Иллюзия в стиле Аллена Далеса. План или пророчество
«Сатана все полчища свои напустил на Россию,
потому что одна только она и есть держава, держащая истину…
И вот видим, какие шибкие он имеет среди нас успехи!»
Свт. Феофан Затворник
В различных источниках даётся толкование такого слова, как иллюзия.
Что же оно означает?
В «википедии» это слово упоминается в узком значении и определяется как заблуждение, обман, которые связаны, прежде всего, с искаженным восприятием реально существующих объектов или окружающей действительности, допускающие неоднозначную их интерпретацию.
Иллюзии восприятия многообразны и могут возникать у физически и психически здоровых людей.
В заблуждение или обман может отпасть каждый из нас в силу сложившихся обстоятельств, действия определённой группы лиц или устроенности психики. Причин может быть предостаточно.
Дело в том, что все мы на протяжении многих лет находимся в состоянии иллюзии и даже не осознаём данного факта, считая о том, что своей жизнью мы управляем сами и то, что происходит вокруг нас – обыкновенный ход жизни.
Когда же это произошло?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить о так называемой «директиве Аллена Даллеса», в которой говорится следующее:
«Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить…
Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания…
Литература, театры, кино, пресса – все будет изображать, и прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, незаметно, но активно и постоянно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности, бюрократизм и волокиту возведем в добродетель.
Честность и порядочность будем осмеивать – они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества…
Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением…
Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее».
Эта директива была принята в 1948 году директором ЦРУ – Алленом Даллесом и касалась внешней и внутренней политики Запада в отношении славянских народов, проживающих на территории Советского Союза, и имеет много общего с доктриной Адольфа Гитлера об обращении с населением на оккупированных восточных территориях.
А теперь, немного проанализировав всё то, что произошло за последние десятилетия на бывшем постсоветском пространстве и что происходит в настоящее время в «новых республиках», задайте себе вопросы:
– Что из того, о чём говорится в директиве, уже свершилось?
– На сколько процентов директива Аллена Даллеса уже выполнена?
– Что нас ожидает в ближайшем будущем?
По окончании «холодной войны» мы вступили в период «тайной войны» в форме «скрытой оккупации», смысл которой, раскроется ниже.
Генерал майор морской пехоты США Смедли Дарлингтон Батлер, дважды кавалер медали Почёта в изданной им в 1933 году книге «Война – это просто рэкет» обличил правящие круги Уолл-Стрита и написал о том, что война будет вестись до тех пор, пока она будет выгодной, в том числе любыми средствами и методами. Что же касается, американской демократии, то она нужна лишь для того, чтобы иметь доступ к ресурсам, как и политические союзы, чтобы этот доступ не потерять.
Знаете ли Вы, что мы все, фактически, являемся гражданами СССР, поскольку согласно закону «О гражданстве СССР» и федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» мы не подавали заявления о выходе из гражданства СССР и о вступлении в гражданство Российской Федерации.
Никто из граждан Советского союза не голосовал за выход из состава Союза ССР, и никто не проводил референдум в соответствии с законодательством Союза ССР о создании новых государственных образований, что предусмотрено и международным законодательством.
В Советском союзе не было президента, поскольку не была выдержана процедура, связанная с его выборами. Всё это элементы «тайной войны» с постепенным оболваниванием бывших граждан Союза для подготовки «скрытой оккупации».
Подобное произошло и с Германией, после падения «третьего Рейха», когда Соединёнными Штатами Америки в Европе было создано псевдогосударство – Федеративная Республика Германии. Были образованы соответствующие органы и институты власти и управления присущие государству.
На самом же деле это иллюзия, иллюзия государственности, поскольку государственным органам ФРГ были присвоены идентификационные номера, назначение которых в Америке – отслеживание доходов, а фактически – это тотальный контроль.
Из чего можно сделать вывод о том, что ФРГ, скрытно управляется представителями «белого дома».
В наших странах, также с момента их образования, подобные идентификационные номера присваиваются повсеместно.
Если вернуться во времени назад, то наши бабушки и дедушки до сих пор являются подданными Российской империи, поскольку и они не выходили из подданства «Его Императорского Величества» и не отказывались от него в соответствии с законами Российской империи.
Нас намеренно ввели в заблуждение. В 1991 году, как и в 1917 году произошёл обыкновенный «государственный переворот». Люди, его совершившие, изменили название государств и провели смену органов управления.
Нам внушили иллюзию «народовластия» под предлогом западных демократических ценностей и обманным путём заставили принимать участие в беззаконии.
