безопасности», — заявил Парванов на открытии совещания, добавляя, что «мы не можем отдать демографическую стратегию на откуп одних только экспертов, она должна стать предметов более обширных политических дискуссий».

Когда-то страны европейского востока боялись советских танков. Сегодня их ужасают пустые колыбели и седые головы. По оценкам ООН, в прошлом году в Восточной Европе проживали 292 миллиона человек, на 18 миллионов меньше по сравнению с началом 1990-х годов, а это выше уровня смертности в Нидерландах. Цифра соответствует сокращению населения на 6%. В Болгарии наблюдается резкое падение рождаемости: от 25,2 детей, которые рождались на каждую тысячу жителей в 1950 году, до 9,6 сегодня. Вторая причина — повышение уровня смертности. Это результат быстрого старения населения, а также вызывающего большое беспокойство уровня детской смертности, превышающего среднеевропейские показатели.

«К середине века, — пишет Антон Иванов в журнале Geopolitica, — цыганское сообщество достигнет, вероятно, 30% населения. Поскольку традиционно оно пользуется услугами, предоставляемыми большинству, то эта диспропорция вызовет серьезные затруднения не только для болгар, но и для самих цыган. Опасность состоит в том, что государство может превратиться в „маленькую цыганскую страну", маргинальную и далекую от европейских стандартов».

Тот же самый сценарий ждет и Румынию, где зафиксирован уровень рождаемости ниже уровня Второй мировой войны. По официальным данным, в Румынии родились 178 тысяч детей. Для сравнения, в 1990 году, в первый год после коммунизма, в стране появились на свет 315 тысяч новорожденных. Тот же самый сценарий повторяется во всех странах за пределами бывшего железного занавеса.

Специалист по демографии Степан Стерк (Stjepan Sterc) заявил, что падение рождаемости в Хорватии стало первоочередной проблемой в стране, где за последний год зарегистрировали 32 тысячи новорожденных. Если считать покидающую страну молодежь, уменьшение населения Хорватии может превысить 50 тысяч людей в год. «Это просто ужасно».

Когда Чешская республика (Чехословакия) входила в коммунистический блок, коэффициент рождаемости здесь удобно располагался рядом с нормой замещения. В Чехословакии, как и во многих соседних коммунистических странах, государство обеспечивало жилье, образование, помощь с малолетними детьми, причем таким образом, чтобы матери продолжали работать.

Новая парламентская республика, появившаяся после 1989 года, отвергла саму идею «семейной политики», сочтя ее как раз тем видом общественной инженерии, против которых она боролась. Сегодня в списке стран с самым низким уровнем рождаемости Чехия занимает пятое место, в ближайшие 30 лет ее население снизится на миллион человек. В Словении самый высокий ВВП на душу населения в Восточной Европе, трудовые ресурсы с хорошим образованием, прекрасно развитая семейная политика. В 1986 году государство предусмотрело отпуск по уходу за ребенком сроком в один год с полным возмещением зарплаты (уникальный случай в мире уже на тот момент). Однако эти меры почти никак не отразились на уровне рождаемости в Словении.

В истории такого еще никогда не было, и газета Financial Times без лишних слов назвала происходящее «самым большим сокращением населения в современной истории». Население Восточной Европы уменьшается как никогда прежде. «Население резко сократилось в таких странах, как Сирия, но также и в некоторых развитых экономиках в мирное время, например, в Японии. Однако сокращения населения в течение десятилетий в целом регионе никогда не наблюдалось во всем мире, начиная с 1950 года, за исключением Южной Европы в последние пять лет и Восточной Европы в последние 25 лет». В Италии, таким образом, разворачивается тот же сценарий, что и на востоке Европы. После падения коммунизма население Болгарии составляло девять миллионов человек, то есть больше, чем в Швеции и Австрии. Невозможно представить, что Болгария в 2030 году утратит 12% населения и 27% в 2050.

Даже Вторая мировая война с массовыми убийствами и депортациями не оказала такого воздействия на Центральную Европу, как спад рождаемости, эмиграция и старение населения. Эти прекрасные страны могут повторить судьбу «старой Европы». Житель Центральной Европы Карл Краус (Karl Kraus) первым отметил апокалиптический характер увядания мира эпохи постмодерна, его мучительное погружение в пропасть, когда уже не только старая империя, но и юная, грациозная австрийская республика стали пищей для червей. А венское кафе постепенно, шаг за шагом, разваливалось.

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Источник: nnm.me