Как Сталин боролся против еврейского государства в Крыму

В истории СССР существует важная недоговоренность. Внешне выглядит так, что еврейская интеллигенция поддерживала советскую власть до начала 1950-х гг., но затем резко переметнулась на сторону ее противников. Почему?

Многие загадочные страницы советско-еврейских и советско-американских отношений становятся понятными, если принять информацию Михаила Полторанина.

Михаил Полторанин, который в 1992 г. возглавлял государственную комиссию по рассекречиванию документов КГБ, проливает свет на особые отношения Ленина-Троцкого и Сталина с еврейским лобби, сионистами и США. Залогом этих особых отношений стали миллионы гектар крымской земли, а также позднее земли от Одессы до Сочи.

В 1922-1923 гг. было заключено закулисное соглашение о переселении евреев в Крым с целью создания там позднее еврейской республики. Было создано в Крыму 186 еврейских колхозов. Советское правительство получало за это ежегодно по 900 тысяч долларов под 5% в течение 10 лет. [Хотя главное, думаю, было в политической поддержке СССР евреями всего мира. Ленин в то время был уже малодееспособен, поэтому можно ставить вопрос о роли Троцкого в заключении этих соглашений. Именно через призму крымского вопроса следует рассматривать и отношения сталинцев с троцкистами. — А.С.]. В обмен на это РСФСР выпустила долговые облигации займа и отдала их Западу. Такие облигации под залог нескольких миллионов гектар крымских земель получили в числе прочих Рузвельт, Гувер, Маршалл и др. Если до 1954 г. долг не будет выплачен — СССР отдает эту землю американцам. На этой земле и планировался первоначально Израиль.

Сталин постепенно стал осторожно ослаблять удавку. Создал в 1934 г. Еврейскую автономную область — евреи потеряли статус бесприютных скитальцев.

В 1943 г. сионисты и США усилили натиск, т. к. с 1945 г. СССР был обязан начать выплату долга. Это разоренный войной СССР! Рузвельт прямо сказал Сталину на Тегеранской конференции, что еврейское лобби в США требует от него поддержки создания в Крыму еврейской республики, иначе у Сталина возникнут проблемы с ленд-лизом и вторым фронтом. Под давлением американского ультиматума Сталин отдал приказ готовить депортацию крымских татар, которые с самого начала жестко выступали против еврейских переселенцев. [Внимание! - депортация крымских татар была осуществлена не за их военные преступления, а по требованию США! В 1943 г. в семимесячное турне по США, Мексике, Канаде и Великобритании отправилась делегация ЕАК во главе с Михоэлсом.] Именно Михоэлса и требовали США поставить руководителем Крымской республики, отвергнув сталинскую кандидатуру Кагановича.

В 1946 г. планы по созданию еврейской республики в Крыму стали проталкивать Трумен и Маршалл, поставив дополнительными условиями убрать советский ВМФ из Севастополя, а также нарастить территорию будущей республики от Одессы до Сочи.

От таких перспектив Сталин решил поддержать сионистов — сторонников еврейского государства в Палестине. [Далее был нанесен удар по Еврейскому антифашистскому комитету в СССР, началась идеологическая кампания по борьбе с космополитизмом, под прикрытием которой наносились удары по еврейскому лобби в СССР.] Поскольку векселя были подписаны РСФСР, Сталин решил передать Крым УССР, эти планы в 1954 г. реализовал уже Хрущев. Полторанин также утверждает, что действительно планировалось отправить евреев на новые земли у северных морей.

Подробнее о подготовке еврейского государства в Крыму в материале: Крым наш?