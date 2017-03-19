Вояки Гитлера – це приятели народу. Борьба с бандеровцами в 1941-1945 гг.

«Бандера — це свята людина, яку Бог вибрав для України».

П.М.Мовчан, заслуженный деятель

искусств Украины, политик и поэт

Население и Советской и Западной Украины изначально было многонациональным. В 1941-1945 гг. 1 377 400 украинцев погибло в войне с фашизмом,2 021 украинцев получили звание Героев Советского Союза. Жители Советской Украины с воодушевлением встречали Красную Армию. Не так было за р. Збручь — в Галиции, Волыни, Подолье, Закарпатье, Северной Буковине.

По уточнённой справке от 24 апреля 1953 г. о борьбе органов и войск МВД-МГБ с подпольем в западных областях Украины с февраля 1944 по январь 1953 г. было арестовано 103 003 человек Украинской повстанческой армии (УПА), явились с повинной 76 672 бандитов и нелегалов, выселено 65 906 семей (203 662 чел.) участников Организации украинских националистов (ОУН), их пособников, а также кулаков, иеговистов и сторонников главнокомандующего польскими силами на Западе генерала В.Андерса. Убито было 153 360 участников подполья. [1] На восточной Украине за 1944 -1955 г. было ликвидировано в 88 раз меньше — всего 1746 националистов.

Разгром украинских националистов, казалось, был полным.

С конца 1980-х годов бандеровщина с удесятерённой силой вырвались из подполья и к нынешнему времени украинский национализм перерос в нацизм. [2]

Факельные шествия с лозунгами «Слава нації — смерть ворогам», «Одна єдина соборна Україна», «Наша земля — наші герої», «Галичина — дивізія героїв», «Бандера, Шухевич — герої України». «Не для ката наша хата», не только не запрещались, но поощрялись киевскими правителями. Воскрес даже лозунг «Наша честь — наша верность!» (эсесовский девиз «Meine Ehre heißt Treue!»). В 2014 г. «бандеровская армия наконец-то перешла Днепр» (Д.Ярош), докатилась до Донбасса и пытается раздавить Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Как проходила в 1941-1945 гг. борьба с самым опасным из всех националистических движений в СССР, как получилось, что бандеровщина взорвалась с небывалой силой и под боком нашей страны оформилось полноценное нацистское государство?

Ядром бандеровского движения на Западной Украине была «зона энергетической активности» — Прикарпатская Галичина. («Пьемонт украинской революции»).

Для галицийских националистов, как и гитлеровцев, нация была идолом.Главной установкой для них было стремление вырваться из-под соседних государственных образований — Польши и «вечного врага» — России (любой — красной, белой и др.). [3]

Как во многих странах Европы, идеология ОУН формировалась под влиянием фашистских движений и в расчёте на победу Германии над СССР.



Течений среди украинских националистов было несколько. Одно из них «мельниковцы» ОУН (м) — сторонники Андрея Мельника (1890-1964). Мельник считал себя преемником основателя ОУН Е.Коновальца (1891-1938) и заявлял, что следует сотрудничать с гитлеровцами на любых условиях, ибо «главная задача — совместная борьба против Советов». Круг мельниковцев включал бывших руководителей и офицеров Австро-Венгерской монархии. При немцах они существовали легально, получали от них финансовую поддержку и пропагандировали «немецкий протекторат» над Украиной.[4] Сильнее было крыло сторонников галичанина Степана Бандеры (1909-1959) — ОУН (б). Диким экстремизмом и террором против польских полицейских и советских дипломатов в Польше он завоевал неоспоримый авторитет, особенно после убийства в 1934 г. министра внутренних дел Польши Б. Перацкого. Сутью никогда не воевавшего главаря был накалённый (по отзыву немцев) темперамент и непомерные притязания. «Ловкий, упрямый, фанатичный славянин. Своей идее предан до последнего. Ненавидит как великороссов, так и немцев». Этот вождь националистов заявлял, что «его движение стало таким сильным, …что Сталину не удастся его подавить». [5]

«Бульбовцы» Тараса Боровца (1908-1981) с июня 1941 г. пытались вести «независимую» от руководства ОУН политику, стремились создать «Украинскую Народную Демократическую Республику». Боровец организовал отряды «Полесской Сечи», сотрудничавшие с немцами. Позже отряды Боровца назывались «Украинской Народно-Революционной армией» (УНРА). По преувеличенным оценке Боровца УНРА состояла из 10 тыс. бойцов.[6] Бандеровцы требовали распустить УНРА и её отряды, потом те в большинстве влились в УПА.

Была и группа сторонников гетмана П. Скоропадского (1873-1945) («гетманцы»). Скоропадский вплоть до смерти именовал себя «гетманом всея Украины» и в 1937 г. назначил сына Данилу своим преемником. Украинские националисты не доверяли «гетману», как к бывшему русскому офицеру и крупному землевладельцу.[7]

Первой составляющей бандеровской идеологии был людоедский нацизм. «Нация — это наивысшая и наимощнейшая категория человеческой общности, высшая, чем общественный класс». Ради нации оправдывалось любое насилие и жертвы. «Ненавистью и беззаветной борьбой встретишь врагов твоей нации»; «Верность идее нации не на жизнь, а на смерть; не сдавайся, хоть против тебя весь мир»;«Украинцы — это кровь нашей крови и кость нашей кости. Только украинцы имеют право на украинские земли и украинские имена и украинские идеи». «Ассимиляция жидов исключается. Ликвидировать за любой проступок. Наша власть должна быть страшной».

