Впечатления москвича от поездки в «европейскую» Грузию

Через 5 дней пребывания в Грузии захотелось в Москву. После одетых во всё чёрное грустных грузин, непреодолимое желание оказаться среди разноцветной жизнеутверждающей московской толпы. Мы как бы снова побывали в 90-х, пора возвращаться в 2017-й.В первый день идём в старый город. Шок. Сотни обветшалых деревянных и каменных домов. Наполовину развалившихся. Где-то нет стены, но в нескольких окнах горит свет, где-то отвалился пол у одной квартиры, но в остальных живут люди. Обходим накренившиеся балконы, которые могут упасть нам на голову. Асфальт разбит или отсутствует.Вечером идём в ресторан. Приносят меню на русском языке. Официанту не больше двадцати лет, вежлив и услужлив, говорит по русски, иногда подыскивая слова. Заказываем шашлык, хачапури и лобио. В меню рядом с названием лобио какое-то непонятное русское слово. Что-это ? – спрашиваем. Мальчик после небольшого раздумья, отвечает: «Капуста». Фасоль с капустой?!, – удивляемся мы. «Да, с капустой». Мы переглядываемся, и решаем попробовать это странное лобби с капустой. Приносят горшочек с фасолью, капусты на вкус не ощущаем. Но рядом с горшочком, на тарелке лежат маринованные сладкие перцы. Подзываем официанта. «Капуста?»,- показываем на перцы. «Капуста»,- отвечает он. Мы еле сдерживаем смех.В ресторане кроме нас ещё две пары молодых русских и столик с поляками. Мужское трио исполняет грузинские песни. Поют хорошо. Девочка лет пятнадцати и мальчик лет десяти танцуют национальный танец. Танцуют не очень хорошо.На утро ищем Сухой мост, там находится тбилисская барахолка, в сквере рядом художники продают картины. На мостовой выставлено всё бывшее советское богатство грузин: фарфоровые статуэтки, сервизы, настенные часы, хрустальные вазы, рюмки и люстры, кольца, серьги, книги на русском, какие-то старые тазы, инструменты, ножницы, утюги …. Видно, что в советское время грузины не бедствовали, сейчас распродают всё, за что можно выручить хоть какие-то деньги. Нам приглянулся советский дулевский позолоченный чайный сервиз (75 лари- 1800 рублей) в практически новом состоянии. В Союзе такой сервиз можно было купить только из-под прилавка.Рядом с мостом пешеходная улица им. И. Абашидзе. Полностью отреставрированная в 2016 году, здания в духе двух-трёхэтажных московских купеческих особняков, с лепниной и восхитительными коваными балконами. Кованные или резные деревянные балконы в Тбилиси повсюду, практически на каждом доме. На улице несколько полупустых кафе и небольшие магазины. Заходим в магазин сумок. «Фенди», «Майкл Корс», «Барбери», «Шанель»…. от 2000 до 6000 рублей, на любой вкус. Следующий магазин обувной. Вся обувь турецкого производства. Летние туфли по распродаже 45 лари (1125 рублей).Нв улице Леселидзе заглядываем в магазинчик с детской одеждой. Смотрим платья с наклейкой «HM». 20 лари (500 рублей). Подделка. Продавщица суетится, носит нам платья одно за другим. Нам не нужно, поэтому, чтобы не обидеть её, говорим, что подумаем и зайдём завтра. Она грустно отвечает: «Мне сегодня нужны деньги». Глядя на неё, я понимаю, что ей действительно очень нужны именно сегодня 500 рублей.Затем нам попалось ещё несколько улиц, на которых дома приведены в порядок. Тбилиси , несмотря на то, что ещё не было зелени, довольно живописен. Город расположился на холмах, между которыми протекает река Кура. Крепостная стена, храмы и монастыри на холмах, новый стекляный мост в виде змеи, построенный при Саакашвили,вечером подсвечиваются. Видимо электричества в городе достаточно.