Игорь Стрелков о Навальном [2017, Большая политика]

Воскресным утром, на досуге, решил посмотреть блог Навального и его ресурсы в соцсетях, на которые не заглядывал больше месяца.

Ну, что? - Всё достаточно солидно, не чета мне, сирому.

В одном "ВКонтакте" на странице 227 тысяч подписчиков. В среднем, каждое сообщение просматривает 40-50 тысяч человек.

Не сказать, что сильно много, но для человека, которому, как и мне, напрочь закрыт доступ к электронным СМИ - очень серьезное достижение. Под 300 тысяч человек уже готовы поставить свои подписи под петицией о допуске Навального к президентским выборам. Тоже "весьма и весьма".

Не менее солидно выглядят фотографии с "открытия региональных штабов" Алексея Анатольевича. Не то, чтобы народу совсем уж валом, за то - почти сплошняком молодёжь, готовая и способная энергично работать совсем за бесплатно - "чисто за идею" (без иронии).

И даже томский "подполковник" (в кавычках потому, что достигнув немалого в полиции чина, позволяет себя использовать как проститутку на посылках), "эвакуирующий" бизнес-центр из-за якобы заложенной там бомбы, выглядит полным идиотом, но сохраняет на физиономомии свойственное именно идиотам выражение глубокой значимости совершаемого "государственного дела". https://navalny.com/p/5281/

А с проколытыми колесами активисток и монтажной пеной в замках дверей - ну, тут совсем наглядно демонстрируется вся убогость действующей "властной вертикали": всерьез репрессировать откровенно "ссут" (слово "боятся" тут слишком мягко для этой шпаны, так что извините за жаргон) перед "дорогими западными партнерами", вот и "гадят в тапки", словно не всероссийская власть, а мелкая гопота. Впрочем, откуда вышли - туда и пришли - тут иллюзий нема.



В общем же, остается сделать вывод, что "ничего не попишешь" - Навальный в ближайшее время будет всерьез выдвигаться в "большую политику". И, по мере того, как наши трусливые и жалкие "креативные менеджеры" будут отступать, его позиции будут постоянно усиливаться и "вес" в обществе - расти. Хотя бы потому, что значительная часть нашего "либерального чиновничества" и "бизнеса", за неимением лучшего, будет рассматривать Алексея Анатольевича в качестве одобренной "сакральными западными партнерами" "единственной альтернативы" нашему Безсменному Скромнейшему Величайшему Геополитику Современности (даже к предложению пожизненной власти отнесшемуся скептически) Владимиру Владимировичу.



Нет, конечно, Навального в любой момент могут "закрыть". Но вряд ли "закроют". Во-первых, он ничего, по сути, противозаконного не совершает (даже наоборот - чиновники всех рангов, серые и убогие до отвращения, настолько топорно ставят ему "палки в колеса", что местами до статей УК, связанных с нарушением конституционных прав граждан, доходит... про мелкую уголовщину с проколотыми колесами вообще молчу). Во-вторых, в рамках принятого Владимиром Владимировичем курса на "умасливание дорогих партнеров" (под оглушительный треск тупой и оголтелой "антизападной" пропаганды), сажать Алексея Анатольевича ему предельно неудобно - воникнет новая волна визга "о преследовании по политическим мотивам" и, того гляди, новый "список Навального" появится. С новыми санкциями. А окружение нашего "Всего" и так при слове "санкции" начинает трясти не по детски. Могут и окончательно озвереть... и перебежать к тому же Навальному в обмен на "гарантии непреследования" в будущем. И он их, понятное дело, охотно даст. Ибо "социально близкий". Это он сейчас - "непримиримый борец с коррупцией". А не так уж и давно вполне комфортно себя ощущал в окружении ВИП-чиновника - губернатора Н.Белых (тоже, в середине "нулевых", - "оппозиционера" не из последних).



К тому-же, под руководством Сергея Владиленовича "Киндер-Сюрприза", во внутренней политике намечено некое подобие "либерализации" в выборном процессе. Понятное дело, фальшивой (как и всё, что изготавливается на Старой площади, где ничего настоящего уже давно делать не умеют). Но в данных рамках Навальный вполне себе может "вписаться в систему".

Но мне почему-то кажется, что не "впишется". Он, хоть и выглядит как-то мелковато (хотя бы потому, что пребывая во вполне солидном возрасте, всё "косит под тинейджера"), - вовсе не дурак. И понимает ,что вполне может "сорвать куш" не в виде думского кресла, а куда как больше и круче - "во всероссийском масштабе". Чем он, в конце-концов, хуже Борьки-алкаша? Да ничем.. ну, не "1-й секретарь МГК КПСС"... но и не тупой жадный прохиндей. И слова красивые говорит умеет, и под софитами и камерами держится очень уверенно.

А когда, к концу текущего года, ситуация "пойдет в разнос" (как с точки зрения экономики, так и общей "стабильности") - вот тут он вполне может стать той "проходной пешкой", которую пока никто всерьез не воспринимает, но которая, теоретически, вполне (за отсутствием реальной конкуренции) может "пройти в ферзи".

