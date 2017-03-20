Золото и серебро на Руси: откуда столько золота?

По отзывам очевидцев, на Руси было очень много золота и серебра. Золоченые купола многочисленных русских церквей поражали иноземцев своим блеском и величием. Зададимся вопросом: а откуда такое несметное богатство в «зачуханной» Московии?



Согласно ТИ, все золото и серебро были на Руси завозными, своих приисков до 18-ого века не было. Конечно же, откуда им взяться, если Московию лишили Урала. Тем не менее, о поставках драгоценных металлов из Европы в Архангельск известно из множества сообщений. Русь становилась последней гаванью для американского и европейского золота. Так зачем же иноземцы везли в Россию свои драгоценные металлы?



Поговорим про серебро. Стольник царя Алексея, Григорий Котошихин свидетельствует: «А привозят ефимки и серебро, прутовое и тянутое, к Архангелскому городу, из Галанской земли, и из Венецыи, и из Любка, и из Амбурка… а товары царские ставят дорогою ценою, и ис тех ефимков, или ис серебра, в серебряных денгах царю бывает прибыль великая, потому что ефимки и серебро приходит дешевою ценою, а в деле Московских денег выходит из ефимка по дватцати по одному алтыну по две денги, и от всякого ефимка прибыли царю по 7 алтын по 2 денги и по осми алтын; такъже и пошлину у Архангелского города и в-ыных порубежных городех емлют с чюжеземцов ефимками ж, по такой же малой цене» (16).



Итак, серебро поставлялось на Русь, как в виде прутьев, так и в виде особой монеты – ефимков. Зачем? «В самой России роль талера стала совершенно иной — только товарно-сырьевой» (17). Очень странно, чтобы металл для дальнейшей переплавки завозился в виде готовой монеты – зачем везти готовую монету, если можно завезти слитки? Тем более производство монеты в то время само по себе было делом крайне дорогим. А попробуйте доставить серебряные монетки от Венеции до Архангельска, вокруг всей Европы. Протяженность данного пути сопоставима с расстоянием от Португалии до Америки. Путь от Венеции до Архангельска и обратно займет не один год. Но если португальцы и испанцы окупали свои дальние плавания тем, что получали колониальный товар даром, то венецианским купцам приходилось осуществлять плавания в Архангельск для сдачи серебряной монеты по крайне не выгодному для себя курсу. Тут ни о каких торговых операциях и речи быть не могло, ибо они были заведомо убыточными. Зачем же венецианцы везли и везли лучшую серебряную монету в далекий Архангельск, где обменивали ее по унизительному курсу?



По-видимому, речь идёт о выплате дани европейских вассалов русскому царю. Хочется заметить, что дань на телегах в виде некоего набора драгоценностей возили только в рамках лживой ТИ. В реалиях внутри единого государства существует строгая система налогообложения, все налоги должны поступать в региональные пункты сбора и затем отправляться в центр. Именно так и обстояли дела в Царской Империи. Согласно Котошихину, дань принималась только из строго оговоренных европейских городов: из Венеции, голландских портов, Любека и Гамбурга. С Венецией понятно – это единственный порт СРИ, австрийский «император» платил за систематические нарушения субординации по особому счету. Все другие города-поставщики входили в так называемый свободный Ганзейный союз.

Что же это за Ганза такая? Историки не могут дать исчерпывающего ответа. Ну, подумайте сами, о каких союзах свободных городов может идти речь, если сами города принадлежат различным, зачастую враждебным государствам? В монархическом государстве никаких иных государственных образований кроме центральной власти правителя быть не может. На самом деле слово «Ганза», «Ганзейные города» происходят от немного искаженного при переводе русского слова КАЗНА. Ганзейные города Гамбург и Любек – это казенные города, куда собиралась дань в виде талеров-ефимков со всей вассальной Европы. Поэтому они и имели статус свободных городов, ибо не подчинялись местным правителям-наместникам, а были прямого подчинения Москвы. Здесь имперские контролеры проверяли монету на соответствие единому имперскому стандарту по качеству и весу, ставили клеймо и отправляли огромными караванами в метрополию Империи.



В России принималась ТОЛЬКО ОДНА СЕРЕБРЯННАЯ МОНЕТА – ТАЛЕР. Сам по себе талер это уникальная и крайне загадочная монета. Талеры присутствовали почти у всех дворов Европы, но в 16-17 вв. не имели хождения внутри этих государств. Талеры предназначались для неких международных расчетов и имели ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ веса и чистоты металла. Давайте задумаемся, кто же мог ввести такой стандарт, кроме верховного Правителя? Даже в наше время реализовать на практике единый валютный стандарт не удается, а тут вдруг ввели, сразу во всех государствах одновременно. Очевидно, что ввести подобный стандарт мог только Верховный правитель – русский Царь. Именно поэтому данную монету поставляли ко двору Его Императорского Величества в неимоверных количествах со ВСЕХ дворов Европы.



Если наше предположение верно, и талеры были особой имперской монетой, то они должны были иметь на себе русскую имперскую символику. И наше предположение удивительнейшим образом подтверждается! На большинстве талеров 15-16 веков первоначально стояла русская символика в виде московского великокняжеского герба – Святого Георгия. Это так называемые Георгталеры (см. рисунки). Монеты с таким изображением чеканились в Англии, Швеции, Папской области, Мантуе, Льеже, Мансфельде и т.д. вплоть до конца 17-ого века. Все эти монеты имели единый стандарт оформления: Московский герб. Историки не могут внятно объяснить эти загадочные моменты и нелепо оправдываются, якобы был такой общеевропейский культ Георгия, а монетки эти просто охранительные амулеты. Почувствуйте весь цинизм подобных «объяснений».

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(Георгталер. Серебряные европейские монеты 16-17 века. Именно этой монетой платили дань по серебру иноземные правители)



Итак, дань русскому царю по серебру платили серебряными георгталерами. Когда власть Москвы ослабевала, а такие моменты случались, европейцы начинали незаконно чеканить талеры без имперского герба с изображением своих новых правителей. Но приходил момент расплаты, и европейцы вновь покорно отправляли на Русь свои монеты. Но нестандартные талеры принимались уже по заниженному курсу: любекские по 50 копеек, крыжовые (с ненавистным латинским крестом «крыжем») по 48 копеек. Так расплачивалась Европа за попытки сепаратизма. Стандартные Георгталеры принимались по 68 копеек. Фактически, с каждого ввозимого нестандартного талера европейцы теряли 50-54% своего номинала, ибо русский заорлёный серебряный рубль абсолютно того же веса стоил 100 копеек.

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(Иоахимстальный талер Фердинанда I (1527-1580), надчеканенный круглым клеймом с двуглавым орлом. Считается, что он был чеканен в горной чешкой деревушке Иоахимсталь и стал эталоном для всей Европы. Но это очевидный подлог – на эталонных «чешских» талерах стоит русский герб. Так приходовались вассальные талеры в русскую казну до введения Иваном Грозным нового весового стандарта по серебру «16SS»).



Данная система заставляла европейцев самим надчеканивать талеры русским клеймом и отправлять их в Россию. Пример подобных монет – надчеканенные ефимки с признаком (см. рисунки). Надчеканенные ефимки признавались легитимными и принимались по 68 копеек. На аверсе этих монет стояло два клейма: Московский герб в виде Ездеца и дата «1655» по латинскому календарю. Все эти монеты подлежали переплавке на русскую монету.

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(Серебряный франкфуртский талер с русским надчеканом в виде Ездеца и пробой «16SS». Так приходовались талеры после повторного покорения Европы царем Иваном Васильевичем. Монета Фердинанда II,1622. Верхний и Нижний Рейн, Вестфалия и Бургундия, Франкфурт. Собр. В. Фукса, Валльдорф, ФРГ.)



Историки полагают, что надчеканы ставились на московском монетном дворе. Но какой смысл ставить двойной надчекан на чужие монеты, если они тут же шли на переплавку? Хождение талеров (надчеканенных и обычных) была в Московии строго настрого запрещена. Конечно же, историки придумывают различные «объяснения», якобы надчеканенные ефимки полностью не переплавлялись, а предназначались для русских войск в Белоруссии и Малой Руси, для расплаты с местным населением в 1655 году.… Но все это выглядит, по меньшей мере, абсурдно – везде, где была власть русского царя, принимались единые государственные стандарты: царские монеты, православная вера, централизованное имперское управление. Да и как понимать, что все надчеканенные талеры были произведены только в 1655 году?



Надчеканенных талеров было очень много, по версии мэтра отечественной нумизматики И.Г. Спасского не менее миллиона штук. Но даже эти цифры значительно занижены, ибо Спасский опирался на русские архивы и клады. Но каково же было его удивление, когда он обнаружил надчеканенные ефимки во многих кладах и каталогах Западной Европы! «Случайно ставшие известными мне три клада с ефимками из Западной Европы подсказывают, что там такие находки редкостью не были» (17). Дело в том, что русские нумизматы, в том числе и Спасский, не изучали западные клады на предмет наличия там ефимков. Согласно ТИ их там быть не должно. Когда же Спасский абсолютно случайно обнаружил в нескольких западных кладах ефимки, то он понял весь масштаб распространения надчеканенных русским клеймом талеров. Тут версия с ограниченным годовым чеканом, якобы для Белоруссии никак не проходит.



