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Революция 18 марта

15:24. 19 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Когда "цивилизованный" мир наложил на тебя санкции, а ты успешно испытываешь новые двигатели для баллистических ракет.















Успешные испытания нового двигателя открывают большие перспективы перед северо-корейскими планами связанными с созданием баллистических ракет и развитием собственной космической программы.
Сами испытания официально названы "Революцией 18 марта", которая позволит КНДР совершить большой скачек в развитии своих ракетных технологий и в перспективе систематически запускать спутники на орбиту.
Разумеется, с точки зрения технологии, корейцам еще куда расти, хотя полноценной космической державой они стали еще в 2012-м году, когда запустили свой первый спутник. Можно предположить, что в качестве приоритетного этапного достижения, КНДР рассматривает и полет первого северо-корейского космонавта на собственной ракете. То, что для нас давно стало обыденностью, для них самый настоящий прорыв, что лишний раз подчеркивает эпохальность советской космической программы, которая создала для нас задел на десятилетия и до сих пор выступает ориентиром для тех стран, которые только стремятся в космос.

Как уже ранее не раз говорилось на этот счет, санкции не остановят, а скорее ускорят развитие северо-корейской ракетной программы, так как внешнее давление воспринимается Пхеньяном как лучшее доказательство того, что он все делает правильно и лишь обладание ядерным оружием и средстами его доставки, надежно гарантирует КНДР от нападения со стороны США и Южной Кореи. По темпам развития ракетно-ядерной программы, Ким Чен Ын уверенно обошел своего отца, который в этом отношении проводил более сдержанную политику, рассматривая этот вопрос как инструмент давления в отношениях с Вашингтоном и Сеулом. Младший Ким в свою очередь твердо взял курс на создание полноценной ядерной дубинки, безотносительно позиции США и их сателлитов в регионе. А ведь когда-то, с учетом его европейского образования, он всерьез рассматривался как "северо-корейский Горбачев", который все развалит.





Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, кндр, космос, северная корея, США, фотографии, юмор, ядерное оружие
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