В Тбилиси очень мало привычных нам магазинов одежды и обуви, из всех стран мира,которыми забиты российские коммерческие центры. И уж конечно ГУМ или ЦУМ – это не для грузинских покупателей, у населения нет денег, нет и смысла открывать подобные бренды. Насколько мы поняли, коммерческий центр всего один, за пределами столицы. Не очень большое четырехэтажное здание, магазинами занято всего два этажа, верхние этажи пустуют. Клиентов в 6 часов вечера мало. На первом этаже самый большой из виденных нами супермаркетов в городе. Нет, не Ашан. Размером с 7-й континент на Лубянке или большую Пятерочку. Все названия на грузинском и английском. Чеки тоже. 1 лари в обменнике 25 рублей.Манго (Панама) 1 штука- 5.80 лари ( 145 рублей), яблоки 1 кг от 2,5 лари (62 рубля), чеснок 1 кг (Турция)-10,95 лари (275 руб), картошка 1 кг 0,95 лари (23 руб), свинина (Грузия) мясо порезанное на кусочки с косточками 1 кг -13,30 лари (332 руб), свиной антрекот 1 кг -14,50 лари (362 руб), ещё какие-то куски свинины надпись на англ и грузинском(Грузия) 1 кг -15,50 лари (387 руб), курица кусочками 1 кг – 14,50 лари (362 руб),куриные ножки 1 кг 13,90 лари (347 руб), ягненок (lumb neck) 1 кг – 13,90 лари (347 руб), колбаса по виду типа докторской 100 грамм- 0,75 лари (18 руб) какая-то неприглядная.В самом Тбилиси много маленьких простеньких магазинов с продуктами, выбор продуктов небольшой (например всего два вида сыра имеритинский и сулугуни, никаких тебе твёрдых сыров типа «росийского», фета или моцареллы…). Видели российские продукты : молоко «домик в деревне», растительное масло, мясные консервы…За всё время пребывания нам попался всего один небольшой книжный магазин. Читают ли грузины книги, не знаю.Во всех ресторанах, магазинах и сувенирных лавках кто-нибудь из продавцов обязательно говорит по-русски, в том числе молодёжь. Такое впечатление ,что на улицах одни русскоговорящие туристы, на каждом шагу. В прошлом году Грузию посетило 1 млн россиян. Но вы нигде не найдёте путеводителей на русском языке. Только на английском. Хотя за 6 дней мы единственный раз услышали настоящую английскую речь. Мимо нас прошла супружеская пара (англичане или американцы). Иногда попадаются арабы из Ирана и Дубай (для них безвизовый режим).Никакой видимой словесной агрессии в отношении нас мы не наблюдали. Часто по-русски спрашивали дорогу у прохожих. Все всегда пытались помочь. Пожилые тбилисцы естественно поголовно владеют русским. Молодёжь уже нет. Но удивило, что и среди молодёжи в Тбилиси говорят на русском многие,некоторые хорошо, другие с трудом. Хотя безработица думаю заставит их снова начать учить русский язык. Ибо в начале марта в ресторанах, гостиницах и гостевых домах, которые в последнее время активно строятся и реставрируются, мы видели , в основном русскоговорящих туристов, которые не скупятся на сувениры, такси и экскурсии по Грузии. На могиле Грибоедова в Пантеоне мы пересеклись с украинской и казахской семьями. Смотритель провёл нам всем небольшую экскурсию на русском языке.Таксисты хотят заработать с туристов за 8 часов сумму почти равную размеру их месячной пенсии. Пенсия в Тбилиси 190 лари. За поездку в Кахетию с 9 до 17 ч. Просят 150 лари. (1 лари= 25 руб).По словам таксистов продавщица в супермаркете получает 10-11 лари в день, а самая высокоплачиваемая работа в Тбилиси – полицейский : месячная зарплата 1 000 лари (25 тыс рублей).Бензин в Тбилиси: super 2.49 лари ( 1 лари =25 руб), премиум – 2,36 лари, евро дизель 2,20 лари, дизель – 2,12 лариНа улицах довольно много нищих, просящих милостыню, не только стариков, но и молодых женщин. Видели старушку, спящую прямо на улице, под старыми одеялами. В Мцхете настойчивые молодые женщины в черном хватают вас за рукав, рассказывают истории про детей, которым не на что купить хлеба, и не отстают, пока не дашь что-нибудь. Вдоль дороги в Сигнахи (Кахетия) и в Гори (там находится музей Сталина и поблизости знаменитый пещерный город Уплицихе) ветер разносит мусор, на деревьях и кустах развеваются целофановые мешки. Автодороги до основных посещаемых туристами мест хорошие (говорят заслуга Сакашвили).