Согласно каталогу И.Г. Спасского русский чекан ставился на талерах всех дворов Европы (см. Приложение №3), кроме Франции и одного талера Англии. Именно эти провинции всегда оставались верными Его Величеству и были освобождены от дани по серебру. При этом Англия являлась главным поставщиком европейской монеты в Московию. Со времен Ивана Грозного теплые отношения между Англией и Москвой были воплощены именно в эту привилегию на зависть всей другой вассальной Европы. Параллельно торговые льготы получили и голландские морские компании, но право надчеканивать талеры принадлежали эмиссарам Московской компании английских купцов.



Когда в 1649 году в Англии произошёл переворот Кромвеля, то ЕСТЕСТВЕННО новый незаконный режим торговые привилегии потерял. В начале 1649 г. парламент казнил английского монарха Карла I, и тут же 1 июня 1649 года русский царь Алексей Михайлович запретил торговлю в России английской Московской компании “опричь Архангельского города”. Естественно, всех своих льгот, полученных при других царях, англичане лишались. Русский монарх однозначно дал понять, что он не поддерживает английскую республику.Если Англия – это независимое далёкое государство, то понять такие странные действия русского царя не возможно. А вот если это одна из имперских земель, то всё понятно.



И Англия тут же ощутила серьёзные последствия от потери Царских привилегий. В 1650 году в Москву прибыл английский посол Джон Колпепер и просто умолял вернуть привилегии тем купцам, которые лояльны законному наследнику Якову II. Но Царская администрация ответила посланнику, что лондонские купцы и “всяки люди не токмо прежнему государю вашему Карлусу королю злое дело убивство учинили, а ныне и сыну его королевского величества, нынешнему государю вашему Карлусу королю непослушны же, и всякое зло делаетца от них, лундонцев. И за таких злодеев и изменников и государю своему убойцев и говорити было не годилось”. Тем не менее русский царь дал Якову II подъёмные на 20 тыс.рублей, причем не деньгами, а мехами. Эти товары были отправлены через Архангельск в Голландию. Колпепер благодарил и за такую поддержку, и в письменном обращении к русскому царю обещал, что заем будет весь использован, чтобы “сильнее отомстить за страшное вероломное убийство и вернуть… королевство Англию”.



Джон Колпепер вернулся в Европу не только с мехами. Он гордо держал в руке “Протест царя Алексея Михайловича по поводу казни короля Карла I”, который был массово размножен и стал идеологическим призывом против незаконного режима Кромвеля. На русском языке “Протест” опубликовал историк З.И. Рогинский лишь в 1966 г. , оригинал не предоставлен на суд общественности до сих пор. Сегодня исследователи спорят между собой, подлинный ли этот документ. Т.Л. Лабутина полагает, что да, поскольку он шел в русле обозначенной царской администрацией политики. З.И. Рогинский, как и А.Б. Соколов, уверены, что “Протест” – фальшивка, талантливо составленная лордом Колпепером.



Революция в тексте документа охарактеризована как “мировая зараза, отравляющая христианские народы”, а агенты парламента “неустанно совращают верных дотоле подданных проповедью обманчивой свободы, с расчетом на всеобщую смуту и в надежде похоронить монархию в анархии”. Интересно описание похода Кромвеля в Ирландию в 1649 г.: “Они высадили в Ирландии стаи хищных волков, истое воплощение дьяволов, которые своими кровавыми делами, не щадя ни больших, ни малых городов, не взирая на пол и возраст, превзошли самых диких язычников и повсюду давали полную свободу своей беспощадной ярости и своим необузданным мечам”. А.Б. Соколов уверен, что это слова кавалеров, а вовсе не русского царя или его администрации. “Русские никогда бы не ограничили титул царя словами: “Его императорское величество, высочайший и могущественный властитель Алексей, государь России и великий князь Московский и пр.””, – обращает внимание историк Соколов, – “ибо это рассматривалось как ущемление “государевой чести””.



Но историк Соколов находится в рамках лживой ТИ. На самом деле русский ЦАРЬ в Англии обозначал именно императора, вот почему в переводе Колпепера Алексей и назван “Его Императорское величество, высочайший и могущественный властитель”. И термин “Император” это вовсе не “Кесарь” Священной Римской Империи, как по своему ТИ-догматизму предположил Соколов. Австрийский “император” был действительно всего лишь кесарем, лишь один царь Алексей Михайлович был настоящим Императором Европы и в Английский посол Джон Колпепер это отлично понимал (33).



Вот почему с 1650 года привилегии от Англии перешли монопольно к Голландии. Но когда принц Насау Вильгельм Оранский в 1672 году станет королем Англии и одновременно Правителем Голландии, бывшие верными Империи нидерландские земли отторгнутся от Москвы. Они станут “Свободными Соединёнными Штатами Голландии”, и тут же потеряют свои царские привилегии. Тогда Вильгельм Оранский объявит в Европе “Славную Революцию” и крамола распространится на Англию и Голландию. Об этом мы подробно расскажем в следующей главе, именно с этого и начиналась главная политическая интрига разрушения Империи.