В общем, Навальный совершенно явно "закусил удила" и начинает всерьез раскручивать уличную активность. Что-то мне подсказывает, что 26 марта по его призыву соберется очень немало народу (прежде всего - в стольных Москве и С.-Петербурге, Екатеринбурге и т.д.). Далеко не все из собравшихся будут сторонниками программы Навального, но уж больно наш "Сакральный Наноциональный Лидер" всех достал своей пародией на самодержавное правление. И именно с 26 марта начнется "политический год" - 17-й, если кто-то запамятовал. И, еще раз повторяю, наша замечательная власть сама сделала Навального "безальтернативным" лидером либеральной оппозиции. Да и любой оппозиции вообще. Можно как угодно оценивать фигуру данного персонажа, но нельзя пройти мимо следующих фактов:



1. Навальный - реальный оппозиционер, а не "проститутка по вызову", типа Жирика и Зюги, которые долгие-предолгие годы лишь изображают оппозицию;



2. Навальный обладает ресурсами. Пусть невеликими, но тоже реальными. Как бы много у него ни было безплатных волонтеров, но без денег никакую программу по развертыванию действующих региональных штабов никак не реализовать.



3. Навальный обладает достаточно массовой поддержкой. Нет, конечно не "всенародной". Но более чем достаточной, чтобы в условиях кризиса достаточно уверенно заявить - "если не я - то кот"? И (при условии, что прежний "кот" "сольется" или его "сольют" дорогие верные соратники), структуированной альтернативы Навальному реально в данный момент не существует. (Добавлю - в рамках дальнейшей "симуляции демократии", конечно. Так как при установлении олигархической диктатуры его фигура вообще никому не нужна и совсем лишняя).



4. Навальный "решился" и пошел "ва-банк". Он принял программу прихода к власти и теперь всерьез пытается ее реализовать. Конечно же, он, наверняка, "закулисно", ведет определенные "торги" с действующей властью. Но уже - не в качестве "безправного просителя", а "с позиции силы". И понимая реальную (я-бы даже сказал - демонстративную, так как "бомбы" и проколотые колеса - это ходы слабее некуда) слабость кремлевских "космонавтов".



А вот что делать в данной ситуации нам, русским патриотам и националистам?

С одной стороны, действующая власть, изначально гнилая, сейчас напоминает полуразложившегося сифилитика, стремительно теряющего (в силу специфики болезни) остатки разума. Попытка "напоследок впихнуть" ее в "патриотически-монархический мундир" ("инициативами", которые ныне озвучивают Малофеев, Решетников, Аксёнов и те, кто "не на слуху" за ними) - обречена на провал. Шанс 14-го года, когда власть можно было попытаться вылечить путем "революции сверху" на провозглашенных тогда принципах - просран бездарно и окончательно. Полу-труп можно только временно "подморозить" в холодильнике откровенной диктатуры, и никак иначе. И то - не очень надолго (так как диктатура без национальной идеи всегда заканчивается кровавым поносом, а в нашей империи - еще и очень быстрым).

С другой стороны, почти 100-процентно уверен, что "Навальный на царстве" немедленно приведет к новому распаду остатков страны с кровавым бардаком в целом ряде регионов, полной и всеобщей капитуляцией перед "Западом" и репрессиям в отношении настоящих русских патриотов.



Еще совершенно ясно, что Навальный для большинства "либералов-во-власти" (а их там - "море-морькое") по сути - "свой в доску". И именно поэтому, если они кого-то и пропустят к власти в качестве очередного "безальтернативного кота", то именно его или ему подобного (но подобных на поверхности нет - поэтому его).

А для заворовавшихся по самые уши наших "силовиков-государственников" он принесет полную люстрацию. Хорошо, если только "мусорную". Но люди, способные продолжать читать на совещании у президента собственный доклад, не замечая, что пропустили целую страницу - это особая категория "полуразумных существ". За ними уже поедут ,чтобы арестовать, а они еще только приступят к обсуждению "предварительных мерпориятий по подготовке рассмотрения вопроса о противодействии возможному государственному перевороту". Это генерация такая... ничего с ними не поделаешь. (Продолжение следует). Источник: http://strelkov-i-i.livejournal.com

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

К вопросу о демократии. Николай Левашов [2012, Видео-статья]

Демократия… демократия – как много в этом слове сокрыто подлости и лжи! Такое моё определение сути демократии, наверное, очень многих удивит! Но, узнав, почему я дал такое определение демократии, читатель удивится ещё больше! Начну с самого понятия ДЕМОКРАТИЯ!

Демократия появилась в рабовладельческом государстве, когда рабовладельцы собрались все вместе, чтобы выработать единый комплекс правил и законов для того, чтобы лучше было управлять рабами! Да, именно собрались вместе для того, чтобы создать единый кодекс законов и правил для того, чтобы лучше управлять своими рабами, и чтобы не было каких-либо отличий в этом вопросе у отдельных рабовладельцев. Наверное, не стоит объяснять, какие и чьи интересы отражали эти законы в «свободном» и «демократическом» рабовладельческом государстве. И хотя Вам тут же попытаются дать объяснение, что слово ДЕМОКРАТИЯ возникло от греческого слова ДЕМОС, что означает – НАРОД! Но, при этом, как это часто бывает у страдающих потерей памяти в нужных местах, забудут добавить, что ДЕМОСОМ или народом в этом государстве считались только свободные люди, подавляющее большинство которых были РАБОВЛАДЕЛЬЦАМИ! И забудут сообщить, что основное население составляли именно РАБЫ, которых и за людей не считали! Не правда ли, мало что изменилось с тех пор?!. Сайт автора. Скачать видео с Медиа , Почитать статью с Levashov

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова