Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 марта 2017

Западная пропаганда уже полтора года обвиняет ВКС России в авиаударах по объектам гражданской инфраструктуры, но стыдливо замалчивает массовое поражение важнейших для жизни Сирии объектов, разрушаемых ракетами и бомбами авиации коалиции США.

В последние месяцы военные самолеты США и других западных стран разрушили около 10 мостов через реку Евфрат в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка (см. фото 1 и 2), а также нанесли ряд ударов по стратегической плотине Тишрин, что может привести к ужасающим последствиям и огромным человеческим жертвам.

Как сообщалось, на днях Сирия обратилась к генсеку ООН с просьбой помочь остановить бомбардировки американской коалиции по плотинам на реке Евфрат, которые могут привести к страшной катастрофе с сотнями тысяч жертв.

«Уничтожение этих плотин, которые стали объектами авиаударов, смоет и затопит города и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек, живущих в этих районах», — говорится в письме временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера. Документ был направлен Антониу Гутеррешу.

Дамаск настоятельно призывает Совет безопасности ООН «исполнить свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности и предпринять срочные меры, избавив регион от надвигающейся катастрофы».

Напомним, США и их союзники без согласия официальных властей Сирии наносят удары по ИГИЛ* с 2014 г. На территории Сирийской Арабской Республики незаконно находятся около 900 американских военнослужащих с бронетехникой.

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Месяц назад ООН предупредила об опасности разрушения гидротехнических сооружений на реке Евфрат. В докладе Организации Объединенных Наций говорилось, что наибольшую угрозу представляет плотина на ГЭС «Табка», контролируемая террористами ИГИЛ. Авиаудары западной коалиции по ней наносят серьезный ущерб.

Если плотина прорвется, то гуманитарные последствия будут катастрофическими: под водой могут оказаться крупные города Ракка и Дейр-эз-Зор, а также сотни более мелких населенных пунктов, что приведет к гибели многих сотен тысяч мирных жителей.

Сложившуюся ситуацию «Русской Весне» прокомментировал руководитель депутатской группы по связям с Сирией Дмитрий Саблин, Первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сопредседатель «Антимайдана», депутат Госдумы РФ:

«Призыв Сирии к закону и человечности понятен. Уничтожение плотин станет катастрофой для сотен тысяч людей. Удары США и их сателлитов наносятся в данном случае по сугубо гражданским целям.

Какие-то слухи о том, что руководство ИГИЛ прячется на одной из плотин и содержит там же особо ценных заложников, рассчитывая на гуманизм США, на то, что они не будут бомбить мирную цель, не стоит воспринимать всерьез.

Даже самые дикие террористы прекрасно знают, что в любой стране, которая имела несчастье привлечь внимание США, целенаправленные удары уничтожали гражданскую инфраструктуру.

Так было в Югославии, где удары наносились по мостам, больницам, школам и храмам, заводам, телецентру. Так было в Ливии, где удары целенаправленно наносились по объектам „Великой рукотворной реки“ — грандиозному ирригационному проекту Каддафи, стремившемуся решить проблему нехватки питьевой воды в Африке.

Так было и есть в Ираке и Сирии. Это просто демонстрация силы и абсолютное игнорирование гуманитарных проблем.

ООН должна серьезно отнестись к этому призыву. Пора отказаться от двойных стандартов и честно оценить происходящее в Сирии. Я надеюсь, что большее число западных политиков, депутатов решатся в ближайшее время приехать в страну и увидеть происходящее там своими глазами. Быть может, после этого они перестанут повторять лживые утверждения, кочующие из одного „правозащитного“ доклада в другой».

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация

На фото 1 и 2 – разрушенные авиаударми коалиции США мосты через реку Евфрат.

На следующих изображениях – дамбы Евфрат и Тишрин на реке Евфрат, которые подвергаются бомбардировкам.