Как мы видим, все факты говорят о том, что мы имеем дело не с взаимовыгодными торговыми операциями между независимыми европейскими государствами, а об Имперском управлении внутри одной страны. Тогда Русь была метрополией огромной Империи и могла себе позволить не только дарить торговые привилегии на поставку талеров, но и диктовать свою политику в Европе.



Давайте задумаемся, а как сами англичане именовали ефимки для ввоза в Московию? И такое название у нас на слуху: фунт стерлингов. На самом деле это уникальнейшее название, которое имеет под собой некую меру веса неких стерлингов. Сама монета фунт стерлингов появилась лишь в 19 веке, а до этого это было некое аморфное весовое определение.

Итак, что же это за стерлинги такие? Наиболее распространена теория Уолтера Пинчебека (Walter de Pinchebek), согласно которой ранее использовалось название «Easterling Silver» (серебро с восточных земель), которое обозначало характерный сплав серебра 925 пробы, из которого изготавливались талеры в северной Германии. Эту область из пяти городов англичане называли «Easterling», это были те самые Ганзейские города. Поэтому фунт стерлингов – это весовая характеристика серебряных монет, которые английские компании отправляли в Московию из Ганзейных городов. При этом английский фунт (453.59 г) равнялся ровно 16-ти талерам (примерно 28.4 г), вероятность подобных случайных совпадений мизерна. Данная система позволяла очень быстро определить чистоту талеров: на весы ставилась фунтовая гиря, на другую чашу клалось ровно 16 талеров. Если весы уравновешивались, то серебро соответствовало 925 пробе и получало разрешение на ввоз в Империю. На монеты наносилось клеймо 16 SS, то есть 16 Sterling Silver в одном фунте, после чего чеканился имперский штемпель в виде Ездеца, и монета отправлялась в Московию.

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(Компиляция штемпелей с надчеканенных талеров 16-17 вв. Как мы отчетливо видим, «16SS» – это не дата 1655, а имперская проба по серебру 16 Sterling Silver. Все штемпели отличаются, ибо ставились в различных местах вассальной Европы.)



Очевидно, что штемпель «1655» – это вовсе не дата. Это проба стерлингового серебра и одновременно денежная стопа «16SS» по имперскому русскому стандарту: 16 талеров из фунта стерлингового серебра (поэтому на монетах стоит именно 16SS, см. рис). Талеры с надчеканом «16SS» чеканились не только в 1655 году, а на протяжении почти ста лет, после повторного покорения Европы Иваном Грозным в 16 веке. Именно поэтому надчеканенных ефимков сохранилось такое неимоверное количество, при этом множество талеров имеют дату чекана еще 16 века. Если бы русский царь хотел нанести дату чекана, то нанес бы ее по принятой на Руси церковно-славянской традиции буквами. Более того, не по латинскому календарю, а по православному, от сотворения мира. Именно так наносилась дата чекана на все русские монеты, к примеру, на рублевике 1654 года дата стояла именно буквами от сотворения мира. Яркий пример почти векового вассального ярма в виде ефимка с признаком ТИ попыталась превратить в нелепый «пробный чекан 1655 года». Пора, наконец, восстанавливать историческую справедливость.



Кстати сказать, десятичная монетная система впервые была введена именно в Московии и затем распространилась на весь мир. Благодаря забытой имперской традиции первыми мировыми валютами стали доллар (от слова талер, даллер) и фунт стерлингов, которые наравне с русскими червонцами оставались общепризнанными валютными стандартами и после крушения Империи.



Как мы видим, порядок с поставками талеров в Империю был очень строгим. Регламентировались не только города, где имперские контролеры следили за качеством монеты (Ганзейные города), но и корабельные компании, которым разрешалось поставлять серебряные монеты в метрополию. В 16 веке привилегию на поставки принадлежали англицким купцам, затем, после восстания Кромвеля, галанским и амбурским компаниям. Эти компании имели эксклюзивное право не только на поставку талеров, но и возможность чеканить из талерного серебра русские копейки. Данная привилегия позволяла купцам вести беспошлинную торговлю, без грабительского обмена и сразу закупать товар на собственные копейки. За счет этого и окупались расходы на доставку дани. Именно поэтому за царскую привилегию постоянно боролись лучшие корабельные державы того времени: Голландия и Англия. Именно англичанам удалось первыми получить царскую привилегию и более ста лет владеть правом на ввоз талеров и вести беспошлинную торговлю на собственные копейки английского чекана. Примером может служить «Московская Английская Компания», которая в 16 и 17 веках с царского разрешения самостоятельно чеканила серебряные копейки (см. рис.) и осуществляла львиную долю торгового оборота между Русью и Западной Европой.

