Засыпанные города, молодые леса и глобальный катаклизм 200 лет назад

Откуда на Чукотке и Алтае могли взяться 30-метровые слои селевых масс? Почему в Сибири нет деревьев старше 200 лет? Для чего была затеяна Столыпинская реформа? Как на самом деле образовалась так называемая «вечная мерзлота»? Почему именно в Якутии, а также на северо-востоке Сибири находят прекрасно сохранившиеся туши мамонтов?

13 марта в эфире телеканала «Рен-ТВ» в рамках документального проекта «Самые шокирующие гипотезы» вышла передача, в которой рассмотрена тема засыпанных городов, катаклизма в 19-м веке. В фильме приняли участие известные в узких кругах исследователи: Алексей Кунгуров, Андрей Голубев, Александр Пусенков и другие…