В результате этого мы, фактически, утратили свой «суверенитет» и предали управление государством в чуждые руки через местную элиту и затем, «раздутый» чиновничий аппарат.
Если внимательно прочитать федеральное законодательство «О территориях опережающего социально-экономического развития» то всё становится предельно ясным. Сейчас происходит расчленение России на «территории» для более эффективного использования её ресурсов. И как говорил Игнатий Брянчанинов: “Неверующего – события возвестят!”, последние события возвещают об этом. Достаточно обратить приствльное внимание на факт нашествия эмигрантов из Китая в Сибирь…
Надо осознавать, что это геноцид народов, который может обретать любые формы, в том числе и формы каких либо государственных образований, в которых существуют все необходимые институты, присущие государству, чтобы исключить любое сопротивление со стороны народов этих образований.
То, что не смог сделать Гитлер с нашей страной, успешно сделали мы, своими руками.
Никто даже не задумывается о том, что Центробанк России является не государственным учреждением, а «частной конторой» и представляет собой филиал федеральной резервной системы США как и банки других стран. Разобраться в этом несложно, достаточно прочитать Конституцию и федеральный закон «О центральном банке».
К примеру, председатель Центробанка России, согласно Закону США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), с июля 2014 года, отсчитывается перед представителями Государственного департамента США о состоянии счетов граждан США в банках России.
Уместным будет, ещё раз, вспомнить о идентификационных номерах, которые так упорно везде навязываются, что также является частью указанной выше политики.
Резидентам и гражданам США в 1935 году были присвоены номера социального страхования (Social Security Number), предназначенные, якобы для отслеживания заработков и пособий. Указанные номера обязаны иметь все, кто является гражданами США или приехал в страну на работу.
Их аналог в России – страховые номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
Кстати, что те, что и другие, присваиваются пожизненно и являются уникальными идентификаторами. Об этих номерах говорится в Откровениях Иоанна Богослова: «и малым и великим, и свободным и рабам…»
Для тех, кто ещё сомневается: Федеральная миграционная служба России на своём официальном сайте поместила информацию о том, что базовым идентификатором владельца паспорта РФ является СНИЛС. Там же размещена методика запроса паспортного досье исключительно по СНИЛС.
При запросе паспортного досье по СНИЛС более никакие данные не требуются, только СНИЛС.
Никто сейчас не вспоминает резолюцию Нюрнбергского трибунала, согласно которой нумерация людей считается преступлением против человечности без срока давности.
Назначение всех этих номеров – контроль и управление. Идёт построение глобального «электронного концлагеря» на всей планете.
В соответствии с планами тех, кто выстраивает эту систему, мы как «самый непокорный на земле народ» должны исчезнуть.
Когда же мы поймём, что открытый диалог с Западом невозможен, никто из них не был заинтересован в существовании Руси, Российской Империи, Советского Союза и тем более, никто из них не заинтересован в существовании сильной, во всех отношениях, Российской державы, под современным названием Российская Федерация.
Она нужна им как сырьевой придаток, как донор для их экономик, как новая и экологически чистая территория для «опережающего развития», и не более.
Ведь огромная часть промышленных предприятий различных сфер экономики, образованных ещё при СССР, в девяностые контролировались из обшоров и большинство законов писалось под этих “иностранных контролёров” и алигархическую верхушку, а не под население, проживающее на этих территориях.
В настоящее время ситуация изменилась, когда был прекращён “открытый вывоз ресурсов” и “верхушка” отстранена от дел, благодаря “одному человеку”, но “контролёры” остались, механизм созданный США в девяностые, до сих пор не разрушен.
Россия давно уже втянута в процессы глобализации. Достаточно вспомнить историю революционного движения в России в 19 веке, когда она была выбрана так называемым “мировым закулисьем” в качестве плацдарма для мировой революции с целью навязывания всем народам “нового мирового порядка”.
Нас заставили принимать участие в этих процессах через развязанную – сначала первую мировую войну, а затем гражданскую, “сталинские чистки”, что привело к значительному сокращению численности населения России, а это есть замаскированный геноцид народов России, а не обыкновенный ход истории.
В девяностые, нас заставили поверить в западные демократические ценности, произошла “скрытая окуппация” и как следствие “геноцид” продолжился.
Сейчас в мире муссируется тема международного терроризма, заказчиками которого являются всё теже представители “Уолл-Стритта”, целью которых является сокращение численности нашего населения, вывоз наших ресурсов и втягивание нашего государства в глобализационные процессы.
