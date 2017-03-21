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Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к секретам

14:54. 21 марта 2017 Просмотров - 7 Один комментарий Опубликовал:
А ее отец обеднел на миллиард
Иванка Трамп
Иванка Трамп     Фото: REUTERS

 

35-летняя Иванка Трамп не зря присутствует на встречах папы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или канадским премьером Джастином Трюдо - на правах негласного советника президента США она теперь получит и личный кабинет в Белом доме. При этом официальной должности у нее не будет, жалованья тоже и приносить присягу ее не обяжут. А вот доступ к секретным данным откроют.

- Взрослый ребенок президента, вовлеченный в работу администрации - это новая возможность. Иванка будет добровольно соблюдать обязательства, которые накладывает пост советника, не являясь таковым, - пояснил изданию Politico адвокат Иванки Джейми Горелик, отметив, что девушка будет «глазами и ушами» Дональда Трампа в Белом доме.

Иванка Трамп во время переговоров с Ангелой Меркель в Белом доме. Фото: REUTERS

Иванка Трамп во время переговоров с Ангелой Меркель в Белом доме.

Фото:  REUTERS     true_kpru

 

В окружении Иванки ничего необычного в этом не видят - мол, она и раньше годами работала вместе с отцом на руководящих постах. Кстати, в мае она уже выпустит книгу «Женщины, которые работают». А ее муж Джаред Кушнер, напомним, официально занял пост старшего советника главы государства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дональд обеднел на миллиард

Состояние президента США за год уменьшилось на 1 миллиард долларов и теперь насчитывает 3,5 миллиарда. Как сообщил журнал Forbes, Дональд Трамп теперь скатился с 336-го места в рейтинге самых богатых людей в мире на 544-е.

 

С момента вступления в должность бизнес Трампа перешел под руководство двух старших сыновей.

http://www.nnov.kp.ru/daily/26656/3676874/

Метки: бизнес, Иванка Трамп, США, Трамп
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