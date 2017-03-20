Осторожно: иудейский юмор опасен для здоровья!

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15 марта в СМИ прошла новость о том, что центр стратегических коммуникаций StratCom, располагающийся в Латвии, выпустил 150-ти страничный аналитический отчёт , оценивающий влияние юмористических передач на российском телевидении.

В отчёте в частности рассматривалось влияние телепередач Первого канала, типа КВН, Вечерний Ургант, на формирование общественного мнения в России и их соответствие линии государственной политики, определяемой Кремлём.

Российские СМИ подали этот материал в ироничном стиле. Тон им задала официальный представитель МИД Мария Захарова (об адекватности понимания управления этой персоной можно судить по её публикации на тему эпохи Сталина). В этом же ключе ответило и постпредство РФ при НАТО.

Если иронию в реакции официальных структур ещё можно объяснить тем, что нужно держать лицо (хотя здесь есть сомнения, что Захарова высказала не свои мысли), то реакция отечественных СМИ, которые не завязаны на международные отношения и вроде как независимы и вольны говорить всё что угодно, настораживает.

В частности интернет-издание Взгляд выдало статью , общий посыл которой заключается в том, что запад настолько отупел, что ищет угрозу в юмористических передачах. Вывод который делает издание следующий: “Невменяемый противник куда опаснее вменяемого.”

Данный вывод может быть сделан только с позиции людей, которые формируют систему СМИ, целью которой является недопущение развития толпы в самостоятельно мыслящих индивидов. С их точки зрения, противник, который выбалтывает секреты политтехнологий, позволяющие одновременно поддерживать скотство и управляемость масс, и выставляет это на всеобщее обозрение, является невменяемым и крайне опасным. Разлад между “элитами” это одно, а система и технологии угнетения народа “элитами” – это вопрос другого порядка. С их точки зрения, вменяемый никогда бы подобного не огласил.

Интереса ради стоит привести цитату из интервью одного из авторов отчёта StratCom: “Что меня, может быть, приятно удивило и порадовало в этой ситуации, это то, что и в высказываниях, и в комментариях людей, которые, я подозреваю, не видели схемы исследования и не читали его, видно, что они начинают критически думать об этом явлении. Та реакция, которую вызвала новость с вырванными и перевранными в переводе цитатами, она, безусловно, сделала дело. Она заставила людей задуматься о том, что в юморе может быть двойное дно, нужно мыслить критически, когда смешно – тоже.”

Нужно понимать, что передачи формата КВН по факту являются мощнейшим средством манипулирования толпой, стоит хотя бы обратить внимание на порождаемые в рамках данных проектов мемы и проследить ареал их распространения и степень влияния. Высмеянное зло или проблема не перестают таковыми быть, у толпы же создаётся иллюзия лёгкости бытия, сопровождаемого таким юмором, когда вроде и решать ничего не нужно – достаточно поржать, и всё плохое “само собой рассосётся”.

В условиях, когда большая часть населения страны является полностью аполитичной, занятой вопросами уровня поржать/пожрать/покакать, формат КВН превращается в технологию, позволяющую направлять энергию толпы в нужное пастухам направление, задавать ей стандарты мышления, назначать авторитетов – показывать, кто хороший, а кто плохой. StratCom этот момент уловили.

В данном контексте показательна история появления КВН: когда к власти в стране пришли троцкисты, им пришлось прибегнуть к старому проверенному способу забалтывания проблем, ведь решать их они не умели и не собирались.

“1956 год. Как гром среди ясного неба XX Съезд КПСС. Разоблачен культ личности Сталина. Еще нет “Таганки” и “Современника”, еще не звучат из всех окон песни Окуджавы и Высоцкого, но в стране уже повеяло свободой. Москва становится столицей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Юные головы уже полны счастливыми надеждами, творческими прожектами, гениальными идеями…

Прежде, чем мы вернемся к нашим собеседникам, еще один интересный факт. За неделю до того, как на свет появился КВН, произошло событие, сегодня порядком подзабытое, а по тем временам имевшее огромный резонанс: из Мавзолея Ленина вынесли и захоронили тело Иосифа Сталина. И, знаете, как бы меня ни уверяли, что это простое совпадение, я не могу отделаться от ощущения какой-то мистической закономерности. Ну подумайте сами – из Мавзолея выносят символ эпохи безумного и жестокого рабства страны, придают его земле, а на девятый день рождается КВН, символ новой эпохи.” ( http://planetakvn.narod.ru/istoria.htm )

То, что КВН и мультфильмы типа "Маша и Медведь" являются мировоззренческим оружием, очевидно для тех кто знает о шести приоритетах обобщённых средств управления. Но то, что это говорят нам с Запада, это уже похоже на комедию абсурда. Это похоже на то, как хохлы перекрывают железную дорогу, или пути реализации украинских продуктов в Крым, тем самым пересаживая крымчан на российские продукты.



Такого рода “самострелы” говорят о том, что это мировоззренческое оружие уплыло из рук библейцев. Причиной появления подобных отчётов вероятно является попытка Запада хоть как-то выявить и классифицировать методы Русской власти в управлении внутренней и внешней политикой и передать это знание своим структурам управления, чтобы они могли хоть как-то организовать противодействие русским.



Управление в России, которое настроил Путин, бьёт управление Запада по всем параметрам. Отсюда и огромное желание наших “партнёров” догнать нашу страну. Но выходит, что в процессе обучения западных структур происходят подобные “издержки”, когда управленчески значимая информация утекает в открытый доступ. В такие моменты враги России становятся бОльшими союзниками Русскому народу, чем “собственные отечественные” СМИ, пасущие этот народ.

Здесь просматривается два сценария. Либо оружие надгосударственного управления начинает резонировать в Европе по причине её проигрыша в идеологической войне России, и эффект обезьяньей лапы "вашим салом да по вашим сусалам" ощущается всё болезненнее.



В пользу этого сценария говорит то, что в КВНе последних 2-3 лет если и появляются «шуточки» с политическим смыслом, то они стали насыщаться содержанием «ура-патриотического» (по сути, шапкозакидательского) характера – в стиле «Путин – ого-го, а Обама – эге-гей…», на что начала жаловаться либеральная публика.



При этом, само собой, ранее, когда юморески о стране были по привычке брезгливо-насмешливы, никаких либеральных возмущений и докладов Stratcoma не наблюдалось, как не наблюдается и в отношении не решившихся пока перекрашиваться в «патриотов» камеди-шоу (по этому показателю шоу Соловьёва – далеко впереди).

Либо, сам центр "Stratcom" работает на троцкистов в российской "элите", давая поводы для высмеивания в обществе тем мировоззренческого характера, т.е. делая прививку от пробуждения умов. Либо и то, и другое.

Это содержательная сторона. По форме же КВН – классическая толпо-«элитарная» структура: простонародье; «элита»-жюри (в первых рядах возле жюри – лица особо приближённые); и «полубог»-ведущий. Преемственность – кланово-корпоративная.

По сему, к “докладу о КВН” действительно стоило отнестись серьёзно. Возможно в последующих докладах нам расскажут о вреде банков и ссудного процента?

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