Украинский нацизм оказался мощной идеей сплочения. «Знай, что мир и жизнь — это борьба, а в ней побеждает тот, за кем сила»; «Великая идея в сердце, огонь революционного духа в груди, крепкие и упругие мышцы, стальные нервы, соколиный глаз, слух и твёрдый кулак». [8]



Второй составляющей была идея «Украинской самостийной соборной республики». («Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї»). ОУН считала, что Украине нужна однопартийная диктатура и унитарный централизм. Начальник «однодневного» в 1939 г. государства «Карпатская Украина» (в Закарпатье) М. Колодзинский (1902-1939) писал: «Мы хотим не только обладать украинскими городами, но и топтать вражеские земли, захватывать вражеские столицы, а на их развалинах отдавать салют Украинской Империи… Хотим выиграть войну — великую и жестокую войну, которая сделает нас хозяевами Восточной Европы».[9]

Третьей составляющей была «державная ненасытность» галицко-украинского движения, которая в виде «имперской агрессии» традиционно навешивалась на Россию. Галичане выступали непримиримым геополитическим соперником Красной Москвы. «Величественное задание нашей жизни, как народа, как расы — добыть степь над Чёрным и Каспийским морем и построить здесь, на грани двух континентов, центр новой мировой цивилизации… политика украинского национализма стремится к установлению границ Украины на Волге и распространить своё влияние на центральную Азию».«Мы, выстраивая украинскую державу, должны отодвинуть границу Европы до Алтая и Джунгарии». [10]

ОУН считая, что только Германия раздавит «обоих душителей» Украины — Польшу и СССР, предлагала Гитлеру создать «Украинскую империю» от Дуная до Каспия, как часть фашистской Европы, включая земли, где украинцы жили даже в меньшинстве, в том числе у Брянска, Воронежа, Одессы и Крыма. В некоторых документах Украинской национального объединения в Германии указывалось, что в Украину должна войти и Белоруссия. [11]

Четвёртой составляющей была исступлённая одержимость. Националист М. Сциборський писал, что источником патриотизма, доведенного до «самоотречения и культа жертвенного фанатизма, являются национальный инстинкт, национальный дух и национальное сознание». [12] Ему вторил поэт-геополитик Ю.И. Липа (1900-1944): «Ідуть ряди, гримлять ряди й купаються в крові, гартуються в огні. Вогонь і кров, життя та воля, або смерть палахкотить у їх грудях…Чуєш крик — Зіг хайль! Хайль! Зіг хайль!»[13] Этот галицкий «классик социал-национализма» ратовал за включение украинской «южно-динарской расы» в состав великих наций Европы — таких как римская, германская и англо-саксонская и за «очищение» (т.е. геноцид) Украины от пяти-шести миллионов «паразитов-московитов». Он проповедовал, что на пространстве между Белым и Чёрным морем не может быть «двух великодержавных центров и двух сильных очагов энергии» и Украина станет могильщиком «наднационального чудовища — Российской империи, которая прикрывается то греческим православием, то жидовским «Интернационалом». Спасение украинской державности состоит не в освобождении Киева, а в полном искоренении России.[14] Такую силу русофобии, вспыхнувшей внезапно в ХХ в., можно сопоставить лишь с исторической ненавистью галичан к полякам.

Советское правительство, возможно полагаясь на силу Компартии Западной Украины, в 1939 г. сочло галицийский национализм не стоящим внимания и сделало ставку на включение резко враждебного этноса в состав СССР.



Поначалу, с первых дней освобождения Западной Украины Красной Армией в 1939 г. ОУН дала директиву не проявлять открыто враждебности к Советской власти. [15] На Советской Украине ОУН собиралась привлекать «профессиональные интеллигентские силы, организовывать праздники «Моря», «Героев», манифестации, веча… целиком взять в свои руки воспитание молодёжи».[16] Антисоветские выступления в 1939 г. в отдельных сёлах и городках были незначительны, но священники-униаты агитировали вступать в «легионы Сечевиков».

С весны 1940 г. ОУН готовила на Западной Украине вооружённое выступление против Советской власти, которое было перенесено на осень — к моменту ожидаемого нападения Германии на СССР. Планировался одновременный мятеж во Львове, Луцке, Черновцах, Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и Кубани. [17] Однако, после арестов нелегалов в марте, сентябре и декабре 1940 г., в западных областях УССР и ликвидации «закалённых и весьма агрессивных» 519 банд и групп, националисты стали разрабатывать планы «физического уничтожения партийных и советских работников, командного состава РККА, сотрудников НКВД и милиции». [18] В предвоенное время НКГБ в Молдавской ССР, Черновицкой и Измаильской областей УССР арестовал 5479 и выселил 24360 «антисоветских элементов». [19] В западных областях Украины с января по июнь 1941 г. было ликвидировано 38 политических и 25 уголовных банд (273 участника). Кроме этого за апрель-май 1941 г. — задержано 747 нелегалов и выселено 1865 активных членов ОУН. [20]

Предвоенные операции скорее разъярили, а не навредили ОУН.

В начале 1941 г. ОУН (б) приняло решение на перспективу: «Нам нужно не… закончить бег на сто метров, а организовать бег на большую дистанцию, на несколько километров».[21] В апреле 1941 г. второй «Сбор» ОУН в Кракове определил главным врагом Советский Союз. Сбор исключил Мельника из ОУН, избрал вождём («проводником») Бандеру, утвердил нацистское приветствие (поднятие правой руки вверх), вместо западно-украинского «Слава Иисусу Христу» — слоган «Слава Украине — героям слава!» и бандеровский красно-чёрный флаг, который нынче постоянно выносится нацистами наряду с «жёлто-блакитным». Сбор провозгласил: «Единственным путём для достижения наших целей является украинская революция в Московской империи — СССР … Восстание народных масс для окончательной расправы с захватчиками произойдёт в момент … ослабления режима в результате вступления СССР в новую империалистическую войну».[22] Бандера был уверен в победе германского фашизма и считал, что единственной силой, которая создаст независимую державу, является украинская армия. Сбор отвергал капитализм и социализм — в самостийной Украине все частные оборонные предприятия должны быть национализированы, колхозы ликвидированы, помещичьи и церковные земли розданы крестьянам. [23]



В мае 1941 г. ОУН составила указания по вооружённому восстанию «великого украинского народа» и построению его державы: «революционно-повстанческая акция во вражеском подполье» и борьба украинского войска будет вестись до полного развала «московской империи». Одновременно начнётся строительство державы, в том числе «на средних и восточных украинских землях». Будет оказана помощь и восстаниям «других порабощённых Москвой народов». Главой Украинской державы должен стать человек, «который имеет авторитет и полное доверие всего украинского народа» (подразумевалось — Бандера). ОУН будет ударной силой и ядром Украинской армии, которая привьёт воинам «чувство соборности, великого предназначения, героизма и объединит «украинцев всех земель в однонациональный монолит». «Порыв великих идей украинского национализма … понесёт идеи Украинской революции — свободы народов — за границы родной земли».[24] Накануне Великой Отечественной войны украинские националисты в очередной раз выдвинули цель уничтожения всех не украинцев — русских, евреев, поляков, чехов, цыган.