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(Серебряный рубль царя Алексея – Заорлёный стандарт для приемки вассальных талеров в имперскую казну. Все надчеканенные ефимки должны были равняться по весу русскому эталону(новодел)



Тот факт, что в Европе широко чеканились русские копейки – есть прямое указание на имперскую подчиненность Запада «дремучей» Руси. Поэтому все эти копейки историки скопом записали в подделки – куда деваться. А отчеканено подобных копеек было очень много, все монетные аукционы Европы просто завалены якобы поддельными русскими «английскими» монетами. Помимо английских, известны шведские, немецкие и датские «поддельные копейки». Ни одну средневековую монету не подделывали в таком неимоверном количестве, как «убогую» русскую копейку-чешуйку.

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(Копейка Английской Московской Компании с именем Фёдора. Мельникова А.С. 4-x, КГ157А(3-12). Русские копейки чеканились и за пределами Московии, в том числе в Англии.)



Особенно примечательна история датской копейки – корелки. «В 20-30-х годах XVII в. в русское денежное обращение проникали с севера “корелки” – датские копейки с именем короля Христиана IV, которые с согласия русского правительства чеканились в Дании или в её северных провинциях по образцу копеек» (18).

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(Деннинг с именем короля Христиана IV. Это и есть те самые “Корелки”, а по сути данные копейки, чеканенные в Дании в знаменитой Копеешной Гавани – Копенгагене. Буква “М” под Ездецом не оставляет сомнения, что монеты предназначались для Московии.)



Стоит заметить, что название Дания происходит от русского слова ДАНЬ. Дания была одной из древнейших свободных зон Империи, где происходила перечеканка европейского серебра в легитимные копейки. Название главного города Копенгаген в дословном переводе означало «копеечная гавань», ни больше, ни меньше. До введения Ганзейных (казенных городов) перечеканкой серебра в имперскую монету занимались целые провинции бассейна Балтийского моря: Дания (Denmark), Швеция (Sweden), Бранденбург (Brandenburg), Магденбург (Magdenburg). В названиях этих территорий присутствует русский корень «ден» от слова деньги, дань.



До ввода в оборот талеров, на Русь поставлялась другая данная монета – денарий, от слова деньга, дань. По анализам археологических находок, число кладов с европейскими денариями на Руси просто огромное: «Таким образом, в настоящее время можно говорить о 57-58 тыс. немецких денариев в древнерусских кладах… Фризские денарии имеют важнейшее значение среди германских денариев древнерусских находок. Ни в одной из европейских стран они не встречаются так часто и в таком количестве… Наиболее ранний голландский чекан графа Флоренция I стал известен только благодаря русским находкам… Среди кладов северо-запада – такие большие клады, Вихмязский (Южное Приладожье), найденный в 1934 г. и насчитывающий около 13,5 тыс. монет, среди которых денарии Германии, Англии, Франции, Италии, Дании, Норвегии, Швеции, Чехии, Венгрии» (19). Вся Европа! Согласно исследованиям видного археолога В.М. Потина из 200 тыс. найденных немецких денариев не мене 58 тыс. обнаружено на территории Древней Руси!



Особенно интересна история чекана литовских денариев. Это первые подобные монеты с надписью. Вот только надпись на них была русская «ПЕЧАТЬ» и чеканиться они начали в 1492 году. Точно по нашей реконструкции, ибо именно в этом году была образована последняя Империя – Русское Царство. С 1492 года на Русь и хлынет нескончаемый поток европейских денариев.

Как мы видим, ВСЯ вассальная Европа входила в единую имперскую монетную систему и покорно чеканила монету для отправки в Центр Империи. Издревле. До середины 16 века это были денарии, после повторного завоевания Европы царем Иваном Васильевичем денарии были заменены на крупную серебряную монету – талеры. Бремя дани значительно увеличилось – за сепаратизм теперь приходилось платить полновесными ефимками.



К 1675 году серебра на Руси скопилось столько, что из него начали лить пушки! Секретарь Австрийского посольства 1675 года Адольф Лизек так описывает въезд в Кремль: «На двух довольно больших дворах стояли воины с знаменами и разным оружием, между которым отличались две серебряные пушки, называемые змеиными» (25). А нам историки рассказывают небылицы про медный бунт, что обнищала Русь времен царя Алексея. Какая же циничная ложь! На Московии были серебряные пушки – свидетельство невиданного богатства Великой Империи.

