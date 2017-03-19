Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Засыпанные города, молодые леса и глобальный катаклизм 200 лет назад

12:10. 19 марта 2017 Просмотров - 290 Один комментарий Опубликовал:

Откуда на Чукотке и Алтае могли взяться 30-метровые слои селевых масс? Почему в Сибири нет деревьев старше 200 лет? Для чего была затеяна Столыпинская реформа? Как на самом деле образовалась так называемая «вечная мерзлота»? Почему именно в Якутии, а также на северо-востоке Сибири находят прекрасно сохранившиеся туши мамонтов?

13 марта в эфире телеканала «Рен-ТВ» в рамках документального проекта «Самые шокирующие гипотезы» вышла передача, в которой рассмотрена тема засыпанных городов, катаклизма в 19-м веке. В фильме приняли участие известные в узких кругах исследователи: Алексей Кунгуров, Андрей Голубев, Александр Пусенков и другие…

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как погибла Тартария? Часть 6
... части, где я рассказывал про «засыпанные города». После того, как она была... подобные курумы, причём курмы именно молодые, с камнями имеющими острые грани... этой теме:Гибель ТартарииПочему наши леса молодые?Методика проверки исторических событийЯдерные удары...
Старые фото и тексты о городе Тбилиси
... отцы дочерей своих весьма молодых отдавать замуж и в ..., крыши их [107] плоские, засыпанные глиной; в комнатах есть камины... лес сплавливали по Куре к Тифлису, и здания в новом городе... что очень естественно, потому что молодости и красоте нет причин скрываться...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
... солнца. Поезд мчался по засыпанным снегом полям, сверкающим бриллиантовыми ...Мадейра, поразительна чудовищная красота тропических лесов громадных Зондских островов — Явы,...матери страшную правду, молодой маркиз печально подъезжал к городу, впереди своих ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... архитектуры служат строительными лесами. Средний нейрон человеческого... означающего «город». Именно появление в первых городах свободного времени,...раньше. Играя, некоторые молодые макаки обнаружили, как надо...а не сразу после засыпания. Это очень похоже ...
Неизвестная Ходынка — взгляд в прошлое
..., в котором оказался молодой Император после безвременной кончины...и рытвинами, с не засыпанным колодцем, ров. Предварительное ...глубине 3-5 метров лес голов. Попробуйте пробежаться ...вырастающие как грибы американские города. Город был основан по мысли...
Образы Русских Волшебных Сказок и Телеса Человеческие
... и красивым. Недаром молодых цветущих девушек на Руси... человека мелатонин – гормон молодости!!! Заметьте, Жар Птица ...ложится сразу после Заката (Засыпания Красоты). И возрождение такой...поэтому рубятся леса, сжигается нефть и строятся большие города (горе...

Один комментарий»

  • 11699 7477
    Вьеха 19 марта 2017 в 13:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Неверная датировка по принципу “минус 200 лет”. Потому что до деревьев должно ещё всё устояться, мхи, травки вырасти, кустики, полынь, дернина образоваться, чтобы почва не смывалась, а накапливался гумус. Это ещё 1 -2 сотни лет, минимум. А вообще, всё равно теория эта лёгким бредком отдаёт…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>