Конечная цель – мировое правительство и как сказал в одном из интервью американским телевизионщикам Ароон Руссо, достигуто оно будет путём имплантации каждому жителю планеты микрочипа, предварительно навязав всем идентификационные номера и электронные документы. Посредством чипа будет установлен тотальный контроль и будет подавляться всякое инакомыслие.
Россия также не избежала подобной участи. Достаточно ознакомиться с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»» и другими материалами по этой теме.
На их пути до сих пор стоит «православная Россия», она как кость в горле и какой может быть союз с ними, если им от России «першит в горле и они уже закашлялись и испытывают невыносимую боль».
Царь Российский Александр третий (Миротворец) сказал о том, что у России есть только два союзника – её армия и флот. Именно – армия и флот и ещё – вера православная и родовые традиции о которых мы забыли.
В своих письмах о христианской жизни Феофан Затворник написал: «Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берется. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим и сердцем не разумеем…».
Мы живём в иллюзии – то есть в состоянии искажённого восприятия и навязанного нам чужого выбора. Нас загнали в поведенческую матрицу и управляют нами, распоряжаются ремурсами нашей страны через наши руки, через элиту.
Всё это произошло потому, что мы преравли своё общение с Богом, забыли свои традиции, проявили неуважение к своей истории и культуре, стали восторгаться западными, чуждыми для нас ценностями.
В заключение хотелось бы сказать о том, что мы так глубоко уверовали в то, что Бога нет, и со временем отказались признавать духовность наивысшей ценностью нашего мироощущения, отдались в плен выгоде и деньгам, и Бог попустил нам это.
Мы желаем только «хлеба и зрелищ», живём одним днём, погрязли во блуду, который поддерживается проамериканскими средствами массовой информации. По телевидению показывают различные шоу, восхваляющие низменные страсти и терпимость ко греху.
К примеру, телепередача «Живём здорово», где ведущая рассказывает о средствах расщепления алкоголя в период новогодних праздников, ничего, не говоря о том, что алкоголь – сильнейший яд, употреблять который категорически нельзя, и тем более – в период самого строго православного поста.
Если у многих ещё ум не отнялся, то поусть посмотрят фильм из серии “Секреты манипуляции” с участием Жданова В.Г. на видеохостинге “Ютьюб” по ссылке: < ![CDATA[
Задумайтесь: откуда в нашу страну попадают наркотики и вся эта мерзость, мерзость запустения и бездуховности.
В настоящее время возводятся всё новые и новые храмы, а простых «ночлежек» для бездомных и безпризорных как не было, так и нет. Никто не хочет знать, почему их так много в последнее время.
Некоторые православные, в соответствии со своими религиозными убеждениями, не хотят принимать навязываемые повсеместно идентификационные номера, такие как СНИЛС и ИНН, и отказываются от их использования, что не находит не только поддержки, но и понимания со стороны органов власти, которые делают их «изгоями» и не признают их прав на свободу вероисповедания.
Мы живём в иллюзии.
Есть ли выход из состояния навязанной нам иллюзии?
Выход всегда есть и этот выход – наша вера православная для всего народа, которая его цементирует и делает единым. Она то, что делает его более крепким и стабильным.
Этот факт подтверждается словами бывшего советника президента США по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского, который еще в 1991 году после развала СССР открыто заявил: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие».
Если бы восемьдесят миллионов душ собрались на соборную молитву, покаялись, не стали принимать участия в «тайне беззакония», скорее всего – всё изменилось бы в одно мгновение.
Феофан Затворник объяснял приход французов в 1812 году в Россию необходимостью отучить русский народ от французской жизни, когда Бог послал их и другие пришедшие с ними Европейские народы, чтобы истребить то зло, которое мы у них переняли. Подобное повторялось с нами не раз: турки, австрийцы, германцы, кто ещё?
В те времена мы пребывали в иллюзии французского образа жизни, восторгались западной культурой, не зная собственной.
В своих проповедях «На Покров Пресвятой Богородицы» Феофан Затворник сказал: «перестаньте жить по-французски и по-инославному, и опять воспримите благочестную, православно-христианскую жизнь, движущуюся в молитвах, постах, подвигах и всякого рода благотворениях».
Вот и нам надо прекратить жить по-европейски, по-китайски, по-американски, и вернуться к своей вере, к своим устоям родовым, а не то – не избежать нам всем попустительства Божьего для вразумления нас грешных.
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Источник: www.kramola.info