ОТКУДА НА РУСИ СТОЛЬКО ЗОЛОТА

Поговорим про русское золото. Согласно ТИ, до середины 18 века золотых приисков на Руси не было, и всё золото было привозным. А золотом Русь-Матушка всегда была богата. Австрийский посол Какаш в 1603 году сообщает о Москве: «В этом городе находится 1500 церквей и монастырей, в том числе два великолепных храма при королевском замке, в которых издревле хоронятся московские Великие Князья, с семью башнями и прекрасными густо позолоченными куполами, стоящими несколько тонн золота» (20). Несколько тонн золота на один храм, а сколько златоглавых соборов и церквей было на Руси? Тысячи. А помимо золотых куполов в каждой церкви золотые иконостасы. Откуда же столько золота, тем более привозного?



Если серебро поставлялось на Русь в виде талеров, то и золото должно было завозиться в виде особой монеты с русской имперской символикой. Давайте поищем эти монеты. В 1344 году в Европе появилась первая крупная золотая монета – английский НОБЛЬ. Эта монета имела вес 9 г и стала сверх популярной в Европе. А что было изображено на этих монетах? Вы не поверите – Московский герб в виде Ездеца (см. рис.). А дальше еще интереснее: «Нобль стал очень распространенной монетой в Европе, в том числе на Руси и в Речи Посполитой. Здесь он получил название «корабельника». Известен уникальный экземпляр русского подражания английскому ноблю, чеканенный Иваном III (1462-1505)» (21). Получается, на золотых ноблях был не только русский герб, но и имя русского царя Ивана Васильевича. Как мы понимаем, дело вовсе не в глупом «подражании» иноземной монете, просто таковы были реалии того времени: Англия, как и вся Европа, входила в империю русских царей, поэтому на лучших золотых монетах ставился герб московских князей и имя русского Царя-Императора. Нобли неиссякаемой рекой текли в Московию, поэтому эта монета и стала такой популярной на Руси под названием «корабельника».

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Английский золотой нобль с Московским гербом в виде Георгия Победоносца



Иногда вместо московского Ездеца на ноблях изображался Архангел Михаил, пронзающий дракона, с нимбом святого точно с русских икон. Дело в том, что Архангельск для англичан был лицом Империи, возможно именно поэтому они изображали на своих ноблях патрона Имперского Города – Архангела Михаила. А корабль символизировал путь от Европы до Архангельска. Конечно же, все эти символы указывают на прочные русско-английские связи и были введены с одобрения русского царя.

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Нобли Генриха VIII c Архангелом Михаилом убивающим дракона. Переж нами европейские аналоги знаменитых русских КОРАБЕЛЬНИКОВ.



Следующей золотой монетой Англии стал Соверен (sovereign), на одной стороне которой изображался воин в виде Ездеца пронзающего дракона. Та же самая русская геральдическая символика. Кстати сказать нобли и соверены не получили хождения внутри Англии, где основной золотой монетой была крона, затем гинея. Зачем же тогда чеканили эти сверхкрупные и сверхдорогие монеты, которых почти не сохранилось в Англии?



Теперь поговорим о русских золотых монетах. На Руси издревле имели хождения златники. Это были первые монеты Руси. Именно поэтому в ТИ существуют неразрешимые загадки с чеканом золотой монеты. Якобы сначала златники чеканил Владимир Святой (златники 10-ого века), затем провал в чекане на полтора века и новое появление златников, но уже Владимира Мономаха (11-12 век). Затем опять пауза в три с половиной века и возобновление чекана золотой монеты в 15 веке. В рамках данной Реконструкции в этом ничего странного нет, ибо Владимир Святой=Владимир Мономах=Василий I Дмитриевич – это одно и то же лицо, жившее в 15 веке. Это был первый русский царь – Император Нового Рима. Поэтому в 15 веке золотой чекан русской имперской монеты впервые и начался. И не прерывался, это же какая глупость – иметь прекрасные по исполнению златники в 10 веке, а затем опуститься до безмонетного периода и новых примитивных денег. Нет, господа историки, так не бывает…



Вернемся к русским золотым монетам. Первыми золотыми монетами после «перерыва чекана» стали корабельники Ивана III. На одной стороне изображался корабль под парусами один в один, что и на английских ноблях, на другой крест, в углах которого изображалось четыре единорога. Историки считают эти монеты слепыми подражаниями английским ноблям. Но, зачем это русскому царю? Очевидно, что по стилю чекана это английская монета. Просто эти высококачественные нобли чеканились для русского Царя-Императора в провинции Англии. Иначе объяснений не найти. Именно поэтому на древнем гербе Англии изображены Единорог и Владимирский Лев. Англия со времен образования Нового Рима-Руси была одной из самых верных провинций и старалась не нарушать свои вассальные обязательства.

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Первая золотая монета после безмонетного период на Руси, знаменитый Корабельник царя Ивана III. 15 век. Полный аналог английского нобля, с царскими единорогами и владимирскими львами. Данной монетой англицкие корабелы осуществлялся ввоз дани по золоту из вассальной Европы.