Немцы в то время обучали бандеровцев в разведшколах. За 15-20 дней до нападения Гитлера на СССР в Кракове были сформированы украинские легионы численностью до 15 тыс. чел. [25]

Козырь нынешних украинских нацистов — это участие ОУН в борьбе за «освобождение украинского народа как от московско-большевистского, так и германского ига». Основная масса бандеровцев хотя и не хотела «немецкого протектората», но нерушимо стояла на антисоветской платформе. Галицийская ультранацистская военная организация считала себя главной носительницей общеукраинской державной идеи и надеялась на признание со стороны Германии. Принципы боевой подготовки были заимствованы у Вермахта «тем более, что большая часть командиров УПА прошла курс германской военной подготовки».

В мае 1941 г. ОУН «согласилась принять» Вермахт как «союзное войско»: «Движущиеся немецкие войска принимаем как войска союзников… Перед их приходом заявляем, что уже создана украинская власть… под руководством Степана Бандеры… и местная власть готова войти в приязненные отношения с союзными войсками для совместной борьбы с Москвой и сотрудничества». «Не только на Украине, но и на Дальнем Востоке и в Москве будут создаваться украинские армии, которые пойдут в Украину, как носители украинской суверенной власти… Проблема Украины решится на значительно более широких просторах… так как она является мировой проблемой». [26]

Сразу после 22 июня 1941 г. бандеровское подполье захватило власть в 230 населённых пунктах. [27]

Однако гитлеровский Рейх, подмявший под себя Центральную и Западную Европу, расценивал ОУН подручником и отвергал украинское государство и его армию. «Бандера… не дорос на президента украинского народа. Львов отбили своей кровью немцы, а не украинцы и немцы будут решать». [28] 23 июня руководитель Политического отдела ОУН В.Стахив подал Гитлеру меморандум «О путях решения украинского вопроса», где писал, что «ОУН… исполнена глубокой веры, что нынешний поход на Москву уничтожит разлагающее еврейско-большевистское влияние в Европе и окончательно разобьёт русский империализм». [29]

В ответ бандеровцы получили плевок в лицо.



30 июня 1941 г. первый заместитель Бандеры Я.Стецко, без спроса провозгласил «самостийную Украину». Несмотря на то, что актом заверялось, что «возрождённое Украинское государство будет тесно сотрудничать с Национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаст новый порядок в Европе» гитлеровцы обезглавили ОУН (б).

5 июля Бандеру взяли под домашний арест, а 15 сентября перевели в Ораниенбургский лагерь близ Берлина, потом в отдельное от других узников помещение концлагеря Заксенхаузен. Бандеровцев стали арестовывать, Галичину включили в состав немецкого Генерал-губернаторства. В августе 1941 г. Канарис указал прервать связь с Бандерой и поддерживать Мельника.[30]

Позже день 15 сентября ОУН (б) приняла за начало «партизанского движения», перешла на полулегальное положение, но перетерпела пощёчину и отказалась от открытой антинемецкой пропаганды. Националисты сочли нецелесообразными «любые акции, которые могут вызвать конфликт с теперешней военной и политической властью на Украине». [31] Вслед за Вермахтом на восток пошли украинские батальоны «Нахтигаль» и «Роланд».

После ухода Красной Армии на Западной Украине началось тут же поголовное истребление евреев. Развешивались лозунги: «Украина для украинцев»,«Паметай, народ, — Москва, Польша, жидова — твои враги, уничтожай их без пощады».[32] В г.Золочеве евреев в июле 1941 г. «строили по рядам и отряды СС совместно с Украинской полицией проходили по рядам с нагайками, железными ломами, палками… и избивали людей. После… им приказывали рыть ямы только ногтями рук, а лопатой пользоваться не разрешали… Вокруг ямы всем предлагалось раздеться догола, после чего производился расстрел с автоматов, бросанием в яму гранат, а также применялись винтовки и пулемёты. Таким образом было истреблено около 7 тысяч человек… 3 апреля была ликвидация еврейского гетто… началось истребление только одних детей, которых накладывали в мешок и зарывали в яму в живом виде, и так было истреблено около 300 человек детей… Остальных взрослых мужчин и женщин вывезли в г.Еликовичи, где раздели наголо и расстреляли около 3 тыс. человек». [33]Всего гитлеровцами и нацистами ОУН было ликвидировано 850 тыс. евреев. [34]

«Создание фронта борьбы против немцев было, по взглядам националистов, «противоестественно», так как вряд ли найдётся ещё два народа, у которых было бы «так мало расхождений и так много общих интересов». В борьбе с гитлеровцами «дальше более или менее пассивных позиций и эпизодических стычек дело не доходило, при этом запрещалось нападение на военнослужащих германского вермахта, так как не в украинских интересах было какое-либо ослабление основной силы в борьбе с Красной Армией… Германия считалась естественным союзником украинцев в их борьбе против обоих исконных врагов — русских и поляков».[35]



И мельниковцы и бандеровцы поставляли немцам переводчиков, проводников, создавали школы полицейских разведчиков для Гестапо.

ОУН, «нуждаясь в подготовленных квалифицированных людях… всовывала своих людей во все части и организации немецкой армии». [36] Во вспомогательной полиции служило по сообщению газеты «Дейли Мейл» от 27 августа 1942 г. 150 тыс. украинцев. Полицейские полки из украинцев должны были формироваться отдельно из православных и отдельно из греко-католиков.[37]

Самыми активными бандеровцами, по оценке немецкой полиции, были учителя. «Аресты снова показали, что учителя составляют большинство самых активных элементов бандеровской организации. Круги украинской интеллигенции испытывают страх выступать против ярко выраженных националистических элементов».[38]

В начале 1942 г. германское командование пыталось использовать отряды из украинцев и дезертиров для борьбы с партизанами.

В ноябре-декабре 1942 г. Советское правительство получало данные, что отказ немцев создать украинское правительство, удаление из Киева националистических лидеров, вывоз рабочей силы в Германию и ограбление населения, вызвало среди националистов озлобление. Значительная часть ОУНовцев стала уходить в подполье, в отдельных местах они создавали нелегальные организации для борьбы с фашистами под лозунгом «За самостийну Украину без нимцив». [39] Отрицательное отношение к немцам не распространялось на Вермахт, который якобы, сражаясь против Советов, вносит вклад в «украинское дело». Стычки с немцами были, но сопротивление ОУН фашистам было так незначительно, что в немецких архивах нет сведений о погибших от рук бандеровцев солдат Вермахта. Поначалу, если немцы не оказывали сопротивления, их не убивали, но отбирали одежду, обувь и боеприпасы. Антинемецкая борьба отсутствовала, возможно, и потому, что немцы имели в бандеровском руководстве свою агентуру. [40]



Добровольческая СС дивизия «Галичина» выступала под девизом — «Бороться до окончательной победы над вечным [русским] врагом». 3 июня 1943 г. в дивизию повалил вал добровольцев — более 80 тыс. чел. На 17 июня 1943 г. в дивизию приняли только 12 901 человек. В присяге доброхотов Гитлеру и Вермахту были слова: «Я, украинский доброволец, этой присягой добровольно отдаю себя в распоряжение Немецкой Армии. Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании.. .. Конец моей службы как украинского добровольца определяет Немецкая Армия».

