Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к секретам

А ее отец обеднел на миллиард

35-летняя Иванка Трамп не зря присутствует на встречах папы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или канадским премьером Джастином Трюдо - на правах негласного советника президента США она теперь получит и личный кабинет в Белом доме. При этом официальной должности у нее не будет, жалованья тоже и приносить присягу ее не обяжут. А вот доступ к секретным данным откроют.

- Взрослый ребенок президента, вовлеченный в работу администрации - это новая возможность. Иванка будет добровольно соблюдать обязательства, которые накладывает пост советника, не являясь таковым, - пояснил изданию Politico адвокат Иванки Джейми Горелик, отметив, что девушка будет «глазами и ушами» Дональда Трампа в Белом доме.

Иванка Трамп во время переговоров с Ангелой Меркель в Белом доме. Фото: REUTERS true_kpru

В окружении Иванки ничего необычного в этом не видят - мол, она и раньше годами работала вместе с отцом на руководящих постах. Кстати, в мае она уже выпустит книгу «Женщины, которые работают». А ее муж Джаред Кушнер, напомним, официально занял пост старшего советника главы государства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дональд обеднел на миллиард

Состояние президента США за год уменьшилось на 1 миллиард долларов и теперь насчитывает 3,5 миллиарда. Как сообщил журнал Forbes, Дональд Трамп теперь скатился с 336-го места в рейтинге самых богатых людей в мире на 544-е.

С момента вступления в должность бизнес Трампа перешел под руководство двух старших сыновей.