Помимо корабельников со времен Ивана III стали появляться новые русские золотые деньги: золотые дукаты, они же именовались на Руси Угорскими (угориками). У многих историков до сих пор происходит путаница, что такое дукат, является ли он угорским, или это различные монеты.… Все дело в том, что золотые дукаты имели хождение по всей Европе и не чеканились на Руси. Монета имела строгий международный стандарт по весу и пробе золота и зачастую не имела на себе ни даты, ни имени правителя. Все точно так же, как с серебряными талерами. Дукаты чеканились во многих европейских странах, при этом хождения внутри этих стран монеты не имели. Подавляющее большинство этих монет почему-то осело в «дремучей Залесской Руси». Посмотрим, как же выглядели эти золотые дукаты (см. рис.).

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Золотой ДУКАТ. (HUNGARY. Kremnitz St. George “Ducat” Klippe, n.d.). Поражает сходство Английских ноблей, георгталеров и золотых дукатов с Георгием: на одной стороне Ездец, на другой корабль в бурю. Это и есть знаменитые русские «корабельники», известные в летописях со времен Дмитрия Донского. Перед нами данная монета вассальной Европы русскому Императору.



Удивительные вещи! Вернее сказать: абсолютно закономерные. На золотых дукатах красуется все тот же имперский Московский герб. На обратной стороне уже знакомый нам корабль. Как мы видим и золотые НОБЛИ, и золотые ДУКАТЫ были чеканены по ЕДИНОМУ геральдическому признаку, с обеих сторон монеты. Кто же заставил все европейские страны чеканить золотые монеты по ЕДИНОМУ стандарту?



При этом курс обмена золотых дукатов был очень низким. Австрийский дипломат Августин Майерберг свидетельствует: «…заезжие купцы привозят в Московию Иоахимсталеры (daleri Joachimici) и золотые червонцы (solidi aurei), которые в Германии мы называем дукатами (ducatos); первые ценятся в 50, последние в 100 копеек. Мне часто приходилось слышать и прежде, что кто пожелал бы разменять золотой для исправления каких-нибудь мелочных надобностей по хозяйству, тому давали только 94 копейки и с трудом 96 копеек» (22). Как мы видим, ввоз золотых дукатов в Европу осуществлялся по весьма странному курсу, при котором золотой дукат приравнивался по номиналу к серебряному рублевику. Но эта цена, согласно барону Майербергу, была при слепом обмене. Если иноземный купец хотел получить на приобретенные копейки товар (а зачем же он тогда ехал, просто дань отдать?), то на один золотой дукат он мог получить только 96 серебряных копеек. Не мудрено, что при подобном курсе обмена, золота в Европе скоро стало не хватать.



Итак, все крупные европейские средневековые золотые монеты имели на себе русскую имперскую символику. Европейцы чеканили эти монеты из накопленного золота и смиренно отправляли их на Русь. При этом само название ДУКАТ происходит от латинского слова ducatus буквально: «государский, княжеский» (от dux «глава, государь, князь»). Все верно, золотые дукаты принадлежали русскому Государю Императору, ибо все золото, серебро и другие богатства Империи – это достояние верховного правителя: русского Царя.

Но, как же объяснить тот факт, что золотая монета русская чеканится за рубежами Московии? Придумали следующее, якобы угорские – это и есть дукаты, чеканенные в Москве. Их чекан был не значителен, якобы для пожалований за доблесть воинскую. Давайте задумаемся, от чего происходит слово УГОРСКИЙ. Угорский – это монета из Угории, так на Руси именовали Венгрию: от словосочетания «у гор», ибо Венгрия действительно расположена в предгорьях Карпат. Но при этом Угорию-Венгрию русские цари считали своей провинцией и вносили в свой титул царский. Угорские действительно чеканились из венгерского царского золота, но при этом (внимание!) имели на себе помимо герба Угории еще изображение русского царя вместе с титулом. До наших дней сохранился угорский царя Ивана Васильевича, как ярчайший пример подчинения Европы русскому Императору (см. рис.). Историки обозвали данную монету всё тем же нелепым «подражанием» и постарались тему угорских особо не освещать. Хотя, зачем русскому Самодержцу подражать монете далекой Венгрии, историки сообщить не удосужились.

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Золотой Угорский Ивана Васильевича с Венгерским гербом. Эрмитаж. Историки относят данную монету к нелепым «подражаниям».