Украинский профессор В.Кубийович (1900-1985) говорил на митинге, посвящённом созданию СС дивизии «Галичина»: «Вы должны плечом к плечу с непобедимой немецкой армией раз и навсегда уничтожить жидовско-большевистскую заразу, которая ненасытно обливается кровью нашего народа». [41]

Знаковым рубежом для ОУН стало продвижение Красной Армии на запад. 14 октября 1943 г. — была официально провозглашена Украинская повстанческая армия, навсегда запятнавшая себя кровавыми злодеяниями. ( Нынче этот день объявлен государственным праздником — «Днём защитника Украины», а УПА — «народной национальной армией»).

УПА разделялась на части — «Запад» (Западная Украина), «Север» (Волынь) и «Восток» (вся Советская Украина). Силу УПА черпала на этнической западноукраинской земле. По мнению руководителя «УПА-Запад» там вплоть до марта 1944 г. было 12-15 тыс. чел.

Летом 1943 г. в УПА было плохо с вооружением, командным составом и знанием приёмов партизанской войны. Ошибкой была борьба на трёх фронтах — против Красной Армии и партизан С.А.Ковпака, против поляков и против немцев.

Продолжая «революционную борьбу за Самостоятельную Соборную Украинскую державу»главнокомандующий УПА Р.Шухевич запретил наступательные операции против немцев, против них была принята тактика обороны. УПА воспрещала диверсии на немецких коммуникациях и уничтожение складов с оружием и продовольствием. На заседании главного руководства ОУН в октябре 1943 г. на окраине Львова Р.Шухевич заявлял, что за прошедшее полугодие ОУН «имеет почти решающее влияние на территории от Днепра до Карпат. Другие политические течения (мельниковцы и др.) потеряли и то небольшое влияние, которое они имели до этого». Остальные выступавшие отмечали, что население Галиции, особенно интеллигенция, «переживают определённый духовный паралич». Подполье боится немцев, а ещё больше прихода Советской власти. Но через налоги на население ОУН «укрепила свою хозяйственную мощь… и на зиму будет обеспечена хорошо». Для борьбы с дезертирством и другими преступлениями была сформирована войсковая полевая жандармерия.

В конце 1943 — начале 1944 гг. дух бандеровцев был высок — когда Красная Армия перешла Днепр, они выставили лозунг — «Советы гонят на запад — мы наступаем на восток» и объявили «поход на Киев»! [42]

Это был пик 30-40 тысячной УПА. (По немецким данным к осени 1944 г. военное ядро УПА насчитывало около 50-80 тысяч чел. Было и нерегулярное ополчение неопределённой численности).[43] «Абвером» и лично Канарисом было указано создать украинское подполье для диверсий, террора и шпионажа. [44]



С весны 1944 г. УПА согласовывала свои планы с подразделениями Вермахта. Был выпущен приказ поддерживать фашистов и прекратить нападения на мелкие подразделения гитлеровцев с целью захвата оружия. С августа 1944 г. началось «своего рода генеральное взаимодействие между УПА и боевыми германскими частями». [45]

Против Красной Армии УПА приняла тактику малой войны. Распространённым приёмом нападения бандеровцев было переодевание в форму красноармейцев или НКВД. [46]Иногда они обряжались женщинами, переходили фронт в крестьянской одежде или скрываясь под маской красных партизан.

«Украинская националистическая революция» показала себя более бесчеловечной, чем нацизм в Германии. «Ревтрибуналы УПА» наводили ужас своим террором. Свирепства 1941-1945 гг. были продолжением зверств галичан в 1914-1918 гг. В июне 1943 г. представитель Центрального провода ОУН Д.Клячковский («Клим Савур»), вдохновлённый гитлеровским решением национального вопроса, дал секретную директиву «о поголовном и повсеместном физическом истреблении всего польского населения, проживающего на территории западных областей Украины».

Ради «Святой Земли Украинской» и «Великого Народа Украинского» (слова присяги УПА 19 июля 1944 г.) расправу над безоружным польским населением на «этнических украинских землях» ОУН и УПА вели не только огнестрельным оружием, но дубьём, ножами, косами, вилами и досками с гвоздями. Чтобы «этнической чистке» помогал ужас, жертв убивали изуверски — вбивали гвозди в череп, прибивали колом к земле, перепиливали наполовину пилой, вспарывали живот и заливали кипятком, срезали бритвой кожу с лица, проталкивали до горла палку, всаженную в вагину. [47] Маленьких детей насаживали на штакетник. [48] В декабре 1943 г. Шухевич, видимо, имея в виду зверскую «волынскую резню» поляков, заявил, что на Волыни деятельность ОУН-УПА «ведётся гораздо лучше, чем в Галиции». [49]

Была и директива об истреблении всех советских военнопленных в западных областях Украины «как способствующих распространению большевизма» и физическом уничтожении всех участников УПА русской национальности под видом отправки этих участников УПА в специальные «русские легионы». Существовала и секретная директива Центрального провода УПА об уничтожении членов семей лиц, заподозренных в антиоуновских настроениях. [50] Бандеровцы приканчивали и просто русских прохожих «потому, что был приказ убивать всех русских, или представителей советской власти».[51] Р.Шухевич, признанный в 2007 г. «героем Украины» (ныне почётный гражданин Львова, Тернополя, Ивано-Франковска), убеждал: «..ОУН должна делать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не устрашать, а физически уничтожать! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего страшного в этом нет!». [52]



Пунктуально выполняя бандеровский призыв «Наша власть должны быть страшной!» и приказ от 1 июля 1941 г. о «Введении коллективной ответственности (семейной и национальной)» [53]националисты особенно издевались над семьями красноармейцев из местных украинцев. Членам семей выкалывали глаза, отрезали уши, нос, вырывали половые органы, душили колючей проволокой, разбивали головы камнями, новорожденных топили в лужах воды.[54] «За измену матери Украине» всех сочувствующих Красной Армии бандеровцы приказывали уничтожать (включая женщин и детей), женщинам рекомендовалось после гостеприимной встречи обваривать красноармейцев кипятком, выжигать глаза и сдавать бандеровцам. Девушек, встречавшихся с «восточниками», стригли, сажали на бутылки, вешали за косы и убивали. Беспощадное уничтожение НКВДистов, сексотов, жидов и поляков шло под девизом «Мы — организованный народ и наша борьба святая !» [55]

Действовавшие в феврале 1944 г. на западе Украины, 60 тысяч советских партизан и подпольщиков [56] (если только это число не преувеличено) не могли выправить положение. Своими изуверствами бандеровцы добились цели — население вплоть до 1948 г. оставалось смертельно запуганым.

