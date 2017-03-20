Срочная новость: в Нью-Йорке умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

Предсказывать, чем в 2015 году порадует или огорчит россиян большая политика, дело неблагодарное. За это могут сейчас браться только очень смелые люди, и тем не менее «КП» удалось отыскать таких. Мы попросили рассказать, что нас может ждать в ближайшем ...