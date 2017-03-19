Засыпанные города, молодые леса и глобальный катаклизм 200 лет назад
Откуда на Чукотке и Алтае могли взяться 30-метровые слои селевых масс? Почему в Сибири нет деревьев старше 200 лет? Для чего была затеяна Столыпинская реформа? Как на самом деле образовалась так называемая «вечная мерзлота»? Почему именно в Якутии, а также на северо-востоке Сибири находят прекрасно сохранившиеся туши мамонтов?
13 марта в эфире телеканала «Рен-ТВ» в рамках документального проекта «Самые шокирующие гипотезы» вышла передача, в которой рассмотрена тема засыпанных городов, катаклизма в 19-м веке. В фильме приняли участие известные в узких кругах исследователи: Алексей Кунгуров, Андрей Голубев, Александр Пусенков и другие…
Источник: www.kramola.info
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Неверная датировка по принципу “минус 200 лет”. Потому что до деревьев должно ещё всё устояться, мхи, травки вырасти, кустики, полынь, дернина образоваться, чтобы почва не смывалась, а накапливался гумус. Это ещё 1 -2 сотни лет, минимум. А вообще, всё равно теория эта лёгким бредком отдаёт…