В июне 1944 г. была образована «Украинска Головна Вызвольна Рада» (УГВР) в которую должны были войти бандеровцы, мельниковцы, бульбовцы, петлюровцы, гетманцы и др. Противостояние с немцами, мадьярами, словаками, литовцами и др. было свёрнуто.

НКВД для борьбы с УПА использовал местные «истребительные батальоны». В этих ополченческих образованиях было около 50 тыс. чел. [57] — почти столько же, сколько «уповцев».

Выполняя девиз: «Всех истребителей УПА карает смертью», бойцам этих батальонов перед повешением за ноги «отрезали уши, языки, уродовали телесные поверхности и наносили огнестрельные ранения в грудь и голову». Особенно изуверски расправлялись с семьями бойцов НКВД — их вплоть до годовалых младенцев рубили топорами.



Для противодействия бандеровской пропаганде с Восточной на Западную Украину посылались коммунисты, комсомольцы, учителя и научные работники ВУЗов. Чтобы выявлять националистических активистов, под видом дезертиров из РККА и беглецов из тюрем в населённых пунктах создавалась своя агентура. Массовыми тиражами (до 500 тыс. экземпляров) в УССР выпускались листовки, плакаты и газеты с предложениями явки с повинной в двухмесячный срок до 20 июля 1945 г.

В августе, когда Красная Армия дошла до Вислы и Карпат, Бандера был освобождён и признан главой украинского самостийного движения. Немецкое командование полностью прекратило действия против УПА. Её отряды стали именоваться не «бандами», а «подразделениями». Для координации борьбы против Советского Союза из Кракова был назначен представитель Германской армии. В УПА стали посылаться боеприпасы, а отобранное ранее бандеровцами немецкое оружие и обмундирование было признано за ней. [58] В июне 1944 г. бандеровцы договаривались с Вермахтом о работе агентов-радистов и диверсантов в тылу РККА, предлагали сбрасывать им с самолётов оружие и медикаменты, закладывать склады оружия и боеприпасов в «Галицкой Отчизне». [59]

Несмотря на тиф и голод и то, что часть населения в западных областях находилась «в неопределённом, колеблющемся, ожидательном состоянии», бандеровцы считали, что победа будет за Третьим Рейхом. По заверениям Полиции безопасности и СД в декабре 1944 г., украинцы якобы не верят в силу большевиков и полагают, что «при сильном контрударе русский фронт рассыпался бы». Вместе с РОА украинцы, а особенно галичане, сражаться не хотели. [60]

К приходу Красной Армии УПА собирала оружие, учитывала кадры, набирала школы и сотни. В августе отряды числом в 300 чел. и более нападали на воинские подразделения, устанавливали мины, строили в населённых пунктах полевые сооружения с круговой обороной, ДЗОТы на выгодных высотах, блиндажи, завалы, окопы полного профиля в две-три линии, уничтожали телеграфно-телефонную связь. «Очень часто также, с угрозой для собственной жизни население прятало повстанцев, под видом братьев, мужей, — вообще, как членов семьи… Слово «бандеровец стало синонимом революционера, борющегося против Советской власти».[61] Чтобы избежать потерь, мелкие группы, переходя с места на место, применяли тактику нападений и быстрых отходов, продолжали уничтожать поляков и евреев, советских работников, срывали трудовую мобилизацию, заготовки хлеба и леса, строительство дорог, нападали на фуражиров, военкоматы, уводили мужское население в лес. Советских агентов «секирники» (так называло их местное население) сжигали живьём, распинали, четвертовали, отрезали косой головы. Русских военнослужащих убивали, нерусских привлекали в отряды (однако узбеки, казахи, азербайджанцы и калмыки зачастую возвращались из банд в Красную Армию). В советские учреждения насаждалась агентура, выделялись женщины для разведки (как писалось в инструкциях — «лучше всего из числа бывших комсомолок, которые симпатизируют нашему движению»). Создавались и «террористические группы из отважных красивых девушек с задачей ликвидации ответственных людей». Скрывающихся от мобилизации в УПА и в Красную Армию забирали в банды, предупреждая уничтожить их семьи в случае побега. (После майской амнистии 1945 г. такие «уклонисты» массово выходили из леса). Шомполами, пытками, расстрелами и отрубанием голов «Служба безопасности» УПА насаждала в отрядах «буквально террористическую дисциплину». Это делалось с «благородной» целью «высоко ценить своё национальное сознание». [62]

Узнав о выселении нескольких национальностей из Крыма в мае 1944 г., немцы опубликовали приказ-фальшивку НКВД и Наркомата Обороны СССР от 22 июня 1944 г. о депортации в отдалённые районы СССР всех украинцев, проживавших под немецкой оккупацией.[63] ОУН по примеру фашистов также опубликовала подложное постановление от 20 августа 1944 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) — «отвести 5 тыс. кв. км северной Якутии для строительства специальной Сибири №2… куда засылать все враждебные и ненадёжные элементы с Украины для перевоспитания». [64]



Следует отметить эффективность работы советской агентуры — НКВД было известно и состояние, и места, и численность банд. С 22 по 27 августа 1944 г. была проведена крупная операция по очистке нескольких районов Львовской области от УПА шестью пограничными полками войск по охране тыла 1-го Украинского фронта, пятью пограничными отрядами Украинского пограничного округа и тремя полками Красной Армии (2 стрелковых и 1 кавалерийский). Были разрушены или сожжены укрепленные пункты и лагеря.За период с 22 августа по 7 сентября было убито 3217 чел. и захвачено 1098 чел., один бронетранспортёр, одна автомашина, пять миномётов, 21 пулемёт.[65]

В конце осени 1944 г. люди Мельника, Бандеры, Скоропадского и др. пытались объединить силы против «красного империализма». ОУН выставила лозунг объединения всех наций СССР во «Фронт порабощённых народов против Красной Москвы» или «Антибольшевистский фронт народов». Смягчилось отношение к полякам — их старались поднять для борьбы с советской властью под лозунгом: « Свобода народам, свобода человеку». Пытались добиться и признания Румынией самостоятельного украинского государства на этнографических землях Украины.

