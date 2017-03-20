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Срочная новость: в Нью-Йорке умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

17:58. 20 марта 2017 Просмотров - 223 5 коммент. Опубликовал:

Рокфеллер умер в возрасте 101 года

Срочная новость: в Нью-Йорке умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года.

Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что данную информацию подтвердил представитель семьи.

Рокфеллер скончался в понедельник, 20 марта, в своём доме Покантико-Хиллс в Нью-Йорке.

Дэвид Рокфеллер старший — американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров. Внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Стандарт Ойл.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, лента новостей
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