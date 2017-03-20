Срочная новость: в Нью-Йорке умер миллиардер Дэвид Рокфеллер
17:58. 20 марта 2017 Просмотров - 223 5 коммент. Опубликовал: brahman
Рокфеллер умер в возрасте 101 года
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года.
Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что данную информацию подтвердил представитель семьи.
Рокфеллер скончался в понедельник, 20 марта, в своём доме Покантико-Хиллс в Нью-Йорке.
Дэвид Рокфеллер старший — американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров. Внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Стандарт Ойл.
Источник: news-front.info
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Враньё
Он сдох намного раньше
Скоро объявят что и куин провалилась туда же
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20 марта Рокфеллер, 21 марта Ротшильд, 22 марта киршенблат (Примаков).
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какого года?????!!!!
Ясно что не этого!
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И я тебе про это же.
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Ну так перенёс 7 пересадок сердца. Может и ещё чего “пересадили”.