Безрезультатным оказалось обращение 1 ноября 1944 г. к рейхсфюреру СС Г.Гиммлеру создать независимое Украинское государство, отделять украинцев от прочих военнопленных, сформировать Украинскую армию для борьбы только против красных и использовать её на других фронтах лишь после «освобождения» Украины. В конце 1944 г. немцы освободили Бандеру с заданием установить связь с ОУНовским подпольем и руководить подрывной антисоветской деятельностью. [66]

В первые месяцы 1945 г. УПА усилила террор — вырезались семьи тех, кто являлся в военкоматы. Захваченным красноармейцам перед смертью выкалывали глаза, раздевали, обливали бензином и поджигали живыми факелами, жгли огнём руки и ноги.[67] Такие зверства можно объяснить политикой устрашения, «нечеловеческой ненавистью» и комплексом неполноценности.

Отношение населения к бандеровцам становилось враждебным, ночевать в сёлах им было невозможно, нарушалась связь, в бандах пошло разложение.

Капитуляция гитлеровской Германии не покончила с бандеровщиной. ОУН продолжала показательно устрашать население за «национальную измену», за агентурную работу, за распространение неверия в её силы, за сдачу хлеба, за подписку на военные займы, за распространение «вражеской прессы». Она призывала уничтожать истребительные батальоны и информаторов, следить за перемещением войск НКВД, вести картотеку НКВД и провокаторов, саботировать распоряжения властей и взрывать эшелоны, «везущие население в Сибирь». [68] Распространялись слухи, что в скором времени начнётся война между Англией и СССР и что Красная Армия уйдёт с Западной Украины. [69] Утверждалась, что польская Армия Крайова с запада, а УПА с востока нанесут «мощный удар» по РККА и «принудят большевиков к капитуляции или к уступкам». [70]

В августе 1945 г. мелкие группы продолжали террор и диверсии. Советская власть в сёлах, удалённых от центральных магистралей, фактически не существовала. Продолжались расправы с советской администрацией и с теми, кто явился с повинной. Подрывались молотилки и тракторы, хлеб увозился в лес. [71] В то же время бандеровцы старались массово устраиваться на предприятия и в советские учреждения. [72]

В целом же с 1944 по 1945 гг. наблюдался спад боевого духа банд. Подсекла бандеровщину главным образом мобилизация 750 тыс. западноукраинцев в РККА, [73] а также переселение 203 662 чел. восток СССР.

Боевой дух (Д) можно характеризовать как отношение «кровавых потерь» к количеству пленных. Чем больше сдалось пленных (П) в сравнении с погибшими и умершими от ран (К), тем ниже моральный потенциал сражающихся. Д= К/П. [74] Например, с 22 августа по 27 августа 1944 г. было убито 1549, а пленено 541 «уповцев», соотношение «кровавых потерь» к количеству пленных (боевой дух — Д) было — 2,86. По другой ведомости и другим срокам с 22 августа по 7 сентября 1944 г. было убито 3217, а пленено 1098 чел. Д — 2,92. То есть, на каждых трёх убитых приходился всего один пленный.



С 10 января по 10 февраля 1945 г. дух («пленоустойчивость») стала падать. В то время было убито 8630, пленено 6346 чел. Д — 1, 35.

С февраля по 31 декабря 1944 г. было убито 57 405, пленено 50 387 чел. Соотношение убитых к количеству сдавшихся в плен стало ещё ниже: Д — 1,13. В январе — марте 1945 г. было убито 24 115, пленено 32 980 чел. Д- 0,73. Всего в первом полугодии 1945 г. было убито 34 210, пленено 46 059 чел. Д- 0,74. С 20 июля по 30 августа 1945 г. стремление сражаться совсем упало: на 1547 убитых пришлось 5 610 чел. пленных. Д — 0,27. (Все количественные данные взяты из УНО, т.2).

Таким образом, во втором полугодии 1945 г. УПА предпочитала сдаваться, а не сражаться.

К 1953 г. бандеровщину практически ликвидировали, но её корни так и остались в подполье. Идеолог УПА П.Федун-Полтава, мечтавший о необходимости расчленения России на отдельные национальные государства, писал в 1948 г.: «Россия, со своим глубоко укоренённым, а в наше время в максимальной мере распалённым захватническим империализмом в любой ситуации, в любом положении, всеми силами, со всей жестокостью будет кидаться на Украину, чтобы удержать её в своей империи или снова поработить». [75] Подобная философия раскалённым стержнем прожгла всю историю украинских националистов вплоть до нашего времени.

К демагогии можно отнести предложение 19 мая 1953 г. «организатора сталинских репрессий и депортаций» Л.П.Берии. Вместо «чекистско-войсковых операций в борьбе с националистическим подпольем» он предложил то, что и так реально проводилось на западе УССР — «выращивать местные кадры» и «утвердить программу массово-политической работы… в особенности во Львове». Он критиковал «русификацию» западно-украинской интеллигенции, замену местных кадров «восточниками» в Советах депутатов трудящихся, в учебных заведениях и введение русского языка в делопроизводство. [76] Это предложение, как и все проекты Берии по «либерализации» СССР в марте-июне 1953 г. были вызваны предчувствием близившейся над ним расправы.

* * *



Яростное сопротивление бандеровцев можно отнести к разряду иррационального. Морок украинского этнического фундаментализма оказался мощным фактором консолидации. Уничтожение и выселение националистов не искоренили символов веры украинского шовинизма. После развала СССР на Украине произошло взрывное становление государственности, унаследовавшей все установки ОУН. Киевская верхушка и украинские интеллектуалы продолжили построение «унитарной нации». Национальной идеей стала русофобия, ненависть и месть «вековечному врагу — кацапской орде — этому земному аду». Беснования Майдана в2013-2014 гг. вышли на уровень одержимости ОУН 1941-1945 гг. Многотысячные шествия и скакания по улицам и площадям городовУкраины, дали угарную эйфорию победы. Бандеровщина к нашему времени докатилась до Харькова, Донецка, Луганска и угрожает перейти к «освобождению Крыма».