Однажды вечером попадаем на главную улицу Шота Руставели. Изысканные особняки, построенные во времена Российской Империи, величественные сталинки. Всё подсвечено. И посреди всего этого большими буквами « Музей Советской Оккупации».Однажды вечером попадаем на главную улицу Шота Руставели. Изысканные особняки, построенные во времена Российской Империи, величественные сталинки. Всё подсвечено. И посреди всего этого большими буквами « Музей Советской Оккупации».Мы туда не пошли. Привожу описание этого заведения человеком, который там был: «Музей рассказывает обо всех ужасах, чинимых большевиками по отношению к грузинскому народу. О скромной роли таких фамилий как Джугашвили (Сталин), Берия, Орджоникидзе корректно умалчивается. "Предбанник" музея — фальшивый вагон, в котором большевики якобы расстреливали грузин. В центре зала — тюремная дверь. Вся экспозиция похожа на тюрьму. Надписей на русском нет: только на грузинском и английском. Балкон музея — выдержки из расстрельных списков НКВД 20х-30хх годов. Фамилия старательно отбирались грузинские. На Украине — геноцид украинцев, в Грузии — грузин. Геноцид проводили обезличенные "большевики". По полутемному залу слоняются иностранные туристы, изучая факты ужасов большевистского режима, снимая все на камеру (съемка не запрещена) и веря всему, что показывают»И тут меня охватывает злость: ТБМ! По собственной просьбе вошли в состав Империи. Весь Тбилиси застроен особняками 19-го, начала 20-го века и сталинскими зданиями. Генералиссимус не скупился на деньги для своей родины. Тысячи и тысячи исторических зданий . Все их знаменитые древние храмы и монастыри отреставрированы в 19-ом веке и в советское время. После ВОВ половина городов СССР лежала в руинах. До Грузии фашисты не дошли благодаря героизму Советской Армии. Вся их живописная страна со всеми историческими строениями осталась в целости и сохранности, ценой гибели миллионов советских и русских солдат в том числе. В советское время Грузия усердно сосала из союзного бюджета, а приезжая в Москву грузины, презрительно глядя на русских ,сорили деньгами в ресторанах и магазинах. Они и теперь не гнушаются денег от «оккупантов». Криминальные авторитеты из Грузии составляют почти треть криминальных лидеров российской столицы, а в целом по стране — около половины.Благодарная Грузия поставила памятник России – Музей Советской Оккупации !Если в 2014 году в Грузии проживало 4,5 млн грузин, то к концу 2015 года их официально оставалось уже 3,7 млн. В Тбилиси проживает треть населения страны, более миллиона. Сколько осталось на сегодня по факту, а не по официальной статистике никто не знает. Молодой музыкант из ресторана заявил нам, что в этом году и он с женой и ребенком собирается перебираться в Москву, к родственникам.Признаюсь: временами у меня возникало сожаление о распаде великого Союза. Но побывав в Грузии, одной из бывших «хватит кормить Россию», я понимаю, что решение отпустить в свободное плавание всех этих «кормильцев» было правильным. Они теперь изгнали русский язык из школ ( с 2010 года идёт массовое закрытие русских школ. В миллионном Тбилиси их осталось всего две ) и учат с первого класса английский, улицы обозначены на грузинском и английском языке, все надписи в музеях и храмах тоже. Ну что ж. Америка им поможет! Может быть….А мы были счастливы вновь оказаться в Москве. С её шумными широкими улицами, величественной имперской архитектурой, жизнерадостной ярко одетой молодёжью, разноцветными храмами под золотыми куполами, с манящими витринами магазинов и кафе. Совсем уже скоро весна, и на клумбах и в вазонах высадят цветы, кафешки вытащят столики на московские улицы, девчонки вырядятся в короткие юбки…фестивали, концерты, выставки… в общем «здесь русский дух, здесь Русью пахнет» !!!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com