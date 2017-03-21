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Пляски РПЦ вокруг Исаакия обидели евреев: “мы тоже хотим вернуть отнятое коммунистами”

23:00. 21 марта 2017 Просмотров - 103 Один комментарий Опубликовал:

Решение властей Санкт-Петербурга о передаче православной церкви Исаакиевского собора предсказуемо спровоцировало цепную реакцию. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) призвала местные администрации вернуть евреям все, что было отнято у них в советские годы.

Поскольку в России все религии равны, не исключено, что требования ФЕОР поддержат также католическая, протестантская и мусульманская общины.

В нашей стране закона о реституции, как известно, нет. Но есть N327-ФЗ “О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности”. Именно по этому закону РПЦ хотят передать Исаакиевский собор, хотя, как уверяют многие эксперты, в данном случае его положения не работают, поскольку Исаакий церкви никогда не принадлежал. (Впрочем, в юридической службе Московской патриархии эти аргументы считают безосновательными, указывая, что важны не имущественные права, а фактическое использование здания, которое до революции всегда было храмом).

Формально не вмешиваясь в спор православной церкви с общественностью, ФЕОР решила извлечь из него в собственную выгоду. Глава федерации Александр Борода фактически призвал региональные органы власти последовать примеру своих питерских коллег и активнее заниматься вопросом возвращения евреям отнятого в советские годы религиозного имущества.

Мы безусловно поддерживаем N327-ФЗ. Но мы также за то, чтобы органы власти, особенно региональные, более активно занимались реституцией, – заявил Борода, отметив, что считает «реституцию восстановлением исторической справедливости».

По словам главы ФЕОР, даже если местные органы власти идут навстречу требованиям религиозной общины, процесс передачи исторических зданий — сложный и не быстрый. “Понятно, что эти помещения заняты теми или иными организациями. Чаще всего это медицинские или образовательные учреждения. Никто никого не собирается выгонять, так как никто не хочет напряжения в связи с возвращением религиозным организациям культовых зданий. Чтобы переводить эти учреждения в другие здания, нужно здоровое взаимодействие”, – подчеркнул глава ФЕОР.

Напомним, что Российский еврейский конгресс еще несколько лет назад объявил о своем намерении приступить к активной деятельности по возвращению имущества, отобранного большевиками у евреев после революции. Сначала планировалось составить список экспрориированной недвижимости, чтобы оценить реальность возврата или компенсации. Во многих российских городах — например, в Новочеркасске — численность еврейской общины сейчас невелика, поэтому требовать передачи огромного здания синагоги просто бессмысленно. А, например, в Москве реституция исторических объектов (особенно тех, что находились в центре города), как правило, бесперспективна. Целесообразнее просить о компенсации. По данным ФЕОР, недавно религиозным общинам были возвращены исторические здания синагог в Калуге и в Рыбинске, в ряде городов ведутся переговоры.

Эксперты в свою очередь отмечают, что если муниципальные власти сопротивляются, евреи, как правило, добиваются реституции через суд. В частности, по решению суда в конце 2016 года иудейской общине Орловской области было возвращено здание синагоги, в котором последнее время располагался Орловский автодорожный техникум. (Студентам, естественно, придется перебираться в другое помещение). Хотя переданное здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в хорошем состоянии, представители еврейской общины заявили, что оно будет перестраиваться. В частности, планируется восстановить купол.

Добавим, что федеральная власть поддерживает тесный контакт с еврейскими религиозными организациями и не против увеличения численности еврейского населения в России. В начале 2016 года на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса Владимир Путин предложил европейским евреям, страдающим от проявлений антисемитизма, перебираться в Россию, где таких проблем, по его мнению, нет.

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Источник: www.kramola.info

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