Нацистская Украина, сметая тяжёлыми орудиями «недочеловеков, ватников и колорадов» Новороссии, сделала ставку на геноцид и надолго превратилась в сильного противника Российской Федерации.

Кандидат исторических наук Владимир Алексеевич Артамонов

[1] Сюда входят и участники подполья, ликвидированные самими бандитами по подозрению в сотрудничестве с органами МВД-МГБ. Данная статья написана в основном по сборнику документов, собранных Федеральным архивным агентством из 15 архивов РФ, Белоруссии, Украины и Германии: Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. В двух томах. М., «РОССПЭН». 2012. Т. 2. С.938-942. (Далее УНО).

[2] О его исторических корнях см. Артамонов В.А. Становление украинского нацизма // Национальный вопрос в истории России. М., 2015. С.153-174.

[3] «При выборе средств освобождения украинской нации национализм не ограничивает себя никакими «общечеловеческими принципами» справедливости, милосердия и гуманизма». Сціборський М. Націократія. — Париж, 1935. Символично, что когда 10 августа 1944 г. растерзали и бросили в лесу машинистку военторга Елену Поневину, кроме вырезанных звёзд на её на руках, ногах и груди, на животе было написано: «Россия». УНО. Т.2. С.266.

[4] УНО. Т.2. С.292. По характеристике немцев, Мельник был «интеллигентный спокойный чиновник».

[5] Беседа обергруппенфюрера Г.К.Бергера с Бандерой 5 октября 1944г. УНО. Т. 2. С. 327- 328. Между бандеровцами и мельниковцами была непримиримая вражда.

[6] 20 июня 1942 г. в мозырские леса был заброшен партизанский отряд Д.Н.Медведева и представитель Генштаба Красной Армии полковник Лукин предлагал Боровцу присылать оружие и присоединиться к советским партизанам. Но тот на встрече 16 сентября 1942 г. отклонил сотрудничество.УНО 2. С.403, 965-966.

[7] Начальник Главного политического управления О.Бройтигам 28 сентября 1944 г. о современном состоянии украинского вопроса. УНО. Т.2. С.326; Начальник военной разведки Рейха В.Ф.Канарис полагал, что ничего полезного Скоропадский и Данило не дадут Рейху и отказался от его услуг «Абверу». Допрос начальника Абвера — Берлина Военного округа Э.Штольце 29-31 мая 1945 г. УНО. Т.2.С.667.

[8] Рудлинг П.А., Шнайдер Т. Россолински-Либе Г. ОУН, УПА: исследование о создании исторических мифов. Сб.статей. Киев, 2012. С.29.

[9] Колодзінський М. Українська воєнна доктрина. Цит. по: Патриляк К. Військова діяльність ОУН(Б) у 1940-1942 роках. Київ, 2004. С. 101.

[10] Гулевич В. А. Геополитика украинства как «интелектуальный дубликат» // Геополитика. Информационно-аналитическое издание. М., 2010. Выпуск II. С.7-14.

[11] Допрос И.Т.Чубатого 9 марта 1945 г. УНО. Т. 2. С.586.

[12] Электронный ресурс. Режим доступа < ![CDATA[ ]]> http://www.litmir.me/br/?b=240461&p=9< ![CDATA[]]>

[13] Ю. Липа «Українська доба», Львів,1934. Электронный ресурс. Режим доступа < ![CDATA[ ]]> http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0…< ![CDATA[]]>

[14] Липа Ю.И. ГЕОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ НОВОЇ УКРАЇНИ. Киïв, 1999.

[15] «Обязательно всем членам ОУН занять руководящие места во всех учреждениях и организациях с тем, чтобы всюду у власти были члены организации ОУН, имеющееся оружие не сдавать, запрятать и сохранить». Обзор Третьего управления НКГБ СССР о деятельности ОУН 31 мая 1941 г. УНО.Т.1. С.294. Националисты проникали «в местные комитеты, рабочую гвардию и даже в состав делегатов Народного собрания». «О тактических приёмах и методах работы организации украинских националистов и повстанческой деятельности УПА». УНО. Т. 2. С.453-455.

[16] УНО. Т.1. С.309. Две таких установки стали сквозными для украинских националистов на весь ХХ и ХХI век.

[17] УНО. Т. 1. С.455.

[18] Там же. С.295-296.

[19] Записка зам. Наркома госбезопасности Б.З.Кобулова И.В.Сталину, В.М.Молотову, Л.П.Берии 14 июня 1941 г. УНО. Т.1. С. 312-313.

[20] УНО. Т.1. С.314.

[21] УНО. Т.2. С. 699.

[22] УНО. Т. 2.С.457.

[23] Допрос руководителя УПА-Запад А.А.Луцкого 31 июля и 1 августа 1945 г. УНО. Т. 2.С.698-699, 701-704.

[24] [Общие] направляющие ОУН. Май 1941 г. УНО. Т.1. С.297-303.

[25] Допрос члена ОУН Л.Н.Яскевича 30 марта 1945 г. УНО. Т. 2.С.648.

[26] Политические указания ОУН. Май 1941 г. УНО. Т.1. С.304-311

[27] Мотыка Г. От волынской резни до операции «Висла». Польско-украинский конфликт 1943-1947. М., 2014. С.36.

[28] Оценка гитлеровского партийного функционера Э.Коха (1896-1961; в 1942-1944 гг. был рейхскомиссаром Украины). Показания сотрудника «Абвергруппы 220» И.С.Климчука. Июнь 1945 г. УНО. Т. 2. С.689.

[29] УНО. Т.1. С.320.

[30] УНО. Т. 2. С.664-668.

[31] УНО. Т.2. С.956-957.

[32] УНО. Т. 2.С.672.

[33] Протоколы допросов жителей г. Золочев А.В.Розена и Е.В. Розена 16 сентября 1944 г. УНО. Т.2. С.320-322.

[34] Субтельний О. Украïна. İсторiя. Киïв, 1993. С. 573.

[35] Аналитическая справка 2 ноября 1944 г. Рейхсминистерства восточных территорий об ОУН-УПА. УНО. Т. 2. С.393-394.

[36] УНО. Т. 2. С.792.

[37] УНО. Т.1. С.614, 624.

[38] Сообщение начальника Полиции безопасности и СД от 3 июля 1942 г. УНО. Т.1. С.495. Точно также активными проводниками национализма с конца 1980-х гг.стали преподаватели украинских учебных заведений.

[39] Записка начальника Украинского штаба партизанского движения Т.А.Строкача — П.К.Пономаренко 6 декабря 1942 г. УНО. Т.1. С.557.