Потребности Империи по золоту были огромными. Русь никогда не жалела золота – метрополия великой империи должна была сиять вселенским величием. Когда золотые запасы Европы подошли к концу, на Русь потекло золото из Латинской Америки. Именно поэтому в 16 веке в России появились золотые португалы – крупнейшие золотые монеты того времени. Португалы постоянно упоминаются в русских летописях, например, Иван Грозный наградил такой монетой Богдана Бельского за Ливонский поход, о чем Н.М. Карамзин пишет: «Государь Богдану пожаловал золотой португальский на цепь золоту» (23). Карамзин также свидетельствует, что в 1591 году царь Федор Иоаннович за героические подвиги в борьбе с ханом Казы-Гиреем вручил князю Федору Мстиславскому и Борису Годунову воинские награды – золотые португальские.

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Один золотой угорский царя Михаила Федоровича. Эрмитаж.



До недавнего времени считалось, что латинское золото до Руси не доходило, и упоминания русских португалов было исключением из правил. Мол, это просто несколько раритетных медалей, не более. Однако, с этим не согласен известный французский нумизмат С. Де Шодуар, выпустивший в 19 веке труд “Обозрение русских денег”. В этом исследовании он утверждает, что “…сии португальские были монеты золотые, деньги, а не медали” (24). Так что золотые португалы, которые караванами галер завозились из Латинской Америки, поступали на Русь в значительных количествах, чтобы использоваться в качестве имперской монеты. Так, в 1654 году в связи с воссоединением Украины с Россией в войско Богдана Хмельницкого было послано более 70000 португалов. Золотыми португалами платилось жалованье русским воинам за доблесть ратную, ибо благодаря их подвигам Русь стала золотым эльдорадо Средневековья.

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Пять золотых угорских царя Василия Ивановича. Аверс. Эрмитаж. Золотые монеты из европейского и американского золота стали символом имперского величия России.



Историки долгое время категорически отрицали наличие латинской монеты в средневековой Московии. Но 15-ого мая 1975 года при открытии строительного котлована в Ипатьевском переулке с глубины шести метров ковш экскаватора вынес на поверхность позеленевший медный котел, в котором было 3398 серебряных монет, отчеканенных в Испании и Испанской Америке в XVI – начале XVII века. Сам по себе факт этой уникальной находки ставил под сомнение многие устоявшиеся догмы ТИ. Его постарались проигнорировать. Но когда два года спустя на строительной площадке в районе метро “Коломенская” был найден клад с аналогичными португалами и испанскими дукатами, стало очевидно – Русь была одним из основных потребителей латиноамериканского золота. Хотя согласно ТИ в это время Московия едва сводила концы с концами, собирая поминки Крымскому хану, – какое уж там американское золото.



Найденные в 1975 и 1977 годах испанские золотые дукаты, португалы и серебряные пиастр-реалы стали крупнейшим собранием аналогичных монет в мире, так как во всем мире в музеях не хранилось и половины от “московской коллекции”! Эти монеты столь редки в нумизматических коллекциях, что сегодня очень трудно поверить в то, что в свое время, по подсчетам специалистов, они были отчеканены миллиардными тиражами. Куда подевались гигантские потоки золота и серебра из Испанских колоний, до сих пор остается неразрешимой ТИ-загадкой. Дело в том, что Португалия и Испания, более 150-ти лет качавшие несметные богатства новых колоний к 17 веку превратились в беднейшие страны Европы! ТИ объясняет сей факт тем, что слишком много навезли золота и серебра, оно якобы внезапно обесценилось, и началась разруха. Почувствуйте весь неприкрытый цинизм подобных «объяснений». Наша Реконструкция предельно четко объясняет все эти парадоксы: латиноамериканское золото и серебро почти в полном объеме переправлялось в метрополию единой Империи – в «отсталую» Московию.



Павел Алеппский в 17 веке пишет: «Ежегодный доход Московского Царя, по закону справедливости и правильно собираемый, составляет тридцать шесть миллионов. Все это получается от торговли пшеницей и рожью, продаваемой во все франкские земли, и от перечеканки пиастр-реала в ходячую монету» (1). Как мы видим, о перечеканке американских пиастров в то время знали все – это был один из основных источников дохода русского Императора. Российская Империя всасывала американские и европейские драгметаллы как бешеный пылесос. При подобном положении дел Европа стремительно нищала, а богатство Руси становилось просто баснословным. В 1656 году царь Алексей Михайлович выпускает самую тяжелую золотую монету – русский португал в десять дукатов! А в это время один из главных европейских производителей серебра Швеция, отправив в Московию весь свой серебряный запас, в 1661 году была вынуждена ввести внутри страны даже не медные – бумажные деньги! И подобная участь ждала всю вассальную Европу.



Если бы данная система сохранилась еще полвека, то Европа превратилась бы в нищий придаток великой Российской Империи. Выйти из этого порочного круга у европейцев не было ни малейшего шанса. Сломить железную волю русского Тирана в открытом столкновении было не возможно.