[40] Допрос члена центрального провода ОУН М.Степняка о связи ОУН с немцами 30 августа 1944 г. УНО. Т.2. С.291-292.

[41] Записка начальника Управления контрразведки Смерш 1-го Белорусского фронта А.А.Вадиса. Ранее 11 октября 1944 г. УНО. Т.2. С.332.

[42] Допрос руководителя УПА-Запад А.А.Луцкого 1-2 августа и 6 августа 1945 г. УНО. Т. 2.С.714-717, 738.

[43] Бандеровцы раздували число своих сторонников от 400 тысяч до 2 миллионов. УНО. Т. 2. С.392-393.

[44] УНО. Т. 2. С.667.

[45] Аналитическая справка 2 ноября 1944 г. Рейхминистерства восточных территорий о создании и деятельности ОУН-УПА. УНО. Т. 2. С.389-390.

[46] Согласно легендам нынешних украинских нацистов «приписываемые банеровцам кровавые злодеяния — не что иное, как акции «энкаведистов», переодетых в форму УПА». Даже на избирательные участки «энкаведисты» якобы гнали людей, разбивая им головы прикладами, выворачивая руки или волоком. Зазулин Н.В. Вооруженное подавление бандеровского бандитизма // Бандеризация Украины — главная угроза для России. Авт. сост. Ю.К. Козлов. М.,2008.С.302.

[47] A.Korman — Ukraińska Powstańcza Armia na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej i jej stosunek do ludności polskiej — NA RUBIEŻY Nr 35/1999.

[48] Мотыка Г. От волынской резни… С.95.

[49] Польский Сейм заявлял, что на Волыни и Восточной Галиции в 1942-1945 гг. было уничтожено около 100 тыс. поляков.

[50] Допрос командующего соединением групп УПА Ю.А.Стельмащука 28 февраля 1945 г. УНО. Т. 2.С.580.

[51] Допрос члена «Службы безпеки» М.М.Кинаша 6 августа 1945 г. УНО. Т. 2. С. 743-744.

[52] Электронный ресурс. Режим доступа < ![CDATA[ ]]> http://neofit.narod.ru/ukraina_ne_shengen/orange_s…< ![CDATA[]]>

[53] Мотыка Г. От волынской резни… С.38.

[54] УНО. Т. 2. С. 371, 659.

[55] УНО. Т.2.С.268-269.

[56] Шелюг М.П. Участие населения западных областей Украины в разгроме бандеровщины // Бандеризация Украины — главная угроза для России. Авт. сост. Ю.К. Козлов. М.,2008. С.315.,

[57] УНО. Т. 2.С.559.

[58] Показания сотрудника «Абвера» Марселя Цинк 6 ноября 1945 г. УНО. Т. 2. С.793-794.

[59] Сообщение командира охранной полиции и СД оберштурмбанфюрера СС Й.Витиска от 15 июля 1944 г. УНО. Т.2. С.254-255.

[60] Бандера категорически отторгал генерала-предателя А.А. Власова, «как человека великорусского образа мыслей». УНО. Т. 2.С.477.

[61] Очерк обзора событий, жизни и борьбы под советской оккупацией с января 1944 по июль 1944 г. УНО. Т.2. С.280-290

[62] Политдонесение начальника Политуправления 1-го Белорусского фронта С.Ф.Галаджева А.С.Щербакову 31 мая 1944 г. УНО. Т.2. С.235-243, 263.

[63] Земсков В.Н. Существовала ли в 1944 г. опасность выселения украинского населения, ранее проживавшего в условиях немецкой оккупации? // Национальный вопрос в истории России. М., 2015. С. 189-207. СМИ Украины в 1992 г. фальшивка была запущена как реальная и время от времени всплывает в украинской печати и до сих пор!

[64] УНО. Т.2. С.958.

[65] УНО. Т.2. С.301.

[66] УНО. Т. 2. С.755.

[67] УНО. Т. 2. С.785-786.

[68] Из записей националиста «Максима» 15 мая 1945 г. УНО.Т. 2. С.650-653. Осенью 1945 г. бандиты прикрепили к хате красноармейца-украинца угрозу его семье — «Немедленно выехать в Сибирь к Советам. В случае невыезда будете уничтожены».

[69] Докладная записка Н.С.Хрущёва И.В. Сталину 4 августа 1945 г. УНО. Т. 2. С.733, 735.

[70] Информационный бюллетень Организационно-инструкторского отдела ЦК КП(б) У №53 от 9 июня 1945 г. УНО. Т. 2. С.675.

[71] Советские офицеры и бойцы… выражали возмущение, что сбор хлеба в сёлах приходится проводить при наличии сильной охраны и часто с боем. «Если бы за каждого убитого советского и партийного работника платились бы своей жизнью десятки и сотни бандитов и их семей. Они подумали бы нападать из-за угла». « Слабыми и нерешительными мерами по истреблению бандитов… мы только обороняемся. Ведь знают же, какая из семей является бандитской и в сёлах и не репрессируют их , а ждут, когда попадётся сам бандит» Политдонесение начальника Политуправления Прикарпатского ВО 1945 г. Л.И.Брежнева 21 октября УНО Т.2. С. 788.

[72] После проведения в западных областях УССР с 1 апреля по 10 мая 1945 г. учёта рабочих и служащих в промышленности, транспорте и советских учреждениях, было выявлено 14 тысяч польских и украинских националистов и бандитов УПА. Докладная записка Н.С.Хрущёва И.В.Сталину от 16 июня 1945 г. УНО.Т. 2. С.678.

[73] Зазулин Н.В. Вооружённое подавление бандеровского бандитизма // Бандеризация Украины — главная угроза для России. Авт. сост. Ю.К. Козлов. М.,2008. С.286. «Полное воссоединение украинского народа» (включение Западной Украины 1 ноября 1939 г. и Закарпатья 30 июня 1945 г. в состав УССР) не имело значения.

[74] Артамонов В.А. Боевой дух Русской армии XV-XX вв. // Военно-историческая антропология. Ежегодник 2002. М., 2002. С.134.

[75] Федун-Полтава П. (1919-1951) Хто такі бандерівці та за що вони борються. Электронный ресурс. Режим доступа < ![CDATA[ ]]> http://www.ukrcenter.com/< ![CDATA[]]>Література/Петро-Федун-Полтава/55816-1/Хто-такі-бандерівці-та-за-що-вони-борються

[76] УНО. Т.2. С.943-947.

Источник